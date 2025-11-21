Tutto ciò che Almudena Grandes ci ha insegnato sul prima e dopo Franco

Mezzo secolo dalla morte di Francisco Franco, un percorso di lettura. I cinque romanzi del progetto Episodios de una guerra interminable

Il 20 novembre è stato il cinquantesimo dalla morte di Francisco Franco. La sua scomparsa pose fine a un regime nato dalla Guerra Civile e aprì un processo politico complesso di transizione che sarebbe sfociato nella Costituzione del 1978. La figura del dittatore, mezzo secolo dopo, continua a essere uno dei capitoli più complessi e controversi della storia contemporanea spagnola.

Almudena Grandes è una delle grandi autrici che ha lasciato, nel suo splendido lascito letterario, una serie di romanzi, indipendenti ma connessi, che raccontano le resistenze e le ferite di quest’epoca. Il progetto si intitola Episodios de una guerra interminable (“Episodi di una guerra interminabile”) ed è composto da cinque libri che narrano momenti significativi della resistenza antifranchista in un periodo compreso tra il 1939 e il 1964. L’idea iniziale del ciclo prevedeva sei romanzi, ma la scrittrice è morta prima di concludere l’ultimo (che si sarebbe intitolato Mariano en el Bidasoa), il 27 novembre 2021. A pochi giorni dall’anniversario della morte della madrilena, proponiamo un percorso attraverso cinque libri dell’autrice che penetrano nelle viscere di un’epoca che è meglio non dimenticare.

Inés y la alegría (2010)

Inés y la alegría è il primo romanzo del ciclo. Ambientato nell’estate del 1939, racconta l’episodio dell’invasione della Valle di Arán (19-27 ottobre 1944) da parte di un esercito clandestino repubblicano, come simbolo della resistenza antifranchista. L’autrice combina finzione e fatti reali poco esplorati dalla storiografia tradizionale. La protagonista è Inés, una giovane borghese che risveglia il suo lato più sociale e si coinvolge nella lotta, compiendo un interessante e potente passaggio dal privilegio all’impegno.

El lector de Julio Verne (2012)

Secondo romanzo. Si svolge in un piccolo paese della provincia di Jaén (Sierra Sur) nel dopoguerra e racconta la guerriglia dei maquis, il Trienio del Terror (1947-49) e il modo in cui la dittatura cercò di silenziare quelle lotte. In queste pagine il lettore scopre come la resistenza non si estingua al termine della guerra civile, ma muti e si dissimuli. Rimane però più viva che mai. L’amore, la passione e la tenerezza tra i personaggi sono un altro dei punti di forza.

Las tres bodas de Manolita (2014)

Ambientato nel Madrid immediatamente successivo all’instaurazione del franchismo, racconta la vita di Manolita Perales tra gli effetti della guerra civile, il carcere, la clandestinità, l’amicizia, l’attivismo e la repressione, mescolando personaggi reali e fittizi. Il romanzo diventa un ritratto corale di come si riorganizzò la vita nel dopoguerra: le carceri, la cultura popolare, l’attivismo sotterraneo e la vita quotidiana segnata dall’ideologia del regime.

Los pacientes del doctor García (2017)

Qui la narrazione cresce in ambizione: spionaggio internazionale, identità false, fughe e reti di evasione di nazisti nella Spagna franchista. Il protagonista, Guillermo García, vive sotto falsa identità dopo la guerra civile, mentre incrocia altre storie che collegano la Spagna all’Europa e all’America Latina. Questo volume dimostra che il franchismo non era isolato: la rete mondiale dei fascismi sconfitti, delle dittature alleate, degli esiliati, aveva anch’essa il suo epicentro in Spagna.

La madre de Frankenstein (2020)

L’ultima uscita, anche se i piani dell’autrice erano diversi. Ambientato in un sanatorio psichiatrico nella Spagna degli anni ’50, il libro esplora la repressione sociale, ideologica e medica del regime franchista. La protagonista, María, e lo psichiatra Germán Velázquez offrono un’altra prospettiva: quella della marginalità, della donna, della follia imposta come forma di controllo. Attraverso uno scenario meno ovvio —il manicomio— Grandes affronta il modo in cui la dittatura gestì i corpi, le menti e i margini della normalità.