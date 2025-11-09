NYC, per la sinistra la posta in gioco non potrebbe essere più alta

Il trionfo di Zohran Mamdani ha dato ai socialisti un enorme potere nella città di New York. Ora devono usarlo bene, o vedranno la classe dirigente schiacciarli (Álvaro López)

Álvaro López è uno scrittore e un militante socialista che vive a New York City. Ha scritto questo articolo per The Nation

L’elezione di Zohran Mamdani a sindaco di New York ha portato il movimento socialista democratico statunitense sotto i riflettori nazionali. Se la trionfante piattaforma di Mamdani sull’accessibilità economica, che include piani per fornire assistenza all’infanzia universale aumentando le tasse sui redditi alti, verrà implementata, potrebbe portare a un significativo trasferimento di ricchezza dall’élite benestante alla classe operaia e fornire un modello per i leader socialisti di tutto il Paese. Allo stesso modo, se la missione di Mamdani verrà ostacolata, le forze che scommettono sul suo fallimento lo useranno come arma per cercare di bandire la sinistra ovunque. In altre parole, la posta in gioco di una sindacatura Mamdani non potrebbe essere più alta. Ecco perché è così cruciale che la sinistra e i movimenti progressisti adottino un orientamento politico di massa durante il mandato di Mamdani, le elezioni di medio termine del 2026 e oltre.

L’ascesa di Mamdani è in parte dovuta al fallimento dell’élite delle corporation nel difendere i newyorkesi della classe operaia dalla crisi del costo della vita nella città. È anche perché i democratici legati alle grandi aziende non avevano una strategia per contrastare il messaggio economico populista di sinistra di Mamdani, che ha trovato riscontro in molti newyorkesi che hanno finito per identificarsi con gli affittuari e i lavoratori che lottano per sopravvivere a causa della classe miliardaria.

Ora, il movimento che ha sostenuto l’elezione di Mamdani è pronto a opporsi al caos alimentato dalle politiche di Donald Trump, in particolare quelle che hanno esacerbato la disuguaglianza economica. La stessa strategia e lo stesso messaggio che hanno funzionato così bene per Mamdani possono essere utilizzati per sfidare i corporate Democrats nelle elezioni di medio termine, ritenendoli responsabili della loro inazione sulla crisi del costo della vita e del loro fallimento nel costruire una coalizione diversificata contro l’autoritarismo.

Ecco come.

Vincere l’agenda dell’accessibilità economica

La campagna di Mamdani ha trasformato l’elettorato di New York City, attingendo alle comunità musulmane e del Sud-Est asiatico a lungo ignorate e rafforzando il sostegno tra gli elettori della classe operaia nera e latina, molti dei quali erano stati attirati a destra da Trump. Se durerà oltre la vittoria di Mamdani, questo riallineamento rappresenta un’opportunità per le forze progressiste di radicarsi nella classe operaia multirazziale di New York City e costruire una base politica organizzata e combattiva. In questo modo, potranno sfruttare il potere dell’elettorato per attuare l’agenda dell’accessibilità economica di Mamdani.

La nuova amministrazione Mamdani è in una posizione favorevole per costruire il potere istituzionale della classe operaia, rafforzando i sindacati con contratti più solidi, aumentando il salario minimo a 30 dollari l’ora, standardizzando e migliorando le condizioni di lavoro dei lavoratori informali, esplorando la legislazione sulla contrattazione settoriale, aumentando l’accesso ad alloggi a prezzi accessibili, promuovendo il potere pubblico nei servizi pubblici e incoraggiando la partecipazione della comunità e l’impegno civico tra i newyorkesi della classe operaia.

Gli oltre 100.000 volontari che la campagna di Mamdani è riuscita a mobilitare possono ora concentrare la loro attenzione sul lavoro di sostegno al movimento che hanno contribuito a costruire, ad esempio formando volontari affinché diventino organizzatori di comunità a sostegno del programma politico di Mamdani. Un compito fondamentale sarà quello di smascherare i canali volutamente opachi e barocchi attraverso i quali il governatore e il legislatore statale di Albany (la capitale dello Stato di New York, ndt) potrebbero cercare di soffocare il programma di Mamdani. Sarà fondamentale avere organizzatori sul campo in grado di demistificare il processo di bilancio dello Stato e di coinvolgere i newyorkesi della classe operaia in campagne che facciano pressione sui loro rappresentanti statali, ad esempio per tassare i ricchi al fine di finanziare il piano di Mamdani per l’assistenza all’infanzia universale gratuita.

Questa organizzazione può contribuire a creare il movimento di massa della classe operaia di cui questa città ha disperatamente bisogno e fungere da modello nazionale per altre campagne elettorali di base di successo. Istituzionalizzando la coalizione Mamdani, possiamo diffondere la visione che ha portato la sua campagna alla vittoria.

Non c’è un secondo da perdere nella costruzione di questa infrastruttura. Questo perché la classe dirigente – il settore immobiliare, il settore finanziario, il settore delle scuole charter, le forze filo-israeliane, i corporate Democrats, l’ala destra del Consiglio comunale e del legislatore statale e, naturalmente, l’amministrazione fascista di Trump a Washington – si sta già preparando a cercare di far deragliare l’amministrazione di Mamdani, a rivoltargli contro l’opinione pubblica e a tentare di frammentare la sua base politica. Questa coalizione, che ha trascorso decenni a svuotare la capacità dello Stato attraverso una spietata austerità, cercherà di fare della New York City di Mamdani un esempio e utilizzerà la narrativa della “New York City in crisi” per i propri vantaggi elettorali nelle elezioni di medio termine. (I repubblicani non hanno perso tempo, definendo immediatamente l’ascesa di Mamdani come una “storia nazionale di un partito che si piega al socialismo e all’estrema sinistra”).

Rimanendo concentrata sull’obiettivo di vincere la battaglia sull’accessibilità economica, orientando il proprio lavoro verso l’organizzazione dei non organizzati e continuando a mettere al centro delle proprie campagne la partecipazione attiva dei lavoratori newyorkesi, la sinistra può trarre vantaggio da questo momento populista e smorzare la narrativa dell’opposizione.

Replicare la spietata disciplina del messaggio di Mamdani può anche aiutare a smorzare le guerre culturali bigotte che sia i repubblicani che molti democratici di destra sembrano così desiderosi di combattere. Una svolta fondamentale che la sinistra ha ottenuto attraverso la campagna di Mamdani è stata quella di difendere il populismo economico di sinistra, dimostrando al contempo solidarietà alle comunità oppresse. Diamo priorità a un programma universalista di accessibilità economica non perché pratichiamo un economicismo ristretto, ma perché sappiamo che la crisi del costo della vita colpisce più duramente le comunità di colore e altri gruppi oppressi, e aspiriamo a metterli al centro come pilastri fondamentali della nostra coalizione. Applicare questa strategia a livello nazionale può soffocare il falso populismo dell’estrema destra e aiutare la sinistra nelle elezioni di medio termine.

Un movimento al potere

La sinistra di New York City, in particolare i New York City Democratic Socialists of America (NYC-DSA), di cui sono membro, non è abituata a detenere il tipo di potere politico che Mamdani eserciterà. Adattarsi a quelle che Mamdani ha definito in un video pubblicato il giorno delle elezioni come le “contraddizioni” della carica richiederà tempo. Ma il percorso che la sinistra newyorkese ha intrapreso per arrivare al potere offre alcune lezioni importanti su come utilizzarlo.

Come può il DSA ancorare il suo progetto a una base di massa della classe lavoratrice? Come può il DSA posizionarsi per organizzare una classe lavoratrice in grado di articolare le proprie richieste? E come può la sinistra rompere il ciclo di disillusione che deriva dalla creazione di leader popolari come Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez e Jamaal Bowman, solo per poi affossarli dopo quelle che vengono percepite come capitolazioni? La risposta a queste domande strategiche dovrebbe scaturire dalla nostra teoria del cambiamento.

Due approcci presentano dei limiti: il liberalismo, che si concentra sulla ricerca di politici reattivi e sulla costruzione di organizzazioni clientelari, e l’ultra-sinistra, che enfatizza l’organizzazione attorno a una linea politica specifica senza tener conto dell’espansione della coalizione o del rafforzamento della politicizzazione di massa. Entrambi gli approcci trascurano il ruolo cruciale delle forze di classe nel plasmare la società, in particolare il potere di una base operaia organizzata di massa.

Un esempio dei limiti del liberalismo è stato evidente nelle elezioni del 2013 di Bill de Blasio, dove, senza un piano chiaro per il dopo elezione, la coalizione di de Blasio composta da elettori ebrei progressisti, millennial e newyorkesi neri e di colore della classe operaia non è stata sfruttata per creare slancio verso una maggioranza della classe operaia. Invece, due anni dopo, de Blasio è stato superato dalla politica basata sulla lotta di classe di Bernie Sanders. La strategia di governo della sua amministrazione si basava principalmente sulle competenze tecnocratiche piuttosto che sulla costruzione di una base sociale per le sue politiche.

D’altra parte, i limiti di un approccio ultra-leftist sono stati evidenti durante la lotta per l’espulsione di Jamaal Bowman dal DSA nel 2021. L’episodio mostra il potenziale effetto disorganizzante delle tattiche di pressione nei confronti degli alleati che sono temporaneamente disallineati, piuttosto che permanentemente ostruzionisti. Invece di ampliare la base della classe operaia per la politica contro la guerra, può fornire una copertura funzionale ai nostri nemici per sfruttare la nostra divisione. La campagna di Mamdani dimostra che la sinistra deve essere autentica, comprensibile e attivamente impegnata nelle preoccupazioni e nelle lotte della popolazione in generale, piuttosto che essere solo una minoranza vociante e ideologica.

I funzionari eletti commettono errori. A volte inevitabilmente deludono i loro elettori. Anche Mamdani lo farà. Quando ciò accade, sarà importante che la sinistra trovi un equilibrio tra la responsabilità e la comprensione di chi è il vero nemico. Più ci concentriamo sulla difesa degli alleati che aiutano a diffondere idee precedentemente marginali e incoraggiano la base della classe operaia a lottare per rivendicazioni più aggressive, piuttosto che dare priorità alle lotte settarie, più potremo costruire un potere a lungo termine ed espandere l’ampia coalizione per combattere l’estrema destra.

Costruendo una solida base nella classe operaia multirazziale, mobilitando le persone all’azione, organizzando una nuova generazione di socialisti democratici e posizionando la sinistra come un faro per i newyorkesi della classe operaia, il movimento che ha contribuito all’elezione di Zohran Mamdani può guidare un cambiamento trasformativo e posizionare il movimento socialista democratico per un successo continuo nella sfida ai democratici corporativi nel 2026 e oltre.

La vittoria di Mamdani sta avendo ripercussioni in tutto il Paese e nel mondo. Poiché New York City detta il tono del corso politico, culturale e finanziario del nostro Paese, il movimento socialista democratico dovrebbe essere pronto a sfruttare questa opportunità storica sostenendo il sindaco Mamdani, che ha già riorganizzato e ricostituito le strutture di potere di lunga data, con una base organizzata della classe operaia di massa. Questa vittoria dimostra che una piattaforma socialista democratica con una visione popolare può formare una coalizione vincente maggioritaria. Ora dobbiamo difendere, governare, realizzare ed espandere la coalizione per il programma di accessibilità economica. Il movimento socialista democratico di questo Paese si trova di fronte a un bivio: prendere il centro della scena e giocare d’attacco alle urne o ritirarsi in disparte di fronte alla pressione del governo e al crescente autoritarismo.