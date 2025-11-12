Red Flags: è superficiale preoccuparsi del proprio aspetto?

Torna Red Flags, la rubrica anticapitalista e anti-consulenza di Novara Media. Stavolta si parla di bellezza [Sophie K Rosa]

In una società che antepone il profitto alle persone, è difficile non sentirsi affranti. I proprietari dividono gli amici, le famiglie monofamiliari isolano i genitori, i capi logorano i lavoratori. Ma non temete: Red Flags è qui per prendersi cura dei vostri cuori afflitti.

Nella rubrica anticapitalista e anti-consulenza di Novara Media, la terapeuta Sophie K Rosa unisce la sua formazione in psicoanalisi alle idee tratte dal suo libro Radical Intimacy per rispondere alle vostre domande. A differenza di altre consulenti sentimentali, Sophie non pretende di avere tutte le risposte, ma può aiutarvi a scoprire nuovi modi di pensare.

Cara Sophie,

Ho 25 anni e sono ancora bloccata nella stessa palude di insicurezza in cui ho trascorso gran parte della mia adolescenza. Ero una ragazza felice e capellona (almeno prima che l’abitudine di succhiarmi il pollice mi deformasse per sempre i denti anteriori). Poi sono diventata adolescente. Tutti attraversano anni difficili, ma i miei non sono mai finiti.

Desiderare di apparire bella spesso mi sembra superficiale (soprattutto se paragonato a cose molto più importanti che forse spiegano perché mi sento bloccata in questi momenti), ma se sono onesta con me stessa, è una delle mie lotte più radicate e più a lungo ignoro il problema o ne nego l’esistenza, più vedo che influisce sulla mia relazione, sulle mie amicizie e sul mio benessere.

Non mi sono mai sentita molto legata alle cose che considero femminili e il mio corpo si è sviluppato in modi che non mi sembrano in sintonia con me stessa. Non ho mai imparato a usare prodotti per la cura della pelle o il trucco, né a sistemarmi i capelli, e una parte di me è riluttante ad imparare. Le mie idee politiche, in particolare la mia preoccupazione per l’ambiente e il mio cinismo nei confronti dell’industria della moda e della bellezza, mi portano a giudicare me stessa per il desiderio di acquistare prodotti per migliorare il mio aspetto. Non so se posso, o se dovrei, rifiutare semplicemente l’estetica del capitalismo fino a quando la fiducia non esploderà da me.

Vedo molte persone a cui aspiro, persone con cuori e menti incredibili, che si esprimono attraverso il loro aspetto. Una parte di me sa che c’è un modo per combinare i miei principi con la preoccupazione per il mio aspetto fisico, ma faccio fatica a capirlo. Faccio fatica a capire che è normale volersi sentire bene con sé stessi, sentirsi in sintonia con l’idea che si ha di sé stessi nella propria mente, sentirsi desiderati nelle proprie relazioni e dimostrare impegno e dedizione nel prendersi cura di sé stessi. Sei riuscita a trovare un equilibrio? Come dovrei rapportarmi alla cultura del consumo, ammesso che debba farlo, senza provare vergogna?

– The Full-Beat Feminist (La femminista a tutto tondo)

Cara Full-Beat Feminist,

Recentemente, su un treno, ero seduta vicino a una ragazza adolescente che non riusciva a smettere di girare video per TikTok. Sebbene fosse con gli amici da circa 40 minuti, era incollata al suo telefono, mimando periodicamente i testi delle canzoni prima di riprendere a fissare il vuoto, mettendo il broncio e sistemandosi i capelli e il trucco. Era ipnotizzata da se stessa, dal suo schermo o dalla sua immagine sullo schermo?

La nostra cultura ha un profondo effetto sul modo in cui vediamo noi stessi e su quanto vediamo di noi stessi, in particolare le persone di genere femminile. Non è solo una questione culturale: noi esseri umani siamo innatamente preoccupati di come veniamo percepiti e di come questo influisca sulla nostra accettabilità, desiderabilità e amabilità. La tua preoccupazione per il tuo aspetto non è “immaturità e superficialità”: il tuo aspetto è una questione di profonda importanza per la tua vita, non puoi sfuggirla. Tuttavia, penso che sia possibile cambiare il tuo rapporto con esso.

Sono curioso di sapere perché identifichi il succhiare il pollice come un momento cruciale per la tua immagine di te stessa. Ricordi qualche esperienza o sensazione legata al succhiare il pollice? Sai cosa potrebbe aver significato per te da bambina? Penso che tu abbia centrato il punto quando scrivi di “cose più grandi che forse spiegano perché mi sento bloccata in questi momenti”. Il tuo approccio allo scavo dei tuoi problemi relativi al tuo aspetto è piuttosto psicoanalitico nella sua attenzione a ciò che potrebbe esserci sotto. Come scrisse Freud del suo metodo: “Non sottovalutiamo i piccoli segni: forse da essi potrebbe essere possibile imbatterti nelle tracce di cose più grandi”.

La tua lettera suggerisce che tendi alla narrazione riflessiva di te stessa, che credo abbia un potenziale trasformativo. Ci sono modi in cui potresti rendere questo tipo di articolazione una parte consistente della tua vita, se non lo è già? Forse ricorrendo alla psicoterapia individuale o di gruppo, se puoi, o attraverso la scrittura?

Scrivi: “Non so se posso, o se dovrei, semplicemente rifiutare l’estetica del capitalismo fino a quando la sicurezza mi esploderà dentro”. Che intuizione preziosa. Capire che gli ideali di bellezza sono culturalmente contingenti e oppressivi non ci libererà da essi, anche se potrebbe allentarne la presa.

In realtà, non credo che possiamo sfuggire a un certo livello di preoccupazione per il nostro aspetto: un certo narcisismo è intrinseco e necessario al nostro essere. D’altra parte, non sono sicuro che un alto livello di fiducia in sé stessi sia qualcosa a cui aspirare.

L’era dei social media ha promosso (spesso letteralmente, attraverso la promozione di prodotti) una vita senza imperfezioni: pelle perfetta, amore perfetto per se stessi, alimentazione perfetta, relazioni perfette, case perfette, corpo perfetto. Più recentemente, ha guadagnato terreno l’idea della neutralità del corpo, che suggerisce che potremmo arrivare ad accettare il nostro corpo, qualunque sia il suo aspetto. Quest’ultima idea fa parte di una più ampia reazione contro una cultura perfezionista e soffocante. La nostra umanità non dovrebbe essere perfetta, o meglio, non dovrebbe necessariamente essere qualcosa.

Nel tuo paragrafo finale, scrivi che una parte di te capisce che “È normale voler… sentirsi in sintonia con l’idea che si ha di sé stessi nella propria mente.” Sono d’accordo, anche se può essere difficile per una serie di ragioni. Non da ultimo quando l’idea stessa è fortemente influenzata da ciò che in psicoanalisi chiamiamo “ideale dell’Io”: lo standard ambizioso e irraggiungibile con cui ci giudichiamo, per cui lottiamo e che ci fa provare vergogna quando non riusciamo a raggiungerlo.

Il capitalismo ci dice che possiamo consumare per raggiungere il nostro ideale dell’Io e, anche se non credo che dobbiamo vergognarci di giocare con questa idea – dopotutto siamo soggetti che vivono in un sistema capitalista – vorrei mettere in guardia contro la sua presunta saggezza.

Nel tentativo di vivere meglio con noi stessi, penso che sia importante considerare a chi stiamo dando ascolto e quali obiettivi stiamo perseguendo. Tutto ciò che predica la perfezione o una positività assoluta dovrebbe suscitare cautela. Questo è uno dei motivi per cui apprezzo la psicoanalisi: a differenza di alcune modalità terapeutiche che promettono una salute emotiva essenzialmente incontaminata, la psicoanalisi si impegna ad accettare l’inevitabile imperfezione della vita e la nostra. Penso che la nozione freudiana di “infelicità ordinaria” come obiettivo della psicoanalisi sia un parametro utile. Come possiamo convivere con le inevitabili delusioni della vita senza lasciarci consumare da esse? Suppongo che un aspetto cruciale di questo sia accettare noi stessi più o meno come siamo, il che potrebbe, a sua volta, permetterci di concederci alcune cose che ci fanno sentire meglio. E sì, forse un piccolo aspetto di questo potrebbe essere quello di permetterci di sperimentare la cultura del consumo, anche se, in un certo senso, sappiamo che si tratta di un comportamento imperfetto. Dopotutto, siamo imperfetti.

La lettera della lettrice è stata modificata per motivi di lunghezza e chiarezza.

Sophie K Rosa è una giornalista freelance e autrice di Radical Intimacy.