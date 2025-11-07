Il collettivo ex Gkn: serve un nuovo 3 ottobre!

Perché il prossimo sciopero generale deve essere di convergenza e perché alla convergenza non serve alcun bipolarismo rilanciamo il comunicato del Collettivo Di Fabbrica - Lavoratori Gkn Firenze

1. Sul prossimo sciopero generale tutte e tutti ci giochiamo la necessità di ripetere, o almeno avvicinarci, all’effetto 3 ottobre. Senza quell’effetto, il Governo – con la sua manovra di sacrifici e spesa militare – ha già vinto. Qualsiasi altra considerazione è secondaria. Non esiste nessuna ragione tecnica, politica o sociale per non convergere sul 28 novembre, convocato da Usb e Cub. Si possono ravvisare problemi attorno al profilo e alle modalità di convocazione di questo sciopero. Ma nessuno di questi problemi è tale da giustificare la convocazione di un altro sciopero generale in data separata. Se il tema fosse “la primogenitura della data” – e sarebbe triste se così fosse – si dovrebbe rinnovare il patto d’azione avuto il 3 ottobre e avanzare la proposta di una terza data comune, non procedere a scioperi separati.

2. L’indizione dello sciopero generale da parte della Cgil il 12 dicembre – contro la manovra del Governo – sarebbe da questo punto di vista un errore. Primo: banalmente, perché non puoi seriamente pensare di cambiare la manovra del Governo il 12 dicembre. Secondo: perché dimostri di non aver tratto o di non voler trarre alcun insegnamento dal passato.

3. La potenza di uno sciopero unitario che apre ai movimenti e in cui si stabilisce un patto di azione tra cosiddetto sindacalismo confederale e cosiddetto sindacalismo di base è già stata dimostrata il 3 di ottobre. Con queste convocazioni separate, invece, si torna al vecchio. Dimostrando implicitamente che il nuovo o viene imposto dalla pressione dal basso o non trova altro modo per imporsi.

4. Ma le osservazioni sul tema dello sciopero generale sono molteplici. Innanzitutto: in questo paese non sono mancati gli scioperi generali. Se ci limitiamo a quelli cosiddetti confederali, dal 2021 ad oggi, ci sono stati 6 scioperi generali. Anche escludendo gli ultimi 2 sulla Palestina, stiamo parlando comunque di uno sciopero all’anno. In quali date? 16 dicembre 2021, 14 dicembre 2022, 17 novembre 2023, 29 novembre 2024. Il più riuscito? Probabilmente quello del 29 novembre 2024 quando l’intero sindacalismo di base, con poche eccezioni, decise di convergere sulla data già indetta in precedenza dalla Cgil (a parti invertite, la Cgil dovrebbe fare semplicemente la stessa cosa!). Ma basta dare un’occhiata al ripetersi delle diverse date di sciopero negli anni (anche contro il Jobs Act si scioperò il 12 dicembre), per capire quanto grande e grave sia il pericolo dell’affermarsi nell’immaginario del paese dello sciopero generale “di fine autunno” come di una routine.

5. Perché il 22 settembre e il 3 ottobre 2025 sono stati scioperi generali storici e riusciti, al di là dei meri dati di adesione all’astensione al lavoro? Perché sono stati scioperi generalizzati e non generici. Avevano un’idea di rapporto di forza ben preciso: bisogna bloccare il paese perché hanno bloccato la Flotilla. E perché si innestavano su un movimento di massa che si componeva di migliaia di realtà sociali, iniziative di lotta, ecc.

6. Il rischio che il 28 novembre sia uno sciopero generico e non generalizzato esiste. Ma questo rischio lo si riduce attraverso l’adesione a quella data, non attraverso lo sdoppiamento del rischio con un’altra data di sciopero. Non ci sono dubbi che la Cgil sia in grado di portare più lavoratrici e lavoratori in sciopero o in piazza. Eppure, lo dice la recente storia e non una nostra convinzione ideologica, questo di per sé non basta. La riuscita di uno sciopero generico non dice nulla sulla salute dello sciopero generale.

7. La convocazione dello sciopero del 28 novembre sconta alcuni limiti, su cui non abbiamo interesse a entrare ora. Eppur tuttavia, è attraverso la partecipazione che tali limiti possono essere almeno parzialmente risolti.

8. Non abbiamo alcun dubbio quindi sulla necessità di costruire il 28 novembre. Se viceversa l’intero movimento sarà costretto ad attraversare 2 scioperi generali, questo sarà un problema e un danno, non una ricchezza. Altra cosa sarebbe porsi il problema di convocare due scioperi generali unitari a stretto giro per fare realmente crollare la manovra del Governo. Si tratterebbe di qualcosa di ben diverso e di molto più serio, da costruire con cura meticolosa (verificando la tenuta dei rapporti di forza nei luoghi di lavoro dove la riuscita dello sciopero è tutt’altro che scontata).

9. Eppur tuttavia la priorità al 28 novembre, non può tradursi nell’accettazione di un tentativo di traslare uno schema bipolare all’intero movimento di convergenza. Rifiutiamo il bipolarismo nel campo politico, figuriamoci se lo accettiamo in quello della convergenza eco sociale. Ragione per cui non vediamo nessuna contraddizione tra segnare la priorità del 28 novembre, e rilanciare sul terreno più ampio le giornate di lotta di novembre (22 novembre, corteo nazionale Roma di Non Una di Meno, 29 novembre, giornata internazionale sulla Palestina) e corteo di dicembre (appello del 15 novembre contro la società autoritaria e a seguito del percorso no ddl).