Da Atene a Madrid: il potere delle azioni nelle transizioni democratiche

Se il Politecnico di Atene, a cinquantadue anni da quel 17 Novembre, ci insegna qualcosa, è che l’azione riorganizza il possibile (Manos Avgeridis)

In questo articolo tradotto da El Salto, uno storico greco riflette sulle transizioni dalle dittature fasciste in Grecia, Spagna, Portogallo

Questa è una storia di autunno in Grecia. Nel novembre 1973, gli studenti dell’Università Politecnica di Atene si ribellarono contro la giunta militare allineata con l’Occidente, al potere dal 1967 al 1974. “Questo è il Politecnico! Questo è il Politecnico! State ascoltando la radio libera degli studenti liberi e combattivi, del popolo greco libero e combattivo”. Una radio studentesca clandestina gracchiava dal campus occupato. La folla riempiva le strade circostanti. Si sentirono degli spari e nella notte del 17 novembre un carro armato sfondò il portone principale dell’università.

La rivolta non rovesciò la dittatura quella notte, ma ne stravolse il copione e ampliò l’immaginabile. In Grecia, “il Politecnico” non è un capitolo chiuso, ma un dibattito ricorrente su ciò che la democrazia richiede. È il nome di un evento e, allo stesso tempo, di una pratica civile, una pietra di paragone vivente che mette alla prova quanto dissenso possono sopportare le nostre istituzioni e fino a che punto la nostra storia rimane aperta all’interpretazione. Vorrei riflettere sul potere dell’azione partendo da questo ricordo: su come le azioni che precedono ai miti rendono possibili le democrazie e come ricordare quelle azioni ci aiuta a difendere le nostre democrazie al giorno d’oggi. Questa riflessione viaggia anche perché, dal 25 al 27 novembre, abbiamo organizzato a Madrid Atado y Bien Atado. La fine delle dittature nell’Europa meridionale, nell’ambito dell’iniziativa più ampia ¿Atado y Bien Atado? sull’«amnesia dell’impunità» in Spagna. Esperti di storia, ricerca e attivismo analizzeranno i movimenti che hanno sfidato l’autoritarismo, le democratizzazioni che ne sono seguite e le lotte in corso per la memoria, la giustizia e la responsabilizzazione in Spagna, Portogallo e Grecia. In sintesi: una conversazione pubblica su come l’Europa meridionale ha imparato e continua a imparare ad essere democratica.

Continuità e rottura

La giunta militare greca non era una copia esatta del fascismo tra le due guerre. Era una dittatura militare radicata nella logica della Guerra Fredda e nell’ideologia post-guerra civile dello “spirito nazionale”, santificata dalla triade Nazione-Religione-Famiglia. Sospese il Parlamento e normalizzò la prigione, l’esilio e la tortura. La violenza non era tanto nelle esecuzioni di massa, quanto piuttosto incrostata nell’amministrazione. In questo senso, il 1967 fu una rottura con la vita parlamentare atrofizzata degli anni ’60, ma anche l’ultimo atto di una lunga storia di ingerenza militare nella politica greca.

La resistenza alla giunta fu plurale. I partiti di sinistra e di centro, le nuove formazioni sorte dopo la scissione del Partito Comunista nel 1968, le tipografie clandestine e gli agitatori, l’esilio e le reti di solidarietà in tutta l’Europa Occidentale e gli USA, hanno contribuito con tattiche che andavano in direzione dell’organizzazione e della cultura fino all’azione diretta. Alcuni degli interventi più coraggiosi sono stati quasi invisibili: note microscopiche ma piene di testo che venivano scritte dalla prigione e fatte arrivare clandestinamente ai gruppi per i diritti umani. Il rischio privato è diventato verità pubblica, sfilacciando l’ambita legittimità internazionale del regime.

Gli studenti hanno fatto da cerniera a questa pluralità. In sintonia con un ciclo più ampio di rivolte studentesche da Parigi a Praga, il maggio ’68 greco è fiorito al Politecnico nel 1973. È stato schiacciato con fragore e sangue, ma ha sconvolto il copione della “liberalizzazione controllata” della giunta militare e ha aperto l’immaginario collettivo. Migliaia di persone scesero in strada e trasformarono l’occupazione del campus in una rivolta popolare: “Pane, istruzione, libertà”. Il regime cadde pochi mesi dopo, nel mezzo della debacle di Cipro. Il cammino verso la democrazia non era più scritto, ma fu accelerato dalla memoria e dallo slancio dell’azione.

Tre cammini verso la democrazia

Gli anni 1974-1975 hanno ridisegnato l’Europa meridionale in modi divergenti che ancora oggi plasmano le culture politiche dei paesi. Il Portogallo ha vissuto una rottura rivoluzionaria il 25 aprile; la Grecia ha sperimentato il crollo del regime e una rapida rifondazione costituzionale; la Spagna ha avuto una transizione negoziata dopo la morte di Franco, che, secondo l’interpretazione comune, è stata gestita “dall’alto”.

Questa interpretazione non è errata, ma incompleta. Anche in Spagna, dove le élite hanno negoziato la stabilità e l’hanno avvolta per anni in un patto di oblio, l’azione dal basso ha avuto un peso. I movimenti di quartiere, le lotte operaie, le mobilitazioni studentesche, i collettivi femministi e le associazioni delle vittime hanno spinto i limiti dell’accordo. Il passaggio dall’oblio alla memoria – con esumazioni, commemorazioni locali, dibattiti curriculari e richieste di giustizia – non è avvenuto per decreto, ma è stato conquistato grazie alle persistenti richieste sociali che hanno riaperto questioni che la Transizione aveva lasciato in sospeso.

In Portogallo, lo Stato ha canonizzato il 25 aprile come rinascita civile; in Spagna, la società civile ha continuato ad ampliare il quadro; in Grecia, il Politecnico è diventato la pietra angolare morale della Metapolitefsi (cambio di regime), anche se lo Stato oscillava tra la celebrazione e la contenzione. Confrontare questi percorsi non serve a decidere chi vince in termini di purezza. Ci aiuta a capire come l’azione nei luoghi di lavoro, nelle università, nei quartieri, nei tribunali e persino negli archivi trasformi la dissidenza in una pratica democratica duratura.

Fin dalla prima commemorazione, celebrata significativamente il 17 novembre 1974, giorno delle prime elezioni dopo la caduta della dittatura in Grecia, il tentativo di addomesticare il Politecnico si è scontrato con qualcosa di più solido: un rituale civile che rifiuta l’addomesticamento. La marcia annuale, le contro-ghirlande e le discussioni sui percorsi e gli slogan non sono impurità da ripulire. Sono tecniche di cittadinanza, promemoria del fatto che la democrazia vive al confine dove la dissidenza incontra l’ordine. Paradossalmente, la Politécnica è diventata un rituale nazionale che non può essere una festa nazionale, proprio perché continua a tracciare una linea che il potere preferirebbe sfumare.

La democrazia al limite: perché l’azione continua ad essere importante

La rilevanza è immediata. In tutta Europa e oltre, assistiamo alla diffusione dell’estrema destra, alla normalizzazione dei poteri eccezionali, alla sorveglianza poliziesca dei campus e degli spazi pubblici e a nuove guerre i cui costi umani superano i confini. I migranti e le minoranze tornano ad essere bersaglio di attacchi, la disinformazione corrode la fiducia e la “sicurezza” diventa il linguaggio che giustifica le esclusioni. Queste pressioni non sminuiscono l’importanza del Politecnico, ma rendono le sue lezioni ancora più urgenti nella pratica. La commemorazione senza cura diventa spettacolo. La commemorazione con cura diventa infrastruttura: abitudini e istituzioni che consentono alla dissidenza di rimanere efficace, al pluralismo di conservare un significato e ai fatti di essere ancora udibili.

Qui gli archivi sono importanti. Non sono magazzini neutrali, ma infrastrutture della democrazia. Ciò che viene conservato o perso, chi è visibile o invisibile, sono decisioni che ampliano o restringono il registro pubblico. In Grecia, la storia della migrazione dall’Europa orientale dopo il 1989 ha mostrato cosa fosse in gioco: un paese che per lungo tempo era stato considerato una terra di emigrazione è diventato, quasi dall’oggi al domani, un paese di immigrazione. I migranti erano presenti ovunque e assenti in tutti i luoghi della memoria istituzionale. Archiviare quelle vite non è un atto sentimentale, ma politico, che insiste affinché la narrazione democratica includa quelle persone che prima erano considerate di passaggio.

Piuttosto che una lista di controllo, pensiamo a tre fili conduttori che attraversano questa storia. In primo luogo, la memoria collettiva è dinamica e può diventare una forza motrice quando gli archivi funzionano come un servizio pubblico: aperti per default, trasparenti su ciò che contengono e su ciò che manca e, ove possibile, curati in collaborazione con le comunità che documentano. In secondo luogo, le commemorazioni prendono vita quando sono preparate con cura. La loro misura non è la quantità di lirismo che permea il nostro discorso sul 1973, ma il nostro modo di affrontare i conflitti del presente: mantenendo aperte le università, la stampa indipendente, la polizia responsabile e le strade sicure per le riunioni. In terzo luogo, il confronto può essere una forma di solidarietà. Confrontare la Grecia con il Portogallo e la Spagna e leggere il sud dell’Europa in relazione all’America Latina non è un modo per classificare le transizioni. Permette di vedere come le società bilanciano giustizia e stabilità, riconoscono le vittime senza congelare la politica e mantengono la fiducia nelle istituzioni quando la crisi induce a prendere scorciatoie. La Spagna ci ricorda che anche una transizione “controllata” cede alle rivendicazioni civili sostenute, passando dal silenzio alla memoria, dalla negazione al riconoscimento.

Se il Politecnico di Atene ci insegna qualcosa, è che l’azione riorganizza il possibile. Piccoli gesti (un volantino illegale, un biglietto nascosto, una porta lasciata aperta) possono far pendere la bilancia di una società divisa tra paura e coraggio. Mezzo secolo dopo, questo sembra ancora essere l’aspetto più importante.

Storico, direttore di ASKI, Archivi di Storia Sociale Contemporanea in Grecia.