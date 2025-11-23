Boicottare è giusto, censurare è da sionisti

Il boicottaggio di Israele è un’arma politica efficace e pacifica, dal basso. La censura, invece, è quella attuata dalle autorità (Joseph Confavreux)

tratto da Mediapart

Concerto disturbato dell’Orchestra di Israele alla Philharmonie di Parigi, annullamento di una conferenza della sociologa franco-israeliana Eva Illouz in un’università olandese, esortazione al boicottaggio del cantante franco-israeliano Amir Haddad a Brest (Finistère)…

Ma anche l’appello lanciato da quasi 4.000 personalità del mondo del cinema, tra cui Tilda Swinton, Mark Ruffalo, Javier Bardem ed Emma Stone, a cessare ogni collaborazione con festival, cinema, emittenti e società di produzione ritenuti complici del governo israeliano; l’annuncio fatto da Irlanda, Spagna, Paesi Bassi e Slovenia di non partecipare all’edizione 2026 dell’Eurovision se Israele fosse ammesso al concorso; la decisione della Royal Opera di Londra di non mettere in scena, come inizialmente previsto, la Tosca con l’Opera di Tel Aviv, offrendo posti ai militari e ai riservisti in servizio a Gaza…

O ancora l’iniziativa “No Music for Genocide” con cui oltre 400 etichette discografiche e musicisti hanno scelto di bloccare la diffusione delle loro opere sulle piattaforme di streaming in Israele, tra cui Massive Attack, Fontaines D.C. e Saul Williams…

Gli artisti e gli accademici legati a Israele stanno affrontando un’ondata di boicottaggi che ha scatenato l’ira del governo israeliano, il quale, attraverso il suo ministro degli Affari esteri, ha chiesto di «boicottare chi boicotta».

Un appello raccolto, in particolare in Francia, da Rachida Dati. La ministra della Cultura, ex ministra della Giustizia, ha minacciato, senza alcuna base giuridica, di perseguire penalmente gli accademici con l’accusa di aver rifiutato di partecipare a un convegno al Museo d’Arte e Storia dell’Ebraismo (mahJ), finanziato in piccola parte da istituzioni israeliane.

Ogni caso è particolare, ma impone di rispondere alla stessa domanda: esiste una linea rossa da non oltrepassare in termini di azione e obiettivo, nel senso che questi boicottaggi rischierebbero di essere ingiusti e inefficaci se mirassero agli oppositori del governo di cui si intende denunciare la politica? O peggio ancora, come ha affermato Eva Illouz rispondendo all’Università Erasmus di Rotterdam che era lieta «di apprendere che una decisione apertamente antisemita è stata presa democraticamente»?

Il boicottaggio, una storia di resistenza pacifica

Per quanto riguarda i mezzi, ricordiamo, se necessario, che il boicottaggio rimane uno dei pochi strumenti di azione pacifica ed efficace a disposizione dei cittadini, in particolare quando le autorità sono inadempienti o complici di coloro che commettono atti che disapproviamo. In questo senso, non è a priori comparabile a una censura, atto compiuto dai governi che imprigionano scrittori o annullano convegni.

Ha una storia ricca che ha avuto inizio nel 1879 in Irlanda, quando fu lanciato contro Charles Boycott, amministratore di un ricco proprietario terriero che maltrattava i suoi contadini. La storia di questo repertorio di azioni si sposa poi con quella della resistenza non violenta, da Mahatma Gandhi per l’indipendenza dell’India a Martin Luther King e il boicottaggio degli autobus della città di Montgomery (Alabama) per protestare contro le discriminazioni razziali.

Il gesto politico non è certamente lo stesso quando si rifiuta semplicemente di partecipare a un evento, come nel caso del mahJ, quando si annulla una presenza, come all’Università di Rotterdam, o quando si cerca di disturbare un evento, come alla Philharmonie di Parigi.

Ma il boicottaggio è intimamente legato a una storia di disobbedienza civile pacifica che deve essere presa in considerazione in un momento di brutalizzazione generalizzata, anche se si ha il diritto di giudicare che l’uso di fumogeni in una sala da concerto chiusa superi i limiti ammessi di questo repertorio di azioni.

Per quanto riguarda gli obiettivi, nelle ultime settimane si è percepita una forte volontà di concedere un’eccezione culturale all’arte e alle università. È l’idea difesa in questo appello firmato su Le Monde da 500 personalità del mondo intellettuale che, dopo il caso del mahJ, hanno interpellato France Universités e il Ministero dell’Istruzione Superiore giudicando «imperativo condannare il principio del boicottaggio accademico».

Tuttavia, né la cultura né la scienza fluttuano in un cielo etereo, impermeabile alle tribolazioni politiche o geopolitiche del loro tempo. Né costituiscono, per loro natura, spazi di pacificazione, come ha dimostrato ancora una volta la brutale cancellazione di un convegno al Collège de France, che ha rallegrato alcuni accademici contrari al suo svolgimento. Si può persino ritenere che, se gli artisti e gli scienziati mirano, con il loro lavoro, a mettere in discussione le certezze del loro mondo, non sia illogico che possano essere a loro volta turbati.

Per quanto riguarda l’accusa di antisemitismo che si sospetta si nasconda dietro il boicottaggio di ricercatori e artisti israeliani, non si può che ricordare il lavoro e le parole di Mark Mazower, storico della Columbia University e autore di un recente e illuminante saggio sull’argomento. Secondo lui, «chiunque abbia davvero a cuore il destino degli ebrei» dovrebbe opporsi a coloro che «usano l’antisemitismo come pretesto per reprimere il dissenso e attaccare le libertà».

E questo anche se bisogna riconoscere che Israele è oggetto di più appelli al boicottaggio rispetto ad altri governi con politiche mortifere e che, ad esempio, nessuno invita a non guardare Netflix, l’ultimo film di Paul Thomas Anderson o il prossimo concerto di Rihanna, anche se il governo degli Stati Uniti può essere considerato in gran parte complice del massacro di Gaza.

Il rischio di una punizione collettiva

Se non si esclude a priori dal campo legittimo di questo repertorio di azione che il boicottaggio non riguarda né la cultura, né l’università, né Israele, resta da chiedersi se in questo modo non si finisca per indebolire gli oppositori dei governanti che disapproviamo.

In una lettera pubblicata sul Guardian, alcuni rappresentanti dell’industria cinematografica israeliana hanno giudicato il testo delle personalità di Hollywood «controproducente» e «profondamente inquietante», ritenendo che il cinema israeliano abbia «dato voce alle storie palestinesi, alle critiche alle politiche del governo e ai diversi punti di vista che plasmano la nostra società».

Un caso limite, e quindi significativo, si è verificato durante l’ultima Festa dell’Umanità. Il collettivo Ciné-Palestine si è ribellato alla programmazione del film Oui, del regista israeliano Nadav Lapid, con la motivazione che «sotto un’apparenza critica», questa potente accusa contro la società israeliana post 7 ottobre contribuirebbe «in realtà alla normalizzazione dello Stato israeliano, dando un’immagine culturale legittima a un sistema coloniale».

Lo stesso collettivo ha persino deciso di ritirarsi dalla programmazione dopo che il lungometraggio è stato sostituito dal film No Other Land, una coproduzione israelo-palestinese vincitrice di un Oscar sulla distruzione del villaggio di Masafar Yatta in Cisgiordania occupata.

Tuttavia, il co-regista palestinese di No Other Land, Hamdan Ballal, è sopravvissuto per un soffio a un linciaggio lo scorso marzo. Un partecipante al film, l’attivista Awdah Muhammad Hathalee, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco da un colono nel mese di luglio. Il co-regista israeliano di No Other Land, Yuval Abraham, è anche una figura chiave della rivista dissidente + 972 e autore di alcune inchieste tra le più vertiginose sui criminicommessi dall’esercito israeliano a Gaza.

Ciò non ha impedito alla PACBI (Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel), l’organismo che coordina le campagne di boicottaggio culturale e accademico delle istituzioni israeliane, di ritenere che il film non rispettasse pienamente le sue linee guida. E potrebbe essere oggetto di una campagna di boicottaggio, pur riconoscendo i pregi del film e ritenendo che il suo boicottaggio da parte del grande pubblico occidentale sarebbe controproducente.

Il movimento internazionale di solidarietà con la Palestina ha quindi accettato fin dall’inizio l’esistenza di “zone grigie”, in cui non richiede un boicottaggio totale in senso stretto, ma rifiuta di partecipare ad alcuni eventi legati a Israele, anche a fianco di alleati oggettivi della causa palestinese.

Il problema rimane tuttavia irrisolto, nel senso che la distinzione su cui molti pensano di poter basarsi – giudicando legittimo il boicottaggio delle istituzioni israeliane e inaccettabile quello delle persone basato esclusivamente sulla loro nazionalità – non regge del tutto.

Secondo questa logica, sarebbe infatti possibile accettare il boicottaggio del regista Nadav Lapid perché riceve parte dei suoi finanziamenti dall’Israel Film Fund, che funziona come una sorta di Centro Nazionale del Cinema (CNC) a Tel Aviv, o della sociologa critica di Netanyahu Eva Illouz a causa di un suo precedente legame con l’Università Ebraica di Gerusalemme , tra l’altro una delle più progressiste del Paese, che ha ospitato in particolare alcuni dei “nuovi storici israeliani” che hanno rimesso in discussione la narrazione nazionale del paese.

tra l’altro una delle più progressiste del Paese, che ha accolto alcuni dei “nuovi storici israeliani” che hanno messo in discussione il romanzo nazionale del Paese.

Ma quello del cantante franco-israeliano Amir Haddad, ex sergente maggiore dell’esercito israeliano, sostenitore dichiarato della politica e dell’esercito israeliano, rivelato da “The Voice” e che ha rappresentato la Francia all’Eurovision, non sarebbe giustificabile, poiché non è legato alle istituzioni di Tel Aviv o Gerusalemme.

Queste tensioni politiche e teoriche non sono nuove e si ripetono regolarmente dalla nascita del movimento BDS (Boicottaggio, Disinvestimento, Sanzioni), lanciato nel 2005, che vuole ispirarsi a quanto accaduto in Sudafrica negli anni ’80, includendo i settori culturale e universitario. Ma hanno preso una nuova piega con la distruzione di Gaza, che ha spostato alcuni dei quadri concettuali e politici forgiati vent’anni fa.

Da questo punto di vista, ciò che è accaduto alla Philharmonie de Paris è un caso esemplare ricco di insegnamenti. Tra le argomentazioni di coloro che volevano impedire lo svolgimento del concerto dell’Orchestra Filarmonica di Israele, si ricorda che nel 2022 la struttura parigina aveva annullato, in solidarietà con il popolo ucraino, un concerto di un’orchestra russa e si denuncia il doppio standard.

Da parte dei sostenitori del concerto, si sottolinea che Valery Gergiev, che avrebbe dovuto dirigere il concerto russo, è un amico di Putin che ha sostenuto l’invasione dell’Ucraina, mentre Lahav Shani, direttore dell’Orchestra Filarmonica di Israele, si è opposto al governo di Netanyahu.

André Markowicz, traduttore, poeta e feroce detrattore del potere russo, ha scritto: «Sostengo gli artisti che si sono opposti a Putin, quelli che hanno lasciato la loro patria, quelli che, nel loro paese, subiscono l’orrore delle persecuzioni. Chiedo lo stesso per Israele».

Un’analisi che tuttavia trascura il fatto che il parallelo tra la sorte dei dissidenti russi e israeliani non regge, se non altro perché questi ultimi rimangono liberi di muoversi.

E che passa rapidamente sul fatto che, anche se non era previsto dal programma, l’orchestra ha intonato l’inno nazionale israeliano alla Philharmonie de Paris, dando a posteriori ragione a coloro che ritenevano che un’istituzione culturale della Repubblica francese non fosse adatta ad accogliere la principale orchestra – e in definitiva l’inno – di un Paese che ha ucciso più di 22.000 bambini di Gaza in due anni.

Ma un altro aspetto interessante risiede nelle ragioni addotte da coloro che sostenevano lo svolgimento del concerto pur invocando una posizione critica nei confronti di Israele. Tutti hanno ricordato che Lahav Shani – i cui concerti erano stati annullati a Gand in Belgio e a Vienna in Austria poco prima della rappresentazione parigina – era un allievo e amico del grande direttore d’orchestra Daniel Barenboïm. Quest’ultimo è noto in particolare per aver fondato, insieme al palestinese Edward Saïd, nel 1999, la West-Eastern Divan Orchestra, composta in parti uguali di musicistз sia israeliani che palestinesi impegnati per la pace.

Tuttavia, anche se si tralascia il fatto che queste due orchestre in realtà non hanno molto in comune, poiché l’orchestra diretta da Lahav Shani non è mista e opera da Israele, mentre la Divan Orchestra ha sede a Siviglia, in Spagna, e ha suonato solo una volta in Medio Oriente, l’iniziativa di Barenboim e Said, per quanto bella, è innanzitutto una declinazione di un tempo ormai lontano legato al processo di Oslo. Richiamare questa storia per biasimare coloro che protestano contro un concerto dell’Orchestra Filarmonica di Israele è quindi, nel migliore dei casi, ingenuo, nel peggiore disonesto.

L’esempio del Sudafrica

Nell’attuale contesto di compromesso o codardia della maggior parte dei governi occidentali nei confronti dei crimini di Israele – il più recente dei quali è la decisione della Germania di revocare le restrizioni sulle esportazioni di attrezzature militari verso lo Stato ebraico –, è infatti meno il paradigma di Oslo che l’esempio sudafricano che è necessario richiamare.

Vale a dire l’esempio di un Paese in cui il boicottaggio, arma dei cittadini, ha contribuito in modo efficace alla fine del regime dell’apartheid, non solo per quanto riguarda le armi o le merci, ma anche lo sport, la cultura e l’università.

Ciò che sta accadendo oggi è quindi senza dubbio meno una «rabbia cieca del boicottaggio», secondo i termini sempre sfumati della rivista culturale Transfuge, che gli effetti spiacevoli ma significativi di uno degli unici mezzi oggi disponibili per contrastare un governo israeliano criminale e gli esecutivi occidentali complici.

Certo, il boicottaggio culturale e universitario provoca «danni collaterali» tra gli oppositori di Netanyahu. Ma quando non si tratta di bombe vere e proprie, questi proiettili vaganti possono essere relativizzati rispetto alla posta in gioco generale.

Del resto, se il problema del boicottaggio culturale fosse davvero la cultura, e non il rifiuto di denunciare con la necessaria forza i crimini contro l’umanità commessi a Gaza e il proseguimento della politica di colonizzazione in Cisgiordania, si può ipotizzare che coloro che denunciano i boicottatori della cultura israeliana si sarebbero espressi con altrettanta veemenza quando la censura degli artisti proviene… dallo stesso governo israeliano.

A metà settembre, durante la cerimonia degli Ophir, l’equivalente dei César, ha trionfato ad esempio The Sea (Ha’Yam), un film girato in arabo e in ebraico dal regista israeliano Shai Carmeli Pollak, prodotto dal palestinese Baher Agbariya, che racconta la storia di un adolescente palestinese di Ramallah che rischia la vita per vedere il mare per la prima volta a Tel Aviv.

Immediatamente, Miki Zohar, ministro della Cultura israeliano, ha annunciato il proprio silenzio nei confronti degli artisti israeliani dichiarando: «Dopo la vergognosa vittoria del film filopalestinese Ha’Yam alla cerimonia israeliana: «Dopo la vergognosa vittoria del film filopalestinese Ha’Yam alla cerimonia israeliana degli Ophir Awards, finanziata dai contribuenti israeliani, smetteremo di finanziare questa scandalosa cerimonia con il bilancio dello Stato».