Presidenziali in Cile, l’incognita “gentista” sul ballottaggio

Che farà quel quasi il 20% che al primo turno ha votato Franco Parisi, leader del Partido de la Gente, “né fascista né comunista”?

Con oltre 2,5 milioni di voti, pari a quasi il 20% dei suffragi, e un terzo posto, l’economista Franco Parisi ha costituito la sorpresa del primo turno delle presidenziali cilene, il 16 novembre. In vista del secondo turno, il 14 dicembre, al quale non sarà presente, il comportamento del suo elettorato rappresenta una grande incognita.

Coloro che lo hanno scelto al primo turno sono infatti al centro dell’attenzione dei candidati in lizza: la comunista Jeannette Jara, rappresentante della coalizione di sinistra al potere, e José Antonio Kast, che incarna un’estrema destra nostalgica della dittatura di Pinochet. Al termine di una consultazione digitale alla fine di novembre, i membri del partito di Parisi, il Partido de la Gente (PDG), hanno deciso di non scegliere, optando per il voto bianco o nullo al 78% (il 20% si è dichiarato a favore di Kast e il 2% a favore di Jara).

Il risultato del fondatore del PDG ha dimostrato, ancora una volta, il fallimento degli istituti di sondaggio. Mentre questo economista, che ha condotto una campagna elettorale all’insegna del cambiamento e dell’antisistema con uno slogan semplice, «Ni facho ni coco» («Ni facho, ni communacho»), durante la campagna elettorale affermava che avrebbe raggiunto il 20%, ma i sondaggisti lo collocavano molto indietro rispetto ad altri candidati di destra e di estrema destra, come Evelyn Matthei e Johannes Kaiser, che alla fine ha superato.

Franco Parisi, 58 anni, ha ritrovato la stessa posizione delle precedenti elezioni presidenziali del 2021, durante le quali aveva già creato sorpresa ottenendo oltre il 12% dei voti, poco dopo la creazione del suo partito. Perseguito per mancato pagamento degli alimenti ai figli, aveva condotto la campagna dagli Stati Uniti. Questa volta era presente in Cile per la campagna.

Si è fatto conoscere inizialmente in televisione come economista di turno, proponendosi di spiegare l’economia alla “gente” e dispensando consigli sugli investimenti. Nel 2011, insieme al fratello Antonino, ha lanciato un programma radiofonico e televisivo intitolato “Los Parisi: el poder de la gente” (“I Parisi: il potere della gente”). Poi si è progressivamente affermato nel panorama politico, dalla sua prima candidatura alle elezioni presidenziali del 2013 come indipendente. Allora si era classificato quarto, con il 10% dei voti.

Un discorso antisistema

Quest’anno Franco Parisi è arrivato primo nelle regioni minerarie del nord del Paese. Si rivolge alle classi medie e critica aspramente le élite economiche e politiche al potere, ritenendole responsabili delle terribili disuguaglianze che affliggono questo Paese sudamericano eppure ricco di risorse naturali. Afferma inoltre di non avere un’ideologia, da cui deriva la diversità dei candidati del suo partito, e fa ampio ricorso ai social network per diffondere il suo messaggio.

Per Rossana Carrasco, politologa presso l’Università Pontificia Cattolica e editorialista regolare dell’edizione cilena di Le Monde diplomatique, il «fenomeno Parisi» fa parte di un processo di ricomposizione della politica cilena.

La destra tradizionale è in piena disfatta (12,46% per Evelyn Matthei) ed è stata superata dall’estrema destra (quasi il 38% tenendo conto dei voti per il libertario Johannes Kayser e per José Antonio Kast), che, spiega a Mediapart, « ha capitalizzato le frustrazioni e le paure con un discorso semplice, identitario e privo di complessità ».

Il centro-sinistra, dal canto suo, ha iniziato a riconfigurarsi, secondo lei, dopo essere stato frammentato per anni, anche se non ottiene un punteggio elevato: «Oggi vediamo un blocco che si sta riformando, che ritrova un certo ordine dopo la dispersione post-rivolte e i processi costituzionali. È un segnale importante che dimostra che questo settore può avere nuovamente un progetto comune e riconoscibile”, afferma.

In questo contesto, Parisi appare “come un’espressione quasi perfetta del malcontento sociale”, continua. “Il suo risultato – scollegato da proposte concrete e senza presenza territoriale – dimostra quanto sia profondo il disincanto. È un sintomo del malessere e della depoliticizzazione», sintetizza.

Una presenza forte al Nord del Cile

Intervistato dal sito Nueva Sociedad, il ricercatore Aldo Mascareño, del Centro di Studi Pubblici (Centro de Estudios Públicos, CEP), un laboratorio di idee liberale, sottolinea che «gli elettori di Parisi si trovano principalmente nelle periferie dei centri urbani». «Non vivono nei centri cittadini, ma piuttosto nelle zone periferiche e nei villaggi remoti, come quelli situati al confine con la Bolivia e il Perù», aggiunge il coautore di un’indagine sul Partito della Gente condotta nel 2022.

È in questa zona che arrivano i migranti dal Venezuela, oggi al centro della campagna elettorale. José Antonio Kast ha quindi invitato coloro che si trovano senza documenti – circa 337.000 persone, secondo i dati ufficiali – a lasciare il Cile entro l’11 marzo, data della sua entrata in carica se vincerà le elezioni presidenziali. «Se non lo faranno, una volta identificati […], saranno espulsi», ha dichiarato Kast durante un dibattito mercoledì 3 dicembre.

Jeannette Jara, dal canto suo, denuncia lo strumentalizzazione dell’immigrazione da parte del suo rivale. Tuttavia, si oppone a qualsiasi regolarizzazione e desidera controllare meglio gli ingressi irregolari nel Paese e censire le persone senza documenti, per identificare quelle con precedenti penali.

Sia Kast che Jara hanno in programma di recarsi nelle regioni settentrionali, dove Parisi ha prevalso. Hanno anche dichiarato di voler riprendere alcune delle proposte di Franco Parisi. La candidata di sinistra, La candidata di sinistra, che ha una base elettorale meno ampia rispetto a Kast, ha detto che vuole limitare lo stipendio dei funzionari della presidenza della Repubblica e togliere l’IVA sui farmaci.

«Come propone Parisi, elimineremo l’IVA sui farmaci. Perché quando le idee sono buone, devono essere applicate», ha affermato in un video in cui confronta il prezzo di un farmaco in Cile e in Francia, dove costa sei volte meno.

Prima dell’organizzazione del voto dei membri del Partido de la Gente, una delle sue figure di spicco, l’ex giornalista Pamela Jiles, aveva tuttavia invitato a non scegliere tra Jara e Kast, mentre il partito aveva preso le parti di quest’ultimo nel 2021. “Non siamo né con l’oligarchia di destra né con quella di sinistra, che ci hanno mentito e derubato per molti anni”, ha dichiarato alla radio cilena.

Un elettorato «disperso»

Pamela Jiles è stata ascoltata dalla base. Per lei, questa decisione permette di «creare un evento politico», perché costringerà il futuro governo, sia esso di estrema destra o di sinistra, a «tenerne conto nella sua analisi». Dall’Italia, dove ora risiede, il fratello di Franco, Antonino Parisi, ha fatto scalpore spiegando che avrebbe votato per Jara, denunciando l’“avarizia” e la “corruzione” della destra e dell’estrema destra. E ha contraddetto la maggior parte delle analisi prevedendo una vittoria della sinistra il 14 dicembre. Secondo lui, un Paese così diseguale come il Cile non avrebbe potuto votare per la destra e l’estrema destra.

In ogni caso, se il PDG riuscirà a mantenere la sua unità – cosa che non era avvenuta nella precedente legislatura, quando il partito era finito per scomparire completamente dal Congresso dopo l’abbandono dei suoi sei eletti a causa di conflitti interni –, avrà un ruolo importante con i suoi quattordici deputati in un Parlamento estremamente frammentato.

Rossana Carrasco, politologa dell’Università Pontificia Cattolica, relativizza tuttavia la sua influenza. Ritiene che Parisi sia un «fenomeno numerico ed episodico: è presente alle elezioni, ma non si occupa della gestione quotidiana della politica, né dell’elaborazione di un progetto».

Quanto al suo elettorato, sottolinea, «è profondamente eterogeneo, depoliticizzato e, soprattutto, non strutturato». «Non risponde né a un progetto né a una leadership: è un gruppo disperso di persone che hanno votato per frustrazione piuttosto che per sostegno», continua. È difficile «trasferire» un voto che non è mai stato veramente unificante».

Pamela Jiles ha spiegato che se Kast fosse eletto, gli avrebbe reso «la vita difficile». «Il PDG non è d’accordo né con Jara né con Kast», ha affermato. «Offriremo una collaborazione critica, molto critica. Nessuno può contare su questi quattordici voti, tranne il popolo». «Ascolteremo tutti coloro che devono essere ascoltati, prestando particolare attenzione alla gente comune, perché questa è stata la vittoria degli anonimi, dei disprezzati, di coloro che nessuno ascolta», spiega.

Con l’idea anche di preparare le prossime elezioni presidenziali, nel 2029, e di vedere Franco Parisi entrare a La Moneda, sede della presidenza a Santiago, nel 2030.