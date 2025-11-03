Che cosa succederà al prossimo SFestival

Dal 14 al 16 Novembre la seconda edizione della convention romana della fantascienza

Roma, a differenza di città come Milano e Trieste, non aveva fino al 2024 (quando si è tenuta la prima edizione) un festival dedicato alla letteratura di fantascienza, con un’attenzione anche alla commistione di generi. SFESTIVAL, dunque, è il festival di fantascienza di Roma. La seconda edizione si tiene dal 14 al 16 novembre, ospitata dal polo civico e culturale Allarga.menti di via Numidia 2 (zona San Giovanni – Porta Metronia) con la partecipazione di autrici e autori, critiche e critici, traduttori e traduttrici, editor, e soprattutto persone interessate e curiose. Tra gli ospiti di quest’anno: Paolo Di Orazio (scrittore, fumettista, batterista); Andrea Baroni (regista); Armando Festa (sceneggiatore); Giuliana Misserville (critica); Giovanna Repetto (scrittrice); Matteo Grilli (sceneggiatore fumetti e serie tv).

Il concorso per racconti brevi di fantascienza VISIONI DAL FUTURO, riservato ad alunne e alunni delle scuole primarie, medie e superiori con sede nel Comune di Roma nasce dall’idea che immaginare il futuro sia il primo passo per costruirlo: un esercizio di creatività, di libertà e di consapevolezza collettiva. Stimolare bambine, bambini e adolescenti a scrivere fantascienza significa invitarli a riflettere sul presente e a progettare il domani, ad affrontare temi come tecnologia, ecologia, intelligenza artificiale, convivenza, diritti e identità, traducendoli in narrazioni personali e collettive. La lettura e la scrittura diventano così atti di cittadinanza, strumenti per formare le menti critiche e curiose dei cittadini di domani.

In un tempo in cui il futuro sembra spesso dominato da incertezze e paure, il concorso offre un messaggio forte e condiviso: immaginare è un atto politico e comunitario. E Roma, città di storia, diventa così anche città di futuro. La giuria è composta dalla scrittrice Giovanna Repetto; Stefano Sacchini, esperto di SF; Nicoletta Frasca (libreria Tomo, Roma); Andrea Franco, scrittore ed editore; Giorgia Sallusti, critica e saggista; Silvia Costantino, direttrice editoriale EffeQu; Dario Orilio, docente e scrittore; Ettore Perozzi, fisico e divulgatore.

Il Polo civico Allarga.menti, attivo dal 2023 negli spazi della scuola, si è affermato come un punto di riferimento non solo per il quartiere, promuovendo partecipazione, inclusione e accesso alla cultura, grazie a presentazioni di libri e incontri con autori, proiezioni, concerti, corsi e laboratori.

info@sfestival.it

PROGRAMMA

Venerdì 14 Novembre 2025

ore 18.00 LA FANTASCIENZA È GIOVANE SF per ragazze e ragazzi

con Stefania Cane (libreria Perdigiorno), Laura Marinelli (autrice) Emma Misitano (autrice), Dario Orilio (autore e curatore di collana)

a seguire: VISIONI DAL FUTURO Presentazione del concorso di racconti di fantascienza per le scuole di Roma con Andrea Franco (autore ed editore), Ettore Perozzi (fisico), Giovanna Repetto (autrice e co-organizzatrice SFestival)

ore 20.00 FANTAPERITIVO MUSICALE Concerto di Ekranoplan (Kosmische Musik, retro-futurism, space echoes and phasers)

Sabato 15 Novembre

ore 10.30 SCOPE VOLANTI. IL NOSTRO SGUARDO SULLA FANTASCIENZA Chi sono le Fantascientiste Femministe?

con Laura Coci (saggista), Claudia Corso Marcucci (illustratrice), Giuliana Misserville (critica e saggista), Giovanna Repetto (autrice e co-organizzatrice SFestival)

ore 11.30 URSULA K. LE GUIN E IL POTERE DELL’IMMAGINAZIONE Monografia

con Laura Coci (saggista), Giuliana Misserville (critica e saggista)

ore 12.30 LEGGENDARIA. TRASFIGURARE LA VIOLENZA Le scrittrici fantastiche dell’America Latina

con Paola Guazzo (saggista, editor, sceneggiatrice), Giuliana Misserville (critica e saggista), Nadia Tarantini (giornalista e scrittrice)

ore 14.30 PROIEZIONE DI “DARK STAR” Il primo lungometraggio di John Carpenter del 1974, pietra miliare della fantascienza autoironica.

Visione con tessera soci AllargoPannonia APS (costo annuale 5 euro)

e in contemporanea… CAOS SUL TAVOLO partita dimostrativa aperta a Warhammer 40K

con Luciano Troili (in veste di arbitro)

ore 16.30 FUTUROMA e anticipazioni dell’antologia “Futuri Mutanti”

FutuRoma è un’antologia di racconti che gioca con il futuro della Città Eterna. Scritti da una ventina di autori del collettivo Carboneria Letteraria “& Friends”, tra cui diversi vincitori del Premio Urania, sono storie di personaggi singolari e scenari sorprendenti, sospesi tra ironia e dramma.

con Francesca Garello (storica, specialista di giochi e scrittrice), Francesco Grasso (scrittore) e Francesco Troccoli (scrittore)

ore 17.30 IRONICI FUTURI satira & fantascienza

Dialogo con il pubblico su come cinema, serie tv, romanzi, fumetti e videogame spesso mostrino in chiave satirica mondi futuribili per criticare il presente … o è solo divertimento?

A cura dei Bokononisti, con Lorenzo M. d’Amico (autore e sceneggiatore comico)

ore 18.30 FANTAPERITIVO: HO VISTO SERIE CHE VOI UMANI La fantascienza nelle serie, in streaming e tv

con Armando Festa (sceneggiatore), Marc Walden (scrittore) e chiunque voglia intervenire (con un bicchiere in mano)

Domenica 16 Novembre

ore 10.30 FANTAHORROR Commistioni di genere

con Andrea Baroni (regista), Paolo Di Orazio (scrittore, fumettista e batterista), Andrea Franco (scrittore ed editore), Matteo Grilli (autore, sceneggiatore di fumetti e serie tv)

ore 12.00 FANTASCIENZA IN TRANSITO Da libro a film a serie a gioco (e ritorno): fantascienza e transmedialità.

con Federico Bissacco (regista e scrittore), Fabio Carta (autore), Giovanna Repetto (autrice e co-organizzatrice SFestival), Umberto Rossi (autore) e un contributo video di Gino Carosini e Marco Mastroianni (illustratori)