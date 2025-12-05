Plan Condor 50 anni dopo: un network di repressione transnazionale

Come le polizie dei regimi fascisti scatenarono un’ondata di omicidi e sparizioni transnazionali in America Latina

Peter Kornbluh su The Nation

Il 25 novembre 1975, in occasione del sessantesimo compleanno del generale Augusto Pinochet, quattro delegazioni di agenti dei servizi segreti del Cono Sur arrivarono a Santiago del Cile su invito dei servizi segreti cileni, la DINA. La loro missione: “istituire qualcosa di simile all’INTERPOL”, secondo l’ordine del giorno riservato della riunione, “ma dedicato alla sovversione”. Durante la loro riunione clandestina di tre giorni tenutasi presso l’Accademia militare cilena, i funzionari militari di Argentina, Bolivia, Cile, Paraguay e Uruguay concordarono di formare “un sistema di collaborazione” per identificare, localizzare, rintracciare, catturare e “liquidare” gli oppositori di sinistra dei loro regimi. Al termine della conferenza, il 28 novembre, un membro della delegazione uruguaiana brindò al paese ospitante e propose che la nuova organizzazione prendesse il nome dal maestoso uccello nazionale del Cile: il condor andino.

Ci fu “approvazione unanime”, come riporta un resoconto segreto della riunione. Nacque così il “sistema Condor” transnazionale, un simbolo tristemente famoso degli abusi di potere del passato che l’autoritarismo può portare in futuro.

Mezzo secolo fa, l’inaugurazione del Condor diede il via a una serie di atti di terrorismo sponsorizzati dallo Stato in tutto l’emisfero occidentale e oltre. L’“Operazione Condor”, come la definì la CIA nei suoi rapporti top secret, divenne un’agenzia multinazionale di “repressione transfrontaliera” come ha scritto il giornalista investigativo John Dinges nella sua esaustiva opera storica, The Condor Years, “[le cui] squadre andarono ben oltre i confini dei paesi membri per lanciare missioni di assassinio e altre operazioni criminali negli Stati Uniti, in Messico e in Europa”.

Durante il periodo di attività del Condor, tra il 1976 e il 1980, Dinges e altri investigatori hanno documentato almeno 654 vittime di rapimenti transnazionali, torture e sparizioni. La maggior parte di questi crimini contro i diritti umani sono stati commessi nella regione del Cono Sur. Ma una sottodirezione del Condor, nome in codice “Teseo” – dal nome dell’eroico re guerriero della mitologia greca – ha istituito un’unità internazionale di squadroni della morte con sede a Buenos Aires che ha lanciato 21 operazioni in Europa e altrove per assassinare gli oppositori dei regimi militari del Cono Sur.

Una invenzione cilena

La creazione del Condor deve essere attribuita al regime di Pinochet, in particolare al capo della DINA Juan Manuel Contreras. Egli era, come riferì alla CIA un membro del Condor, “l’uomo che ha ideato l’intero concetto del Condor e ne è stato il catalizzatore per la sua realizzazione”. Contreras invitò personalmente i suoi omologhi di Argentina, Bolivia, Uruguay e Paraguay a partecipare alla riunione inaugurale a Santiago nel novembre 1975; il Cile ospitò anche la seconda riunione convocata a Santiago il 31 maggio 1976, quando fu creata la sottodirezione del Condor per gli omicidi internazionali, “Teseo”. Per selezionare gli obiettivi da “liquidare”, secondo un rapporto segreto dell’intelligence della CIA, Contreras avrebbe “coordinato i dettagli e gli elenchi degli obiettivi con il presidente cileno Augusto Pinochet Ugarte”.

“Il Cile ha molti obiettivi (non identificati) in Europa”, osservava un altro rapporto della CIA. Fonti della CIA indicavano anche che “alcuni leader di Amnesty International potrebbero essere selezionati per l’elenco degli obiettivi”.

Santiago del Cile fungeva anche da quartier generale per l’ufficio centrale dati e archivi del Condor. Il Brasile, che aderì al Condor nel 1976, fornì una rete di comunicazioni criptate nota come Condortel. (Anche il Perù e l’Ecuador aderirono al Condor nel 1978). La divisione operativa di comando e controllo del Condor, nota come “Condoreje”, avrebbe avuto sede a Buenos Aires. Anche l’unità speciale dello squadrone della morte “Teseo”, composta da agenti appositamente addestrati provenienti da Cile, Argentina e Uruguay, utilizzava una base a Buenos Aires.

“Ogni rappresentante presenterà la sua scelta di obiettivo sotto forma di proposta”, affermava l’accordo “Teseo” del settembre 1976. “La selezione finale di un obiettivo avverrà tramite votazione e sulla base della maggioranza semplice”. Nella sezione “Esecuzione dell’obiettivo”, il testo dell’accordo proseguiva: “Questa è responsabilità della squadra operativa che (A) intercetterà l’obiettivo, (B) eseguirà l’operazione e (C) fuggirà”.

Per tali missioni di omicidio, i costi operativi erano stimati “a 3.500 dollari a persona per dieci giorni, con un supplemento di 1.000 dollari la prima volta per l’indennità di vestiario”.

Il ruolo degli Stati Uniti

Conosciamo i banali dettagli di queste operazioni terroristiche segrete perché i funzionari del Condor li condivisero con la CIA; e oltre 40 anni dopo , i documenti segreti della CIA sono stati finalmente, anche se solo in parte, declassificati. L’Agenzia sembra aver saputo dell’esistenza dell’Operazione Condor nel marzo del 1976, ma i suoi sforzi di raccolta di informazioni si sono intensificati dopo il secondo incontro dell’Operazione Condor a Santiago, quando è venuta a conoscenza del piano “Teseo”.

Gli Stati Uniti sono stati spesso accusati di aver favorito l’Operazione Condor, ma tali accuse sono inesatte. Certamente, funzionari come il Segretario di Stato Henry Kissinger non avevano alcun problema con le “guerre sporche” contro la sinistra in America Latina. Gli Stati Uniti hanno contribuito a portare al potere quei regimi militari repressivi, hanno sostenuto le forze di polizia segrete nel Cono Sur e hanno incoraggiato la condivisione di informazioni di intelligence tra di loro. Kissinger ha fatto orecchie da mercante alle preoccupazioni del Dipartimento di Stato riguardo alle violazioni repressive dei diritti umani.

Ma i funzionari statunitensi avevano un grosso problema con le operazioni di assassinio internazionali, in particolare nelle strade delle nazioni alleate in Europa, proprio perché Washington era così strettamente associata alle giunte militari dietro l’Operazione Condor. “A livello internazionale, i generali latini sembrano i nostri”, fu spiegato a Kissinger il 3 agosto 1976, in un documento informativo segreto sull’esistenza dell’Operazione Condor. “Siamo particolarmente identificati con il Cile. Questo non può farci alcun bene”.

I funzionari della CIA erano d’accordo; consideravano questi complotti di assassinio del Condor come una bomba a orologeria per l’Agenzia. All’epoca, la CIA era nel mezzo di un proprio enorme scandalo di omicidi, generato dalla pubblicazione del rapporto speciale della Commissione Church del Senato sugli “Presunti complotti di assassinio che coinvolgono leader stranieri” che svela la storia segreta delle operazioni dell’Agenzia contro leader stranieri come Fidel Castro, Patrice Lumumba e il generale cileno Rene Schneider. “I piani di questi paesi di intraprendere azioni offensive al di fuori delle proprie giurisdizioni pongono nuovi problemi all’Agenzia”, avvertì alla fine di luglio 1976 il capo della divisione latinoamericana della CIA, Ray Warren. “È necessario prendere ogni precauzione per garantire che l’Agenzia non venga ingiustamente accusata di essere coinvolta in questo tipo di attività”.

In effetti, la CIA era così preoccupata per quelle che Warren definiva “le ripercussioni politiche negative per l’Agenzia qualora il Condor avesse intrapreso degli omicidi” che adottò misure proattive per prevenire le operazioni del Condor in Europa. Uno studio declassificato del Senato degli Stati Uniti, basato su rapporti top secret della CIA, affermava che “la CIA avvertì i governi dei paesi in cui erano probabili gli omicidi, Francia e Portogallo, che a loro volta avvertirono i possibili bersagli”.

I funzionari della CIA si consultarono anche con i funzionari del Dipartimento di Stato su come dissuadere i paesi del Condor dalle loro operazioni di assassinio. A metà agosto 1976, Warren informò i suoi superiori che la CIA aveva acconsentito a “un messaggio EXDIS [Exclusive Distribution] del Dipartimento di Stato agli ambasciatori statunitensi a Buenos Aires, Santiago e Montevideo, con l’istruzione di rivolgersi ai più alti livelli dei governi ospitanti ed esprimere la grave preoccupazione del governo degli Stati Uniti per i presunti piani di assassinio previsti nell’ambito dell’Operazione Condor”. Diversi coraggiosi funzionari del Dipartimento di Stato, tra cui Hewson Ryan, William Luers e il sottosegretario per l’America Latina Harry Shlaudeman, fecero pressione con successo sul segretario di Stato Kissinger affinché approvasse la démarche diplomatica, ma gli ambasciatori statunitensi a Santiago e Montevideo si opposero entrambi alla sua consegna. Il 16 settembre 1976, Kissinger respinse la raccomandazione di Shlaudeman di ordinare loro di procedere e “diede istruzioni di non intraprendere ulteriori azioni in merito”. Il 20 settembre Shlaudeman inviò un promemoria a Luers dicendogli di “ordinare agli ambasciatori [statunitensi] di non intraprendere ulteriori azioni, sottolineando che da alcune settimane non vi erano state segnalazioni [dei servizi segreti] che indicassero l’intenzione di attivare il piano Condor”.

Ma la CIA non era riuscita a scoprire che il piano di assassinio era stato effettivamente attivato. La mattina seguente un’autobomba esplose nel quartiere delle ambasciate di Washington, DC, uccidendo il principale oppositore internazionale del regime di Pinochet, l’ex ambasciatore cileno Orlando Letelier, e la sua collaboratrice venticinquenne, Ronni Moffitt. Per salvaguardare la segretezza di questo audace complotto, il generale Pinochet – la CIA concluse che egli aveva “ordinato personalmente” l’assassinio di Letelier – e il colonnello Contreras evitarono la struttura Teseo, ma si avvalsero della collaborazione di Condor. “Fui informato che c’era un gruppo dei servizi segreti che gestiva la ‘Rete Condor’”, secondo la confessione dell’assassino della DINA, Michael Townley, «e che includeva Cile, Argentina, Uruguay e Paraguay, e che i paraguaiani ci avrebbero fornito passaporti ufficiali e ottenuto visti ufficiali per entrare negli Stati Uniti». Condor ha dato il suo contributo a uno dei più eclatanti atti di terrorismo internazionale mai commessi nella capitale degli Stati Uniti.

Giustizia e responsabilità

È una «ironia storica», come osserva John Dinges, «che questi crimini internazionali delle dittature abbiano dato luogo a indagini, tra cui quella che ha portato all’arresto di Pinochet a Londra, che alla fine avrebbero portato centinaia di militari responsabili davanti alla giustizia».

In effetti, i crimini del Condor sono tornati a perseguitare coloro che li hanno commessi. Il primo processo per violazione dei diritti umani in Cile dopo il ritorno al governo civile ha portato alla condanna del colonnello Contreras e del suo vice Pedro Espinoza come mandanti dell’assassinio di Letelier-Moffitt. Lo stesso Pinochet è stato arrestato a Londra in seguito a un mandato dell’Interpol emesso dalla Spagna ai sensi della Convenzione europea contro il terrorismo. Francesca Lessa, autrice di The Condor Trials, ha identificato 50 procedimenti giudiziari che hanno portato alla condanna al carcere di oltre 100 ex ufficiali militari per crimini contro i diritti umani sponsorizzati dal Condor.

Queste condanne, e le prove accumulate che le hanno rese possibili, sono in netto contrasto con gli attuali sforzi politici degli ex Stati del Condor per negare che queste atrocità siano mai avvenute. Negacionismo, ovvero il negazionismo, e persino la nostalgia per l’era della dittatura hanno contribuito a un orientamento politico estremista in ex Stati del Condor come il Cile e l’Argentina. E proprio come le operazioni omicide del Condor, i venti politici dell’autoritarismo soffiano oltre il Cono Sur, attraverso l’Europa e persino gli Stati Uniti.

Ma a 50 anni dall’ entrata in vigore del Condor, le prove concrete delle atrocità coordinate contro i diritti umani nel Cono Sur non possono essere negate, nascoste o giustificate. Il continuo impegno legale per assicurare i criminali del Condor alla giustizia per i loro sanguinosi abusi di potere è, nella sua essenza universale, uno sforzo per rafforzare la democrazia sulla dittatura e garantire che prevalga l’impegno internazionale del “mai più”. Non ci sono garanzie. Mentre il fascino dell’autoritarismo si diffonde in patria e all’estero, la drammatica storia documentata del Condor rimane un monito mortale di ciò che potrebbe, in realtà, ripetersi.

Peter Kornbluh, collaboratore di lunga data di The Nation su Cuba, è coautore, insieme a William M. LeoGrande, di Back Channel to Cuba: The Hidden History of Negotiations Between Washington and Havana. Kornbluh è anche autore di The Pinochet File: A Declassified Dossier on Atrocity and Accountability.