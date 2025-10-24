Via da Gaza le mani insanguinate di Tony Blair

Perché l’ex premier britannico deve essere processato all’Aja, e non diventare responsabile del futuro della Palestina [Hamsa Yusuf]

I due anni di bombardamenti israeliani su Gaza hanno accelerato la trasformazione del mondo in un luogo in cui regna sovrano il pensiero distopico e ci viene chiesto di capovolgere giorno dopo giorno la nostra intera bussola morale.

No, massacrare sistematicamente i palestinesi non è autodifesa, per quanto i media mainstream globali, i politici e i sostenitori del genocidio vogliano farvi credere.

Raddrizzare senza pietà intere comunità, ospedali, case, scuole e siti religiosi non è un’operazione complessa e forense di recupero di ostaggi.

Sganciare ogni otto minuti le bombe più sofisticate del mondo su palestinesi assediati, affamati e sfollati all’infinito e creare contemporaneamente una società che ha il più alto numero di bambini amputati al mondo è un annientamento deliberato e meticoloso, non una guerra.

Non c’è bisogno di dirlo. È buon senso. O almeno, dovrebbe esserlo. Ma la realtà è che ora l’inconcepibile non solo è permesso, ma anche glorificato.

In quest’ottica, le soluzioni alle sofferenze indescrivibili diventano altrettanto orwelliane.

Il che mi porta all’ex primo ministro britannico Tony Blair, macchiato di sangue ed eterno criminale di guerra.

Gaza è diventata un luogo dove nessun essere umano può esistere. È ciò che avevano promesso i funzionari israeliani, e hanno portato a termine il compito con fredda meticolosità. Ora il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha continuato la politica del suo predecessore Joe Biden di armare e facilitare il massacro, sostiene di aver improvvisamente escogitato la soluzione al massacro che sta contribuendo a causare. Lunedì, durante un incontro con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, ha presentato un cosiddetto “piano di pace” in 20 punti. (Con la sua caratteristica umiltà, Trump lo ha descritto come “potenzialmente uno dei giorni più importanti della civiltà”).

Parte del piano prevede che Gaza sia posta sotto il controllo di un comitato tecnocratico palestinese temporaneo incaricato di gestire i servizi pubblici quotidiani e le municipalità.

Il piano prevede anche che Gaza diventi una “zona libera dal terrorismo e dalla radicalizzazione” e promette che un piano di sviluppo economico per “ricostruire e rilanciare Gaza sarà creato convocando un gruppo di esperti che hanno contribuito alla nascita di alcune delle fiorenti città moderne del Medio Oriente”.

A ciò si affianca una forza internazionale di stabilizzazione (ISF) temporanea che sarà immediatamente dispiegata a Gaza, in coordinamento con gli Stati Uniti e i partner arabi.

A supervisionare il tutto sarebbe un nuovo “Consiglio di pace” internazionale, presieduto da Trump insieme ad altre figure di spicco. Tra queste? Avete indovinato: Tony Blair.

Se uno sceneggiatore immaginasse la “soluzione” imperiale archetipica al genocidio, includerebbe parole provocatorie come piano di sviluppo e tecnocratico. E includerebbe Tony Blair. Queste sostituirebbero l’autodeterminazione, la libertà e l’autonomia dei palestinesi. Tutto in nome di una crudele ironia.

Tranne che questo nuovo inferno imposto ai palestinesi non è un film. E la partecipazione di Blair è fin troppo reale.

Netanyahu e Blair nella stessa frase dovrebbero riferirsi a una sentenza emessa all’Aia, non a notizie sul futuro della Palestina. Ma non siamo così fortunati. Abbiamo invece titoli banali sulle notizie.

“Netanyahu appoggia il piano di pace di Trump per Gaza, mentre viene rivelato il ruolo di Blair”, recita un titolo di Sky News. “Il macellaio guerrafondaio dei bambini mediorientali appoggia l’ultima impresa coloniale, mentre altri macellai guerrafondai dei bambini mediorientali si rallegrano alla prospettiva di infliggere ancora più miseria nella regione” sarebbe stato più appropriato.

Da parte sua, Blair ha accolto con favore la notizia. “Il presidente Trump ha presentato un piano audace e intelligente… Ci offre la migliore opportunità per porre fine a due anni di guerra, miseria e sofferenza”, ha scritto in una dichiarazione.

Se il tono sembra stranamente simile a quello di un uomo che vede gli esseri umani come pedine su una scacchiera che possono essere spostate, rappresentate e il cui destino è dettato dall’alto, è perché questa è precisamente la realtà. È una realtà che chiunque abbia vissuto gli altri orrori che Blair ha inflitto al mondo conosce fin troppo bene.

“Non ho alcun dubbio che l’Iraq sia migliore senza Saddam, ma non ho nemmeno alcun dubbio che, come risultato della sua rimozione, i pericoli della minaccia che affrontiamo saranno diminuiti… La migliore difesa della nostra sicurezza risiede nella diffusione dei nostri valori”.

Queste furono le parole di Blair nel 2004, quando giustificò l’invasione illegale dell’Iraq. Allora parlò in modo odioso a nome di un’intera popolazione, sostenendo di sapere cosa fosse meglio per loro, e il resto è storia: centinaia di migliaia di persone uccise brutalmente e altre centinaia di migliaia morte per le conseguenze. Milioni di sfollati interni, milioni di altri costretti a fuggire definitivamente dalla loro patria. Un paese ricco di storia e di patrimonio culturale, il cui destino è stato alterato in modo irreversibile.

Il fatto che uno dei principali artefici di questo crimine non solo sia sfuggito alla giustizia, ma abbia anche mostrato il proprio volto e offerto i propri servizi nella regione dimostra una sfacciataggine incredibile.

Blair avrebbe potuto scegliere di imparare dalla storia. Forse avrebbe potuto rendersi conto che non spetta alle potenze imperialistiche occidentali tracciare con presunzione confini e spartirsi territori a loro piacimento. O che non ci si dovrebbe fidare di coloro che hanno portato avanti e reso possibile la cancellazione e la distruzione totale di un intero popolo per formulare idee per il loro futuro apparentemente prospero. O che la sovranità e la libertà non sono doni condizionati che uomini in giacca e cravatta con criteri artificiosi decidono di concedere.

Invece, Blair ha guardato alla storia, ha visto le sinistre eredità di Sykes-Picot e Balfour, ha visto linee tracciate e idee attuate senza il consenso delle popolazioni locali, e ha deciso che non c’è momento migliore del presente per emulare il passato marcio.

Blair è, semmai, troppo qualificato quando si tratta di condannare i paesi del Medio Oriente alla disperazione. Ma è gravemente sottoqualificato quando si tratta di comprendere anche solo lontanamente le dinamiche della Palestina e la lotta per la libertà dall’orbita coloniale di Israele.

Quando ha lasciato l’incarico nel 2007, Tony Blair ha ricoperto il ruolo di inviato in Medio Oriente per il Quartetto delle potenze internazionali (Stati Uniti, Unione Europea, Russia e Nazioni Unite). Il suo compito era quello di portare lo sviluppo economico in Palestina e creare le condizioni per una soluzione a due Stati. Ha lasciato questo incarico nel 2015.

Quegli otto anni sono stati caratterizzati dalla passività, mentre la soluzione dei due Stati si allontanava sempre più e la realtà dell’apartheid israeliana si consolidava, con l’escalation dell’occupazione e della soffocante repressione della libertà palestinese. Gli insediamenti illegali si sono moltiplicati in tutto il territorio palestinese e i coloni, veri e propri responsabili dell’incessante furto di terra da parte di Israele, sono aumentati di numero.

Nel frattempo, Gaza è stata sottoposta a tre diverse campagne di bombardamenti distruttivi durante questo periodo: nel 2008, nel 2012 e nel 2014.

Questi fallimenti sotto la supervisione di Blair sono sinonimo dell’avanzamento degli obiettivi strategici etnonazionalisti di Israele. Anche se il suo curriculum fosse illeggibile, con le pagine intrise di sangue, questo basterebbe a squalificarlo dal contribuire a decidere il destino di un popolo che ha subito un genocidio.

L’unico stato che Tony Blair ha contribuito a sostenere per i palestinesi è quello del tormento perpetuo.

Le parole onnipotenti dello scrittore palestinese Ghassan Kanafani risuonano oggi più forte che mai: «Non intendi negoziati di pace, intendi capitolazione e resa.

I palestinesi di Gaza sono stati vittime di un’operazione di annientamento, e sono loro che apparentemente devono cedere e lasciare il campo mentre le potenze esterne prescrivono cinicamente la loro amara medicina. Verrà loro promessa la statualità e una sorta di “orizzonte politico”, ma solo quando le condizioni saranno soddisfatte.

La loro terra, le loro vite, il loro futuro, ma non la loro scelta.

Quindi ci sono delle domande. Domande complesse e importanti su cui si basa la vita. Come creare al meglio un ambiente in cui i palestinesi possano riprendersi e ricostruire dopo l’apocalisse di Gaza. Come gestire le profonde e sconvolgenti difficoltà che sono state imposte ai palestinesi. Come si può ottenere una legittimità statale e la libertà dai vincoli dell’occupazione e della perpetua espropriazione?

Queste non sono questioni di cui Blair dovrebbe preoccuparsi.

Quando si tratterà di decidere quale criminale di guerra dovrà trascorrere il resto della sua vita dietro le sbarre, allora potrà farsi avanti.

Hamza Yusuf, giornalista britannico-palestinese, vive a Londra