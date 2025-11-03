Perché Israele vuole dividere Gaza in due

Un nuovo regime di frontiere fortificate, di governo per procura e disperazione orchestrata, con l’espulsione che rimane l’obiettivo finale [Muhammad Shehada]

articolo tradotto da 972mag, media indipendente israeliano

Da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco tra Israele e Hamas, l’amministrazione Trump ha salutato l’inizio di un nuovo capitolo a Gaza. “Dopo tanti anni di guerra incessante e pericolo senza fine, oggi i cieli sono calmi, le armi tacciono, le sirene sono silenziose e il sole sorge su una Terra Santa che è finalmente in pace”, ha dichiarato il presidente durante il suo discorso alla Knesset all’inizio di questo mese. Ma i fatti sul campo rivelano una realtà drammaticamente più cupa e mettono in luce il nuovo piano di Israele per la sottomissione permanente dell’enclave.

Con la cosiddetta “Linea Gialla”, Israele ha diviso la Striscia in due: Gaza occidentale, che comprende il 42% dell’enclave, dove Hamas mantiene il controllo e dove sono ammassati oltre 2 milioni di persone; e Gaza orientale, che comprende il 58% del territorio, che è stata completamente spopolata dai civili ed è controllata dall’esercito israeliano e da quattro bande di criminali paramilitari.

Secondo il piano di Trump, questa linea doveva essere un confine temporaneo, la prima fase del graduale ritiro di Israele dalla Striscia, mentre una forza internazionale di stabilizzazione avrebbe assunto il controllo sul territorio. Invece, le forze israeliane si stanno trincerando, rafforzando la divisione con terrapieni, fortificazioni e barriere che suggeriscono una mossa verso la permanenza.

La parte occidentale di Gaza sta diventando simile al sud del Libano, che l’esercito israeliano ha continuato a bombardare periodicamente dopo aver firmato un cessate il fuoco con Hezbollah lo scorso novembre. Dall’inizio della tregua a Gaza, gli attacchi aerei israeliani, i colpi dei droni e le raffiche di mitragliatrice continuano a colpire quotidianamente la popolazione, solitamente con il pretesto infondato di “sventare un attacco imminente”, di vendicare presunti assalti ai soldati israeliani o di colpire individui che si avvicinano alla Linea Gialla. Finora questi attacchi hanno ucciso oltre 200 palestinesi, tra cui decine di bambini.

Israele continua a limitare gli aiuti alla Striscia di Gaza occidentale, con una media di circa 95 camion che entrano al giorno durante i primi 20 giorni del cessate il fuoco, ben al di sotto dei 600 al giorno previsti dall’accordo tra Israele e Hamas. La maggior parte dei residenti ha perso la propria casa, ma Israele continua a impedire l’ingresso di tende, roulotte, unità abitative prefabbricate e altri beni di prima necessità, con l’avvicinarsi dell’inverno.

Gaza Est, un tempo il granaio dell’enclave, è ora una landa desolata. Colleghi e amici che vivono nelle vicinanze descrivono il rumore costante delle esplosioni e delle demolizioni: i soldati israeliani e gli appaltatori privati dei coloni continuano a radere al suolo sistematicamente tutti gli edifici rimasti, ad eccezione dei piccoli campi destinati alle bande che vivono sotto la protezione dell’esercito israeliano e che vengono rifornite di armi, denaro, veicoli e altri beni di lusso.

Israele non ha alcuna intenzione di lasciare Gaza orientale nel prossimo futuro. L’esercito ha cementificato la linea gialla con blocchi di cemento, inghiottendo così ampie zone della Striscia occidentale di Gaza, e il ministro della Difesa Israel Katz si è apertamente vantato di aver autorizzato l’apertura del fuoco su chiunque si avvicini alla barriera, anche solo per cercare di raggiungere la propria casa. Alcuni rapporti suggeriscono inoltre che Israele stia pianificando di espandere ulteriormente la Linea Gialla nella Striscia occidentale di Gaza, ma l’amministrazione Trump sembra voler ritardare questa mossa per il momento.

In una conferenza stampa della scorsa settimana, l’inviato di Trump Jared Kushner ha annunciato che la ricostruzione avverrà solo nelle aree attualmente sotto il pieno controllo dell’esercito israeliano, mentre il resto di Gaza rimarrà in macerie e cenere fino a quando Hamas non si disarmerà completamente e non porrà fine al suo dominio.

Queste divisioni sempre più nette tra Gaza orientale e occidentale fanno presagire quella che il ministro israeliano degli Affari strategici Ron Dermer ha definito “la soluzione dei due Stati… all’interno della stessa Gaza”. Israele consentirebbe una ricostruzione simbolica nelle zone di Rafah governate dalle sue bande proxy, mentre il resto di Gaza orientale diventerebbe probabilmente una zona cuscinetto rasa al suolo e una discarica per Israele. In questo scenario, Gaza occidentale rimarrebbe in uno stato perpetuo di guerra, devastazione e privazioni.

Non si tratta di una ricostruzione postbellica, ma piuttosto di una disperazione orchestrata, imposta attraverso muri, la costante minaccia della violenza militare e reti di collaboratori. Gaza viene ricostruita non a beneficio della sua popolazione, ma per consolidare il controllo permanente di Israele e promuovere il suo obiettivo di lunga data: costringere i palestinesi ad abbandonare la Striscia.

Hamas riafferma il controllo

Da parte sua, Hamas ha cercato di riaffermare il proprio controllo nella Striscia occidentale di Gaza per invertire il collasso sociale causato da Israele in due anni di genocidio. Non appena è entrato in vigore il cessate il fuoco, Hamas ha avviato una campagna di sicurezza per perseguire i criminali e disarmare i clan e le milizie sostenute da Israele.

La campagna ha raggiunto il culmine con l’esecuzione pubblica di otto presunti collaboratori e con violenti scontri con il clan Daghmoush: una dimostrazione di forza calcolata, intesa a intimidire i gruppi rivali. La strategia è apparsa efficace: diverse famiglie hanno presto consegnato le armi a Hamas senza opporre resistenza.

Con questa campagna, Hamas mira anche a comunicare, sia a livello nazionale che internazionale, che non è stata sconfitta nonostante le perdite sostanziali subite durante la guerra e che non può essere messa da parte nei dibattiti sul futuro di Gaza. Allo stesso tempo, il gruppo sta cercando di ripristinare una parvenza di ordine civile e di vendicarsi dei membri delle bande e dei criminali che hanno approfittato del caos della guerra per saccheggiare e depredare i civili. Ciò fa anche parte di uno sforzo per recuperare legittimità dopo aver perso gran parte del sostegno popolare a causa della vasta distruzione di Gaza.

Nel frattempo, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha cercato disperatamente di persuadere Trump a consentire a Israele di riprendere il genocidio, sfruttando incidenti isolati a Rafah per giustificare una nuova azione militare. In un caso, due soldati israeliani sono stati uccisi dopo aver investito ordigni inesplosi; in un altro, i soldati sono stati attaccati da da quella che sembrava essere una piccola cellula di Hamas, ignara del cessate il fuoco e senza alcun legame con la catena di comando del gruppo.

Netanyahu ha anche strumentalizzato la repressione di Hamas, descrivendola come una serie di omicidi contro civili, e ha accusato il gruppo di rifiutarsi di restituire i corpi degli ostaggi o di disarmarsi, il tutto nel tentativo di persuadere Washington a dare il via libera a una nuova offensiva a Gaza con il pretesto di esercitare pressioni su Hamas.

Il presidente degli Stati Uniti, ancora euforico per la rara ondata di copertura mediatica positiva che ha circondato il cessate il fuoco a Gaza, ha finora tenuto a freno Israele, anche se non è chiaro quanto questo durerà. Il presidente del Joint Chiefs of Staff è il prossimo a occuparsi di Netanyahu, dopo le visite di Trump, del vicepresidente J.D. Vance e del segretario di Stato Marco Rubio. Per ora, il presidente è determinato a preservare il cessate il fuoco, anche se solo nominalmente, per evitare la percezione di un fallimento o di essere stato preso in giro da Netanyahu. Ma il primo ministro israeliano scommette che, con il tempo, Trump sarà distratto dalla prossima grande novità, perderà interesse per Gaza e gli darà ancora una volta carta bianca.

“Nuova Rafah”

Ma se non è in grado di tornare a un assalto su vasta scala, il piano di riserva di Israele è stato quello di persuadere la Casa Bianca a limitare la ricostruzione alla Gaza orientale controllata da Israele, a partire da Rafah, convenientemente lungo il confine con l’Egitto, dove sono già fuggiti oltre 150.000 abitanti di Gaza (la ricostruzione nel nord, in zone come Beit Lahiya, è notevolmente assente da questi piani). Secondo quanto riportato dai media israeliani, la città ricostruita – che includerebbe “scuole, cliniche, edifici pubblici e infrastrutture civili” sarebbero circondati da una vasta zona cuscinetto, che costituirebbe di fatto una “‘kill zone’”.

Alla fine, Israele potrebbe consentire o addirittura incoraggiare i palestinesi a trasferirsi nelle aree ricostruite a Rafah, come “zona sicura” a Gaza dove i civili possono fuggire da Hamas – un’idea che le voci filo-israeliane nei media americani stanno cercando di vendere. Poiché Hamas non può essere completamente eliminato da Gaza, come ha recentemente ammesso il giornalista politico israeliano e alleato di Netanyahu Amit Segal, l’unico “futuro” per i palestinesi nell’enclave sarà nella zona demilitarizzata orientale sotto il controllo israeliano. “Una nuova Rafah… questa sarebbe la Gaza moderata”, ha detto Segal a Ezra Klein del New York Times. “E l’altra Gaza sarebbe quella che giace in rovina nella città di Gaza e nei campi profughi nella parte centrale di Gaza. Attualmente, gli unici abitanti palestinesi a Rafah sono i membri della milizia di Yasser Abu Shabab, un gruppo legato all’ISIS armato, finanziato e protetto da Israele. Sembra altamente improbabile che molti palestinesi accetterebbero di vivere sotto il dominio di un signore della guerra, trafficante di droga condannato e collaborazionista che ha sistematicamente saccheggiato le scorte di cibo e imposto la fame a Gaza per conto di Israele. Inoltre, chiunque attraversi il confine con la Striscia di Gaza orientale controllata da Israele rischia di essere considerato un collaboratore, come è successo al noto attivista anti-Hamas Moumen Al-Natour, che è fuggito dalla recente repressione di Hamas nel territorio di Abu Shabab ed è stato successivamente ripudiato dalla sua famiglia.

Anche se alcuni abitanti di Gaza disperati accettassero di trasferirsi a Rafah, Israele non li lascerebbe semplicemente attraversare in massa da Gaza occidentale a Gaza orientale, invocando il pretesto di impedire l’infiltrazione di Hamas tra la folla. Il piano delle “bolle di sicurezza” – presentato per la prima volta dall’allora ministro della Difesa Yoav Gallant nel giugno 2024 – che prevedeva la creazione di 24 campi chiusi in cui la popolazione di Gaza sarebbe stata gradualmente trasferita, fornisce un modello: l’esercito israeliano probabilmente ispezionerebbe e controllerebbe ogni singola persona autorizzata ad attraversare il confine con Gaza orientale, dando inevitabilmente vita a un lungo e invadente processo burocratico basato sull’intelligenza artificiale che renderebbe i richiedenti vulnerabili al ricatto da parte delle agenzie di sicurezza israeliane, che potrebbero esigere la collaborazione in cambio dell’ingresso.

Israele ha chiarito abbondantemente che chiunque attraversasse quella “sterile area” a Rafah non sarebbe stato autorizzato a tornare dall’altra parte di Gaza, trasformando Rafah in un “campo di concentramento”, come ha affermato l’ex primo ministro israeliano Ehud Olmert. Molti palestinesi eviterebbero quindi di entrare a Gaza Est per paura che, se Israele riprendesse il genocidio con la stessa intensità di prima, potrebbero essere spinti in Egitto. Infatti, anche mentre elabora piani per consentire la ricostruzione a Rafah, l’esercito israeliano continua a demolire e far saltare in aria le case e gli edifici rimasti in quella stessa zona.

In definitiva, la “Nuova Rafah” di Israele fungerebbe da villaggio Potemkin, una facciata esterna per far credere al mondo che la situazione sia migliore di quanto non sia in realtà, offrendo solo un riparo di base e una sicurezza leggermente maggiore ai palestinesi che vi si rifugiano. E senza una ricostruzione completa o alcun orizzonte politico, questo piano sembra assomigliare a quanto promesso a maggio dal ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich: «I cittadini di Gaza saranno concentrati nel sud. Saranno completamente disperati, consapevoli che non c’è speranza e nulla da cercare a Gaza, e cercheranno di trasferirsi per iniziare una nuova vita in altri luoghi».

Il disarmo come trappola

Indipendentemente dal fatto che la ricostruzione proceda nella Striscia di Gaza orientale, Israele la indicherà sempre più come una zona “libera dal terrorismo” e “deradicalizzata” e continuerà a bombardare l’altra parte con il pretesto di disarmare e deporre Hamas.

Il gruppo islamista ha già accettato di consegnare Gaza a un comitato tecnico amministrativo e di consentire il dispiegamento nell’enclave di una nuova forza di sicurezza palestinese addestrata da Egitto e Giordania, insieme a una missione di protezione internazionale. Netanyahu, tuttavia, ha categoricamente rifiutato l’ingresso di 5.500 poliziotti palestinesi a Gaza, ha rifiutato di consentire l’ingresso nella Striscia alle forze di stabilizzazione turche o qatariote e ha ostacolato la creazione del comitato amministrativo. Allo stesso modo, il disarmo è un’area di ambiguità che fornisce a Israele un pretesto quasi infinito per impedire la ricostruzione nella parte occidentale di Gaza e mantenere il controllo militare. Hamas ha segnalato che accetterebbe di smantellare le sue armi offensive (come i razzi) e ha già accettato di rinunciare al resto delle sue armi leggere difensive (comprese armi da fuoco e missili anticarro) come risultato di un accordo di pace, piuttosto che come prerequisito. Hamas è anche aperta a un processo simile a quello dell’Irlanda del Nord, in base al quale le sue armi difensive verrebbero chiuse in magazzini e si impegnerebbe a una completa cessazione reciproca delle ostilità per un decennio o due, o fino alla fine dell’occupazione illegale da parte di Israele. In tal caso, le armi leggere rimanenti fungerebbero da garanzia che Israele non rinnegherà le sue promesse di ritirarsi da Gaza e porre fine al genocidio. Sia il governo britannico che quello egiziano, insieme all’Arabia Saudita e ad altre potenze regionali, stanno attualmente spingendo per l’adozione del modello di smantellamento dell’Irlanda del Nord, segno che riconoscono la delicatezza e la complessità della questione del disarmo.

L’insistenza di Israele sul disarmo immediato e totale è una trappola deliberatamente irrealizzabile che richiede la resa completa dei palestinesi. Anche se la leadership di Hamas a Doha fosse in qualche modo costretta ad accettare questa capitolazione, molti dei suoi membri e altri gruppi militanti a Gaza sarebbero destinati a disobbedire.

Ciò sarebbe simile all’accordo di disarmo della Colombia, in cui molti militanti delle FARC hanno disertato e creato nuove milizie o si sono uniti a bande criminali. E finché l’esercito israeliano rimarrà all’interno di Gaza, senza alcuna prospettiva reale di porre fine all’assedio e al regime di apartheid di Israele, ci sarà sempre un incentivo per alcuni attori a prendere le armi. Israele potrà allora puntare il dito contro quei gruppi scissionisti o singoli militanti per giustificare la continuazione del bombardamento e dell’occupazione di Gaza.

Israele ha impiegato oltre 740 giorni, quasi 100 miliardi di dollari e ha perso circa 470 soldati per ridurre Gaza in polvere. Come si è vantato Netanyahu a maggio, Israele ha “distrutto sempre più case [a Gaza, e di conseguenza i palestinesi] non hanno un posto dove tornare”, aggiungendo: “L’unico risultato ovvio sarà che i gazawi sceglieranno di emigrare fuori dalla Striscia”. Anche dopo aver fallito nel tentativo di ottenere un’espulsione di massa attraverso un attacco militare diretto, la leadership israeliana sta ora perseguendo lo stesso risultato attraverso l’attrito e la disperazione orchestrata, utilizzando le macerie, l’assedio e i bombardamenti periodici come strumenti di ridisegno demografico. La prospettiva di una pulizia etnica non è scomparsa con il cessate il fuoco, ma si è semplicemente evoluta in una nuova politica, mascherata e normalizzata attraverso la pianificazione burocratica. Muhammad Shehada è uno scrittore e analista politico di Gaza, ricercatore ospite presso il Consiglio europeo per le relazioni estere.