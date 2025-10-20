I turco ciprioti bocciano la soluzione dei due stati

Tufan Erhüman vince le presidenziali nei territori occupati della Repubblica Turca di Cipro del Nord battendo il candidato di Erdogan

Il leader turco-cipriota Ersin Tatar, sostenuto dal presidente turco Tayyip Erdoğan, è stato sconfitto nelle “elezioni presidenziali” che si sono svolte nella parte settentrionale occupata di Cipro, secondo quanto annunciato dalla Corte Suprema Elettorale.

Il candidato dell’opposizione Tufan Erhüman è il vincitore delle elezioni con il 62,76% dei voti, contro il 35,81% di Ersin Tatar, il cui mandato quinquennale è stato contrassegnato dallo slogan “una soluzione a due Stati” per il problema cipriota. I turco-ciprioti hanno voltato le spalle alla soluzione dei due Stati: lo afferma la presidente della Camera dei rappresentanti di Cipro, Annita Dimitriou, in un post su X afferma. «Ci auguriamo che la sua elezione a leader della comunità turco-cipriota apra la strada a negoziati concreti per la soluzione della questione cipriota nel quadro concordato”.

Anche il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si è congratulato con Erhürman per la sua elezione a presidente della Repubblica Turca di Cipro del Nord (TRNC), riconosciuta solo dalla Turchia. «Come Turchia, continueremo a difendere i diritti e gli interessi sovrani della Repubblica Turca di Cipro del Nord, insieme ai nostri fratelli e sorelle turco-ciprioti, su tutti i fronti», ha aggiunto su X.

I turco-ciprioti hanno consegnato al leader di sinistra pro-europeo Tufan Erhürman una vittoria schiacciante in un’elezione presidenziale che secondo molti osservatori darà nuovo vigore al processo di pace bloccato a Cipro. Erhürman, 55 anni, che ha condotto la sua campagna elettorale puntando sulla ripresa dei colloqui di riunificazione mediati dall’ONU, ha sconfitto il presidente uscente nazionalista, Ersin Tatar, con quasi 27 punti percentuali di vantaggio – una vittoria travolgente che ha sorpreso persino i suoi sostenitori più accaniti.

La notizia del risultato è stata accolta con scene di euforia nel nord occupato dai turchi. Gli analisti hanno descritto la vittoria elettorale come un potenziale punto di svolta su un’isola che è divisa etnicamente da più di 50 anni tra greci nel sud, riconosciuto a livello internazionale, e turchi nel nord.

«La sua vittoria offre speranza per la pace a Cipro – ha detto domenica l’ex eurodeputato Niyazi Kızılyürek – i suoi sostenitori dicono di aspettarsi un vero cambiamento nella vita quotidiana, a partire da misure di rafforzamento della fiducia, e tutti si aspettano che voglia riprendere molto presto i negoziati basati sulle risoluzioni ONU».

I negoziati mediati dall’ONU per riunificare Cipro sono in pausa da quando sono falliti clamorosamente nella località montana svizzera di Crans-Montana otto anni fa – la pausa più lunga mai registrata nel processo di pace. I sondaggi indicavano una corsa testa a testa tra i due principali candidati. La portata della vittoria di Erhürman ha mostrato che i turco-ciprioti, decisamente laici, erano stanchi delle politiche isolazioniste che avevano visto il territorio allinearsi sempre più con la leadership islamista del partito AKP al governo ad Ankara, oltre a desiderare un orientamento verso l’Europa. La comunità si lamenta da tempo dell’erosione della propria identità sotto l’influenza della Turchia, l’unico paese a riconoscere la repubblica separatista.

«I sostenitori di Erhürman si vedono come una comunità etno-politica autonoma, non come turchi di Cipro, e vogliono che resti così», ha detto Kızılyürek, aggiungendo che i figli dei coloni turchi nati nel nord sono rimasti particolarmente sconvolti da quella che percepiscono come la “deriva antidemocratica” della Turchia negli ultimi anni. «Hanno votato in massa per Erhürman perché vogliono che il loro futuro sia nell’Unione Europea», ha detto ancora.

Cipro è divisa dal 1974, quando un colpo di stato mirato all’unione con la Grecia – orchestrato dalla giunta militare allora al potere ad Atene – spinse la Turchia a invadere e occupare il terzo settentrionale dell’isola. Da allora, fino a 45.000 soldati turchi della terraferma sono stati di stanza nel nord. Nel 1983 il territorio ha dichiarato unilateralmente l’indipendenza, ma in assenza di un accordo sono seguiti decenni di isolamento internazionale. Sebbene Cipro, lo Stato più orientale dell’UE, sia entrato nel blocco nel 2004, i benefici dell’adesione si applicano solo al sud e non si estenderanno all’intera isola fino a quando non sarà riunificata.

Erhürman, professore di diritto, ha promesso di esplorare una soluzione federale, da tempo sostenuta dalla comunità internazionale, in base alla quale greco-ciprioti e turco-ciprioti vivrebbero in una federazione bi-comunale e bi-zonale. Appena appreso il risultato del voto di domenica, ha subito lanciato un messaggio di unità, dicendo ai suoi compatrioti che li avrebbe abbracciati indipendentemente dalla loro affiliazione politica.

Sami Özuslu, deputato del Partito Repubblicano Turco, principale forza di opposizione di Erhürman, ha detto che i colloqui di riunificazione torneranno in cima all’agenda. “Non abbiamo altri cinque anni da perdere,” ha detto, parlando nella zona cuscinetto pattugliata dall’ONU che divide Nicosia, la capitale dell’isola. “Il signor Tatar è stato il peggior presidente che i turco-ciprioti abbiano mai avuto. Non si è mai seduto al tavolo dei negoziati, e guarda dove ci ha portato. Abbiamo bisogno di speranza e solo il signor Erhürman può offrirla.”

Tufan Erhürman è un accademico, avvocato, diplomatico. Studioso di diritto pubblico di professione, ha partecipato ai negoziati per risolvere la disputa di Cipro tra il 2008 e il 2010. In precedenza ha lavorato per il Ministero della Giustizia turco tra il 1999 e il 2004 e si è occupato dell’istituzione della figura del difensore civico in Turchia. Attualmente è leader del Partito Repubblicano Turco. Ha ricoperto la carica di Primo Ministro a partire dal gennaio 2018 come leader di una coalizione quadripartita. Il governo di coalizione si è dimesso a maggio 2019, quando è stato sostituito da un esecutivo guidato da Ersin Tatar.