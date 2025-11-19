Germania, i giovani contro un servizio militare sempre meno “volontario”

Il governo di Berlino vuole aumentare gli effettivi dell’esercito. La contestazione giovanile fatica a trovare sponde politiche (Thomas Schnee)

Questo articolo è stato tradotto da Mediapart, media indipendente francese

Per costruire “il più grande esercito d’Europa”, in grado di dissuadere la Russia da qualsiasi grave violazione, un obiettivo fissato dal cancelliere conservatore Friedrich Merz subito dopo il suo insediamento, non bastano cannoni, carri armati o aerei. Servono anche sufficienti soldati e soldatesse formati per usarli. Soprattutto se si punta a essere “pronti al combattimento nel 2029”, come ha auspicato di recente il ministro socialdemocratico della difesa, Boris Pistorius.

Eppure, allineandosi ai livelli di forze richiesti dalla Nato, la Germania è ben lontana dal conto. Nei suoi piani di rafforzamento, l’Alleanza atlantica conta a lungo termine su un esercito tedesco con circa 260.000 militari e 200.000 riservisti. La Bundeswehr, però, da oltre vent’anni si ferma a 180.000 soldati e 50.000 riservisti.

Questo livello si spiega con diversi fattori. Con l’evoluzione del contesto strategico dopo la fine della guerra fredda, l’idea di un vasto esercito di difesa territoriale è stata abbandonata in favore di un esercito più ridotto, concepito per interventi limitati nell’ambito di missioni multinazionali. Negli anni 2010, una politica di rigore ha ridotto il budget della difesa di diversi miliardi all’anno. La carenza di manodopera qualificata ha inoltre portato il settore civile a moltiplicare le offerte di lavoro più allettanti.

Dopo diverse settimane di trattative, i partiti di governo, l’Unione conservatrice (CDU e CSU) e il Partito socialdemocratico (SPD), hanno trovato mercoledì 12 novembre un accordo per un ritorno progressivo al servizio militare volontario, quattordici anni dopo l’interruzione della coscrizione obbligatoria generale.

Le tappe previste includono un censimento generale di una classe d’età e l’introduzione di un’opzione di sorteggio obbligatorio qualora il numero di volontari non corrisponda ai bisogni. Questo sistema dovrebbe permettere di attirare molte più reclute rispetto alla formula attuale, che già prevede un servizio volontario ma senza censimento preliminare. Nel 2024, il dispositivo ha riguardato undicimila uomini.

Visite mediche e test sportivi

Dall’inizio del prossimo anno, tutti i diciottenni (nati nel 2008), circa 680.000 ragazze e ragazzi, riceveranno dunque un questionario in cui verrà chiesto loro se desiderano servire. In conformità con la Costituzione, le donne non saranno obbligate a rispondere. Poi, dal 1° luglio 2027, tutti gli uomini della stessa classe di nascita saranno convocati per una visita medica e un test sportivo.

La visita medica sarà effettuata sotto controllo dell’esercito solo progressivamente: nel 2011 la Bundeswehr ha infatti smantellato la sua rete di centri di reclutamento. Il ministero della difesa ha quindi stanziato 3,5 miliardi di euro per costruire ventiquattro nuovi centri, capaci di accogliere 300.000 giovani in un “ambiente luminoso e accogliente”, precisa il ministero. Al termine del percorso, l’esercito farà un’offerta a chi riterrà più idoneo, ma l’offerta potrà essere rifiutata.

In un Paese che si è votato alla pace e alla non-intervento per oltre cinquant’anni (1945-1999), e dove le minacce dirette al territorio restano ipotetiche, il governo federale non ha potuto reintrodurre la coscrizione di una volta e tenta piuttosto la via della seduzione.

Oltre all’ambiente “luminoso”, la paga dei coscritti passerà da 1.800 a 2.600 euro lordi per un servizio minimo di sei mesi, svolto vicino al domicilio. Oltre i dodici mesi, sarà concessa un’assistenza per la patente di guida e lo stipendio sarà nuovamente aumentato. I militari sperano che 20.000 giovani optino per un servizio volontario già nel 2026.

Basterà? In futuro, il ministro della difesa dovrà presentare al Bundestag, ogni sei mesi, i dati sulla crescita degli effettivi. Il ministero prevede un aumento che porti a 38.000 coscritti dal 2030. Ma se i numeri non seguiranno, il Bundestag potrebbe attivare un servizio obbligatorio “di necessità”, che comporta un sorteggio obbligatorio tra le persone idonee.

I leader dei partiti di governo hanno elogiato un compromesso che mantiene il carattere volontario del servizio, come richiesto dallo SPD, pur integrando un’opzione obbligatoria “in caso di necessità”, come desiderato dalla CDU. “Più saremo in grado di difenderci e dissuadere il nemico, più diminuiranno i rischi di un conflitto”, ha spiegato Boris Pistorius, intento a rassicurare. Ma tra i giovani, primi interessati dalla misura, il compromesso è molto meno apprezzato.

Rischio di rottura con la gioventù

Sul canale regionale SWR (Baden-Württemberg), lo studente del liceo Emile Hammacher, cofondatore del gruppo “Studenti contro il servizio militare”, riassume lo stato d’animo di molti: “Se mi arruolassi nell’esercito tedesco, dovrei anche combattere, il che significa che probabilmente dovrei uccidere e mettere a rischio la mia vita… Ma considerando quanto poco il governo federale attuale o quello precedente hanno fatto per la giovane generazione, non capisco perché dovrei rischiare la vita per questo governo.”

Sulla rete ZDF, l’esperto Simon Schnetzer critica la mancata partecipazione al progetto di una generazione a cui si chiede, peraltro, di mettere da parte le proprie paure sulla crisi climatica o di prepararsi a sopportare il peso della crisi del finanziamento delle pensioni. “Durante la pandemia — ricorda l’autore di un rapporto annuale sulle aspirazioni dei giovani — è stato il governo a decidere gli orari delle lezioni e degli incontri con gli amici.”

“Un sentimento del tipo ‘ci avete privato di una parte preziosa della nostra giovinezza e non abbiamo potuto partecipare alle decisioni’ esiste da tempo. Il malcontento si vede nel voto dei giovani”, prosegue l’esperto. Nella fascia 18-24 anni, i partiti arrivati primi alle ultime elezioni sono AfD tra gli uomini e Die Linke tra le donne, partiti piuttosto ostili alla guerra in Ucraina e/o al servizio militare. “Il servizio militare obbligatorio è ormai percepito come una decisione che si inserisce in questo sentimento: ‘Voi prendete le decisioni, ma siamo noi a doverne sopportare le conseguenze’.”

Invitato a testimoniare in audizione pubblica davanti alla commissione difesa del Bundestag, lunedì 10 novembre, Quentin Gärtner, segretario generale della Conferenza federale degli studenti, deplora la mancanza di ascolto e un compromesso “a cassetti”. Ritiene che questo progetto di legge dovrebbe essere accompagnato da un’iniziativa da 100 miliardi di euro per l’istruzione e la salute mentale dei giovani. “Nulla indica, nemmeno lontanamente, che lo Stato sia pronto ad assumersi le proprie responsabilità nei nostri confronti”, ha lamentato.

Timide alternative

Sul piano politico, le critiche sono relativamente timide. Il partito di estrema destra AfD è diviso sulla questione e per una volta tace. Il conservatore Michael Kretschmer, ministro-presidente della Sassonia e vicepresidente della CDU, ritiene che si sia persa l’occasione di aprire un ampio dibattito sociale: “Avrei trovato più opportuno che la popolazione votasse sui diversi modelli e che il Bundestag si esprimesse in seguito.”

La direzione dei Verdi critica l’iniquità del sorteggio, la mancanza di consultazione dei giovani e il rischio di scivolare verso un servizio obbligatorio. E fa sapere, senza grandi clamori, di sostenere un’iniziativa interna proveniente dalla federazione di Amburgo a favore di un “anno sociale obbligatorio”, che includerebbe “ambiti di intervento militari, civili e sociali”.

Solo Die Linke, il partito più a sinistra del Bundestag, è chiaramente ostile al ritorno del servizio militare obbligatorio in tutte le sue forme. Il capogruppo, Sören Pellmann, ha dichiarato che il compromesso penalizza pesantemente e ingiustamente la giovane generazione. “Die Linke lavora già alla creazione di servizi di supporto e consulenza per i giovani, in particolare per chi vuole rifiutare il servizio militare”, ha annunciato.

Il ritorno dell’obiezione di coscienza sembra dunque programmato. Certo, grazie a un budget di comunicazione in forte crescita e a una presenza massiccia sui social network, la Bundeswehr ha ricevuto 51.200 candidature per il servizio militare lo scorso anno, il 19% in più rispetto all’anno precedente. Di queste, 20.300 si sono tradotte in reclutamenti nel 2024, l’8% in più rispetto al 2023.

Tuttavia, il 25% dei firmatari si è già dimesso. L’esercito, invecchiato, si prepara inoltre all’impatto dell’uscita dalle forze delle numerose classi di età del baby boom. “È già prevedibile che le misure previste per rendere il servizio militare più attrattivo non basteranno a reclutare abbastanza volontari”, valuta lo storico militare Sönke Neitzel, professore all’università di Potsdam. A suo parere, l’arrivo del servizio militare obbligatorio è dunque imminente, per mancanza di risultati sufficienti con il volontariato.