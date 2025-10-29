L’amore dei fascisti italiani con Israele è iniziato ben prima di Meloni

Dalle leggi razziali alla complicità con il genocidio a Gaza. La traiettoria della destra italiana [Matteo Tiratelli]

Poche nazioni hanno un divario così grande tra l’opinione pubblica e lo Stato quando si tratta della Palestina come l’Italia. Il governo italiano è uno dei soli tre – gli altri sono Germania e Stati Uniti – che dal 2020 continuano a fornire armi convenzionali pesanti a Israele. Oltre agli elicotteri d’attacco, ai cannoni navali e ai componenti per i caccia F-35 israeliani, il primo ministro italiano Giorgia Meloni ha continuato a fornire copertura diplomatica al suo omologo israeliano Benjamin Netanyahu, rifiutandosi di compiere anche solo il gesto simbolico di riconoscere lo Stato palestinese (ancora per lo più nominale). Il popolo italiano, dal canto suo, ha espresso a gran voce il proprio sostegno alla liberazione della Palestina.

L’ultima flottiglia Global Sumud Flotilla comprendeva quasi 50 attivisti italiani, tra cui quattro politici eletti. Quando le imbarcazioni hanno lasciato il porto di Genova, sono state salutate da una folla di oltre 40.000 persone. Ma Meloni le ha liquidate come propagandisti “irresponsabili”, ipotizzando che “forse la sofferenza dei palestinesi non è la loro vera priorità”. Un rappresentante di un sindacato italiano dei lavoratori portuali ha minacciato di “bloccare tutta l’Europa” se la flottiglia avesse perso il contatto con la terraferma. Non era una minaccia a vuoto.

Quando Israele ha intercettato illegalmente le imbarcazioni a metà ottobre, la risposta dell’opinione pubblica italiana è stata enorme. A settembre, uno sciopero generale indetto da cinque sindacati di base ha visto oltre un milione di persone scendere in piazza per chiedere il rilascio degli attivisti della flottiglia, bloccando le vie di comunicazione da Milano a Palermo. Meloni ha denunciato i manifestanti definendoli “teppisti” e ha scherzato dicendo che si stavano godendo “un lungo weekend mascherato da rivoluzione”.

Sebbene non sia sorprendente che un leader di destra si schieri dalla parte di Israele, il sostegno di Meloni a Israele ha un’origine unica: non è né il senso di colpa tedesco, né l’imperialismo americano, né tantomeno (o almeno non solo) la mania islamofobica del resto della destra europea. Il suo sostegno racconta una storia specificamente italiana, che inizia con gli sforzi intrecciati per ricostruire lo Stato italiano e la destra italiana dopo la seconda guerra mondiale.

I funerali dei fascisti.

In risposta alla sconfitta/liberazione dell’Italia fascista nell’aprile 1945, lo Stato intraprese due progetti complementari di assoluzione: dimenticare il fascismo e celebrare la resistenza. Nel 1946, il nuovo governo offrì un’ampia amnistia sia ai fascisti che ai partigiani per i crimini commessi durante la guerra, elevando l’unità nazionale al di sopra della giustizia per la complicità nell’Olocausto. Durante tutti gli anni ’50, i leader fascisti furono commemorati con funerali pubblici di alto profilo. Nel 1954, il funerale del leader militare fascista Rodolfo Graziani – il “macellaio del Fezzan” che guidò le invasioni di Mussolini in Libia ed Etiopia, autorizzando il massacro di migliaia di persone – attirò più di 100.000 persone nella chiesa di San Bellarmino a Roma.

Nel 1957, il cadavere dell’ex dittatore Benito Mussolini fu finalmente sepolto nella cripta di famiglia a Predappio, con la vedova vestita di nero e circondata da una selva di saluti romani. La cripta è ora aperta tutto l’anno ai visitatori e il sito web turistico non fa alcun riferimento ai numerosi crimini di Mussolini, ma riporta una terrificante citazione dello stesso Duce: «La libertà senza ordine e senza disciplina significa dissoluzione e catastrofe».

Nel frattempo, lo Stato italiano si adoperava per riabilitare molti altri fascisti. L’avvocato e virulento antisemita Gaetano Azzariti aveva presieduto il “tribunale per la razza” di Mussolini negli anni ’30, utilizzato per determinare l’identità razziale delle persone, in particolare degli ebrei. Il governo del dopoguerra lo invitò a diventare ministro della giustizia e lui concluse la sua carriera come presidente della Corte costituzionale italiana.

Accanto a questa dimenticanza, ci fu anche uno sforzo per costruire una nuova cultura politica esplicitamente antifascista. L’inizio dell’occupazione alleata fu celebrato come “giorno della liberazione” (festa della liberazione). Fu redatta una nuova costituzione per limitare drasticamente il potere dello Stato. Le strade furono ribattezzate con i nomi di martiri come Giacomo Matteotti, segretario del Partito Socialista Unitario rapito e assassinato dalla polizia segreta di Mussolini. I partiti apertamente fascisti furono tenuti lontani dal potere in Italia per decenni.

“Neutralità attiva”.

Nell’ambito di questo sforzo di ricostruzione dello Stato italiano, i governi che si succedettero tentarono di stabilire una politica estera indipendente, compreso un approccio autonomo alla questione israelo-palestinese. Aldo Moro, ex primo ministro italiano e uno dei principali esponenti della Democrazia Cristiana dagli anni ’40 agli anni ’70, descrisse questo approccio come di “equidistanza attiva”. Durante tutti gli anni ’60, Moro si impegnò in una campagna per attirare l’attenzione internazionale sulle condizioni dei rifugiati palestinesi sfollati dalle milizie ebraiche durante la Nakba. Non si trattò mai di un impegno puramente umanitario: Moro insistette sull’importanza di una soluzione politica, recandosi in Marocco e in Egitto nel 1970 nel tentativo di ottenere sostegno per i negoziati regionali. Dopo la guerra dello Yom Kippur nel 1973, Moro si avvicinò alla posizione palestinese, cercando di tracciare una linea di demarcazione tra la politica estera italiana e quella americana e invocando la creazione di uno Stato palestinese entro i confini precedenti al 1967.

La politica di Moro era fortemente influenzata dalla realpolitik. Bettino Craxi, leader del Partito Socialista Italiano e altro politico chiave dell’epoca, vedeva lo Stato italiano riformato come una potenza regionale ed era determinato a mantenere relazioni amichevoli con tutte le nazioni del bacino del Mediterraneo, compresi gli Stati arabi del Medio Oriente. Parallelamente a questi sforzi diplomatici, lo Stato italiano era anche disposto a collaborare con lo stesso movimento di resistenza palestinese. Dopo che un attacco di Fatah all’aeroporto di Fiumicino a Roma nel 1973 causò 34 vittime, Moro contattò l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP) per offrire ai palestinesi la libertà di trasportare armi attraverso il Paese in cambio della cessazione degli attentati e dei dirottamenti contro l’Italia. È una triste ironia che questo patto sia venuto alla luce solo nell’ambito di un’indagine retrospettiva sugli accordi relativi alle armi tra l’OLP e le Brigate Rosse, il gruppo terroristico di sinistra che nel 1978 rapì e giustiziò Moro.

Nei decenni successivi, questa visione filopalestinese si radicò profondamente nella politica italiana. Ancora nel 2006, durante l’invasione israeliana del Libano, un anziano Giulio Andreotti, leader dell’ala destra della Democrazia Cristiana e sette volte primo ministro italiano, è intervenuto al Senato per esprimere simpatia per Hezbollah, dicendo: “Credo che chiunque di noi, se fosse nato in un campo di concentramento e per 50 anni non avesse avuto alcuna prospettiva di dare un futuro ai propri figli, sarebbe un terrorista”.

Ma a quel punto, la vecchia élite democristiana rappresentata da Andreotti era ormai in declino, e la sua eredità era stata rivendicata da una nuova figura: il magnate dei media Silvio Berlusconi. La brillante ascesa al potere di Berlusconi all’inizio degli anni ’90 era basata sulla “modernizzazione” del centro-destra italiano. E nonostante qualche battuta su Hitler e l’Olocausto, una parte importante di questa reinvenzione era quella di orientarsi verso Israele e abbandonare qualsiasi pretesa di una politica estera al di là degli interessi americani. Berlusconi avrebbe poi instaurato uno stretto rapporto personale con Benjamin Netanyahu e avrebbe fatto campagna per l’adesione di Israele all’Unione Europea. Ma ha anche infranto il principio antifascista sancito nel 1945, invitando nella sua coalizione i discendenti biologici e ideologici di Mussolini – il Movimento Sociale Italiano – e gettando le basi per il trionfo di Meloni nel 2022.

I nuovi fascisti.

Il Movimento Sociale Italiano (MSI) nacque dal partito fascista di Mussolini e, in particolare, dalla Repubblica Sociale Italiana, uno Stato fantoccio istituito nella fase finale della guerra e con sede nella città di Salò, ai piedi delle Alpi. Il MSI promise di mantenere viva la fiamma del fascismo, ma proprio come il regime che lo aveva preceduto si trovò diviso sulla questione di Israele. La maggioranza – guidata da Giorgio Almirante, ex direttore della rivista Difesa della Razza, principale veicolo di propaganda antisemita del regime fascista – vedeva il nuovo Stato ebraico come un baluardo contro il comunismo sovietico e arabo, un avamposto dell’Occidente in una regione ostile. Nel 1948, un membro di spicco del MSI, Fiorenzo Capriotti, si recò in Palestina per partecipare alla guerra dalla parte ebraica, contribuendo a fondare Shayetet 13, l’unità di commando d’élite della marina israeliana, e guidando l’operazione per affondare lo sloop egiziano El Amir Farouq mentre tentava di raggiungere il porto di Gaza. Nei decenni successivi, esponenti di spicco del MSI continuarono a visitare Israele, mentre Almirante divenne un feroce critico della strategia di neutralità attiva di Moro, Andreotti e Craxi, che considerava una capitolazione all’Est comunista.

Ma altri membri del MSI adottarono un approccio opposto. Ispirata dal mistico fascista Julius Evola (anche lui uno dei preferiti di Steve Bannon e Alexander Dugin), questa minoranza era guidata da Pino Rauti, un giornalista rivale di Salò che in seguito avrebbe fondato il gruppo terroristico di destra Ordine Nuovo. Questa ala del MSI era esplicitamente antisemita, attingendo al flirt di Mussolini con il simbolismo islamico per giustificare un distorto “panarabismo” e assumendo una linea dura contro il nuovo Stato ebraico.

Sebbene la fazione di Rauti non fosse mai stata egemone nel partito, spesso dominava le sezioni giovanili più radicali del MSI. Pochi anni prima che la quindicenne Giorgia Meloni entrasse a far parte del Fronte Giovani, i rautiani alla guida delle sezioni giovanili pubblicarono un opuscolo intitolato “Stop al massacro”. In risposta alle uccisioni ad al-Aqsa nell’ottobre 1990, il pamphlet chiedeva un boicottaggio economico e politico totale di Israele e il riconoscimento immediato dello Stato palestinese.

Ma questo si sarebbe rivelato l’ultimo sussulto della fazione di Rauti. Nello stesso anno, il nuovo leader del MSI, Gianfranco Fini, avviò un progetto per rompere con il passato fascista del partito. Non si trattò di un rifiuto della politica di destra intransigente, ma piuttosto di una rottura retorica con i simboli degli anni ’30, un tentativo di evitare di dover rispondere ad altre domande su Mussolini piuttosto che un serio confronto con l’eredità del fascismo. E mentre il resto del sistema politico italiano crollava nello scandalo di corruzione mani pulite, Fini allontanò sempre più il partito dalle sue radici storiche. La ricompensa: l’ammissione nel primo governo di coalizione di Berlusconi nel 1994, una vittoria storica per un partito nato dalle ceneri della sconfitta Repubblica di Salò.

Ma Fini voleva qualcosa di più del semplice riconoscimento nazionale e vide in Israele l’opportunità di dimostrare al pubblico internazionale che avevano finalmente lasciato alle spalle gli anni ’30. Inizialmente, i piani per una visita di Stato ufficiale furono ostacolati dai liberali all’interno del governo laburista israeliano, che non erano disposti a fare nulla che potesse legittimare i neofascisti europei. Ma all’inizio degli anni 2000 i tempi erano cambiati. Fini era ora vice primo ministro nel secondo governo Berlusconi e una nuova forza era dominante in Israele: il partito di destra Likud. Nel clima febbrile e islamofobo della guerra al terrorismo, Fini avrebbe colto questo momento per completare la trasformazione del suo movimento.

La visita ufficiale di Fini in Israele nel 2003 fu un’occasione importante per il MSI (ora ribattezzato Alleanza Nazionale), che consolidò la sua nuova posizione all’interno della destra mainstream globale. Fini colse l’occasione per denunciare il fascismo come un “male assoluto”, un commento che, come prevedibile, suscitò l’indignazione dei suoi stessi sostenitori e che fu accuratamente precisato al suo ritorno in Italia. Ciò contribuì anche a stringere una stretta alleanza tra l’estrema destra italiana e il Likud, che continua ancora oggi. Fini avrebbe continuato a difendere la “barriera di separazione” di Ariel Sharon, un muro di separazione lungo 700 km attraverso la Cisgiordania – ed era spietato nell’usare accuse di antisemitismo per escludere e attaccare i rivali politici in Italia.

Un abbigliamento più innocente.

Questa è la tradizione politica che Meloni ha ereditato. Membro della gioventù del MSI dal 1992, ha rapidamente scalato i ranghi, seguendo il partito attraverso vari nomi fino a quando non ha assunto la guida della sua reinvenzione come Fratelli d’Italia nel 2012. Meloni ha sempre rappresentato una corrente flessibile, pragmatica e adattabile del fascismo, disposta a rinnegare il proprio passato quando ciò serviva agli interessi attuali e che ha lottato per rendere l’atlantismo e il sostegno a Israele il fulcro di una nuova coalizione europea di destra. L’immagine di “madre cattolica” di Meloni è il culmine del progetto di Almirante e Fini: la forza dominante nella politica italiana, dove dopo tre anni al potere continua a raccogliere oltre il 30% dei consensi; celebrata a livello internazionale per la sua opposizione alla Russia e il sostegno a Israele; la “sussurratrice di Trump” che ha posto l’Italia al centro di una rete globale di reazione.

Ma Meloni è anche un’operatrice politica profondamente cinica. Nell’estate del 2014, mentre l’IDF bombardava Gaza, ha twittato: “Un altro massacro di bambini a Gaza. Nessuna causa è giusta quando fa versare il sangue di innocenti”. Nel 2018, mentre il suo rivale di destra, Matteo Salvini, dichiarava Hezbollah un’organizzazione terroristica, lei ha protestato sostenendo che la milizia sciita era un alleato cruciale per frenare lo Stato Islamico. A settembre di quest’anno, sotto l’enorme pressione interna, Meloni ha finalmente ammesso che l’IDF aveva “superato i limiti della proporzionalità” a Gaza.

Israele è stato utile alla destra italiana. Ma se la situazione dovesse cambiare, se Israele perdesse la sua legittimità di faro di democrazia tra le orde barbariche, Meloni potrebbe benissimo prendere le distanze da esso, non per principio, ma per preservare la sua rispettabilità conquistata a fatica. Come scrisse lo scrittore italiano Umberto Eco nel 1995: «Sarebbe confortante per noi se qualcuno guardasse il mondo e dicesse: Voglio riaprire Auschwitz, voglio che le camicie nere sfilino di nuovo nelle piazze d’Italia! Ma la vita non è così facile. Il fascismo tornerà con un abito più innocente. È nostro dovere smascherarlo e segnalarne le nuove forme, ogni giorno e in ogni parte del mondo”.

Matteo Tiratelli insegna sociologia all'University College di Londra.