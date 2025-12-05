Così Putin soffia sul fuoco tra islamofobia e antisemitismo

Documenti interni al Cremlino dimostrano il coinvolgimento della Russia in operazioni in Francia contro ebrei e musulmani

La Russia intende diffondere l’immagine di una Francia antisemita e islamofoba. Per essere certo che la nostra società si laceri, il Cremlino ha deciso di alimentare l’odio tra le comunità ebraica e musulmana, prendendole di mira una dopo l’altra.

Un servizio di intelligence francese ha recentemente ottenuto alcuni documenti interni al Cremlino in cui, secondo una sintesi consultata da Mediapart, «l’amministrazione presidenziale [russa] si sforza di aumentare le tensioni tra queste due comunità sul territorio nazionale strumentalizzando dibattiti divisivi per seminare divisioni all’interno della società francese e indebolire la coesione nazionale».

Sempre secondo le nostre informazioni, lo stesso servizio di intelligence francese ha appreso, ad esempio, che il degrado dei siti culturali e commemorativi ebraici nel maggio 2025 è stato «direttamente approvato dall’amministrazione presidenziale russa».

In un rapporto riservato presentato al Parlamento, i servizi di intelligence francesi sottolineavano già in primavera che «la guerra psicologica e informativa» condotta dalla Russia mirava a «fratturare l’opinione pubblica esacerbando le tensioni all’interno della popolazione», in particolare, scrivevano i servizi segreti, in riferimento al «conflitto tra Israele e Hamas».

In alcune note versate in un procedimento giudiziario nel 2024 e rivelate da Mediapart, la DGSI sottolineava anche che la Francia era «un obiettivo privilegiato del Cremlino» e che, per destabilizzare gli Stati «percepiti come avversari», i servizi segreti russi identificano «vulnerabilità esistenti come divisioni politiche o intercomunitarie», che sfruttano «per disorientare le menti». Il controspionaggio francese sottolinea che esistono «costanti identificabili» nei temi scelti per le loro operazioni di ingerenza, «principalmente» questioni legate all’immigrazione, all’Islam, all’antisemitismo, all’egemonia statunitense, alle istituzioni (Unione Europea, NATO), ecc.

Vernice verde e teste di maiale

Dal 7 ottobre, la volontà russa di puntare sulla guerra genocida condotta da Israele a Gaza si era manifestata con operazioni di destabilizzazione mirate esclusivamente alla comunità ebraica.

Tre settimane dopo l’attacco perpetrato da Hamas in Israele, più di 250 stelle di David erano state dipinte sui muri di diversi edifici nella regione parigina. Nel maggio 2024, due settimane dopo che gli studenti di Sciences Po avevano mostrato mani rosse durante le manifestazioni filopalestinesi (un simbolo che aveva suscitato polemiche, rinviando al massacro di due soldati israeliani nell’ottobre 2000, agli albori della seconda Intifada), trentacinque mani rosse erano state dipinte sul Memoriale della Shoah, a Parigi, sopra le targhe con i nomi delle persone che hanno salvato gli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale.

Ora si tratta di attaccare due comunità religiose per aumentare le possibilità di conflitto in Francia. Questa nuova strategia di destabilizzazione ha trovato una prima applicazione concreta tra maggio e settembre 2025.

Prima ci sono state «le pitture verdi». Nella notte tra il 30 e il 31 maggio 2025, alcune sinagoghe, un ristorante e (ancora una volta) il Memoriale della Shoah sono stati vandalizzati. Individui in tuta hanno spruzzato vernice verde sulle loro facciate. Tre cittadini serbi sono stati arrestati ad Antibes (Alpi Marittime) mentre cercavano di lasciare il paese. Secondo la procura di Parigi, sono stati identificati grazie all’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza e alle indagini sulle comunicazioni telefoniche.

Tre mesi dopo ha luogo la seconda fase dell’operazione. Nella notte tra l’8 e il 9 settembre 2025, una decina di teste di maiale – su alcune delle quali è scritto “MACRON” con vernice blu – vengono depositate davanti a nove luoghi di culto musulmani nella regione parigina. Il giorno dopo, la procura di Parigi denuncia «un evidente tentativo di provocare disordini all’interno della nazione».

Un serbo al soldo di Mosca

I primi elementi dell’indagine mostrano che due individui hanno acquistato dieci teste di maiale da un allevatore in Normandia qualche ore prima del gesto. Una volta compiuta la loro sinistra impresa, hanno attraversato il confine franco-belga a bordo di un veicolo immatricolato in Serbia. Le Monde ha poi rivelato che entrambe le operazioni sono state condotte a distanza dalla stessa persona.

Secondo le informazioni di Mediapart, quest’uomo è un serbo di nome Aleksandar Savic, già noto ai servizi segreti come agente al soldo della Russia. Savic ha prenotato in una mail scritta il 27 agosto le teste di maiale che sarebbero state utilizzate dai suoi complici due settimane dopo.

La DGSI aveva già Aleksandar Savic nel mirino per aver trasmesso, tramite messaggistica criptata (Telegram, Viber e Zangi), agli altri tre cittadini serbi arrestati ad Antibes gli indirizzi dei luoghi commemorativi e culturali ebraici a Parigi che sarebbero stati imbrattati con vernice verde. Durante un’operazione di sorveglianza, un servizio di intelligence europeo aveva anche avvistato Aleksandar Savic in contatto con due dei tre serbi poche settimane prima che questi fatti fossero commessi.

Secondo le nostre informazioni, il coinvolgimento di Savic in queste due operazioni di destabilizzazione che hanno preso di mira successivamente le comunità ebraica e musulmana è, agli occhi della DGSI, segno del loro controllo da parte della Russia. Tanto più che il ruolo svolto dal capo della cellula, che non ha messo piede in Francia ma ha gestito la logistica dell’operazione, è simile a quello del bulgaro Nikolay Ivanov, appena condannato a quattro anni di carcere per aver finanziato gli spostamenti e l’alloggio a Parigi di altri tre bulgari che hanno imbrattato (le mani rosse) sul Memoriale della Shoah.

Tre settimane dopo che alcune teste di maiale erano state lasciate davanti alle moschee, il ministro dell’Interno serbo ha pubblicato un comunicato stampa per annunciare l’arresto di undici serbi sospettati di aver partecipato a diverse operazioni in Francia e Germania con l’obiettivo di diffondere «idee che incitano all’odio, alla discriminazione e alla violenza basate sulle differenze», tra cui la vernice verde e le teste di maiale. Contattata, la procura di Parigi assicura che questi individui non sono stati arrestati su richiesta della Francia.

Il loro capo, Aleksandar Savic, è invece «attualmente latitante». Secondo il ministero dell’Interno serbo, che non precisa la nazionalità del servizio in questione, avrebbe agito «su istruzioni di un servizio di intelligence straniero».

Non si sa dove si trovi attualmente Aleksandar Savic. Quello che si sa è che il suo omologo dalle mani rosse, Nikolay Ivanov, era fuggito dal suo paese, la Bulgaria, dopo aver deturpato il Memoriale della Shoah per recarsi, come rivelato da Mediapart, a Mosca, prima di rifugiarsi in Croazia, dove era stato infine arrestato.

Un modus operandi caratteristico

In una nota del luglio 2024 allegata a un procedimento giudiziario, la DGSI delinea uno schema delle operazioni di destabilizzazione condotte dalla Russia e dalla sua organizzazione altamente gerarchizzata. «In primo luogo c’è un ufficiale dell’intelligence russa con base in Russia. Questo mandante ricorre, in secondo luogo, a un intermediario generalmente con base in uno degli antichi paesi satellite dell’URSS o o provenienti dal crollo del blocco orientale“. Successivamente, l’intermediario entra in contatto con ”individui di lingua russa spesso in condizioni precarie“. Quindi l’intermediario coordina, ”a distanza e in modo dematerializzato”, l’organizzazione di queste campagne.

Per ogni missione viene creato un canale Telegram. Gli agenti provocatori ricevono istruzioni molto precise sugli obiettivi da danneggiare. «Sono in grado di dirci in quale negozio acquistare ciò di cui abbiamo bisogno o anche dove parcheggiare», racconta uno degli uomini che hanno depositato le bare sotto la Torre Eiffel. Una volta completata la missione, i messaggi e l’account Telegram vengono cancellati.

«Questa organizzazione compartimentata garantisce un certo grado di sicurezza delle operazioni e rende particolarmente complesso stabilire il legame tra la Russia e gli esecutori», deplora in una delle sue note la DGSI.

Una vecchia tradizione del KGB

Le “misure attive” sono l’eredità di una lunga tradizione sovietica. Si tratta di azioni condotte, in origine dal KGB, per destabilizzare i regimi e le popolazioni dei paesi avversari, in linea con gli interessi dell’URSS di allora e della Russia di oggi.

Le prime misure attive conosciute risalgono agli anni ’50, con una campagna di affissione di slogan antisemiti e svastiche nella Repubblica Federale Tedesca e in altri paesi europei. Un episodio soprannominato “l’epidemia delle svastiche”, i cui veri autori sono stati scoperti solo negli anni 2000, grazie allo studio degli appunti manoscritti redatti dal disertore sovietico Vassili Mitrokhine, archivista fino al 1992 presso la prima direzione generale del KGB.

Lo sfruttamento di questi archivi ha anche rivelato la diffusione, da parte del KGB, di testi razzisti, presumibilmente prodotti dalla Lega di difesa ebraica, che incitavano al linciaggio dei cittadini afroamericani negli Stati Uniti. Queste misure attive hanno anche assunto la forma di lettere inviate a nome del Ku Klux Klan a paesi africani e asiatici prima delle Olimpiadi di Los Angeles del 1984.