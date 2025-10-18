Starmer difende i tifosi di calcio israeliani razzisti

Dave Kellaway riferisce sul tentativo di Starmer di presentare il divieto della polizia di Birmingham ai tifosi del Maccabi come “antisemita”

La notizia è che le autorità di Birmingham hanno proibito l’arrivo, o almeno hanno provato a farlo, degli hooligans razzisti e sionisti del Maccabi in occasione di una partita di calcio valevole per l’Europa League, in calendario il 6 novembre a Birmingham fra l’Aston Villa (squadra del cuore del principe William) e il Maccabi Tel Aviv: un bando “precauzionale” contro la presenza dei tifosi israeliani protagonisti delle azioni squadristiche violente l’anno scorso ad Amsterdam, a margine di un’altra partita europea del gialloblu del Maccabi. Netanyahu ribaltò la realtà e gridò al “pogrom”, ma le stesse fonti olandesi dovettero attribuire le “provocazioni” agli ultrà israeliani contro la comunità locale. In particolare di radici islamiche. Fatto sta che il governo Starmer, feroce persecutore delle proteste pro-pal, è intervenuto per promettere la revoca del provvedimento incalzato dall’ira del ministro degli Esteri dello stato genocida, Gideon Saar. E così è ripartita la sarabanda delle accuse di antisemitismo ed è stata convocata una riunione ad hoc con i vertici della polizia per individuare altre soluzioni a tutela dell’ordine pubblico a conclusione della quale la sua contestata ministra dell’Interno, Shabana Mahmood, ha rimarcato come “l’antisemitismo sia una macchia sulla nostra società, che ci copre di vergogna”; e si è detta impegnata a individuare rinforzi “addizionali” da mettere a disposizione della polizia locale in modo da fare “tutto il possibile” affinché “ogni tifoso possa assistere in sicurezza alla partita”.

I responsabili della West Midlands Police hanno spiegato idi dover fare i conti con risorse di organico limitate tenuto conto del contesto: segnato dalla realtà di una grande area metropolitana a forte impronta multietnica come quella di Birmingham, una delle città “più musulmane” nel Regno stando alla retorica dei tabloid di destra. Robert Jenrick, controverso falco anti-immigrazione Tory, coglie la palla al balzo per rincarare, rivendicando d’aver avuto “ragione” nell’additare certe aree di Birmingham quale esempio di “integrazione fallita”: dove, nelle sue parole, “non si vede più una faccia bianca”. A spiegare meglio la situazione questo articolo di Dave Kellaway (la redazione)

L’ultima trovata di Starmer, che ha strumentalizzato l’antisemitismo, ha fatto notizia questa mattina. BBC Breakfast ha aperto il telegiornale con questa notizia. Starmer si dice sconcertato dalla decisione del consiglio comunale e della polizia di vietare ai tifosi del Maccabi Tel Aviv di assistere alla partita di Europa League al Villa Park di Birmingham. Secondo lui, la decisione è sbagliata perché costituisce un atto di antisemitismo nei confronti dei tifosi israeliani.

Le principali reti televisive avrebbero potuto impiegare solo un minuto o due per trovare i filmati che immortalano il comportamento di questi tifosi durante la partita del 7 novembre 2024 contro l’Ajax ad Amsterdam. Li abbiamo aggiunti alla fine di questo articolo. Si possono vedere questi stessi tifosi scendere le scale mobili o per le strade cantando “fuck you Palestine” (“vaffanculo Palestina”), “Death to Arabs” (“morte agli arabi”) e “Israel Army will win” (“l’esercito israeliano vincerà”). Una donna identificata come filopalestinese per via di ciò che indossava è stata aggredita fisicamente e una bandiera palestinese è stata strappata da un edificio. Tutto questo è di dominio pubblico, nonostante la direzione di Sky News abbia cancellato un servizio che lo metteva in evidenza. Questi tifosi hanno creato disordini simili quando la squadra ha giocato ad Atene.

Non è insolito vietare l’accesso agli stadi ai tifosi violenti

È vero, a seguito di questa provocazione razzista, la popolazione locale, compresi molti gruppi etnici minoritari filopalestinesi, ha reagito organizzando una grande manifestazione che ha portato ad alcuni scontri. Chiaramente la polizia locale e il consiglio comunale di Birmingham hanno valutato la situazione e hanno deciso, in modo piuttosto sensato, che data la composizione demografica della loro zona e i precedenti dei tifosi del Maccabi, sarebbe stato meglio per la sicurezza pubblica vietare l’ingresso a queste persone.

In effetti, queste decisioni vengono prese continuamente e sono sostenute anche dalle autorità calcistiche. I tifosi del Liverpool sono stati banditi dai viaggi in Europa per diversi anni dopo la tragedia dello stadio Heysel. I tifosi del Chelsea sono stati banditi dopo un incidente razzista a Parigi al termine di una partita di Champions League. Le partite dei derby locali sono sempre soggette a divieti e restrizioni.

Starmer gioca (di nuovo) la carta dell’antisemitismo

Starmer e/o i suoi consiglieri hanno ovviamente pensato di poter giocare la carta dell’antisemitismo, fiduciosi che i media e gli altri partiti politici non avrebbero perso tempo a esaminare la storia reale di questi eventi. Chiaramente volevano diffamare il deputato locale indipendente di Gaza, Ayoub Khan, che è allineato con Your Party, il nuovo progetto del partito di sinistra. Quest’ultimo aveva organizzato una petizione per chiedere il divieto. Nonostante derida Sultana, Corbyn e il nuovo progetto di partito di sinistra, il Labour sa che è proprio in questi ambiti che sta perdendo molto sostegno. Forse pensa che questo tipo di trovata lo aiuterà a recuperare. Anche il leader dei Tory Kemi Bedonoch e i Liberal Democratici si sono schierati con Starmer, così come i media mainstream.

Ironia della sorte, si tratta di un governo altamente autoritario che vieta continuamente persone ed eventi. Si arrestano persone che espongono cartelli di cartone in cui dichiarano di essere contrari al genocidio e a favore della Palestina, oltre a voler limitare ulteriormente il diritto di protestare e di gridare determinati slogan. Ma quando si tratta di dare carta bianca agli hooligan razzisti e anti-arabi, allora bisogna lasciarli passare.

Le squadre nazionali russe sono state per lo più bandite dalle competizioni internazionali a seguito dell’invasione illegale dell’Ucraina da parte di Putin. Anche i singoli tennisti come Medvedev non vengono identificati con la loro nazionalità quando giocano nei tornei. Starmer non ha alcun problema con questo divieto, ma consentire ai sostenitori di un’occupazione genocida non è affatto un problema.

Boicottare Israele

Sadiq Khan ha difeso ancora una volta quelli che un tempo erano considerati i valori di equità e onestà del partito laburista. Giovedì ha dichiarato a Newsnight:

“Non possiamo confondere l’antisemitismo quando guardiamo a ciò che alcuni di questi tifosi hanno fatto ad Amsterdam nel 2024… Stiamo parlando di tifosi violenti e penso che il primo ministro dovrebbe stare fuori dalle questioni operative”. (Guardian 17.10.25)

Il Partito dei Verdi ha preso una posizione positiva, criticando Starmer:

In circostanze normali, i tifosi di tutte le squadre dovrebbero poter assistere alle partite e dovrebbero essere prese misure per bandire gli elementi violenti come gli Ultras. Ma queste non sono circostanze normali: queste partite si svolgono nel contesto dell’uccisione di migliaia di civili a Gaza, dell’occupazione illegale della terra palestinese e del mantenimento di un sistema di apartheid”. Questi giochi si svolgono nel contesto dell’uccisione di migliaia di civili a Gaza, dell’occupazione illegale della terra palestinese e del mantenimento di un sistema di apartheid.

Anche Zarah Sultana ha rilasciato una dichiarazione:

La UEFA deve bandire tutte le squadre israeliane. Non possiamo accettare la normalizzazione con il genocidio e l’apartheid. L’apartheid sudafricano è stato bandito dalle Olimpiadi per 32 anni. Le stesse persone che hanno definito Nelson Mandela un “terrorista” ora dicono che non possiamo boicottare l’apartheid israeliano. Allora erano dalla parte sbagliata della storia e ora sono dalla parte sbagliata della storia. Non si possono avere “relazioni normali” con il genocidio e l’apartheid. Boicottaggio, disinvestimento e sanzioni fino a quando la Palestina non sarà libera.

Questo solleva serie questioni morali per il Regno Unito, la UEFA e la comunità calcistica in generale. Abbiamo bisogno di un boicottaggio sportivo e culturale di tutte le squadre israeliane, come abbiamo visto per le squadre sudafricane sotto l’apartheid. Gli organismi sportivi internazionali possono e devono prendere posizione quando vengono violati i diritti umani fondamentali.

Il calcio dovrebbe essere una forza per la pace e la giustizia, non uno strumento per nascondere le atrocità.

Dobbiamo chiedere ai nostri parlamentari locali di opporsi all’ingerenza di Starmer in quella che è una decisione operativa per le persone sul campo. In ogni caso, è necessario organizzare una manifestazione a Birmingham contro la presenza della squadra preferita dell’IDF e dei suoi tifosi razzisti, indipendentemente dal fatto che il divieto venga revocato o meno. Più in generale, dovremmo sostenere il boicottaggio internazionale degli eventi sportivi e culturali israeliani.

Di seguito sono riportati alcuni video che mostrano le azioni razziste dei tifosi del Maccabi:

