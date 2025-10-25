Argentina: si vota sotto una pioggia di dollari

Il 26 ottobre gli argentini rinnoveranno un terzo del Senato e metà del Congresso. Per Milei un aiuto finanziario eccezionale da Trump, interferenza senza precedenti [Louise André-Williams]

Buenos Aires (Argentina) – «Stanno lottando per sopravvivere. Non hanno soldi, non hanno niente, […] stanno morendo, ok? Stanno morendo». A bordo dell’Air Force One, diretto alla sua lussuosa residenza di Mar-a-Lago (Florida), lunedì 20 ottobre, Donald Trump ha ribadito la sua determinazione a correre in aiuto dell’Argentina, al fine, ha detto, di «aiutarla a sopravvivere nel mondo libero».

Quel giorno, dopo un mese di annunci incerti e sei giorni prima delle elezioni legislative argentine di metà mandato, domenica 26 ottobre, il Tesoro americano ha ufficializzato uno scambio di valuta di 20 miliardi di dollari con l’Argentina. Il presidente degli Stati Uniti non mette mano al portafoglio per ragioni umanitarie. Persegue un obiettivo politico chiaro: far vincere Javier Milei, il suo principale alleato nel Cono Sud.

Quando lo ha ricevuto alla Casa Bianca, il 14 ottobre, Donald Trump ha infatti espresso la sua volontà di vedere Milei e il suo partito, La libertà avanza (LLA), vincere le elezioni. Prima di accompagnare il suo sostegno con una minaccia: «Se perde, non saremo generosi con l’Argentina […], non perderemo tempo”. L’affermazione si è rivelata controproducente: in cinque minuti, le azioni argentine sono crollate (mentre il dollaro è salito alle stelle).

Da un mese, ogni intervento del presidente degli Stati Uniti è accolto con trepidazione in Argentina, nella fase finale di un’elezione ad alto rischio per il potere. Domenica, i cittadini rinnoveranno un terzo del Senato e metà del Congresso. Con solo 37 deputati (su un totale di 257) e 6 senatori (su 72), LLA non può, a priori, sperare di ottenere la maggioranza assoluta il 26 ottobre.

Già minoritario in entrambe le camere, il partito di Javier Milei appare addirittura notevolmente indebolito, al termine di una campagna elettorale scandita da una serie di scandali.

Un presidente con le spalle al muro

Dopo lo “scandalo delle tangenti” che ha coinvolto Karina Milei, sorella del presidente e leader di LLA, le dimissioni di José Luis Espert, capolista del partito nella provincia di Buenos Aires, accusato di legami con il narcotraffico, sono state il culmine di una campagna elettorale deplorevole, praticamente priva di contenuti.

Il presidente di estrema destra ha recentemente subito una serie di battute d’arresto in Parlamento, dove si è rifiutato di stringere alleanze, rivendicando un “miracolo” economico che sembra essere l’unico a vedere. L’economia è sull’orlo della recessione, l’indebitamento delle famiglie ha raggiunto livelli record e sempre più argentini devono cumulare più lavori per sopravvivere.

Per contenere il tasso di cambio e impedire un rimbalzo dell’inflazione, l’esecutivo ha dilapidato le riserve in dollari della banca centrale, , con l’avvicinarsi di diverse scadenze per il rimborso del debito nel 2026. L’economia argentina soffre nuovamente della sua malattia cronica, l’anemia di dollari.

Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent, potrà anche negarlo sui media del suo Paese, ma l’aiuto di Washington è a tutti gli effetti un salvataggio. Essa mira precisamente a inondare l’Argentina di dollari per aiutare il governo a contenere l’aumento dei prezzi. Parallelamente allo scambio di valute confermato lunedì, il governo degli Stati Uniti ha iniziato ad acquistare pesos, ovvero a vendere dollari, direttamente sul mercato dei cambi argentino.

Il sostegno interessato del campo Maga

Questo intervento diretto del Tesoro degli Stati Uniti nell’economia argentina è senza precedenti, sottolinea Bernabé Malacalza, ricercatore in relazioni internazionali: «Il governo americano ha fatto ricorso a questa modalità tre volte, ma in situazioni straordinarie di crisi finanziaria o di calamità naturale, ad esempio nel 2011, con lo yen giapponese dopo lo tsunami a Fukushima. È la prima volta che il Tesoro degli Stati Uniti acquista una valuta così debole e da un Paese periferico».

Negli Stati Uniti, la generosità di Washington ha fatto balzare in piedi i democratici, ma anche gli agricoltori pro-Trump, in diretta concorrenza con l’Argentina. «Ecco a cosa Donald Trump vuole destinare 20 miliardi di dollari dei nostri soldi, mentre smantella il sistema sanitario americano nel proprio paese», ha deplorato la senatrice democratica Elizabeth Warren su X. Il messaggio era accompagnato da un estratto del surreale concerto tenuto dal presidente argentino allo stadio Movistar Arena di Buenos Aires…

Per Bernabé Malacalza, «il salvataggio di Milei fa parte di una strategia volta a rendere l’Argentina un modello sudamericano di Maga [«Make America Great Again» – ndr]. È un messaggio destinato ad altri leader della destra radicale della regione che affronteranno le elezioni nel prossimo futuro, in Cile, Colombia, Brasile e Perù: ci saranno incentivi per chi aderirà e punizioni per chi non lo farà».

Nella fase finale della campagna elettorale, Javier Milei ha adottato toni trumpiani, invitando a combattere «i comunisti» e promettendo di «restituire all’Argentina la sua grandezza». Il 23 ottobre, sul set del canale conservatore La Nacion+, il ministro Luis Caputo, soprannominato da Milei «il Messi della finanza», ha assicurato che non c’è alcuna contropartita all’aiuto americano: «Gli Stati Uniti vogliono che gli argentini abbiano successo, perché vogliono mostrare al mondo intero che questo è il modello giusto», ha affermato.

Washington è molto più loquace su questo argomento. In un’intervista rilasciata a Fox News il 10 ottobre, Scott Bessent ha elencato i «numerosi vantaggi» che gli Stati Uniti intendono trarre da questa operazione, citando in particolare l’uranio e il litio (fondamentali per la «transizione» energetica) di cui l’Argentina è ricca. Bessent ha anche affermato che «Javier Milei s’è impegnato a cacciare la Cina che è dappertutto in America Latina».

A seguito di questi annunci, l’ambasciata di Cina in Argentina ha criticato «una mentalità degna della guerra fredda» e ha dichiarato che «l’America latina e i Caraibi non sono il cortile di nessuno”. È difficile immaginare, nell’attuale contesto di vulnerabilità economica, come il presidente possa effettivamente allontanarsi da Pechino, secondo partner commerciale dell’Argentina dopo il Brasile e principale acquirente delle sue esportazioni agricole e di carne.

Patria o colonia?

Le dichiarazioni a singhiozzo di “zio Bessent” sulla stampa argentina hanno monopolizzato il dibattito nella fase finale della campagna elettorale, fornendo all’opposizione peronista un grido di battaglia inaspettato. “Presidente Trump, smetta di ricattare gli argentini!”, ha esortato Jorge Taiana, capolista dei peronisti nella provincia di Buenos Aires, accompagnando il suo messaggio dal suo account X con l’hashtag diventato virale “#PatriaOColonia”.

Il 23 ottobre, davanti all’edificio di Buenos Aires dove è detenuta Cristina Kirchner, ex presidente e figura di spicco del peronismo condannata per corruzione a giugno, una folla compatta ha ascoltato una registrazione in cui lei definiva Donald Trump il “direttore della campagna” di Javier Milei. «Compagni, ha esortato, l’Argentina è un Paese troppo grande e troppo dignitoso per dipendere dall’umore di un presidente straniero. La sovranità argentina non è negoziabile, appartiene al suo popolo».

Il ricatto elettorale di Washington può influenzare il voto degli argentini? Per il consulente Pablo Touzon, della società di consulenza Escenarios, questa è la grande incognita di queste elezioni: «È un testa o croce e la partita è ancora aperta. In qualsiasi altro contesto, questo discorso di Trump al popolo argentino, storicamente ostile agli Stati Uniti, sarebbe un regalo per l’opposizione. Ma nella situazione attuale, caratterizzata dal timore di una super svalutazione, questa dose di paura iniettata alla fine della campagna elettorale potrebbe influire sul risultato finale.

Secondo l’economista Christian Buteler, il voto dipenderà molto più dalla realtà economica che la popolazione deve affrontare che dall’aiuto statunitense: «Senza l’aiuto degli Stati Uniti, il governo si sarebbe diretto verso un clima economico molto peggiore che avrebbe finito per danneggiarlo sul piano elettorale. Questo aiuto non gli porterà sicuramente voti, ma gli permetterà di non perderne altri».

Un’affermazione che sembra confermare Federico, trentenne, residente nella provincia di Neuquén, elettore di Javier Milei nel 2023. I ripetuti scandali lo hanno infastidito, ma continua a sostenere il partito libertario, principalmente per paura di «tornare indietro», ovvero a un governo peronista. L’aiuto degli Stati Uniti non lo entusiasma, ma si rassegna: «Preferisco essere la cinquantunesima stella degli Stati Uniti piuttosto che il Venezuela».