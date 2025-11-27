Ecuador, il senso di 4 No

Ma le élite del potere conservano ancora il dominio e non rinunceranno a riprodurlo nel lungo termine

Juan J. Paz y Miño Cepeda da Historia y Presente, 17/11/2025

Il referendum del 16 novembre 2025 ha significato un colpo politico inatteso per il governo di Daniel Noboa. Nonostante il forte sostegno dei principali media e della campagna governativa, il NO ha trionfato in tutte e quattro le domande, in particolare nelle due più sensibili: l’autorizzazione a stabilire “basi militari straniere” e la convocazione di un'”Assemblea Costituente”. La cittadinanza ha respinto sia la possibilità di approfondire gli accordi militari con gli Stati Uniti — che implicano la presenza di personale straniero e sollevano interrogativi sulla sovranità — sia il tentativo di aprire un processo costituente che, secondo ampi settori sociali, mirava a smantellare la Costituzione del 2008 e favorire interessi oligarchici e privatizzatori.

Il blocco progressista, i movimenti sociali e indigeni e diverse organizzazioni civiche sono riusciti ad articolare una campagna creativa ed efficace sui social network, evidenziando il retroscena neoliberale del progetto governativo ed esponendo i rischi politici ed economici di modificare la Carta Costituzionale per adeguarla ai gruppi di potere. Il risultato riflette un rifiuto della cittadinanza alla concentrazione del potere esecutivo e alle pratiche legislative promosse dalla maggioranza, percepite come una “dittatura del voto”. Allo stesso modo, segna un limite alla criminalizzazione della protesta e alle politiche di “guerra interna”, il che costituisce un richiamo all’attenzione per le forze armate e la polizia. Sebbene la vittoria del NO rappresenti una sconfitta significativa per Noboa e per l’imprenditoria che sostiene la sua agenda, il panorama politico rimane teso. Le élite, con il sostegno internazionale, non rinunceranno ai loro obiettivi. La sfida immediata delle forze progressiste sarà mantenere l’unità dimostrata per sostenere la difesa della Costituzione del 2008 e aprire una strada che consenta di recuperare la democrazia, la sovranità e i diritti sociali in Ecuador.

Il governo di Daniel Noboa ha indetto la consultazione e il referendum per il 16 novembre (2025), su quattro domande identificate con le lettere: A. per consentire l’istituzione di “basi militari straniere o installazioni straniere con scopi militari, e di cedere basi militari nazionali a forze armate o di sicurezza straniere”; B. eliminare “l’obbligo dello Stato di assegnare risorse dal Bilancio Generale dello Stato alle organizzazioni politiche”; C. “ridurre il numero di assemblearisti”; e, D. convocare un'”Assemblea Costituente” per “elaborare una nuova Costituzione”. Ogni domanda contiene allegati esplicativi della sua portata, che non sembra siano stati letti da buona parte della cittadinanza.

La polarizzazione che vive il Paese ha allineato i principali media (e altri) agli interessi politici del governo e di ADN (Azione Democratica Nazionale), il partito di Noboa, sostenendo la sua campagna, che si è estesa ai social network. All’altro estremo sono confluiti la Rivoluzione Cittadina (il partito del “correismo”), tutte le organizzazioni di sinistra e i movimenti sociali, in particolare quello indigeno (represso come “terrorista” appena un mese prima durante lo “sciopero nazionale”) e quello dei lavoratori, sostenuti da ampi strati della classe media, che hanno postulato un NO radicale a tutte le domande. Privi di spazio nei grandi media, la loro posizione è stata diffusa sui social network, con enorme creatività, al punto da mettere in evidenza, mediante analisi e video, le intenzioni dell'”establishment” di ottenere una Costituzione che si adattasse agli interessi privati.

In questo scontro, che esprime l’evidente lotta di classe (Marx) che agita il Paese, ci sono innumerevoli retroscena storici. Esiste una tradizionale reazione culturale contro l’astratta “classe politica”, coltivata in quattro decenni di democrazia rappresentativa. Sebbene la Costituzione del 1979 abbia istituzionalizzato il primo sistema di partiti regolamentato dalla legge, con il tempo queste basi sono state snaturate. Si sono diffuse i “cambi di casacca”, la “compravendita di voti”, è tornato il caudillismo populista, sono apparsi partiti semplicemente congiunturali e senza progetti nazionali, politici opportunisti di ogni tipo, tra cui persone incapaci di articolare proposte che rispondano alle necessità del “popolo”, ecc. Il Legislativo è stato il centro di questo “discredito” durato anni, al quale, attualmente, ha contribuito ADN e i suoi alleati, imponendo nell’Assemblea Nazionale una vera e propria “dittatura del voto”, approvando ogni legge proposta dall’Esecutivo nonostante diverse siano state osservate come incostituzionali dalla rispettiva Corte Costituzionale; subordinando le azioni del Legislativo alle politiche e direttive dell’Esecutivo; impedendo la verifica politica e persino interrompendo l’intervento degli assemblearisti dell'”opposizione”. Sembrava quindi comprensibile che la popolazione si inclinasse a votare SÌ per le domande B e C. Tuttavia, questo non è avvenuto: il NO ha prevalso in entrambe le domande a livello nazionale (B=58%; C=53%), fatta eccezione per 7 province (il SÌ in 1 o 2 domande) delle 24 che ha il Paese.

Per il blocco sociale opposto al governo, è stato vitale ottenere il voto totale per il NO, sebbene si sia posta enfasi nella campagna contro le domande A e D che, senza dubbio, riflettono l’interesse del governo a continuare azioni che stava già eseguendo, nonostante i divieti costituzionali al riguardo. In effetti, come ha ben studiato il professor Luis Córdova-Alarcón, l’Ecuador ha accordi di cooperazione con gli Stati Uniti che coinvolgono la presenza di “basi” e di militari stranieri nel Paese. Naturalmente, non è possibile pretendere che tutta la cittadinanza sia informata su un tema complesso, le cui fonti ufficiali sono accessibili ai ricercatori di questi temi. Ma, in sintesi, l’Ecuador ha stipulato diversi impegni e accordi con gli Stati Uniti, iniziati con il Memorandum of Understanding MOU (luglio/2023); seguiti dagli accordi SOFA (27/09/2023) sulla presenza temporanea di personale militare/civile degli Stati Uniti, con privilegio diplomatico, tributario e libera mobilità; sull’Intercettazione Aerea (agosto/2023 e gennaio/2024); lo Shiprider (settembre/2023), sulle operazioni marittime contro attività criminali; e la recente proposta diplomatica di “Paese Terzo Sicuro” (Homeland Security, luglio/2025), per “garantire il trasferimento dignitoso, sicuro e tempestivo dagli Stati Uniti all’Ecuador ai cittadini di paesi terzi presenti negli Stati Uniti, che possono richiedere protezione internazionale contro il ritorno al loro paese di origine o paese di residenza abituale precedente”. Si tratta di un’esperienza nuova sul piano internazionale e seriamente messa in discussione. L’Italia, per esempio, ha raggiunto un accordo con l’Albania, che ha suscitato preoccupazione politica e tra i difensori dei diritti umani. In definitiva, consiste nello stabilire una “base” di accoglienza per i migranti che richiedono asilo negli Stati Uniti, ma che vengono trasferiti in Ecuador, con il pretesto di esaminare la loro situazione. Come funzionerà? Dove? Con quali risorse verranno mantenute queste persone? Esistono esperienze di altri “centri” in America Latina, che non fanno che dare ragione a chi difende i diritti umani contro questa specie di “campi di concentramento”.

Ovviamente questo tipo di accordi militari è stato respinto dalle forze sociali contrarie a queste politiche del governo Noboa, considerando che violano la Costituzione del 2008 (che li proibisce) e attentano alla sovranità nazionale. Di conseguenza, la domanda A è strettamente correlata alla domanda D. Il governo, senza dubbio, ma dietro di lui i grandi gruppi economici dell’imprenditoria ecuadoriana, che oggi hanno definito chiare caratteristiche oligarchiche e oligopolistiche, hanno obiettivi neoliberali che risalgono ai decenni degli anni ’80 e ’90, ma su basi del pensiero imprenditoriale degli anni ’20 e ’30, come ho sottolineato in diversi articoli. In termini sociologici, questa “borghesia” ecuadoriana, è priva di visione nazionale, senso dello sviluppo con benessere sociale e visione patriottica. Pensano solo ai loro affari. Pertanto, questa borghesia è interessata a spazzare via la Costituzione del 2008, che ostacola la sua voracità privatizzatrice e il suo desiderio di accumulazione senza curarsi dei diritti sociali, comunitari, lavorativi o ambientali, conquistati in giornate durate decenni.

Non sono mancati i portavoce dell’oligarchia neoliberale ecuadoriana che hanno postulato un ritorno alla Costituzione del 1998 che, come ho analizzato, sebbene in materia di diritti abbia fatto progressi concettuali, in materia economica ha consacrato il neoliberismo creolo. Le forze progressiste dell’Ecuador sono riuscite a unificare idee, argomenti e strumenti nei social network cittadini, per difendere la Costituzione del 2008 e impedire che una nuova Carta del Paese esprima unicamente gli interessi economici dell’oligarchia imprenditoriale, che ha cercato di rafforzare la seconda epoca plutocratica che vive il Paese dal 2017.

Con un’inettitudine ineguagliabile, i denigratori di questa Carta hanno formulato argomenti che rasentano la stupidità, cercando di collegarla esclusivamente al “correismo” e persino al “chavismo”, inventando che la Costituzione garantisca i delinquenti, segnalando che impedisce lo sviluppo economico perché attenta contro l’impresa privata e cerca il “socialismo del XXI secolo” e, infine, insinuando che gli elettori del NO sarebbero allineati con il narcotraffico. In ogni occasione di dibattito, intervista o polemica, coloro che hanno partecipato ai media per sostenere simili fantasie sono stati sbaragliati da accademici, professori e politici progressisti. Pertanto, i risultati elettorali dimostrano che i settori progressisti sono riusciti a convincere la cittadinanza dei pericoli racchiusi nelle due domande cruciali della consultazione/referendum. Con dati ufficiali del CNE (ore 7 di oggi) ha prevalso il NO nella domanda A (basi militari) con il 60,65% e nella domanda D (assemblea costituente) con il 61,65% per il NO. L’unica provincia che ha votato SÌ in tutte e quattro le domande è Tungurahua. Ma è degno di nota che il SÌ trionfi anche in tutte le regioni all’estero, il che ha sollevato dubbi sulla trasparenza del controllo dell’esercizio elettorale.

La sensibilità nazionale espressa nelle domande sulle basi militari e sull’assemblea costituente ha significato il primo grande colpo al governo Noboa e al blocco di potere oligarchico e persino un “pestaggio” in province come Imbabura, Manabí, Orellana e Sucumbíos. Ma esprime, inoltre, un richiamo all’attenzione per le forze armate e la polizia, poiché il Paese, in ultima istanza, ha messo in discussione gli accordi militari che ledono la Costituzione e, soprattutto, la sovranità nazionale. È anche evidente la reazione contro una “guerra interna” in cui i settori popolari, le organizzazioni sociali, il “correismo” e ogni attore o forza progressista che protesta e critica il regime, può essere “indagato” e corre il rischio di essere collegato al “terrorismo” o alla criminalità organizzata, diventando vittima ingiustificata, in un clima di paura e impunità. Pronunciarsi a favore della Costituzione del 2008, fa crollare ogni tentativo di collegarla alla criminalità organizzata. E se è un “intralcio” per quell’imprenditoria privata che ha persistito nell’imporre il suo dominio economico, il pronunciamento nella consultazione/referendum è un mandato affinché impari a sottomettersi ai principi sociali e costituzionali della vita nazionale.

Infine, il processo vissuto in Ecuador non sembra garantire una via di democrazia e pace, con rispetto della Costituzione e delle leggi. Nella polarizzazione del Paese, le élite del potere conservano ancora il dominio e non rinunceranno a riprodurlo nel lungo termine, spazzando via ogni ostacolo. Non contano solo sulle destre interne, ma anche sull’internazionale di destra latinoamericana e, soprattutto, sul sostegno degli Stati Uniti, interessati all’allineamento al monroismo geostrategico, per impedire il mondo multipolare e l’ascesa di Cina, Russia e BRICS, in cui l’Ecuador di oggi è un grande alleato e nella stessa linea parallela all’Argentina dei “libertari”, con posizioni diverse da quelle portate avanti dai governi di Colombia e Venezuela, minacciati dal governo Trump. Pertanto, le forze progressiste hanno la sfida di mantenere e potenziare l’unità di criteri dimostrata durante il processo di consultazione/referendum, al fine di creare una base cittadina e popolare capace di invertire il cammino della storia recente dell’Ecuador.

Juan J. Paz y Miño Cepeda appartiene all'Associazione degli Storici dell'Ecuador