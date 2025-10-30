IDF accusato di nuovo di furto di organi dei palestinesi uccisi

Non è la prima volta per l’esercito sionista. Solo Russia e Israele sequestrano cadaveri come norma di controinsurrezione [Harriet Williamson]

Israele è stato formalmente accusato di furto sistematico di organi dalle autorità di Gaza, dopo che sui corpi dei detenuti palestinesi consegnati da Israele come parte dell’accordo di cessate il fuoco sarebbero stati trovati mancanti gli occhi, le cornee e gli organi interni.

Sebbene a prima vista possa sembrare sensazionalistico o inverosimile, il furto di organi e la necroviolenza israeliana – definita come violenza perpetrata attraverso il trattamento offensivo dei cadaveri – nei confronti dei palestinesi non è un concetto nuovo.

Le accuse e le prove relative al prelievo di organi palestinesi da parte di medici israeliani a scopo di lucro, trapianto e ricerca risalgono a oltre trent’anni fa e possono essere considerate parte del trattamento più ampio riservato da Israele ai palestinesi, un popolo occupato a cui viene concessa poca dignità nella morte come nella vita.

Il 17 ottobre, il direttore dell’ufficio stampa del governo di Gaza, il dottor Ismail al-Thawabta, ha accusato le forze di difesa israeliane (IDF) di aver rubato organi dai cadaveri palestinesi e ha chiesto un’immediata indagine internazionale “per ritenere Israele responsabile di gravi violazioni contro i corpi dei martiri e del furto dei loro organi”.

Dei 120 cadaveri palestinesi restituiti attraverso il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) in tre giorni, al-Thawabta ha affermato che ai corpi mancavano parti quali coclee, cornee, fegati e altri organi, e che ciò confermava che l’IDF “ha rubato organi umani mentre deteneva i corpi”.

Secondo l’agenzia di stampa iraniana Mizan, Israele nega categoricamente queste accuse.

I corpi sono stati rilasciati nell’ambito del cosiddetto “piano di pace per Gaza” del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, dopo che due anni di guerra genocida di Israele contro Gaza hanno causato la morte di almeno 68.000 palestinesi, secondo stime prudenti. La prima fase è entrata in vigore il 10 ottobre e prevede un fragile cessate il fuoco che Israele ha violato più di 80 volte.

Hamas ha rilasciato i 20 ostaggi israeliani ancora in vita e i resti di almeno 10 ostaggi morti, in cambio di circa 2.000 detenuti palestinesi che erano rinchiusi nelle prigioni israeliane, molti dei quali senza accuse né processo.

Al-Thawabta ha anche affermato che “la maggior parte [dei corpi] è arrivata in condizioni deplorevoli, mostrando segni evidenti di esecuzioni sul campo e torture sistematiche”. La sua descrizione delle condizioni dei corpi palestinesi restituiti è coerente con le conclusioni riportate da altri medici: segni di strangolamento, mani e piedi legati con fascette di plastica, bende sugli occhi, detenuti uccisi con colpi alla testa a distanza ravvicinata, segni di gravi torture fisiche come “fratture, ustioni e ferite profonde” e corpi chiaramente “schiacciati dai cingoli dei carri armati israeliani”.

Scavo di fosse comuni.

Prima del cessate il fuoco del 10 ottobre, Israele deteneva 735 corpi palestinesi, tra cui 67 cadaveri di bambini, secondo la Campagna nazionale palestinese per il recupero dei corpi dei martiri. Al 23 ottobre, Israele ha rimpatriato 195 corpi di palestinesi a Gaza, ma solo 57 famiglie palestinesi sono riuscite a identificare i propri cari.

Solo pochi giorni prima era stato riferito che 135 corpi di palestinesi erano stati restituiti dalla famigerata prigione di tortura di Sde Teiman, una base militare nel deserto del Negev, dove i palestinesi sono imprigionati senza accusa né processo e sottoposti a trattamenti crudeli e inumani, come essere rinchiusi in gabbie, bendati, ammanettati, incatenati a letti d’ospedale e costretti a indossare pannolini. I corpi dei palestinesi sono stati restituiti mutilati.

Il trattamento dei defunti è almeno in parte disciplinato dal diritto internazionale e la mutilazione dei cadaveri – che include il prelievo non consensuale di organi – costituisce una chiara violazione.

In caso di conflitto armato, la Quarta Convenzione di Ginevra stabilisce che tutte le parti devono adottare tutte le misure possibili per impedire che i cadaveri vengano profanati e che la mutilazione dei cadaveri è vietata.

I principi delle Nazioni Unite in materia di esecuzioni extragiudiziali, arbitrarie o sommarie richiedono che i corpi delle persone decedute siano conservati e protetti per le indagini, mentre il Protocollo del Minnesota delle Nazioni Unite richiede una cura e un’attenzione particolari nel recupero e nella gestione dei resti umani. Secondo il Comitato per i diritti umani, il trattamento irrispettoso dei resti umani può anche equivalere a un trattamento crudele, inumano o degradante nei confronti della famiglia del defunto.

Nel novembre 2023, a due mesi dall’inizio della guerra genocida di Israele contro Gaza, l’Euro-Med Human Rights Monitor ha monitorato la confisca da parte dell’IDF di decine di cadaveri dal complesso medico al-Shifa, dall’ospedale indonesiano nel nord di Gaza e da altri nei dintorni di Salah al-Din Road, anche scavando fosse comuni. Alcuni corpi sono stati consegnati all’ICRC, ma molti, secondo Euro-Med Monitor, sono stati trattenuti dall’esercito israeliano.

Secondo il gruppo per i diritti umani, i medici di Gaza che hanno esaminato alcuni dei corpi dopo che sono stati rilasciati hanno trovato prove di furto di organi, tra cui “coclee e cornee mancanti, nonché altri organi vitali come fegati, reni e cuori”.

Sebbene i medici abbiano affermato che era impossibile per loro condurre esami analitici completi sui corpi a causa del fuoco dell’IDF e dell’afflusso di civili feriti, hanno comunque rilevato “diversi segni di possibile furto di organi da parte dell’esercito israeliano”.

Nel gennaio 2024, la CNN ha riportato gli attacchi dell’IDF a 16 cimiteri di Gaza e nello stesso mese Euro-Med Monitor ha dichiarato che almeno 12 cimiteri erano stati presi di mira dall’IDF, che ha deliberatamente raso al suolo e profanato centinaia di tombe, rubando e smembrando i corpi. Ciò ha fatto seguito a un articolo del New York Times sull’IDF che ha raso al suolo i cimiteri di Gaza senza alcuna giustificazione militare, il che costituisce un crimine di guerra.

Nel gennaio 2024, almeno 100 corpi palestinesi sono stati sepolti in una fossa comune a Rafah dopo che l’IDF li aveva prelevati dagli ospedali e dai cimiteri di Gaza. Fonti mediche hanno affermato che, dopo un’ispezione, alcuni corpi presentavano organi mancanti.

Nell’aprile 2024, la profanazione dei corpi palestinesi è stata nuovamente messa in evidenza, questa volta in una dichiarazione del Ministero degli Affari Religiosi di Gaza che accusava l’IDF di mutilazione di massa dei cadaveri, compresa la decapitazione e lo smembramento post mortem. Il rapporto descriveva come l’IDF gettasse i corpi in una grande fossa e li ricoprisse di immondizia, e affermava che questa pratica era stata “documentata nel complesso medico al-Shifa, nel complesso medico Nasser e nell’ospedale Kamal Adwan”.

Lo scandalo dell’Istituto di Medicina Legale.

Funzionari del governo israeliano hanno ammesso che negli anni ’90 Israele ha prelevato pelle, cornee, valvole cardiache e ossa da palestinesi, israeliani e lavoratori stranieri, spesso senza autorizzazione.

Questa sconvolgente ammissione nel 2009 è arrivata dopo che il patologo di Stato e direttore dell’Istituto di Medicina Legale di Abu Kabir, il professor Yehuda Hiss, ha rilasciato un’intervista a Nancy Scheper-Hughes, professore di antropologia all’Università della California-Berkeley, nel 2000. Scheper-Hughes aveva contribuito a fondare il progetto Berkeley Organs Watch un anno prima.

Nell’intervista, Hiss ha parlato apertamente del prelievo di organi per conto dello Stato israeliano, affermando: “Abbiamo iniziato a prelevare cornee… tutto ciò che è stato fatto è stato altamente informale. Non è stato chiesto alcun permesso alle famiglie”.

La storia del prelievo di organi da parte di Israele è stata ripresa dal quotidiano svedese Aftonbladet, che ha riportato le accuse di giovani palestinesi scomparsi dai villaggi di Gaza e della Cisgiordania, sottolineando in particolare il caso di Bilal Ahmad Ghanem, ucciso dai soldati israeliani nel 1992. Lo scrittore Donald Boström ha descritto “l’incontro con i genitori che hanno raccontato come ai loro figli fossero stati prelevati gli organi prima di essere uccisi” e i corpi dei giovani restituiti dall’IDF per la sepoltura con tagli dall’addome al mento.

Boström ha riferito che i parenti dei giovani gli hanno detto: “I nostri figli vengono usati come donatori di organi involontari”.

L’articolo dell’Aftonbladet collegava il presunto furto di organi di giovani palestinesi alla storica carenza di donatori di organi in Israele e al ruolo ben documentato degli israeliani nel commercio illegale di organi a livello globale. Nel 2003, la polizia sudafricana ha scoperto una rete internazionale di traffico di organi, con gli israeliani come beneficiari dei trapianti illegali.

Nella tempesta mediatica che ne è seguita, Boström è stato accusato di antisemitismo e di “diffamazione sanguinaria”.

In risposta, Scheper-Hughes ha deciso di pubblicare la trascrizione della sua intervista del 2000 con Hiss sulla rivista CounterPunch, dimostrando che Hiss ammetteva prontamente il prelievo non consensuale di tessuti, pelle, ossa e organi per soddisfare le esigenze dello Stato di Israele.

Quando la registrazione dell’intervista di Scheper-Hughes a Hiss è stata trasmessa dal canale televisivo israeliano Channel 2, l’esercito israeliano ha dichiarato: “Questa attività è terminata un decennio fa e non avviene più”.

Hiss ha anche ammesso in tribunale di aver eseguito una seconda autopsia sull’attivista americana Rachel Corrie, uccisa da un bulldozer israeliano nel 2003, e di aver conservato tessuti e organi del suo corpo.

Il protetto di Hiss, il dottor Chen Kugel, che ha finito per denunciare l’Istituto di medicina legale, ha anche detto a Scheper-Hughes che, sebbene in teoria gli organi e i tessuti fossero prelevati da tutti, in pratica era più facile rubare organi alla popolazione palestinese occupata. Kugel ha dichiarato: «Se le famiglie [palestinesi] presentavano reclami, venivano considerate nemiche e quindi, ovviamente, mentivano e nessuno avrebbe creduto loro».

Nel dicembre 2009 si sono tenute delle audizioni parlamentari alla Knesset israeliana, durante le quali i funzionari sanitari hanno testimoniato che le autorità israeliane avevano rubato gli organi di palestinesi e israeliani deceduti un decennio prima a scopo di trapianto. Tuttavia, il politico palestinese-israeliano Ahmed Tibi ha testimoniato alla Knesset che il furto di organi era continuato, citando il caso di Fadul Ordul Shaheen, un palestinese di Gaza morto di diabete nel 2009.

“Quando il suo corpo è stato restituito alla famiglia, i suoi occhi sanguinavano e c’era un profondo taglio sul corpo”, ha detto Tibi. “La famiglia sostiene che siano state prelevate sia le cornee che i reni. Vi chiedo se siete disposti a esaminare questa denuncia e verificare se questa attività continua, se vengono prelevati organi dai prigionieri palestinesi”.

L’allora viceministro della Salute israeliano, Yaacov Litzman, ha affermato che il caso sarebbe stato indagato “con la massima serietà”. Novara Media non è riuscita a trovare alcuna informazione disponibile sull’esito di un’indagine o se questa abbia avuto luogo.

Le accuse di furto di organi da parte di Israele risalgono ancora più indietro nel tempo, alla prima Intifada iniziata nel 1987. Un’altra ex dipendente dell’Istituto di medicina legale, Meira Weiss, ha scritto nel suo libro del 2014 Over Their Dead Bodies che l’IDF “ha permesso [all’Istituto] di prelevare organi dai palestinesi avvalendosi di una normativa militare che impone l’autopsia su ogni palestinese ucciso. Le autopsie erano accompagnate dal prelievo di organi”.

Weiss ha anche affermato che molti dipendenti dell’Istituto di medicina legale “definivano la Prima Intifada come i ‘bei tempi’, quando il prelievo di organi veniva effettuato in modo sistematico e libero rispetto ad altri periodi”.

Un quadro giuridico.

Israele ha una lunga storia di trattenimento dei cadaveri palestinesi e ha persino approvato una legge per garantire che lo Stato possa trattenere i corpi dei palestinesi dalle famiglie in lutto. È l’unico paese al mondo, oltre alla Russia, ad avere una legislazione primaria che permette esplicitamente di trattenere i corpi come parte di un più ampio programma di controinsurrezione.

Nel marzo 2018, il parlamento israeliano ha approvato una legge che consente alla polizia israeliana di trattenere i corpi dei palestinesi uccisi dalla polizia o da altre forze di sicurezza fino a quando le famiglie non accettano le condizioni preliminari relative alle disposizioni funebri.

Ciò è avvenuto dopo che l’Alta Corte di Giustizia israeliana ha deciso che, sebbene “siano in gioco una serie di diritti fondamentali, primo fra tutti la dignità umana” coinvolti nella trattenuta dei resti umani, lo Stato potesse legiferare esplicitamente per autorizzare la violazione dei diritti fondamentali. La Knesset lo ha fatto senza indugio.

All’epoca, Adalah – il Centro legale per i diritti della minoranza araba in Israele – e la Commissione per gli affari dei detenuti e degli ex detenuti hanno osservato che la decisione della corte “rende possibile la continua violazione del diritto internazionale umanitario da parte di Israele”. Hanno affermato che, mentre il diritto internazionale proibisce a una potenza occupante di utilizzare i corpi come “moneta di scambio”, la decisione della corte dà “il via libera alla grave violazione del diritto delle famiglie e degli stessi defunti a una sepoltura tempestiva e adeguata”.

Nel dicembre 2024, la Knesset ha approvato in prima lettura un disegno di legge che vieterebbe la restituzione dei corpi dei palestinesi alle loro famiglie se questi sono stati uccisi mentre attaccavano un israeliano. Essi riceverebbero una “sepoltura” obbligatoria nei famigerati “cimiteri dei numeri” di Israele, dove centinaia di corpi palestinesi sono ammassati in fosse comuni contrassegnate da numeri anziché da nomi.

La restituzione delle salme palestinesi nell’ambito dell’accordo di cessate il fuoco ha riacceso l’interesse per il trattamento riservato da Israele ai palestinesi dopo la morte, ma non si tratta di un fenomeno nuovo. Israele trattiene le salme dei palestinesi dalla guerra del 1967, alcune delle quali nei “Cimiteri dei numeri”. Alcune delle salme trattenute sono di bambini.

Il trattamento disumano dei defunti e il suo impatto sulle famiglie “equivale a una pratica discriminatoria di sparizione forzata, a un trattamento crudele e disumano delle famiglie in lutto e a un atto di punizione collettiva contro i palestinesi”, secondo il gruppo per i diritti umani Al-Haq.

Nel 2017 è stato anche riferito che i palestinesi non solo venivano sepolti in cimiteri inaccessibili in zone militari chiuse in tutto Israele, ma anche conservati in congelatori a Tel Aviv.

Parlando dell’assedio israeliano sui territori palestinesi nel 2019, il filosofo camerunese Achille Mbembé ha affermato: «La forma più compiuta di necropotere è l’occupazione coloniale contemporanea della Palestina». La violenza sistematica e il controllo esercitati dallo Stato israeliano sui palestinesi gli conferiscono il potere assoluto sulle loro vite e sui loro corpi dopo la morte.