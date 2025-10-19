Amira Hass: Perché la Cisgiordania non si è ribellata

La giornalista di Haaretz spiega perché, contrariamente alle attese di Hamas, dopo il 7 ottobre non è scoppiata alcuna intifada (Philippe Agret)

Amira Hass è una giornalista israeliana che lavora per il quotidiano di sinistra Haaretz e che da vent’anni vive a Ramallah, in Cisgiordania. Spiega perché, contrariamente a quanto immaginavano i leader di Hamas a Gaza, dopo il 7 ottobre 2023 non è scoppiata alcuna intifada in questo territorio occupato e in gran parte ignorato. Intervista.

Philippe Agret.–Lei vive a Ramallah, in Cisgiordania. Secondo lei, perché non c’è stata alcuna intifada in Cisgiordania dopo il 7 ottobre, nonostante i violenti scontri armati nel nord?

Amira Hass.–Questa è davvero una domanda cruciale, forse la domanda da porsi, e non solo perché Sinwar e Deif immaginavano una grande rivolta palestinese e una guerra regionale contro Israele, una volta lanciato il loro grande attacco militare.

Questa domanda è pertinente perché la realtà che Israele ha creato a Gaza e in Cisgiordania – prima del 7 ottobre – era insostenibile.

In primo luogo, non definirei Intifada la presenza di alcune decine di giovani armati in ciascuno di quei campi profughi del nord e la loro disponibilità a essere uccisi all’istante. Basandosi sulla prima rivolta che è stata chiamata così (1987-1993), Intifada significa rivolta popolare, partecipazione di tutti i ceti sociali e quindi qualcosa in cui le armi e le munizioni vere non sono la caratteristica principale, se non addirittura assenti. Significa anche uno stato d’animo di solidarietà interna, coordinamento e un obiettivo chiaro. La resistenza armata è sempre appannaggio di pochi ed è un fenomeno prevalentemente maschile. Almeno nel contesto palestinese. Anche l’obiettivo di questi gruppi non è mai stato chiaro.

«Nella società palestinese esiste un tabù: criticare le operazioni armate e i martiri».

Se vi state chiedendo come mai non abbiamo visto più gruppi di giovani uomini armati che sparavano qua e là contro una postazione militare, un blindato o un colono, la risposta ha a che fare con la forza dei due gruppi che hanno finanziato e incoraggiato l’armamento dei giovani: Hamas e la Jihad islamica. Si dice che fossero forti nel nord della Cisgiordania, meno nel resto.

In secondo luogo, nonostante la gloria che circonda questi gruppi e i sentimenti di compassione verso ogni martire, tendo a credere che la maggior parte delle persone in Cisgiordania dubitasse dell’efficacia di tali gruppi e delle loro azioni.

P.A. – Perché la popolazione della Cisgiordania dubita?

A.H. – C’è un argomento che è tabù nella società: criticare le iniziative armate e i martiri. Quindi i sentimenti di risentimento e rabbia provati in quelle città e nei campi profughi (dove Israele ha demolito edifici e infrastrutture e sradicato circa 40.000 residenti) nei confronti dei gruppi armati non vengono discussi o riportati apertamente.

Ma immagino che circolino e siano resi noti. Nel campo profughi di Balata a Nablus, le agenzie di sicurezza dell’Autorità Palestinese insieme ai membri di Fatah (a volte si tratta delle stesse persone) sono riuscite a convincere gli uomini armati a lasciare il campo, se provenivano dall’esterno, o a consegnare le armi. La gente ha accettato la logica di tale posizione.

P.A.— Perché non abbiamo mai assistito a una rivolta popolare non violenta come alternativa alla lotta armata?

A.H.–La realtà di Oslo ha separato gli occupati dagli occupanti e ha posto un’entità cuscinetto tra i due: l’Autorità Palestinese (AP). Per avviare un progetto di disobbedienza civile di massa, occorre innanzitutto chiedere la rottura dei legami burocratici e di sicurezza tra l’entità cuscinetto e l’occupante. In altre parole: chiedere all’AP di agire in modo diverso. Le infinite richieste in tal senso e alcune risoluzioni del Consiglio centrale dell’OLP – volte a interrompere la cooperazione con Israele in materia di sicurezza – non sono mai state ascoltate né attuate, rispettivamente, da Abu Mazen (Mahmoud Abbas) e dalla sua corte.

La dimensione burocratica della cooperazione palestinese con Israele è ancora più difficile da contestare o fermare, poiché riguarda gli aspetti fondamentali della vita delle persone: ottenere una carta d’identità, registrare i propri figli appena nati, partire all’estero, aprire un’attività commerciale e un conto bancario, importare ed esportare… Tale rottura richiede un’attenta pianificazione, una decisione unitaria e la disponibilità di tutte le persone a prepararsi in modo proattivo a enormi sacrifici nella loro vita quotidiana.

Alcuni anni fa, Qadura Fares, membro di Fatah ed ex prigioniero, apprezzato e amato dalla base ma spesso caduto in disgrazia presso la leadership, ha elaborato un piano a lungo termine di disobbedienza civile di massa, ma ovviamente non è riuscito a convincere che fosse possibile.

Durante i 30 anni delle enclavi A&B, i palestinesi hanno avuto un po’ di “tregua” dall’occupante: in aree limitate, per periodi di tempo limitati. Io la chiamo la “logica dei bantustan”. Ha fatto sì che le persone si abituassero a una sorta di comfort limitato o di normalità limitata, che non erano disposte a stravolgere completamente.

Le enclavi sempre più numerose e sempre più piccole progettate da Oslo e Israele hanno anche frammentato l’esperienza della vita sotto il dominio straniero ostile: ogni villaggio o città la vive in modo diverso e trova o non trova il proprio modo di cooperare o resistere. Ciò è stato molto chiaro durante la resistenza al muro di separazione, all’inizio degli anni 2000: le manifestazioni non erano di tutti i palestinesi, ma di ogni villaggio per conto proprio, con la presenza e l’assistenza di attivisti internazionali e israeliani. La frammentazione e l’allontanamento sono anche cognitivi: è difficile immaginare ora una preparazione unitaria di una strategia in tutta la Cisgiordania. La solidarietà interna è compromessa.

«La brutalità con cui Israele reprime qualsiasi tentativo di resistenza è intimidatoria»

P.A. – Sembra che parte della popolazione palestinese si sia sentita tradita o abbandonata dai propri leader?

A.H.–La cosiddetta leadership ovviamente non ha alcun interesse in una nuova strategia. È diventata una nomenklatura che identifica la “causa nazionale” con la propria stabilità e il proprio benessere. Le cerchie più ampie attorno a questo nucleo di nomenklatura – vale a dire i dipendenti pubblici e la classe imprenditoriale – dipendono da essa e non possono permettersi o non osano staccarsene.

Esiste un’istituzione ufficiale denominata “Commissione per la colonizzazione e la resistenza al muro”, composta principalmente da attivisti di Fatah, sul libro paga dell’Autorità Palestinese. Raccolgono informazioni, dispongono di un gruppo di avvocati che rappresentano i cittadini nelle questioni relative al furto di terre (da parte di Israele) e organizzano attività di solidarietà e protezione con le comunità minacciate dai coloni e dalla burocrazia dell’occupazione. Sebbene non vi sia motivo di dubitare della sincerità delle persone coinvolte – che sono esposte ai colpi dei soldati, alla violenza dei coloni e agli arresti – non sono state raggiunte da masse di persone. Al contrario, la loro identificazione con Fatah e l’Autorità Palestinese non è affatto attrattiva per il pubblico. Non sono riconosciuti come i giovani i cui enormi manifesti – con enormi fucili – sono appesi ovunque e che sono stati uccisi dall’esercito.

La brutalità della repressione israeliana di qualsiasi tentativo di resistenza è intimidatoria. E la brutalità della repressione israeliana, indipendentemente da qualsiasi forma di resistenza o opposizione, è enorme e pervasiva più che mai. Soprattutto sotto questa coalizione di estrema destra, soprattutto dopo il 7 ottobre. Per resistere in modo proattivo, la collettività palestinese ha bisogno di credere nell’efficacia, di avere una leadership affidabile che ascolti il popolo e sia in grado di guidarlo, e di avere un obiettivo comune chiaro. Tutto questo manca.

Le persone possono rispondere nei sondaggi di opinione che sono favorevoli alla lotta armata, o che questo è l’unico modo per raggiungere una soluzione, ma nella pratica, le loro scelte personali dimostrano il contrario. Vedo come i genitori cercano di tenere i propri figli lontani dagli scontri vicino alle postazioni militari, o li mandano a studiare all’estero, anche se ideologicamente sostengono la lotta armata.

P.A. – Ci sono nuove forme di resistenza che stanno emergendo in Cisgiordania dal 7 ottobre?

A.H. – Prima di vedere nuove forme di resistenza, ci deve essere un cambiamento importante nella vita politica interna palestinese. Sarà la rinascita dell’obsoleta OLP? Una forma totalmente nuova di OLP? Un cambiamento guidato dalla diaspora? Un’iniziativa di tutti i palestinesi (compresi quelli del 1948)? Ognuna di queste ipotesi ha un corrispondente o è accennata in alcune iniziative intellettuali, che almeno ci dicono quanto la gente desideri questo cambiamento politico. Ma, inutile dirlo, spetta ai palestinesi decidere.

Spero che ci siano iniziative abbastanza serie da non essere rese pubbliche in questo momento. In questo momento, mentre continua il genocidio perpetrato dallo Stato israeliano a Gaza, il senso di incompetenza politica e paralisi è più forte che mai. È in netto contrasto con l’atmosfera di vittoria dei primi giorni dopo il 7 ottobre e gli slogan che si sentivano dalla diaspora palestinese e dai palestinesi in Cisgiordania.

«I coloni stanno conducendo una guerra su più fronti contro i palestinesi»

P.A. – Ci sono tentativi di costruire un movimento di resistenza unito tra i giovani palestinesi nelle città della Cisgiordania?

A.H. – Storicamente, i movimenti politici giovanili erano collegati e affiliati ai vari gruppi di resistenza politica. Che si trattasse di attività clandestine o camuffate durante l’occupazione diretta, o per lo più aperte dopo l’istituzione dell’entità autonoma. Stiamo parlando principalmente degli studenti universitari. I gruppi studenteschi affiliati ad Hamas, alla Jihad islamica e al Fronte popolare sono stati dichiarati illegali da Israele nell’ultimo decennio. I loro membri vengono spesso arrestati dall’esercito israeliano e alcuni vengono talvolta detenuti anche dai palestinesi. Ciononostante, si candidano alle elezioni del consiglio studentesco.

Quello affiliato a Fatah è legale, e le rivalità, le tensioni e le accuse reciproche degli “adulti” esistono anche nel campus. Non ho notato che sviluppino modi di agire e di pensare indipendenti, che si discostino da quelli delle rispettive organizzazioni madri. Ma forse mi sbaglio e c’è dell’altro, solo che non ne sono a conoscenza.

P.A. – Qual è l’impatto dell’accelerazione della colonizzazione e della violenza dei coloni dal 7 ottobre? Come vede le (nuove?) strategie israeliane di colonizzazione, in particolare nella Cisgiordania settentrionale, lo sradicamento dei campi profughi, la distruzione dei villaggi rurali, la pulizia etnica delle comunità locali?

A.H.–Vivere sotto l’occupazione e la colonizzazione israeliana senza fine è una forma di resistenza permanente. Poiché si tratta di uno stile di vita organico, non organizzato o strategico, viene chiamato resilienza o Sumud. Poiché l’obiettivo israeliano è sempre stato quello di avere “più terra possibile con il minor numero possibile di palestinesi”, – l’insistenza delle comunità di pastori e agricoltori nel voler rimanere sulle loro terre e la loro abilità nel garantire una certa normalità all’interno delle enclavi A+B sono state fenomenali.

Ma l’attuale governo e le sue milizie semi-ufficiali composte da bande di coloni sono riusciti a spezzare il sumud in vaste aree della Cisgiordania, espellendo circa 60 comunità e impedendo a decine di villaggi di raggiungere i loro terreni coltivati o i pascoli. I metodi non sono realmente nuovi, ma i coloni “giovani delle colline” e la costruzione ben organizzata e pianificata di violenti avamposti di pastori sono venuti in aiuto alla burocrazia dell’occupazione: essa ha sempre mirato a ‘ripulire’ gran parte della Cisgiordania dalla presenza palestinese, ma lo ha fatto “troppo lentamente”. Ora il processo è stato accelerato.

“Le prigioni sono il luogo in cui convergono il sadismo dello Stato e il sadismo individuale”.

P.A. – Potrebbe descrivere questa guerra su più fronti?

A.H. – Inoltre, i coloni e le loro istituzioni non governative, guidate e ispirate dal Gauleiter della Cisgiordania – Betzalel Smortich – hanno lanciato una guerra su più fronti contro i palestinesi, che rompono la “logica del Bantustan”. Nessuno è al sicuro, in nessun luogo.

C’è una rapina a mano armata, in pieno giorno, delle entrate dell’Autorità Palestinese. Smotrich, in qualità anche di ministro delle finanze, semplicemente non permette il trasferimento di tali entrate (sotto forma di dazi doganali sulle importazioni palestinesi che passano attraverso i porti israeliani) al tesoro dell’Autorità Palestinese. C’è un continuo furto delle risorse idriche da parte dello Stato.

Si assiste a un continuo furto delle risorse idriche da parte dello Stato e dei coloni.

Da ottobre 2023, l’esercito ha bloccato altri villaggi e città con cancelli di ferro nuovi di zecca, limitando ancora di più la libertà di movimento. Questa è sempre stata una richiesta dei coloni: poter guidare “in sicurezza” sulle strade della Cisgiordania. Si sta verificando un’ondata senza precedenti di furti e “confische” di denaro contante e oro dalle case della popolazione, da parte dei soldati inviati dai loro comandanti per incursioni notturne o diurne. E questo mentre la popolazione ha già consumato gran parte dei propri risparmi, perché, nonostante il parere contrario dei militari, il governo non permette a decine di migliaia di palestinesi di tornare a lavorare in Israele. Per il terzo anno consecutivo, l’esercito non permette a migliaia di agricoltori di raccogliere le loro olive, un’importante fonte di reddito e una manifestazione collettiva, sia nazionale che emotiva, di continuità e appartenenza alla terra.

Ci sono arresti e detenzioni di massa, e le condizioni sono diventate terribili: fame, umiliazioni, sovraffollamento che porta a malattie della pelle, privazione di materiale di lettura e scrittura, divieto di visite familiari. Le prigioni sono il luogo in cui il sadismo dello Stato e quello individuale convergono e si manifestano più apertamente.

Ovunque, i palestinesi sono ora totalmente esposti ai capricci dei singoli soldati e coloni e alla crudeltà calcolata degli uomini e delle istituzioni al potere. Non c’è da stupirsi che la gente tema che, una volta che Israele avrà “finito” con Gaza, lancerà espulsioni di massa, se non addirittura una politica di genocidio, in Cisgiordania.

“In assenza di ‘sangue nuovo’, l’Autorità palestinese è caratterizzata da una sclerosi di idee e azioni”

P.A. – Come vede il ruolo dell’Autorità Palestinese, sia come forza di collaborazione e repressione contro il proprio popolo, sia come ostacolo alle mosse di annessione da parte di Israele?

A.H. – Dobbiamo distinguere tra l’Autorità Palestinese come fornitore di servizi al pubblico, come leadership nazionale e come entità politica con l’obiettivo di raggiungere la statualità.

Molti individui e attori dell’establishment dell’Autorità Palestinese sono onesti capifamiglia che servono la loro comunità e vogliono continuare a farlo. Il furto da parte di Israele delle entrate dell’Autorità Palestinese ha dimezzato o ridotto di due terzi i loro stipendi, già da diversi anni. Quindi, naturalmente, questo influisce su di loro, sulle loro capacità e sulla loro motivazione a svolgere correttamente il proprio lavoro.

Tuttavia, è notevole come il settore pubblico continui a funzionare e a fornire servizi, per quanto scarsi e insoddisfacenti possano essere. Per quanto riguarda le istituzioni stesse: il loro funzionamento varia da luogo a luogo, possono essere minime soprattutto a causa dei vincoli di bilancio, alcuni settori sono troppo infiltrati dalla politica interna (come il sistema giudiziario)…

Gli accordi di Oslo hanno assolto Israele da ogni responsabilità nei confronti delle persone che continua a occupare, e l’Autorità Palestinese deve affrontare i danni causati da Israele: che si tratti di aiutare gli sfollati, le famiglie povere, i feriti e semplicemente coloro che soffrono di ipertensione a causa della realtà insopportabile e dello stress permanente. Ad esempio, fino ad oggi l’Autorità Palestinese paga le spese dei pazienti di Gaza che sono venuti in Cisgiordania per curarsi prima del 7 ottobre. Paga il loro alloggio e le cure mediche. L’Autorità Palestinese paga l’acqua potabile che Israele (sotto pressione internazionale) ha ripreso a fornire a Gaza. Si tratta di piccole quantità, che ora rappresentano l’unica acqua potabile disponibile nella zona. Da questo punto di vista, non si può dire che l’Autorità Palestinese agisca contro il proprio popolo. Lo fa invece quando esaminiamo il suo ruolo di leadership politica nazionale.

Poiché non ci sono elezioni o altre forme di coinvolgimento di “nuove leve”, essa è caratterizzata da un irrigidimento del pensiero e dell’azione. Come ho detto prima, è una nomenklatura che non riesce a distaccarsi dai propri interessi personali e quindi manca di qualsiasi iniziativa per cambiare o avviare una propria “disobbedienza civile” nei confronti degli israeliani. In alcuni casi, la sua disponibilità a seguire i diktat israeliani è una vera e propria collaborazione. E mi riferisco alla collaborazione burocratica.

Ad esempio, in violazione degli accordi di Oslo, nel 2000 Israele ha interrotto il processo di “ricongiungimento familiare”, ovvero la concessione dello status di residente ai coniugi dei residenti palestinesi in Cisgiordania e Gaza. Le persone presentano le loro domande di ricongiungimento all’Autorità Palestinese. Israele dice che non le accetta perché il processo è congelato. Quindi i burocrati dell’Autorità Palestinese obbediscono e non trasferiscono le domande, anche se potrebbero inviarle per posta. Quando avvocati israeliani specializzati in diritti umani o gruppi come Hamoked – per la difesa dei diritti individuali – presentano petizioni a favore di queste coppie “miste” che non possono vivere insieme, – i tribunali vogliono una “prova” che la richiesta sia stata presentata alla parte israeliana. Non esiste alcuna prova del genere, perché l’Autorità Palestinese non ha mai inviato le richieste a Israele

A.H. – E la collaborazione in materia di sicurezza?

A.H. – Quindi, centinaia di comunità devono affrontare la violenza dei coloni. Perché l’Autorità Palestinese non potrebbe assegnare il suo numeroso personale di sicurezza a ciascuna di queste località – senza armi o uniformi, perché si tratta della zona C ed è vietato dall’accordo di Oslo – ma come sostegno alla popolazione e per trasmettere il messaggio che non la sta trascurando?

Poiché si tratta di una nomenklatura – con fenomeni evidenti come il nepotismo, gli alti stipendi e i benefici extra –, la sua posizione altrimenti valida contro l’uso delle armi è considerata corrotta, se non addirittura traditrice, dalla popolazione.

Non so se o in che misura l’Autorità Palestinese riesca, voglia o possa sventare gli attacchi armati contro gli israeliani. Dovrebbe avere il diritto di opporsi alle azioni che facilitano le campagne di distruzione e le espulsioni di massa da parte di Israele. Ma ovviamente usa le sue agenzie di sicurezza per intimidire e mettere a tacere le critiche interne e il libero dibattito.

“Il riconoscimento senza sanzioni a Israele è solo una dichiarazione di facciata”

P.A. – Dopo l’ultima ondata di riconoscimenti dello Stato di Palestina, cosa resta della “soluzione dei due Stati”?

A.H. – È un errore continuare a usare il termine “soluzione”. Le soluzioni vanno bene per la chimica e la matematica. Nei processi storici, la questione è cosa facciamo e come lo facciamo, al fine di garantire che la fase successiva sia migliore per la popolazione. Coloro che hanno tardato a riconoscere lo Stato palestinese sembrano ignorare la realtà dell’annessione di fatto da parte di Israele della maggior parte della Cisgiordania e il pericolo di espulsioni di massa.

Ma vorrei essere ottimista: facciamo pressione su quei paesi e sui primi ministri affinché dichiarino sanzioni contro Israele, in modo che smantelli prima i circa 300 avamposti che sono stati costruiti, come prima fase prima dello smantellamento graduale degli insediamenti. Dobbiamo riportare nel nostro discorso l’assioma secondo cui tutti gli insediamenti sono illegali. Dobbiamo respingere l’affermazione secondo cui “sono irreversibili”, perché ciò significa che accettiamo e sosteniamo la spoliazione quotidiana e continua dei palestinesi.

Una volta ripreso il processo negoziale, lo Stato palestinese potrebbe accettare che gli ebrei rimangano all’interno dei suoi confini. Ma a una condizione: che gli ex insediamenti siano aperti a tutti, non solo agli ebrei, che i proprietari terrieri (comprese le comunità locali la cui terra è considerata pubblica e non privata) siano risarciti per la terra rubata, che i coloni violenti siano espulsi, che lo Stato di Israele garantisca che gli altri non costituiranno una quinta colonna. Il riconoscimento senza sanzioni immediate e coraggiose contro Israele è solo una dichiarazione di facciata.

P.A. – Come vede l’avvento di una nuova generazione palestinese che non ha vissuto la Nakba e le intifada? Qualche segno di “radicalizzazione” o depoliticizzazione?

A.H. – La memoria storica collettiva della Nakba è sempre stata molto viva e ben conservata – anche se non in tutti i suoi dettagli. E ancora di più: poiché il periodo di Oslo si è rivelato una tale delusione, è diffusa la percezione che i palestinesi vivano una Nakba continua, che la Nakba non sia mai finita. Definire Israele come un’entità coloniale è molto comune, un fatto evidente che non necessita di molte spiegazioni.

P.A. – A titolo più personale, come procede il lavoro di un giornalista israeliano in Cisgiordania, soprattutto dopo il 7 ottobre?

A.H. – È più frustrante che mai: troppi sviluppi cruciali e pericolosi, incidenti, attacchi e risoluzioni governative da coprire in modo serio e meticoloso. E i lettori, più che mai, non sono disposti a conoscere e vedere il contesto generale.