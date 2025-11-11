Che cosa sappiamo di Yifat Tomer-Yerushalmi

Per due anni la procuratrice capo militare non ha alzato un dito contro i militari di IDF colpevoli di crimini di guerra. Poi l’ha fatto ed è stata arrestata

Partiamo dalle ultime notizie: l’ex procuratrice capo militare israeliana Yifat Tomer-Yerushalmi è stata ricoverata in ospedale domenica scorsa, 9 Novembre, dopo essersi sentita male, secondo quanto riportato dai media israeliani. La donna, cosciente, è stata trasportata al Centro Medico Ichilov di Tel Aviv. I medici sono stati chiamati a casa sua nelle prime ore del mattino. Secondo Ynet, le autorità stanno indagando per stabilire se si sia trattato di un tentativo di suicidio, dopo che i servizi di emergenza hanno ricevuto una segnalazione di overdose. Al momento la sua vita non è in pericolo.

Tomer-Yerushalmi era stata rilasciata e posta agli arresti domiciliari venerdì, cinque giorni dopo la sua scomparsa su una spiaggia e una settimana dopo essersi dimessa dal suo incarico e aver ammesso di fatto trapelare ai media il video degli abusi di soldati dell’Idf su un detenuto palestinese nella struttura di Sde Teiman l’anno scorso. Tomer-Yerushalmi era stata accusata di frode e abuso di fiducia, abuso d’ufficio, ostruzione alla giustizia e divulgazione illecita di materiale.

«Come spesso accade nell’Israele di oggi, l’indignazione dell’opinione pubblica non è stata diretta verso l’atrocità in sé, ma piuttosto verso la fuga di notizie che l’ha resa nota», scrive Ori Goldberg, su +972 Magazine, media indipendente israeliano.

Il caso ha preso una piega oscura domenica 2 Novembre, quando Tomer-Yerushalmi è scomparsa per diverse ore. La polizia ha trovato la sua auto abbandonata vicino a una panchina a nord di Tel Aviv, facendo temere un tentativo di suicidio. È ricomparsa più tardi quella sera senza il suo telefono ed è stata presa in custodia dalla polizia. Il 7 novembre, il telefono di Tomer-Yerushalmi è stato trovato su una spiaggia di Tel Aviv e lei è stata rilasciata dal carcere con 10 giorni di arresti domiciliari.

Scrive ancora Goldberg che la vicenda «ha dominato i titoli dei giornali israeliani negli ultimi giorni. Insieme alle notizie sensazionalistiche sulla conquista di New York City da parte di un “antisemita”, ha praticamente cancellato ogni discussione sugli eventi a Gaza, dove, nonostante l’occupazione continua dell’esercito e i bombardamenti periodici, gli israeliani non sembrano più interessati a seguire la situazione ora che la “guerra” è finita.

Ora che Hamas ha ripreso il potere nel 42% di Gaza non controllato dall’esercito israeliano e che i pochi ostaggi sopravvissuti sono tornati a casa, la società israeliana può ritirarsi nella sua bolla di egocentrismo. Per la maggior parte degli israeliani, dopotutto, il genocidio impallidisce di fronte all’unica cosa che conta davvero: i litigi interni sul “cuore e l’anima” dello Stato ebraico».

Negli ultimi due anni, il maggiore generale Tomer-Yerushalmi, responsabile di tutte le indagini interne e dell’applicazione della legge nell’esercito israeliano, si è quasi completamente astenuta dall’indagare sulle innumerevoli accuse ben documentate contro i suoi soldati. Il crimine delle guardie di Sde Teiman, tuttavia, come ripreso nel video trapelato, era apparentemente così palese e grottesco che le autorità non hanno avuto altra scelta che emettere atti di accusa.

Quando la polizia militare israeliana è arrivata a Sde Teiman per arrestare i sospetti, però, è stata accolta da rivoltosi e soldati di destra, tra cui diversi membri della Knesset che si nascondevano dietro la loro immunità. Nel tentativo di bloccare gli arresti, hanno insistito che i responsabili non avevano fatto nulla di male e che le loro azioni erano semplicemente parte dello sforzo bellico israeliano.

Tomer-Yerushalmi ha diffuso il video dello stupro poco dopo, e questo si è rapidamente diffuso online. Le proteste degli israeliani di destra a sostegno degli autori degli abusi sono aumentate a loro volta. Netanyahu ha definito la fuga di notizie “forse il più grave attacco alle pubbliche relazioni che lo Stato di Israele abbia mai subito”. Il suo ministro dell’Energia, Eli Cohen, è intervenuto alla televisione israeliana durante il fine settimana per dire che Tomer-Yerushalm “avrebbe dovuto essere il giubbotto antiproiettile, la protettrice dei soldati. Invece, li ha pugnalati alle spalle… In questo caso, stiamo parlando di tradimento”. Il ministro della Difesa Israel Katz ha accusato Tomer-Yerushalm di aver partecipato alla “calunnia del sangue” contro i presunti stupratori.

Tomer-Yerushalm ha divulgato il video dopo che i pubblici ministeri hanno dovuto affrontare proteste diffuse e indignazione politica in Israele per aver intrapreso la “rarissima” iniziativa di indagare sul presunto abuso e stupro di un detenuto palestinese. Nella sua lettera di dimissioni, Tomer-Yerushalm ha affermato che la divulgazione era “un tentativo di smascherare la falsa propaganda contro le agenzie legali dell’esercito”. L’ospedale in cui è stata portata la vittima avrebbe avviato le indagini seguendo le procedure previste per le vittime di violenza sessuale.

«Ma mentre molti in tutto il mondo erano inorriditi da quelle che potevano essere descritte solo come proteste a favore del “diritto allo stupro”, la discussione in Israele è rapidamente svanita a favore delle notizie quotidiane sui “successi” sul fronte di Gaza. Il caso è stato in gran parte dimenticato per mesi, fino a quando la scorsa settimana è stata annunciata l’indagine sulla fuga di notizie del video. In generale, gli ebrei israeliani hanno reagito in due modi a questa insolita vicenda. La prima risposta proviene dalla destra ed è familiare agli americani che si sono abituati al discorso di personaggi come Stephen Miller e Steve Bannon, nonché dello stesso presidente Donald Trump. Secondo questa narrativa, il procuratore generale militare era un ingranaggio del Deep State israeliano: una cricca di sinistra onnipotente determinata a imporre i “valori woke” e a proteggere i propri privilegi.

Nella versione israeliana della cospirazione, uno degli obiettivi del Deep State è quello di distruggere il carattere ebraico dello Stato, in parte dipingendo Israele come immorale e senza legge agli occhi del mondo. Secondo questa logica, il procuratore generale militare avrebbe cercato di raggiungere questo obiettivo ordinando ai suoi “servitori” di manipolare il video dell’abuso – un’accusa palesemente falsa – e poi di divulgarlo.

La seconda reazione comune allo scandalo proviene dagli israeliani liberal, coloro che hanno protestato contro il primo ministro Benjamin Netanyahu e la sua riforma giudiziaria molto prima del genocidio di Gaza. Non sorprende che essi muovano accuse quasi esattamente opposte a quelle della destra: Netanyahu e i suoi scagnozzi sono quelli che hanno fatto il lavaggio del cervello agli israeliani e hanno preso il controllo del Paese. Netanyahu è responsabile della scandalosa risposta di Israele all’attacco di Hamas del 7 ottobre e sta usando tutte le sue risorse per rovesciare la democrazia israeliana al fine di garantire la sua sopravvivenza politica», si legge ancora su +972 Magazine.

«Non solo [Tomer-Yerushalmi] è stata portata sull’orlo del suicidio, ma anche tutto ciò che lei rappresenta, ovvero la legge e la giustizia in Israele, era a rischio», ha scritto questa settimana l’autore israeliano Dror Burstein su Haaretz. «La sua esperienza ci urla contro, perché in un luogo dove il male e le menzogne diventano la norma, non c’è più posto per la giustizia e la verità, non c’è più posto per la legge e gli avvocati».

+972 Magazine segnala che in entrambe le narrazioni «manca un elemento fondamentale: il genocidio stesso». Anche per i critici liberal di Netanyahu. Per loro, il procuratore generale militare è l’anima ferita della legge e della giustizia. Il fatto che per due anni il suo ufficio abbia fornito un sostegno legale praticamente illimitato a un genocidio ben documentato, apparentemente non ha alcuna importanza. Conclude il media indipendente: «ciò che lo scandalo che circonda il procuratore generale militare mette in evidenza è che la moralità stessa ha perso ogni significato in una società genocida. Le guardie carcerarie hanno abusato del prigioniero palestinese. Lo hanno fatto perché avevano ricevuto il potere assoluto sulla sua vita e sulla sua morte, che erano felici di usare.

Tomer-Yerushalmi è stata informata dell’esistenza del video che ritraeva l’atrocità. Forse era indignata, ma era più preoccupata per la sicurezza della “sua gente” nel Corpo del Procuratore Generale Militare che per il crimine stesso. Sapendo che la destra avrebbe dato la caccia a lei e ai suoi colleghi, ha rapidamente fatto trapelare il video a un corrispondente di un popolare notiziario, rendendone nota l’esistenza prima che potesse essere screditato.

Tomer-Yerushalmi ha avuto innumerevoli opportunità negli ultimi due anni per indagare e far luce su altri crimini di guerra commessi dai soldati israeliani, anche solo per proteggere l’argomentazione israeliana della complementarità davanti alla Corte penale internazionale (cioè, stiamo indagando su noi stessi, quindi non è necessario che lo facciate voi). Non l’ha fatto».

Sul fronte occidentale stampa e tv «non sono riusciti a descrivere accuratamente gli eventi al centro di uno scandalo militare israeliano», scrive Harriet Williamson, sul britannico Novara Media, ricordando che l’aggressione è stata così brutale che l’uomo è stato ricoverato in ospedale con rottura dell’intestino, gravi lesioni all’ano e ai polmoni e costole rotte. Ha dovuto subire diversi interventi chirurgici per le ferite riportate. Secondo Mondoweiss, i soldati «gli hanno inserito un oggetto appuntito nell’ano e gli hanno lacerato il retto».

Tuttavia, i principali media occidentali – tra cui Sky News, BBC, Channel 4, The Guardian, The Financial Times, Bloomberg, The Times, The Telegraph e The Independent – «non hanno utilizzato la parola “stupro” nei titoli dei loro articoli su questa vicenda. L’incidente è stato definito principalmente come “abuso”».

La vittima era detenuta senza giustificato motivo nel famigerato campo di tortura israeliano di Sde Teiman, una base militare nel deserto del Negev dove i palestinesi sono sottoposti a trattamenti crudeli e disumani, come essere rinchiusi in gabbie, bendati, ammanettati a letti d’ospedale, attaccati dai cani e costretti a indossare pannolini. Non è mai stato accusato né processato per alcun reato.

Ricorda Williamson che nell’estate del 2024, i manifestanti riuniti fuori da Sde Teiman chiedevano l’archiviazione delle indagini in quelle che sui social media sono state soprannominate manifestazioni per il “diritto allo stupro”. Tra loro c’erano il membro della Knesset Nissim Vaturi del partito Likud di Netanyahu, il membro della Knesset di estrema destra del Sionismo Religioso Zvi Sukkot e il ministro del Patrimonio Amichai Eliyahu del partito Jewish Power di Itamar Ben-Gvir. Alcuni manifestanti hanno fatto irruzione nella base militare. Cinque riservisti dell’IDF sono stati accusati di abuso aggravato e lesioni personali gravi nei confronti di un detenuto. Nessuno di loro è stato accusato di stupro. Il 2 novembre, le accuse sono state ridotte a “grave abuso” nei confronti del detenuto.

I nomi dei soldati non sono stati divulgati e attualmente non sono in custodia né soggetti ad alcuna restrizione legale.

Il direttore della Palestine Solidarity Campaign, Ben Jamal, ha dichiarato a Novara Media: “Le prove documentate della tortura e dell’uccisione di detenuti palestinesi sono un altro aspetto della campagna genocida di Israele. Il vile crimine di stupro a Sde Teiman non è un caso isolato, ma fa parte di un modello di disumanizzazione e abuso».

Nessun soldato israeliano è stato accusato per l’uccisione di civili a Gaza. Almeno 68.000 palestinesi, tra cui 20.000 bambini, sono stati uccisi da Israele a Gaza dall’ottobre 2023.