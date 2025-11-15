Elezioni in Cile: una comunista contro le tre destre

Jeannette Jara, sostenuta da tutta la sinistra e dal presidente Boric, perderebbe in quasi tutti gli scenari al secondo turno (Jaime Bordel Gil)

Questo articolo è tradotto da El Salto, media indipendente dello Stato spagnolo

Il 16 novembre il Cile tornerà alle urne per il primo turno delle elezioni presidenziali che decideranno chi succederà a Gabriel Boric al Palacio de La Moneda. Il Cile che domenica andrà a votare è molto diverso da quello che quattro anni fa ha dato la vittoria a un giovane deputato proveniente dal movimento studentesco.

Sarà un Cile molto più numeroso: l’introduzione del voto obbligatorio dopo il primo plebiscito costituzionale del settembre 2022 ha raddoppiato il numero di elettori. Mentre nelle precedenti elezioni presidenziali era normale che partecipassero circa sette milioni di persone, nelle quattro elezioni tenutesi dall’introduzione del voto obbligatorio il numero ha superato i 13 milioni.

Tre di queste elezioni erano legate ai diversi plebisciti costituzionali (2022 e 2023), mentre la quarta era quella municipale e regionale del 2024. Pertanto, nulla sembra indicare che l’affluenza sarà inferiore in un’elezione presidenziale in cui l’esperienza ci dice che le persone tendono a partecipare di più.

Il Cile che voterà domenica è anche un Paese più incline alla destra, dove la candidate del partito al governo, Jeannette Jara, sostenuta da tutta la sinistra e dallo stesso presidente, parte favorita al primo turno, ma perderebbe in quasi tutti gli scenari del secondo turno.

Se i sondaggi non sbagliano, sembra che il grande dubbio delle elezioni sia vedere chi affronterà Jara al ballottaggio del prossimo 14 dicembre. E il paradosso è che chi lo farà avrà molte possibilità di diventare il prossimo presidente del Cile, nonostante non raggiunga nemmeno il 30% delle preferenze al primo turno.

A questo aspirano diversi candidati di destra e di estrema destra. Quello che ha più possibilità è José Antonio Kast, che ha già affrontato Boric nel 2021 e che in questa campagna ha cercato di assumere un atteggiamento più moderato e presidenziale che gli consenta di superare la campagna della paura che gli ha fatto perdere le precedenti elezioni. A tal fine, Kast ha deciso di concentrarsi sui temi più trasversali nell’odierno Cile: la sicurezza, la criminalità o l’immigrazione irregolare, lasciando in secondo piano le questioni più controverse come i diritti civili e tutto ciò che riguarda la cosiddetta “battaglia culturale”. Non si è trattato tanto di una moderazione programmatica, quanto di una selezione pragmatica dell’agenda.

La strategia non è costata nulla al candidato del Partito Repubblicano. Ancora più a destra è emerso un concorrente che lo rimprovera di essersi moderato e che gli sta alle calcagna nei sondaggi: Johannes Kaiser. Kaiser, che guida una scissione del partito di Kast, rappresenta un’estrema destra di stampo libertario, molto neoliberista in campo economico e conservatrice in campo sociale, con posizioni ancora più dure di quelle di José Antonio Kast, che accusa di aver dimenticato la battaglia culturale.

Lontana da questa lotta c’è Evelyn Matthei, la candidata della coalizione della destra classica cilena che ha portato due volte alla presidenza Sebastián Piñera e che oggi potrebbe rimanere fuori dal ballottaggio per la seconda elezione consecutiva. Matthei, che all’inizio era la favorita, si è indebolita con il passare delle settimane e potrebbe addirittura scendere al quinto posto. La sua campagna, incentrata sul valorizzare il suo profilo di amministratrice esperta come sindaco ed ex ministro del Lavoro, non è riuscita a sedurre i cileni, nonostante il sostegno di gran parte dell’élite politica ed economica del Paese. Non sono tempi facili per profili come quello di Matthei, troppo identificata con le élite cilene e priva del pedigree anti-establishment di cui godono altri candidati.

Accanto a lei, nei sondaggi compare un altro candidato, Franco Parisi, con un discorso fortemente antielitario che rinuncia a collocarsi a destra, ma le cui proposte si inclinano chiaramente verso questo lato dello spettro politico. Parisi sembra convincere nei sondaggi circa il 10% dei cileni, e la grande incognita è se una candidatura come la sua, fortemente populista e antipolitica, possa sorprendere grazie al suo successo tra i nuovi elettori “obligados”. Domenica sera avremo la risposta.

Un contesto favorevole all’estrema destra

Come possiamo vedere, lo scenario politico cileno è chiaramente scoraggiante per la sinistra, che nonostante abbia molte possibilità di imporsi al primo turno, avrà grandi difficoltà al secondo. Negli ultimi quattro anni, infatti, il panorama politico è cambiato radicalmente, spostando l’asse politico verso destra.

La prima cosa da sottolineare è il profondo cambiamento nelle priorità dei cileni. Fin dall’inizio, il mandato di Boric è stato segnato dalla crisi migratoria e dalla sicurezza, che sono rapidamente diventate le principali preoccupazioni dei cittadini. Un contesto che ha permesso alle diverse opzioni di destra di monopolizzare il dibattito con i propri temi e ha costretto il governo a muoversi su un terreno in cui continua a non trovarsi a proprio agio.

Sebbene molte delle cose che si propongono siano irrealizzabili, la destra ha un programma e ricette chiare in materia di sicurezza: il pugno di ferro. Nel frattempo, la sinistra continua a non trovare il suo spazio, intrappolata tra l’apparire troppo morbida e buonista o l’avvicinarsi troppo a ciò che propone la destra. In questo scenario, chi sta riuscendo a convincere i cileni di poter risolvere i loro problemi sono la destra e l’estrema destra.

A questa agenda dominata da temi cari all’estrema destra si aggiunge l’usura del governo di Gabriel Boric. Sebbene la sua popolarità non sia crollata come è successo ad altri presidenti, non è riuscito a superare il terzo della popolazione che lo ha sostenuto durante tutta la legislatura. In altre parole, oltre il 60% della popolazione non approva l’operato dell’attuale governo, il che lascia ampio margine di crescita a qualsiasi candidato dell’opposizione.

Tutto questo grava su Jeannette Jara che, nonostante sia stata una delle figure di spicco del governo Boric nel suo ruolo di ministra del Lavoro, ha ricevuto un fardello troppo pesante. Ecco il paradosso della candidata comunista in queste elezioni: la sua principale risorsa in termini di gestione la lega inevitabilmente al governo, il che oggi è un peso troppo pesante da sopportare.

Il mistero del voto obbligatorio

Come se la situazione non fosse già abbastanza complicata, a queste elezioni si aggiunge un elemento che aumenta l’incertezza e che, salvo sorprese, non sembra favorire la sinistra: il voto obbligatorio.

Circa cinque milioni di cileni che non erano soliti votare parteciperanno a queste elezioni, rischiando di essere sanzionati economicamente se non si recheranno alle urne. Si sa ancora poco di questi elettori obbligati, difficili da catturare nei sondaggi, ma i pochi indizi che abbiamo non sembrano particolarmente incoraggianti per la sinistra.

Si dice che questi nuovi elettori siano più di destra, poiché sono stati determinanti nel rifiuto della proposta costituzionale del 2022 e nella vittoria del partito di Kast nel secondo consiglio costituzionale eletto nel maggio 2023 dopo il fallimento del primo processo, ma le cose non sono così semplici.

Ciò che ci dicono i pochi sondaggi che hanno messo l’accento sui cosiddetti “obbligati” è che si tratta di elettori poco informati politicamente, senza una chiara appartenenza partitica e fortemente antipolitici. Si preoccupa delle stesse questioni che preoccupano la maggior parte dei cileni, come la sicurezza e la criminalità, ma ha un maggiore rifiuto nei confronti dei partiti e della classe politica. Da qui il fatto che nelle tre elezioni sul processo costituente in cui ha votato, lo ha fatto controcorrente. Prima respingendo la proposta costituzionale sostenuta dal governo. Poi dando la maggioranza nel secondo consiglio costituzionale al Partito Repubblicano di Kast, il principale oppositore. Infine, respingendo nuovamente la proposta costituzionale uscita dall’organo costituente con maggioranza repubblicana. Se fosse un elettore di destra, avrebbe approvato questa proposta, che aveva un taglio chiaramente conservatore. Ma il suo rifiuto ci porta a pensare che ciò che motiva il suo voto sia un sentimento più antipolitico che ideologico.

Per quanto riguarda i candidati presidenziali, le sue preferenze sembrano orientarsi verso José Antonio Kast. Tra gli altri candidati, Parisi e Kaiser sembrano funzionare meglio tra gli elettori “obbligati” che tra quelli abituali, proprio al contrario di Jara e Matthei che, secondo i sondaggi, hanno più sostegno tra coloro che già votavano da prima dell’obbligatorietà. Questi dati sembrano essere coerenti con il suo profilo: i candidati più identificati con i partiti tradizionali si nutrono fondamentalmente dei votanti abituali, mentre gli outsider ottengono più sostegno da coloro che finora non si sono recati alle urne.

Ci sono ancora molte cose da sapere su questo nuovo tipo di elettore che sarà fondamentale nelle elezioni, ma da quel poco che sappiamo finora, non sembra che la sua presenza favorirà particolarmente la sinistra.

Jeannette Jara ha delle possibilità?

Nonostante lo scenario poco incoraggiante per Jeannette Jara, la candidata del Partito Comunista non ha ancora perso tutto al secondo turno. Come ci ha insegnato l’elezione del 2021, le elezioni presidenziali a doppio turno prevedono due campagne completamente diverse, quindi bisognerà aspettare di vedere come si svolgerà la seconda.

Se Jara vuole vincere, dovrebbe innanzitutto ottenere un buon risultato alle urne domenica. Se la candidata del partito di governo riuscisse a superare il 30% e a ottenere un margine di oltre cinque punti sul suo avversario, sarebbe un primo segnale forte che le consentirebbe di entrare con forza nella corsa presidenziale definitiva.

Probabilmente non sarà sufficiente se dovrà affrontare Kast, che sarà sostenuto quasi all’unanimità dagli elettori di Kaiser e Matthei. Ma cosa succederebbe se fosse un’altra persona a qualificarsi per il secondo turno? Ecco la grande possibilità per Jara: se fosse Kaiser e non Kast a competere contro di lei al ballottaggio.

A differenza di Kast, che dopo la sua esperienza nel 2021 ha evitato di parlare di certi argomenti, Kaiser non ha avuto remore nel difendere il colpo di Stato del 1973 o la liberazione dei militari della dittatura condannati per tortura e violazioni dei diritti umani. Il suo ruolo in queste elezioni è stato quello di un’estrema destra senza complessi, profondamente ideologica e che “osa difendere ciò che Kast non difende più”. Questo può essere utile per il primo turno, ma lascia dei debiti difficili da pagare nel secondo. Se il candidato libertario dovesse sorprendere tutti e riuscire a passare al secondo turno, dovrebbe confrontarsi con il proprio passato e lascerebbe un’occasione d’oro a Jara: quella di spostare il quadro della campagna elettorale dal settembre 2022 all’ottobre 1988.

Nel settembre 2022, il Cile ha respinto con forza la proposta costituzionale promossa dal governo Boric. I cileni non solo hanno respinto il testo, ma anche la scarsa performance del governo di Gabriel Boric nei primi mesi del suo mandato. Se l’elezione si svolge in termini di rifiuto o approvazione del governo, Jara è perduta. Ma se riuscirà a cambiare il quadro della campagna come è successo nel 2021, e la disputa si svolgerà tra una candidatura che difende la democrazia e un’altra che la minaccia, il risultato potrebbe essere diverso. Jara è interessato a tornare all’ottobre 1988, quando il 55% dei cileni ha respinto il pinochetismo e ha abbracciato la democrazia nell’iconico referendum del “No”.

Non sarà facile se la candidata del partito di governo dovrà affrontare Kast, che si è eretto a principale oppositore del governo e che da tempo non incute più timore ai cileni. Ma se fosse Kaiser ad arrivare secondo, la situazione potrebbe forse essere più favorevole per Jara. Non sarà facile in nessun caso, e vedremo se nelle prossime settimane la candidata del Partito Comunista Cileno riuscirà a imporsi sulle diverse versioni della destra pinochetista che le si opporranno.