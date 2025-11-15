La danza alla fine delle parole

Il cartellone autunnale della rassegna di danza contemporanea REC 25 del teatro della Tosse di Genova

Metti una Sagra della primavera nell’estate di San Martino di un autunno genovese. E questa confusione stagionale, per una volta, non è imputabile a mutamenti climatici di origine antropica. Oppure in un certo senso si, perché è piuttosto la nuova fase autunnale della rassegna di danza contemporanea REC 25 del teatro della Tosse di Genova.

Che rilancia ancora una volta l’idea di un corpo insubordinato e resistente (REC sta esattamente per Resistere e Creare). Che danza come ultima risorsa di mobilitazione autenticamente politica, quando anche le parole vengono meno di fronte allo sgomento della ferocia dell’esistente. Danzare, quindi, come ultima ridotta dell’umano, esercizio di combattimento, arte marziale in un corpo a corpo che nel corpo rintraccia un perimetro politico estremo e ultimo, sempre in gioco in ogni cinetica di resistenza alla sopraffazione di qualunque potere.

Una rassegna che entra nel vivo proprio con la compagnia dei Dewey Dell di Teodora Castellucci, Agata Castellucci, Vito Matera e il musicista Demetrio Castellucci, che si misurano con il classico di Igor Stravinskij mettendone in scena un’interpretazione tutta entomologica che si consuma in una tana scavata sottoterra. E dove gli insetti sono protagonisti assoluti, tra regni neri che ballano la break dance e umani che ne disinfestano il nido vestiti da apicoltori. Ma che poi quando si tolgono il casco rivelano un volto cancellato come fossero grandi insetti essi stessi. In una rinascita della Terra dopo un inverno (forse nucleare) che, strisciando e trascinandosi sotto la superficie del mondo, è probabilmente una festa a inviti per soli scarafaggi e affini, dopo una guerra atomica.

A seguire la coreografa e danzatrice Miche Lucenti – che col festival genovese ha già condiviso un bel percorso comune – propone una sua personale lettura della tragedia di Edipo vestendo i panni di una Giocasta contemporanea, che dipana la sua angoscia domestica in un salottino borghese tra telefoni che squillano ma a cui nessuno risponde e frullatori che centrifugano liquidi di colore rosso, come rossa è tutta la mobilia che la circonda. Si alterano siparietti in cui il suo giovane figlio/amante si esibisce in surreali brani da cantante confidenziale seduto sulla tazza del gabinetto. Il personaggio di Edipo è infatti interpretato da Thybaud Monterisi, giovane cantautore e performer, i cui testi irriverenti, ne fanno un interlocutore spiazzante.

La rassegna prosegue poi proponendo spettacoli di ospiti nazionali ed eccellenze locali come la compagnia genovese Deos Danse Ensemble Opera Studio fino al 20 dicembre, con highlight internazionali come:

26 e 27 novembre Teatro della Tosse

WE CAME TO DANCE

Nasim Ahmadpour , Ali Asghar Dashti

Cosa significa essere un danzatore quando danzare è vietato? Partendo da questa domanda, la compagnia iraniana presenta una lettera d’amore al teatro.

28 e 29 novembre Teatro della Tosse

BEYTNA

Omar Rajeh/Maqamat

Omar Rajeh, coreografo e danzatore franco libanese, acclamato dalla critica, è uno dei più importanti esponenti della danza contemporanea nel mondo arabo.

5 dicembre Teatro della Tosse

BEASTS & BODIES – Prima nazionale

Overhead Project

La compagnia di Colonia Overhead Project, presenta in prima nazionale Beasts and Bodies, uno spettacolo dedicato alle forme di bestialità e agli immaginari collettivi che vi si associano.

19 e 20 dicembre Teatro della Tosse

LES NUITS BARBARES

Hervé Koubi

Un gioiello del coreografo franco-algerino Hervé Koubi che unisce la potenza ipnotica della parata e la precisione del balletto classico. Il fascino dell’incontro fra culture e religioni.

