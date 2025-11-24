Com’è andata la Cop di Belém. Male

La pressione dei paesi produttori di petrolio porta al fallimento della COP30 e il testo finale omette i combustibili fossili

La presidenza brasiliana non riesce a portare avanti un accordo ambizioso né a lanciare una tabella di marcia per l’abbandono definitivo dei combustibili fossili. L’unico risultato degno di nota dell’incontro è la creazione del Meccanismo di Belém per una transizione giusta, il cui funzionamento deve ancora essere definito.

A volte la realtà stessa diventa una metafora di se stessa, ed è esattamente ciò che è accaduto nel penultimo giorno del 30° Vertice delle Nazioni Unite sul clima (COP30), nel pieno della frenesia per l’accordo finale: un incendio ha divorato parte del recinto della zona blu – l’area destinata alle delegazioni ufficiali – costringendo a interrompere i negoziati. Non ci sono stati feriti, ma le conseguenze di quanto finalmente concordato a Belém – su questo non c’è alcun dubbio – ne provocheranno, aggravate dall’assenza all’appuntamento di pesi massimi in materia di emissioni di gas serra come gli Stati Uniti.

La COP30 era destinata a essere un incontro chiave. Non solo per le ricorrenze che si celebravano – dieci anni dall’Accordo di Parigi, venti dall’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto, ottanta dalla creazione dell’ONU –, ma anche per l’urgenza del momento. Un pianeta infuriato da fenomeni estremi che sta già superando il limite che le nazioni si sono autoimposte nel 2015 – non superare la frontiera di 1,5ºC di riscaldamento globale medio rispetto ai livelli preindustriali – richiedeva urgenza.

Non è stato così. La dichiarazione politica finale del vertice e i testi correlati, sebbene contengano alcuni progressi non troppo concreti, come l’avvio del Meccanismo di Belém per la Transizione Giusta, sono molto lontani dalle aspettative di una presidenza brasiliana che aveva posto l’asticella molto più in alto, ma che è stata frenata da un’alleanza di paesi petroliferi e nazioni governate da partiti favorevoli a ritardare, se non addirittura a sabotare, la lotta contro la crisi climatica.

Il principale difetto è che la scommessa della presidenza in materia di mitigazione è fallita e non vi è alcun riferimento alla tanto pubblicizzata tabella di marcia per la fine dei combustibili fossili, che invece figurava nella prima bozza del testo finale presentata martedì 18. Nella seconda, pubblicata all’alba di venerdì, giorno ufficiale della fine della COP, la suddetta tabella di marcia era scomparsa, così come ogni riferimento ai combustibili fossili, cosa che era stata ottenuta per la prima volta alla COP28 di Dubai due anni fa. Non si è puntato nemmeno su un altro degli obiettivi di Lula da Silva: intensificare la lotta contro la deforestazione per preservare i grandi pozzi di assorbimento del carbonio vegetale del pianeta.

Di fronte al fallimento totale e alla mancanza di progressi, a meno di 24 ore dalla fine della COP, 37 paesi, tra cui la Spagna, si sono mobilitati per ristabilire “l’equilibrio, l’ambizione e la credibilità del processo”, come sottolineato in una lettera inviata dal governo spagnolo alla presidenza della COP. La denuncia, che rifletteva il sentimento generale, respingeva l’ultima bozza presentata prima del testo ufficiale perché non soddisfaceva “le condizioni minime richieste per un risultato credibile della COP”. Venerdì, la vicepresidente spagnola Sara Aagesen ha partecipato a una conferenza stampa congiunta di diversi paesi promossa dalla Colombia – paese che ha annunciato una conferenza parallela al Vertice delle Nazioni Unite sul clima per cercare di porre fine all’uso dei combustibili fossili – con l’obiettivo di esercitare pressioni per ottenere risultati più ambiziosi. “Non è sufficiente”, ha affermato in merito al testo. “Siamo venuti con un obiettivo chiaro: non superare il limite di 1,5 °C”, ha aggiunto, sottolineando che “dobbiamo lavorare e abbiamo tempo per fare meglio”.

Allo stesso modo, le organizzazioni ambientaliste hanno respinto in blocco la proposta. “Il testo rappresenta un classico passo indietro”, ha dichiarato Javier Andaluz, responsabile Energia e Clima di Ecologistas en Acción, da Belém. “Non riesce in alcun modo ad aumentare l’ambizione, a proteggere le foreste, né ad aumentare i finanziamenti necessari per il clima. Questo non è il Mutirão che ci era stato promesso“, ha aggiunto Eva Saldaña, direttrice esecutiva di Greenpeace Spagna, riferendosi alla parola che in guaraní-tupí significa ”sforzo collettivo” e che Lula da Silva ha utilizzato per riferirsi al testo finale di Belém.

Andaluz ha anche denunciato il modo di agire della presidenza nel corso dell’incontro. “I negoziati sono stati i più oscuri della storia”, ha dichiarato rispettp alla pubblicazione delle bozze dell’accordo, “con una presidenza brasiliana che non ha comunicato all’esterno i testi affinché fossero valutati dalle organizzazioni della società civile e dalla stampa presente alla COP30”.

La tensione è aumentata sabato, nei minuti di recupero di una COP che avrebbe dovuto concludersi venerdì, con l’ultimo tentativo della presidenza brasiliana di raggiungere un accordo che, pur volendo evitare che il vertice si chiudesse senza un testo firmato dai partecipanti, cedeva alle nazioni più bellicose con l’abbandono del petrolio, del gas e del carbone. Di fronte all’ennesimo abuso dopo 30 anni di vertici sul clima, Colombia e Panama hanno posto il veto al testo che la presidenza cercava di far approvare. La prima lo ha fatto per la mancanza di un riferimento specifico alle cause della crisi climatica: i combustibili fossili. La seconda per la mancanza di coerenza negli indicatori concordati per misurare i progressi in materia di adattamento ai cambiamenti climatici, un’opinione condivisa da diversi paesi.

Non è stato possibile. Paesi produttori di petrolio come l’Arabia Saudita o la Russia, insieme ad altri paesi in via di sviluppo affini, come il gruppo LMDC (Like-Minded Developing Countries), una coalizione di nazioni per i negoziati sul clima tra cui figurano Cina, Algeria, Egitto, Pakistan, India, Iran e Venezuela, non hanno ceduto e la COP, che intendeva dare una svolta alla politica climatica degli ultimi anni, si chiude con un clamoroso fallimento.

Chi male comincia, male finisce

Il vertice è partito già male. Inizialmente concepito come una COP incentrata sulla mitigazione e sull’ampliamento dell’ambizione climatica, ovvero deciso ad aumentare le percentuali di decarbonizzazione globale –, non ha potuto contare sull’impegno e la serietà necessari da parte dei paesi del pianeta, poiché la maggior parte di essi non ha presentato in tempo i propri piani nazionali di decarbonizzazione. Ha fallito persino l’Unione Europea, fino a poco tempo fa il faro a cui guardare all’interno dei limitati progressi delle COP. Sebbene tali piani, noti come Contributi Determinati a Livello Nazionale (NDC), avrebbero dovuto essere pronti mesi prima del Vertice sul Clima, solo 79, un terzo dei firmatari della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), li hanno presentati prima della COP, il che non ha permesso alla comunità scientifica di svolgere un buon lavoro di analisi e sintesi in vista del suo lavoro al vertice.

Sebbene durante le due settimane del vertice il numero sia salito a 118 (che rappresentano il 73% delle emissioni globali), il lavoro di mitigazione della crisi climatica è stato molto compromesso e il fallimento nell’attuazione della tabella di marcia per la fine dei combustibili fossili ha confermato ciò che fin dall’inizio non prometteva bene. “Gli obiettivi di riduzione delle emissioni sono molto lontani da quelli necessari e questi testi non aiutano a colmare il divario di ambizione di 1,5 °C a livello globale né a spingere i paesi ad agire”, ha lamentato Eva Saldaña di Greenpeace.

Ciò che sembrava invece un buon impulso iniziale erano le parole del presidente ospitante, Luiz Inácio Lula da Silva, e l’operato iniziale della presidenza brasiliana. Quest’ultima era determinata a cambiare la rotta degli ultimi vertici sul clima, tenutisi in paesi petroliferi e poco amici della società civile organizzata, ed è riuscito a chiudere l’agenda del vertice il primo giorno, cosa senza precedenti. Allo stesso modo, ha promosso la presenza delle popolazioni indigene e dei popoli originari con l’Aldea COP30 e ha sostenuto la presenza dei movimenti sociali e della società civile in un Vertice dei Popoli che, pur non avendo avuto un tappeto rosso per entrare nella zona blu dei negoziati, ha goduto della prima COP senza repressione da quella tenutasi a Glasgow nel 2021.

Ma gli ostacoli posti da una comunità internazionale che non ha voluto affrontare il problema hanno messo fine alle aspirazioni di Rio. Va ricordato che 1.600 delegati ufficiali partecipanti alle COP hanno legami diretti con l’industria petrolifera, come denunciato dalla coalizione Kick Big Polluters Out (KBPO, Cacciamo i grandi inquinatori), il che dà un’idea del potere della lobby delle energie responsabili della crisi climatica nei vertici sul clima.

Il Meccanismo di Azione di Belém (BAM) o Meccanismo di Belém per una Transizione Giusta sembra essere il principale risultato ottenuto da Luiz Inácio Lula da Silva. Si tratta di uno strumento per facilitare e promuovere la transizione energetica nei paesi del sud, fornendo tecnologia e finanziamenti ai paesi con meno risorse senza contropartite sotto forma di debito ed eliminando ostacoli come possibili richieste di risarcimento da parte degli investitori, mancanza di fondi o controversie sui confini.

I movimenti ambientalisti hanno accolto con favore la notizia. “È fondamentale per unire la riduzione delle emissioni con i finanziamenti che sarebbero necessari”, ha sottolineato Javier Andaluz. Tuttavia, questo attivista ed esperto di negoziati sul clima ha deplorato il fatto che “il testo si limiti ad approvare il meccanismo senza dotarlo di caratteristiche, funzioni o finalità”. Ciò significa che sarà nei prossimi incontri che si concretizzerà un nuovo rallentamento dei processi relativi alla mitigazione della crisi climatica e dei suoi impatti. Il blocco del BAM da parte dell’UE, che non vedeva di buon occhio il nuovo meccanismo, è stato determinante per arrivare a questo risultato. “Ha impedito di definire un mandato più chiaro del meccanismo affinché potesse iniziare immediatamente il suo lavoro; ci vorranno almeno altri due anni di dialogo perché ciò sia possibile”, denunciano dall’Alianza por el Clima, la più grande coalizione di organizzazioni a favore della lotta al cambiamento climatico nello Stato spagnolo.

Nonostante il BAM implichi qualcosa al riguardo – bisognerà aspettare per vedere come si concretizzerà –, il finanziamento per il clima, in particolare quello dedicato all’adattamento e alla mitigazione dei cambiamenti climatici nei paesi del Sud del mondo, è stato un altro dei grandi perdenti, come già avvertito dalle organizzazioni del Vertice dei Popoli nel corso della settimana. Se a Baku l’accordo minimo raggiunto è stato molto lontano dalle reali necessità – con solo 300 miliardi di dollari di fondi pubblici impegnati fino al 2035 e una proposta non concretizzata per aggiungere 1,3 trilioni attraverso finanziamenti privati che era un pio desiderio lontano dai 10 trilioni che si stima siano necessari – il gruppo incaricato di discutere il cosiddetto Documento di Baku-Belém (B2B) per aumentare tale finanziamento non ha ottenuto molti progressi concreti. Il testo chiede alle Parti di triplicare i finanziamenti per l’adattamento climatico del Sud del mondo nei prossimi dieci anni, il che rappresenta un passo indietro rispetto alla prima bozza presentata, che parlava del 2030 e non del 2035.

Tuttavia, senza una tabella di marcia per l’eliminazione dei combustibili fossili né un piano concreto per fermare la deforestazione – i due obiettivi iniziali della presidenza – l’accordo finale, nonostante sia stato firmato dai partecipanti, rappresenta una vittoria delle posizioni più conservatrici e un fallimento per l’azione volta a frenare il cambiamento climatico. Come ha sottolineato Luca Bergamaschi, cofondatore del think tank italiano Ecco Climate, al termine dell’incontro, “questa è stata la COP delle dure verità: l’azione multilaterale per il clima è ancora viva, ma a un ritmo troppo lento per colmare il divario verso la sicurezza climatica”.

Pablo Rivas