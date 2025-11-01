Your Party, perché tutto questo dramma? È complicato

Il conflitto tra Corbyn e Sultana dietro le quinte della formazione del nuovo partito socialista in Gran Bretagna [Ash Sarkar]

Questa settimana, sul Guardian sono apparse alcune notizie secondo cui il partito Your Party stava per avviare un’azione legale contro MoU Operations Ltd con l’accusa di aver deliberatamente trattenuto 800.000 sterline che appartenevano di diritto al partito. MoU è stata fondata ad aprile dall’ex deputata laburista Beth Winter, dall’ex sindaco di Tyneside Jamie Driscoll e dall’ex politico sudafricano Andrew Feinstein, con l’obiettivo di sostenere una coalizione di deputati e consiglieri indipendenti.

Giusto per la cronaca, questo porta a tre le minacce pubbliche di azioni legali tra le figure di spicco del tuo partito dalla metà di settembre.

Giovedì, Winter, Driscoll e Feinstein hanno rassegnato le dimissioni dalla carica di amministratori della MoU Operations Ltd, pubblicando una lettera al vetriolo e annunciando che Zarah Sultana (deputata indipendente per Coventry South, un tempo co-leader di Your Party e ora, almeno formalmente, semplice membro del partito) avrebbe assunto la carica di unico membro e amministratore.

Ciò significa che il partito Your Party si è ritrovato nella sgradevole posizione di avere uno dei suoi membri che controlla centinaia di migliaia di sterline del suo denaro. Fonti vicine a Sultana hanno affermato che questa situazione è temporanea e che i fondi saranno trasferiti al partito Your Party il prima possibile.

Perché tutto questo dramma? È complicato, con molte sigle e comitati coinvolti, ma le basi sono queste: durante l’estate, con il processo di nascita del nuovo partito bloccato dalla paralisi delle fazioni e dall’indecisione, Sultana ha annunciato unilateralmente il lancio di Your Party, affermando che lei e Jeremy Corbyn ne sarebbero stati i co-leader.

Sebbene i due co-leader abbiano finito per cantare dallo stesso spartito, le feroci manovre dietro le quinte (tra cui conferenze stampa ostili, recriminazioni private e vibrazioni negative nella chat di gruppo) hanno indicato una drammatica rottura della fiducia.

Per un po’, almeno in pubblico, le cose sembravano andare bene. Your Party ha attirato centinaia di migliaia di iscrizioni alla sua mailing list, il partito laburista non riusciva a smettere di darsi la zappa sui piedi e l’assegnazione dei dati del partito da un lato (Corbyn/Peace and Justice Project) e delle donazioni del partito dall’altro (MoU, considerato più politicamente vicino a Sultana) sembrava creare un delicato equilibrio di potere.

Ma stava emergendo una nuova frattura, questa volta tra Sultana e i quattro parlamentari indipendenti pro-Gaza. Sebbene l’avessero sostenuta come co-leader, secondo quanto riferito erano profondamente scontenti del fatto che lei avesse reso pubblico il lancio senza alcun preavviso.

Il conflitto tra fazioni ha cominciato a manifestarsi in pubblico, sotto le spoglie di un dibattito politico. I proprietari terrieri e coloro che sembrano avere opinioni transfobiche dovrebbero essere i benvenuti nel Your Party? Jeremy Corbyn ha fatto abbastanza come leader laburista per difendere la sinistra dalle accuse di antisemitismo? Le linee rosse politiche di Sultana stavano allontanando gli elettori che il Your Party aveva bisogno di attirare?

Sebbene si tratti di questioni importanti di principio e di strategia, è anche facile capire come fossero espressione di tensione dietro le quinte; Sultana ha iniziato a sentirsi isolata, e così è nata l’iniziativa di lanciare un’adesione non debitamente controllata.

L’evento scatenante è stato il fatto che il team di Corbyn, senza l’approvazione di Sultana, ha formato un esecutivo provvisorio guidato dagli alleati di Karie Murphy, ex capo dello staff di Corbyn, e ha annunciato i piani per una conferenza di fondazione. Sultana ha sospettato che questa mossa fosse intesa a dare alla fazione di Murphy il controllo sulle finanze e sui dati relativi agli iscritti. In risposta, il suo team ha lanciato in modo indipendente un sistema di adesione separato gestito dai suoi alleati, spingendo Corbyn e altri parlamentari a denunciarlo come “unauthorised email” e a consigliare ai sostenitori di annullare qualsiasi pagamento.

La controversia si è rapidamente intensificata: Sultana ha accusato i suoi colleghi di gestire un “club maschile sessista” e ha citato direttamente Murphy, incaricando in seguito avvocati specializzati in diffamazione. Nel frattempo, Your Party si è rivolto all’Information Commissioner’s Office. Alla fine della settimana, la piattaforma di iscrizione di Sultana è stata messa offline a seguito di denunce di possibili attività fraudolente. Da co-leader nominale, si è ritrovata retrocessa a semplice membro del partito.

Ed è qui che entra in gioco l’attuale situazione difficile del MoU. Your Party, ora effettivamente controllato da Corbyn e dai suoi alleati, voleva i dati e il denaro controllati dal MoU, ma non voleva assumersi le potenziali responsabilità legali derivanti dal lancio non autorizzato. Non è proprio così che funziona: le organizzazioni non possono semplicemente trasferire dati personali o fondi a loro piacimento, e non si può assumere una responsabilità legale senza assumersi le relative responsabilità. Tuttavia, secondo The Canary, fonti interne al partito Your Party hanno riferito ai giornalisti che “il denaro viene trattenuto per ottenere un vantaggio politico”, cosa che Winter, Driscoll e Feinstein negano categoricamente.

In che modo questo influisce sulla politica del partito Your Party? Sultana ha assistito a una drammatica inversione di tendenza. Il lancio non autorizzato dell’adesione le si è ritorto contro, ma l’attacco frontale di Your Party al protocollo d’intesa le ha restituito un certo potere concreto. Corbyn, nel frattempo, ha annunciato che reciterà in uno spettacolo teatrale natalizio. Sebbene Sultana non abbia alcun ruolo di leadership costituzionale in Your Party, è lei che si occupa dei media, definendo la posizione politica del partito (uscire dalla NATO, tagliare i legami diplomatici con Israele, ecc. ecc.

È una cosa positiva? I membri del Your Party saranno sollevati di avere qualcosa di concreto su cui combattere. Ma non c’è stato alcun processo democratico per decidere quali siano effettivamente le linee del partito. Inoltre, alcuni dei suoi post sui suoi account personali hanno assunto toni di auto-esaltazione. Un post su Instagram di questa settimana affermava che incoraggiarla a unirsi ai Verdi era un “privilegio della classe media” e che, in quanto “donna musulmana di colore” che riceve minacce di morte, non aveva bisogno che nessuno le spiegasse la minaccia di Reform. C’è una linea di demarcazione tra attingere alle proprie esperienze per plasmare la propria analisi e strumentalizzare la propria identità per chiudere il dibattito sulla strategia politica.

Litigioso, maligno, privo di strategia: finora, Your Party è riuscito a ricreare il partito laburista in tutto tranne che nelle dimensioni. Ma questo non significa che non ci siano segni di vita. La scorsa settimana, un gruppo di esponenti dei Verdi scozzesi, tra cui consiglieri comunali e attivisti di alto profilo, è passato a Your Party. Le assemblee regionali stanno per iniziare e saranno un banco di prova per verificare quanto siano realmente vivaci e impegnati i membri del partito. Zack Polanski ha trasformato i Verdi in un partito in grado di minacciare il Labour nei sondaggi, ma rimane il desiderio di un partito socialista, non solo di un partito amico dei socialisti.