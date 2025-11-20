“Antifa”, i terroristi immaginari di Trump

La destra Maga mente sulla violenza di sinistra per giustificare le violenze dell’ICE che invade le città degli Stati Uniti (Rebecca Solnit)

Questo breve saggio di Rebecca Solnit è uscito sul numero di dicembre 2025 di The Nation

Le proteste No Kings del 18 ottobre sono state enormi, sorprendentemente non violente e molto diffuse. Ci sono stati più di 2.700 raduni in tutta la nazione e oltre, non solo nelle grandi città e nelle regioni blu, ma anche nelle piccole città e nelle regioni rosse. Le persone che hanno marciato portavano bandiere e cartelli che proclamavano il loro patriottismo e il loro amore per il Paese, riprendendosi sia il simbolo che l’identità dalla destra. E facendo eco alle proteste sovversivamente festive contro l’ICE a Portland, nell’Oregon, c’erano costumi gonfiabili ovunque, così come rane, che erano state adottate come simbolo dall’estrema destra ma che ora sono icone dell’attivismo progressista anti-Trump.

Tutte le persone di mezza età e anziane dai modi gentili, i bambini, i veterani, i portabandiera e gli unicorni e le aquile gonfiabili che marciavano pacificamente dovrebbero smentire le affermazioni di Donald Trump e Mike Johnson secondo cui No Kings era una pietosa dimostrazione di estremismo da parte di una minoranza emarginata. Ma questo non impedirà loro di continuare a gridare contro gli antifa, che l’amministrazione Trump ha ufficialmente designato come organizzazione terroristica interna. Il segretario alla Sicurezza interna Kristi Noem ha persino affermato di aver arrestato a Portland “la fidanzata di uno dei fondatori degli antifa”. Gli antifa non sono mai stati un’organizzazione vera e propria, ma solo una contrazione del termine antifascista (il che ovviamente solleva la domanda: se sei anti-antifa, non sei forse pro-fascista, o semplicemente fascista?). Ma la destra sostiene che la sinistra sia piena di violenza e terrorismo da ancora prima che iniziasse a fantasticare sull’antifa.

Un autoritario non è nulla senza un nemico che giustifichi la sua brutalità. Un leader di questo tipo ricorre spesso a nemici immaginari o grossolanamente esagerati, oppure dipinge una minoranza già emarginata come una minaccia malefica. Trump e i suoi sostenitori descrivono in questo modo gli immigrati, la sinistra e chiunque si opponga all’ICE. Gli autoritari esagerano sistematicamente il pericolo che correremo se il nemico non verrà schiacciato, e tale schiacciamento richiede abitualmente e convenientemente la sospensione delle leggi, la violazione dei diritti, la presa del potere o tutte queste cose insieme. In questo momento, viene utilizzato per rivendicare poteri straordinari e giustificare la trasformazione dell’ICE in un esercito violento e irresponsabile che invade le città americane.

Alcuni opinionisti e studiosi che dovrebbero saperne di più stanno aderendo all’idea che ci sia un’ondata di violenza di sinistra. Un recente rapporto del Centro per gli studi strategici e internazionali (CSIS), dichiaratamente bipartisan, sul “terrorismo di sinistra” inizia così: “Negli ultimi anni, gli Stati Uniti hanno assistito a un aumento del numero di attacchi e complotti terroristici di sinistra, anche se tale violenza è aumentata da livelli molto bassi e rimane molto inferiore ai livelli storici di violenza perpetrata dagli aggressori di destra e jihadisti. Finora, il 2025 segna la prima volta in oltre 30 anni che gli attacchi terroristici di sinistra superano quelli dell’estrema destra violenta”. Bisogna scorrere molto in basso nel rapporto per scoprire che il presunto aumento del numero di attacchi terroristici di sinistra ammonta a cinque incidenti nel 2025, alcuni dei quali di dubbia appartenenza alla sinistra.

È divertente notare che la vice portavoce della Casa Bianca Abigail Jackson ha twittato un grafico tratto da un articolo sul rapporto del CSIS che mostra chiaramente che nel corso degli anni il terrorismo di destra è stato molto più diffuso. Ciononostante, The Atlantic ha ritenuto opportuno lasciare che gli autori dello studio scrivessero un articolo spin-off, intitolato “Il terrorismo di sinistra è in aumento”, che alimenta l’idea che questo fenomeno sia motivo di grande preoccupazione. Ma lo studio lascia senza risposta alcune domande fondamentali: che cos’è la sinistra? Cosa si intende per violenza? Le affiliazioni politiche nel loro complesso sono responsabili delle azioni dei singoli individui? E perché l’enorme aumento della violenza di destra nell’ultimo decennio è diventato così normale?

Lo studio offre una definizione incredibilmente ampia del terrorismo di sinistra, motivato dal “sostegno ai diritti LGBTQ+, dal sostegno alle cause ambientali… o dalla retorica ‘antifascista’”. Il sostegno a queste cause potrebbe includere gran parte della corrente principale, alcuni conservatori, alcuni gruppi di Girl Scout e la maggior parte delle persone queer. Nelle marce No Kings, si è parlato molto dei venerati antifascisti di un tempo, nello stile “mio nonno ha combattuto il fascismo a Dunkerque”.

La caratterizzazione eccessivamente ampia della sinistra porta all’inclusione di autori che non sembrano affatto di sinistra. Un episodio ampiamente discusso nello studio è l’assassinio di Charlie Kirk, presumibilmente ad opera di Tyler Robinson. Gli autori riconoscono che “i dettagli sul presunto assassino di Kirk stanno ancora emergendo”, ma sostengono che è ‘probabile’ che l’omicidio sarà considerato un “attacco terroristico di sinistra”. Ma Robinson, 22 anni, è stato cresciuto da una famiglia repubblicana e mormone che gli ha insegnato il tiro con la pistola; si suppone che abbia usato una pistola appartenente a suo nonno. A quanto pare, Robinson è considerato di sinistra semplicemente perché detestava Kirk e, secondo quanto riferito, aveva un partner transessuale. Lo studio discute anche l’incendio doloso di Cody Balmer, il veterano dell’esercito che lo scorso aprile ha fatto irruzione nella residenza del governatore della Pennsylvania e le ha dato fuoco mentre il governatore Josh Shapiro e la sua famiglia dormivano. Sebbene Balmer abbia dichiarato di essere arrabbiato per Gaza, anche l’antisemitismo potrebbe aver avuto un ruolo nella sua decisione di cercare di bruciare viva una famiglia ebrea statunitense per i crimini di Israele. Tuttavia, sembra improbabile che l’ideologia politica sia stata la forza motrice dietro questo attacco. Balmer soffriva anche di disturbo bipolare e schizofrenia, secondo sua madre, che aveva cercato aiuto per lui poco prima dell’attacco, e aveva precedenti di violenza domestica. Luigi Mangione, accusato dell’omicidio di un dirigente sanitario alla fine del 2024, è descritto nell’articolo come di sinistra. Tuttavia, un amico di Mangione ha detto a un giornalista che Mangione era “Di sinistra su alcune questioni e di destra su altre” – ad esempio, “era favorevole alle pari opportunità, ma contrario al movimento woke: per esempio contrario al DEI (Diversity, Equity, and Inclusion) e alla politica identitaria”. È azzardato descrivere queste persone come sinceramente impegnate a favore degli ideali e dei movimenti di sinistra.

Il rapporto del CSIS dichiara: “I radicali sostengono che la politica pacifica è destinata inevitabilmente al fallimento e che solo la violenza può fare la differenza”. Chi sono questi radicali? Non vengono identificati. In 40 anni di osservazione e collaborazione con organizzazioni di azione diretta, ho riscontrato entusiasmo teorico per la violenza solo da parte di persone marginali e di qualche giovane testa calda. Come ammette indirettamente lo studio del CSIS, la violenza di sinistra è stata estremamente rara e fuori sincrono con la più ampia comunità progressista per decenni, motivo per cui i suoi autori hanno dovuto sfruttare al massimo cinque incidenti incerti all’inizio di quest’anno.

Ciò che troppo spesso viene descritto come violenza di sinistra durante le proteste è la distruzione di proprietà, che può essere pericolosa e intimidatoria e di solito è osteggiata dagli organizzatori delle proteste, ma dovrebbe essere considerata distinta dal danneggiamento della vita umana. Ad esempio, durante le proteste del 1999 contro l’Organizzazione mondiale del commercio a Seattle, un piccolo gruppo tra i 50.000 manifestanti ha distrutto in modo spettacolare molte vetrine dei negozi. Ma ci sono state poche o nessuna segnalazione di attivisti che hanno causato danni alle persone. La polizia, d’altra parte, ha usato gas lacrimogeni, spray al peperoncino, proiettili di gomma e di legno, granate flash-bang e veicoli blindati contro i manifestanti, causando numerosi feriti. Questo evento è stato descritto da molti media mainstream come un caso di violenza attivista scioccante.

Più recentemente, i conservatori hanno denunciato come violente le proteste del Black Lives Matter del 2020. È vero che all’inizio di quella lunga e calda estate pandemica di George Floyd ci sono state alcune rivolte con atti di vandalismo e furti nei negozi, ma le rivolte non sono proteste, e i manifestanti di queste monumentali manifestazioni che si sono protratte per mesi in tutta la nazione sono stati in stragrande maggioranza non violenti nei confronti delle persone e non coinvolti nella distruzione di proprietà.

È stato sorprendente che, subito dopo l’omicidio di Charlie Kirk, fondatore e leader di Turning Point USA, la più grande organizzazione giovanile di destra del Paese, i democratici e la sinistra siano stati accusati di colpevolezza solo per averlo detestato o per non essere d’accordo con le sue opinioni. (A sei stranieri che non hanno mostrato sufficiente rispetto per la morte di Kirk è stato revocato il visto dall’amministrazione Trump, e questo atto ufficiale fa seguito a tutte le persecuzioni non ufficiali nei confronti di chiunque avesse qualcosa di negativo da dire su Kirk, dimostrando la perfetta sintonia tra l’amministrazione e le folle e gli influencer di destra).

I gruppi progressisti sanno di rischiare di essere accusati di terrorismo, e questo è in parte il motivo per cui la loro pubblica adesione alla non violenza è strategica oltre che un sincero riflesso dei loro valori. Indivisible e gli altri organizzatori di No Kings hanno chiarito che la non violenza e la de-escalation di qualsiasi conflitto avviato dall’esterno erano parti fondamentali dell’agenda e dei corsi di formazione. Naturalmente, alcuni nuovi arrivati nei movimenti progressisti e altri impazienti per il ritmo del cambiamento vedono la violenza come efficace perché sembra diretta e di grande impatto, anche se i dati dimostrano che in questo Paese, in questa epoca, spesso si ritorce contro e raramente riesce a generare un cambiamento significativo o duraturo. Questo è un rischio particolare in questa epoca. Si ritiene che l’ICE, per conto dell’amministrazione Trump, stia cercando di provocare il tipo di risposta violenta che giustificherebbe un’escalation dell’invasione delle città e la violazione dei diritti.

Lo abbiamo visto in precedenti momenti di protesta di massa, tra cui le proteste del Black Lives Matter, quando alcuni episodi di violenza di rilievo si sono rivelati operazioni sotto falsa bandiera da parte di gruppi di destra, tra cui l’omicidio di una guardia e il ferimento di un’altra in un edificio federale di Oakland da parte del sergente dell’aeronautica militare Steven Carrillo, associato al gruppo di estrema destra Boogaloo Bois, e un altro incidente dei Boogaloo Boi in cui un membro ha sparato colpi di arma da fuoco in una stazione di polizia a Minneapolis. Altre violenze di destra durante le proteste BLM nel 2020 hanno incluso incidenti di auto lanciate contro la folla e il duplice omicidio a Kenosha, nel Wisconsin, da parte di Kyle Rittenhouse, che ha successivamente ricevuto un massiccio sostegno da donatori di destra e politici repubblicani (tra cui Trump). Ma come le proteste contro il WTO a Seattle 20 anni prima, anche le proteste del BLM del 2020 sono regolarmente descritti come violenti.

Nessuna richiesta di non violenza assoluta viene avanzata nei confronti dei gruppi di destra. Lo stesso Kirk non è stato quasi mai ritenuto responsabile per gli attacchi di Turning Point USA contro centinaia di educatori, che hanno portato ad anni di campagne di molestie, comprese minacce di morte. Una di queste campagne, che ha preso di mira il professore di storia della Rutgers Mark Bray, è diventata così minacciosa che lo scorso ottobre il professore è fuggito in Europa con la sua famiglia. A settembre, il Chicago Sun-Times ha riportato che “da quando sono finiti nella lista, alcuni professori hanno ricevuto e-mail, messaggi online e lettere minacciose che contenevano minacce di stupro o di morte e, in alcuni casi, hanno visto intensificarsi tali attività dopo la morte di Kirk”.

Come persona che scrive principalmente di violenza nel contesto della violenza contro le donne, trovo che l’aspetto più trascurato della violenza di qualsiasi tipo sia il senso di diritto che la accompagna, l’idea che l’autore abbia il diritto di fare del male e persino di togliere la vita. Tale arroganza è in contrasto con molte idee di sinistra sui diritti umani, l’uguaglianza e la giustizia. Molti di noi di sinistra si oppongono alla pena di morte non solo perché è applicata in modo iniquo, ma anche perché è un omicidio. Si può sostenere che la violenza stessa sia una posizione politica che si adatta meglio alle giustificazioni della disuguaglianza, tra cui il dominio maschile e il machismo, il militarismo e l’autoritarismo.

Le file della sinistra comprendono molti gruppi i cui membri hanno una forte opposizione morale alla violenza, tra cui i buddisti, i Quaccheri, e altri le cui religioni predicano la non violenza; attivisti per il controllo delle armi; attivisti contro la guerra; e attivisti contro la pena di morte. Anand Giridharadas ha scritto all’indomani dell’omicidio di Kirk:

La democrazia è, in inizio e in fine, la convinzione che possiamo vivere insieme nonostante le differenze e scegliere insieme il futuro. È un’idea meravigliosamente temeraria, perché è già abbastanza difficile per una famiglia decidere cosa mangiare a cena. Ma funziona; anzi, funziona meglio di tutti gli altri sistemi. Si basa sull’idea che il modo per cambiare il mondo che ci circonda è cercare di cambiare la mentalità degli altri.

Se ci credi con tutto il cuore, non credi nella violenza come strumento politico legittimo nella vita civile.

“L’improvviso declino del terrorismo di destra è sia più sorprendente che più difficile da spiegare”, afferma il rapporto del CSIS, ma io penso che sia facile: l’amministrazione Trump sta facendo il lavoro dei potenziali terroristi di destra al posto loro, terrorizzando e attaccando i loro nemici. Perché dovrebbero rischiare la vita e la libertà per aggredire donne, persone trans, minoranze religiose, immigrati e persone non bianche quando è il governo a farlo al posto loro? Per decenni, il movimento anti-aborto ha alimentato una violenza letale che ha portato a omicidi, soprattutto di medici e altri dipendenti di strutture che forniscono assistenza riproduttiva, nonché a molestie nei confronti delle donne che richiedevano tali servizi. A giugno, un sostenitore di estrema destra anti-aborto ha assassinato l’ex presidente della Camera del Minnesota Melissa Hortman e suo marito e ha sparato al senatore dello Stato John Hoffman e sua moglie, che sono sopravvissuti. Un elenco di politici democratici trovato nella sua auto suggerisce che intendesse ucciderne molti altri, ma è stato arrestato e ora è in attesa di processo. (Questo è l’unico episodio attribuito alla destra nel rapporto del CSIS sul terrorismo di destra e di sinistra nella prima metà del 2025).

Ma ora l’obiettivo di quegli estremisti è stato ratificato ai livelli più alti: i giudici nominati da Trump alla Corte Suprema hanno ottenuto l’annullamento della sentenza Roe v. Wade, e i governi statali repubblicani stanno ora criminalizzando gli aborti spontanei e spaventando gli operatori sanitari al punto da impedire loro di fornire cure salvavita alle donne incinte. L’amministrazione Trump sta commettendo migliaia e migliaia di atti di terrorismo contro gli immigrati sul territorio nazionale, privando i giovani trans dei loro diritti e promuovendo la supremazia bianca, oltre a far saltare in aria civili su navi nel sud dei Caraibi, in violazione del diritto internazionale. La minaccia proviene dall’interno della Casa Bianca, ma il rapporto del CSIS non include il terrorismo di Stato. D’altra parte, una critica al rapporto da parte degli studiosi del sito di ricerca e informazione Just Security sostiene che esso trascuri gran parte del terrorismo di estrema destra per giungere alla conclusione che nella prima metà di quest’anno la sinistra abbia superato la destra.

L’attacco al Congresso del 6 gennaio 2021 ha visto la convergenza di gruppi violenti che hanno colpito, pugnalato, imbrattato, preso a pugni e picchiato in altro modo i membri della polizia del Campidoglio degli Stati Uniti, vandalizzato parti dell’edificio del Campidoglio e cercato di attaccare e possibilmente assassinare i rappresentanti eletti. Dovrebbe essere sempre scioccante che gli estremisti che erano stati condannati per crimini siano stati graziati da Trump al suo ritorno in carica e che l’uomo che ha istigato la rivolta sia ora presidente. La violenza di destra è ai massimi livelli e ora proviene direttamente dalla Casa Bianca (e un estremista del 6 gennaio graziato è stato nuovamente arrestato per minacce di morte contro il leader della minoranza alla Camera Hakeem Jeffries).

Ci sono numerose segnalazioni di minacce di morte contro politici repubblicani, in particolare quelli del Congresso, che li costringono ad allinearsi all’agenda di Trump, e alcuni hanno parlato apertamente della paura in cui vivono. Non c’è alcun firewall tra l’amministrazione Trump e le forze del terrore di destra. E questo mette in luce un aspetto essenziale della violenza: è un modo per costringere le persone a fare qualcosa che non vogliono fare o per impedire loro di fare qualcosa che vogliono fare. È una tattica utilizzata da coloro che non sono riusciti a convincere le persone con mezzi pacifici e che hanno rinunciato ai processi democratici di persuasione e di costruzione di coalizioni di cui ha scritto Giridharadas.

La violenza di sinistra ha fallito in gran parte negli anni ’60 e ’70, con il Symbionese Liberation Army e il Weather Underground che hanno dimostrato che i piccoli gruppi che ricorrevano alla violenza letale erano casi isolati e un peso per i movimenti che sostenevano di rappresentare (l’SLA, va detto, era in sostanza una setta fuorviata). Un aspetto trascurato della politica radicale degli anni ’70, magnificamente documentato nel libro di L.A. Kauffman Direct Action, è stata l’ascesa della non violenza come strategia e ideologia, e il modo in cui la formazione è stata abbinata a processi volti a democratizzare il processo decisionale all’interno dei gruppi di attivisti. L’attivismo non violento può davvero cambiare il mondo e spesso ha cambiato questo Paese, dal movimento abolizionista al movimento per il clima. Riconoscere il potere della protesta significa riconoscere che i manifestanti sono quindi legittimamente pericolosi per lo status quo. Ricondurre i manifestanti alla pericolosità in senso criminale è stata a lungo una strategia utilizzata per minarne la legittimità e giustificare la repressione delle proteste.

Purtroppo, i registi di lungometraggi amano le trame incentrate sulla violenza di sinistra. Un modo per spiegarlo è che i gruppi di guerriglieri armati segreti, le sparatorie, le esplosioni, gli inseguimenti in auto, i fuggitivi braccati e tutto il resto funzionano bene nei film, il cui unico compito è quello di catturare la nostra attenzione per un paio d’ore. Cambiare davvero il mondo richiede solitamente anni, persino decenni, e richiede un lavoro collettivo per costruire coalizioni, cambiare l’opinione pubblica o approvare leggi, cosa che avviene attraverso incontri, cause legali, proteste ed eventi pubblici, altri incontri e raccolte fondi. Ho visto vittorie in materia di clima, diritti degli indigeni, diritti delle donne e diritti dei queer a seguito dei cambiamenti sottostanti nell’opinione pubblica: nessuna di queste è stata ottenuta con la forza delle armi, ma tutte grazie al lavoro spesso noioso, a volte esaltante, dell’attivismo pacifico. Desidero ardentemente vedere più film che mostrano come il mondo cambia realmente e meno sciocchezze sulla violenza della sinistra.

Rebecca Solnit è una scrittrice, storica e attivista autrice di oltre 25 libri, tra cui Orwell's Roses, Hope in the Dark e Men Explain Things to Me. Scrive regolarmente su meditationsinanemergency.com