Il medico andaluso che vuole bloccare Teva

L’azienda israeliana che sostiene apertamente il genocidio continua a espandersi nello Stato spagnolo ma Asturie e Navarra hanno deciso di rescindere i contratti

Paracetamolo, ibuprofene, omeprazolo sono tre farmaci che possiamo trovare nell’armadietto dei medicinali di qualsiasi casa e tra i più comuni nelle prescrizioni mediche. Consumiamo questi farmaci senza pensare al loro involucro politico. Teva, la più grande azienda farmaceutica israeliana, è uno dei distributori di questi principi attivi in Spagna, così come di altre migliaia di farmaci. Teva è leader del settore in Israele e una delle più potenti aziende farmaceutiche a livello mondiale. Nel 2024, secondo la stessa società, ha ottenuto un fatturato di 16,5 miliardi di dollari grazie alla sua attività in tutto il mondo.

Il marchio afferma di essere leader nel mercato dei farmaci generici nell’UE. In Spagna, dal 2008 l’azienda ha un proprio stabilimento sul territorio, a Saragozza, ed è la terza azienda farmaceutica per volume che opera nello Stato. Il movimento Boicottaggio, Disinvestimenti e Sanzioni (BDS) la identifica come uno degli obiettivi prioritari per il boicottaggio economico di Israele.

Sostegno attivo al genocidio e all’occupazione israeliana in Palestina

Teva è, sin dalla sua nascita, un’azienda allineata con Israele e un simbolo statale di difesa del progetto sionista. Lo dimostra fin dall’ottobre 2023, quando l’azienda ha manifestato apertamente il proprio sostegno al genocidio perpetrato da Israele.

Almeno il 10% del suo personale in Israele si è arruolato o si è unito all’esercito. Tra queste centinaia di lavoratori c’è Hadar Mama, direttore della logistica dell’azienda. Nel dicembre 2023, il quotidiano The Jerusalem Post ha pubblicato un articolo intitolato “The heroes of Teva” (Gli eroi di Teva) in cui elogiava la partecipazione dei dipendenti alle incursioni militari. L’azienda ha inoltre donato materiale alle Forze di Difesa Israeliane e le sue sedi sono state adibite a centri di raccolta di materiali per i soldati. Nei suoi uffici sono affissi cartelloni che mostrano il sostegno all’esercito.

Nell’aprile 2024, il marchio ha annunciato la creazione della fondazione “Support the soul” (sostieni un’anima), il cui obiettivo è “curare il trauma nazionale della popolazione israeliana”, in particolare dei soldati dell’IDF. Il direttore esecutivo di Teva Israel, Yossi Ofeck, ha dichiarato durante la presentazione della fondazione che “come azienda farmaceutica nazionale israeliana, ci siamo mobilitati fin dal primo giorno di guerra a beneficio di Israele” e ha aggiunto che “abbiamo donato medicinali essenziali, latte in polvere e computer” all’IDF, oltre ad altro materiale.

“Teva ha beneficiato per decenni dell’occupazione illegale dei territori palestinesi da parte di Israele”, afferma il movimento BDS. “È una delle aziende complici nel limitare la fornitura di farmaci alla Palestina, aggravando il carico sanitario che grava sulle persone nei territori occupati”, denuncia l’organizzazione Health Workers 4 Palestine.

Oltre a sostenere il genocidio in Palestina e l’occupazione, Teva è stata coinvolta in diversi scandali a livello internazionale. Lo scorso aprile, l’Agenzia delle Entrate spagnola ha richiesto alla casa farmaceutica il pagamento di 36 milioni di euro di imposte non versate nel corso di diversi anni. Un pagamento che si aggiungerà alla multa di 462 milioni di euro inflitta dall’UE per aver violato le regole di concorrenza leale dell’Unione Europea.

Alcune vittorie del boicottaggio

Nonostante le dimensioni dell’azienda, ci sono gruppi e individui che non esitano a confrontarsi con essa. Uno dei casi recenti più popolari è stato quello di Pablo Simón, un medico della località di Chauchina (Granada) che si rifiuta di prescrivere farmaci della Teva. Per questo motivo, come pubblicato dal mezzo di comunicazione Enfoque Judío, la cosiddetta Commissione Sanitaria contro l’Antisemitismo ha denunciato questo medico. Alla fine, l’Ordine dei Medici di Granada, dopo le pressioni di centinaia di persone e organizzazioni a sostegno del medico, ha archiviato la denuncia. “Non ho alcuna spiegazione del perché mi abbiano denunciato proprio ora. I cartelli sono affissi sulla porta del mio studio da più di un anno e non ci sono state lamentele. Al contrario, i pazienti hanno mostrato molto interesse per l’argomento”, sostiene Simón.

Il medico sottolinea che non si tratta di un attacco personale, ma che “È una dinamica del movimento sionista quella di negare qualsiasi critica e farci credere che ormai ci sia la pace. È un attacco esemplare per incutere paura”. Il medico insiste sul fatto che “il boicottaggio funziona” e invita tutta la popolazione a chiedere in farmacia la sostituzione dei farmaci Teva nelle loro prescrizioni. “Esistono alternative per tutti i farmaci”, afferma.

A metà novembre, il governo delle Asturie ha deciso di smettere di acquistare farmaci da questa azienda farmaceutica israeliana. La decisione è stata presa in risposta a una proposta di legge presentata alla Junta General del Principado de Asturias da Covadonga Tomé, portavoce di Somos Asturies e deputata al parlamento asturiano. Il testo della proposta chiedeva la rottura “con le aziende che, direttamente o indirettamente, svolgono attività commerciali o economiche negli insediamenti illegali nei territori palestinesi occupati”. Sebbene la proposta non vincolante richiedesse la cessazione immediata dei contratti in vigore, il governo asturiano ha dichiarato che la fine dei rapporti avverrà alla scadenza dei contratti in corso con l’azienda, una parte il prossimo 31 gennaio e l’altra il 31 luglio.

Dopo l’annuncio delle Asturie, il governo della Navarra ha deciso di limitare i contratti con la società. Smetterà di acquistare farmaci generici da Teva, ma ci saranno eccezioni per prodotti specifici che non possono essere sostituiti. “In un esercizio di responsabilità e di garanzia dell’assistenza, non possiamo fare a meno di questo farmaco e non lo faremo”, spiega il consigliere alla Salute del Governo di Navarra, Fernando Domínguez. Euskadi discuterà della cessazione di questo contratto la prossima settimana, per iniziativa di EH Bildu, che ha documentato i dati della quantità di denaro che Osakidetza (il Servicio sanitario basco) ha speso dal 2023 per i medicinali della compagnia: oltre 5,5 milioni di euro. Queste cessazioni fanno parte di un movimento internazionale di boicottaggio che sta raccogliendo i suoi frutti: in Italia, il comune di Sesto Fiorentino ha esortato le farmacie a non vendere i prodotti Teva e alcuni ospedali irlandesi hanno smesso di prescriverli. Tutto grazie al boicottaggio popolare.

Un’espansione che non si ferma

Mentre alcuni territori all’interno dello Stato rompono i rapporti con la società o ne discutono, l’azienda sembra non smettere di espandersi all’interno del Paese. Nel 2024, l’azienda è cresciuta del 10% in Spagna e ha fatturato 160 milioni di euro nei primi sei mesi dell’anno, secondo El Economista. La produzione nel suo stabilimento di Saragozza, secondo la stessa azienda, è cresciuta del 35% dal 2020.

Non cessano nemmeno gli appalti pubblici sul territorio. Il 25 novembre scorso, la direzione dell’Istituto Nazionale di Gestione Sanitaria (Ingensa) ha formalizzato un contratto del valore di quattro milioni di euro con Teva Pharma per la fornitura di medicinali alle comunità autonome attraverso un accordo macro. Da parte sua, la Giunta dell’Andalusia ha speso quasi due milioni di euro in medicinali dall’inizio del 2025 con l’azienda attraverso contratti minori. La spesa del governo andaluso in gare d’appalto e contratti minori con l’azienda supererebbe i sei milioni di euro dal 2023. Si tratta di contratti che si ripetono con cifre simili in diverse istituzioni regionali e statali.

Teva è presente non solo nei sistemi sanitari pubblici e nelle farmacie. Secondo un articolo pubblicato dal quotidiano Público, il finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo di questa azienda farmaceutica nello Stato spagnolo è cresciuto dell’88% dal 2023. Inoltre, l’Università Autonoma di Madrid ha creato una cattedra “in gestione personalizzata dell’asma e della BPCO grave e di altre malattie respiratorie complesse” e intrattiene rapporti con decine di università pubbliche nel Paese.