La bandiera pirata di One Piece, icona delle proteste globali della Gen Z

Nelle rivolte in luoghi lontani tra loro come Nepal, Perù o Marocco, è stata vista una curiosa bandiera pirata con un cappello di paglia [Jose Durán Rodríguez]

La fiamma del malcontento si è accesa in Nepal all’inizio di settembre, quando massicce proteste guidate principalmente da giovani sotto i 30 anni hanno costretto alle dimissioni il primo ministro Khadga Prasad Oli e hanno lasciato immagini scioccanti come quelle di diversi edifici governativi divorati dalle fiamme. La repressione delle manifestazioni ha causato diverse decine di morti. Le mobilitazioni sono iniziate a seguito di una decisione poco fortunata da parte del governo nepalese, che ha chiuso fino a 26 social network con il pretesto che le piattaforme non erano correttamente registrate. Ma alla base c’erano altre ragioni per l’indignazione che ha spinto la cosiddetta Generazione Z – le persone nate tra il 1995 e il 2010, anno più, anno meno – a ribellarsi: la corruzione governativa, una società profondamente impoverita e diseguale, un tasso di disoccupazione giovanile vicino al 20%.

Un mese dopo, un’altra leader è stata destituita dalla carica dopo aver visto crollare la sua popolarità e il malcontento per la sua gestione scendere in piazza. Il 10 ottobre, Dina Boluarte ha smesso di essere la presidente del Perù, dopo diverse settimane in cui gli scioperi dei lavoratori dei trasporti e le massicce manifestazioni giovanili contro la riforma della legge sul fondo pensione ne hanno reso impossibile la continuazione.

In Marocco, tra le forti critiche generalizzate alla costruzione degli stadi per i Mondiali di calcio del 2030 e la Coppa d’Africa del 2026, la scintilla è scattata con la morte di otto donne incinte all’ospedale Hassan II di Agadir. Il movimento giovanile GenZ212 è nato lì il 27 settembre da un’applicazione di giochi e chat. La risposta dello Stato marocchino è stata la mano pesante contro le manifestazioni.

Si tratta di tre paesi con realtà sociali e strutture di potere molto diverse, ma in tutti questi movimenti di protesta contro le decisioni dei loro governi hanno partecipato giovani sotto i 30 anni, organizzati attraverso piattaforme digitali come Discord. E hanno mostrato una bandiera che è già diventata l’icona della rivolta: quella dell’equipaggio del Cappello di Paglia, del manga e dell’anime One Piece.

“Credo che non sia un fenomeno isolato e che continuerà a crescere in modo esponenziale”, prevede Andrés González, editore del sito web specializzato in manga e anime Ramen para Dos, che non è rimasto sorpreso dall’uso di questa bandiera nelle recenti mobilitazioni, ma ne è stato felice in quanto fan della serie fin dall’infanzia. González ricorda che già anni fa, prima del 7 ottobre 2023, si vedevano in tutto il mondo alcune bandiere pirata come questa durante le proteste a favore della Palestina, anche se in modo più timido, portate da “persone entusiaste della serie che hanno ritenuto opportuno, a ragione, portarle alla manifestazione”. Per questo motivo sottolinea che ciò che si è verificato è un “effetto domino che ‘inizia’ in Nepal, diventa virale, piace alla gente e finisce per diffondersi in tutto il mondo”. Infatti, non gli sorprenderebbe vedere queste bandiere prossimamente “in Argentina o negli Stati Uniti, senza andare troppo lontano”.

One Piece, creato da Eiichiro Oda, è uno dei manga più venduti e importanti della storia insieme ad Akira, di Katsuhiro Ōtomo, e Dragon Ball, di Akira Toriyama. La sua pubblicazione in Giappone sulle pagine del settimanale Shonen Jump, la stessa rivista che ha visto crescere Son Goku, è iniziata nel luglio 1997 e non è ancora terminata. Si tratta di una serie di avventure e fantasia, con personaggi umani e animali che godono di poteri soprannaturali e abilità speciali, in alcuni casi per nascita e in altri acquisiti mangiando i frutti del diavolo, ma come ogni opera di finzione ha un sottofondo e si può cogliere un significato che va oltre quello letterale. Ha raggiunto cifre di vendita straordinarie, con oltre 500 milioni di copie distribuite, esiste una versione anime, un’altra con attori uscita su Netflix nel 2023 e i ricavi derivanti dalla commercializzazione di prodotti legati alla serie sono espressi con cifre da capogiro. Ha persino una sua giornata di festa a Tokyo. E ora è diventato un simbolo globale di protesta contro l’ordine costituito guidata da coloro che sono nati contemporaneamente al manga. “Nonostante ciò che molti illuminati che non hanno saputo comprendere l’opera di Eiichiro Oda possano dire sui social network, One Piece è una serie con un messaggio politico chiaro e forte”, riassume González.

Il giornalista culturale Julio Plaza Torres, lettore di One Piece da un quarto di secolo, spiega che nella serie si parla di razzismo, di bullismo nei confronti di chi è diverso, della corruzione dei vari poteri e della lotta contro il sistema stabilito per trovare la vera libertà. Precisa inoltre che, sebbene non si faccia riferimento alla discriminazione della comunità LGTBI, fin dall’inizio ci sono molti personaggi che ne fanno parte: ragazzi gay, drag queen, personaggi non binari o trans. Plaza Torres ricorda che One Piece è iniziato come una semplice avventura di pirati che ha rapidamente iniziato a evolversi. Per questo motivo si possono trovare accuse contro il razzismo – “ma invece di parlare delle persone di colore, parlano di quanto siano emarginati la razza dei tritoni e delle sirene” -, la schiavitù o i privilegi delle classi alte. Viene anche mostrata la corruzione del Governo Mondiale e di gran parte della Marina, “che si potrebbe dire essere come la polizia del mondo di One Piece”.

La bandiera che è stata vista in tutte le manifestazioni degli ultimi mesi è il classico teschio pirata con un paio di tibie, con l’aggiunta di un cappello di paglia, ed è stata disegnata originariamente dal protagonista di One Piece, Monkey D. Luffy. González sottolinea che, sebbene sia un segno senza un significato concreto, nella serie sono stati mostrati diversi esempi di ciò che significa il jolly roger, “un sinonimo di vivere liberamente senza vincoli, ma non necessariamente di caos e disordine, bensì di cameratismo, aiuto, amicizia e giustizia”.

Per Plaza Torres, la bandiera rappresenta la banda di pirati di Rufy, che è “un po’ sciocco e inconsapevole, ma diventa una persona determinata quando si tratta di difendere i suoi o di porre fine alle ingiustizie. Pertanto, se deve sconfiggere un re tiranno, un pirata che sta rendendo la vita impossibile a un suo amico o il Governo Mondiale, non esita”. Egli sottolinea anche quello che considera il fulcro della serie, il sogno di Rufy. “Vuole diventare il Re dei Pirati, ma non è un monarca in senso stretto, bensì colui che trova il tesoro One Piece e diventa la persona più libera del mondo. Questo è ciò che Rufy desidera ardentemente e ciò che apprezza della vita su una nave che solca i mari: la libertà”.

Il potere simbolico delle bandiere

Le bandiere hanno una presenza notevole in One Piece, secondo quanto spiega il responsabile di Ramen para Dos. “Ispirandosi ai pirati reali, le bandiere implicano due cose: sono sia ciò che definisce in modo tangibile un gruppo di persone o un’organizzazione, in questo caso pirata, sia un chiaro esempio di guerra psicologica. Quando una nave di un’organizzazione governativa di qualsiasi paese vede una certa bandiera di stoffa in cima all’albero maestro, sa perfettamente con chi ha a che fare e se deve temerli o meno”. González sottolinea inoltre che, nonostante Rufy non voglia essere un eroe per definizione, non ha altra scelta che “portare una bandiera di libertà che unisce milioni di persone, sia nel manga che nella vita reale, davanti a un obiettivo comune: liberarsi dalle catene di un regime dittatoriale e vivere come ciascuno desidera”.

Plaza Torres, dal canto suo, ritiene che il simbolismo delle bandiere sia “molto importante” in One Piece, poiché gioca molto con “il significato peggiorativo del teschio con le ossa incrociate dietro e lo ribalta per dimostrare che non è qualcosa di negativo”. Egli sottolinea come molte delle isole che Rufy salva finiscano per esporre in modo ben visibile la bandiera del cappello di paglia, “come simbolo del fatto che quel territorio è stato salvato da quella banda di pirati”. Come esempio dell’importanza degli stendardi, cita anche uno degli episodi della serie in cui il Governo Mondiale rapisce e intende uccidere Nico Robin, un’archeologa della banda di Rufy bollata come pericolosa perché in grado di svelare i più grandi segreti nascosti dal Governo. “Naturalmente, i protagonisti non lo permettono e, andando a salvarla, bruciano la bandiera del Governo Mondiale come dichiarazione di guerra”, ricorda lo specialista.

Quella bandiera governativa rappresenta «l’oppressione e la corruzione, il traffico di esseri umani, le tasse abusive, i governatori militari o i governanti fantoccio che mantengono il potere con la Marina», spiega Oriol Erausquin, comunicatore e attivista che ha appena pubblicato il saggio La rabia es nuestra (La rabbia è nostra, Siglo XXI, 2025). A quella bandiera contrappone quella del cappello di paglia, che può essere identificata con una lotta contro l’ingiustizia e per la libertà che trascende i confini. Per questo capisce che sia stato utilizzato nelle proteste degli ultimi mesi, così distanti geograficamente: “Provenendo da un’opera di finzione, questi ideali non rispondono a un contesto nazionale specifico, sono più astratti e quindi facili da appropriarsi in diversi paesi”.

Erausquin, divulgatore noto sui social network come Infusión Ideológica e partecipante al collettivo di creazione di contenuti antifascisti Pantube, fornisce ulteriori motivi che aiutano a comprendere la scelta di questo simbolo da parte di giovani che vivono a migliaia di chilometri di distanza. Uno di questi è che si tratta di una generazione che vive su Internet e conosce il potere semiotico dei meme; un altro è che le idee di libertà e contro la tirannia “collegano trasversalmente”; e un altro ancora allude al successo globale dell’anime, esportato in abbondanza: “Intere generazioni sono cresciute con quest’opera, che fa parte della loro identità ed è facile da riconoscere e utilizzare come emblema comune”.

L’universalità e l’astrazione della bandiera pirata di One Piece sono due fattori che, secondo Erausquin, possono far sì che venga utilizzata da manifestanti con ideologie contrapposte, come è successo con la maschera di Guy Fawkes del fumetto V for Vendetta. Egli ritiene che ci siano persone di destra, di tendenza neoliberista o anarcocapitalista, che possono interpretare “il libertarismo di Rufy come una fantasia individualista e utilizzarlo per inquadrare la propria lotta contro lo Stato. Non mi sembra che sia intrinsecamente un simbolo di destra, ma la sua apertura semantica consente diverse appropriazioni”. Erausquin conclude che, come ogni prodotto culturale, ha “un grande potenziale di essere strumentalizzato da qualsiasi causa per legittimarsi e normalizzarsi”.

Questa possibilità di reinterpretazione provocherebbe un forte disagio ad Andrés González, secondo quanto afferma: “Mi terrorizza vedere la bandiera di Rufy utilizzata nelle proteste e da persone che non condividono realmente l’opera originale. Troverei particolarmente ironico vedere un giovane membro di Nuove Generazioni del Partito Popolare all’omaggio a Charlie Kirk usare la bandiera pirata dei Cappelli di Paglia per opporsi al ‘regime woke e assassino degli antifascisti occidentali’ e di Pedro Sánchez”.

Julio Plaza Torres ritiene che se persone con ideologie opposte si appropriano della bandiera di Rufy, “Ciò che dimostreranno è la loro ignoranza, come spesso accade in casi di questo tipo, perché o non hanno visto One Piece e non sanno cosa significhi, oppure l’hanno visto ma non hanno capito nulla. E questa seconda ipotesi non mi sorprenderebbe”. Una volta ha intervistato il creatore del manga e ritiene possibile che Oda provi un “certo orgoglio” nel vedere che la bandiera del cappello di paglia è stata esposta durante queste proteste, perché intuisce che l’autore “ha imparato a scoprire alcune realtà del mondo e a guardare oltre alcuni valori retrogradi della società giapponese, introducendo tutto questo nella sua opera”.