Più di mille lavoratori Amazon si ribellano all’AI

Lo sviluppo spericolato dell’AI è pericoloso, affermano i dipendenti «ma non siamo obbligati ad accettare ogni innovazione».

Più di 1.000 dipendenti Amazon e oltre tremila firmatari solidali, esterni all’azienda, hanno firmato una lettera aperta in cui esprimono “seria preoccupazione” per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, affermando che l’approccio “a tutti i costi giustificato e alla velocità della luce” dell’azienda nei confronti di questa potente tecnologia causerà danni alla “democrazia, ai nostri posti di lavoro e alla Terra”.

La lettera, pubblicata il 26 novembre scorso, è stata firmata in forma anonima dai lavoratori di Amazon e arriva un mese dopo che il colosso dell’e-commerce ha annunciato piani di licenziamenti di massa, mentre aumenta l’adozione dell’IA nelle sue operazioni.

Tra i firmatari ci sono dipendenti che ricoprono una vasta gamma di posizioni, tra cui ingegneri, product manager e addetti al magazzino.

Riflettendo le più ampie preoccupazioni sull’IA in tutto il settore, la lettera è sottoscritta, finora, anche da oltre 3000 lavoratori di aziende quali Meta, Google, Apple e Microsoft. Per leggerla integralmente, ed eventualmente firmarla, è sufficiente entrare nel sito web del gruppo di sostegno Amazon Employees for Climate Justice.

La lettera contiene una serie di richieste rivolte ad Amazon, riguardanti il suo impatto sul posto di lavoro e sull’ambiente. I dipendenti chiedono all’azienda di alimentare tutti i suoi data center con energia pulita, di assicurarsi che i suoi prodotti e servizi basati sull’intelligenza artificiale non consentano “violenza, sorveglianza e deportazioni di massa” e di formare un gruppo di lavoro composto da lavoratori non dirigenti “che avrà un ruolo significativo nella definizione degli obiettivi a livello organizzativo e nelle modalità e nell’opportunità di utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle loro organizzazioni, come o se vengono attuati licenziamenti o congelamenti del personale legati all’intelligenza artificiale e come mitigare o ridurre al minimo gli effetti collaterali dell’uso dell’intelligenza artificiale, come l’impatto ambientale”.

Uno dei lavoratori coinvolti nella stesura ha spiegato che i lavoratori si sono sentiti in dovere di esprimersi a causa delle esperienze negative avute con l’uso degli strumenti di IA sul posto di lavoro, nonché delle più ampie preoccupazioni ambientali relative al boom dell’IA. Secondo quanto riferito dal dipendente, il personale voleva promuovere un modo migliore per sviluppare, implementare e utilizzare la tecnologia.

“Ho firmato la lettera a causa della crescente enfasi della dirigenza su metriche e quote di produttività arbitrarie, utilizzando l’IA come giustificazione per spingere me e i miei colleghi a lavorare più ore e a portare a termine più progetti con scadenze più strette”, ha affermato un ingegnere software senior, che lavora nell’azienda da oltre un decennio e ha chiesto di rimanere anonimo per paura di ritorsioni.

Obiettivi climatici traditi

La lettera accusa Amazon di “mettere da parte i suoi obiettivi climatici per costruire l’IA”.

Come altre aziende impegnate nella corsa all’IA generativa, Amazon ha investito massicciamente nella costruzione di nuovi data center per alimentare nuovi strumenti, che richiedono maggiori risorse e grandi quantità di elettricità per funzionare. L’azienda prevede di spendere 150 miliardi di dollari in data center nei prossimi 15 anni e ha recentemente annunciato che investirà 15 miliardi di dollari per costruire data center nel nord dell’Indiana e almeno 3 miliardi di dollari per data center nel Mississippi.

La lettera sostiene che le emissioni annuali di Amazon sono “aumentate di circa il 35% dal 2019”, nonostante la promessa fatta dall’azienda nel 2019 di raggiungere l’azzeramento delle emissioni nette di carbonio entro il 2040. Avverte che molti degli investimenti di Amazon nell’infrastruttura di intelligenza artificiale saranno effettuati in “luoghi in cui il loro fabbisogno energetico costringerà le aziende di servizi pubblici a mantenere in funzione le centrali a carbone o a costruire nuovi impianti a gas”.

“L’intelligenza artificiale viene utilizzata come una parola magica che sta per meno potere dei lavoratori, accumulo di più risorse e scommessa azzardata su chip per computer ad alto consumo energetico che magicamente ci salveranno dal cambiamento climatico”, ha affermato un ricercatore cliente di Amazon, che ha chiesto di rimanere anonimo per paura di ritorsioni per aver parlato apertamente. “Se potessimo costruire un’intelligenza artificiale che salva il clima, sarebbe fantastico! Ma non è questo che Amazon sta spendendo miliardi di dollari per sviluppare. Sta investendo in data center che consumano energia fossile per un’intelligenza artificiale destinata a sorvegliare, sfruttare e spremere ogni centesimo in più dai clienti, dalle comunità e dalle agenzie governative”.

In una dichiarazione al Guardian, il portavoce di Amazon Brad Glasser ha respinto le affermazioni dei dipendenti e ha sottolineato gli obiettivi climatici dell’azienda con dichiarazioni comunque allarmanti. “Non solo siamo il principale operatore di data center in termini di efficienza, ma siamo anche il più grande acquirente aziendale di energia rinnovabile al mondo per cinque anni consecutivi, con oltre 600 progetti a livello globale”, ha affermato Glasser. “Abbiamo anche investito in modo significativo nell’energia nucleare attraverso gli impianti esistenti e la nuova tecnologia SMR: non si tratta di distrazioni, ma di azioni concrete che dimostrano i progressi reali verso il nostro impegno Climate Pledge di raggiungere l’azzeramento delle emissioni di carbonio in tutte le nostre operazioni globali entro il 2040”.

AI per la produttività

La lettera include anche richieste rigorose sul ruolo dell’IA sul posto di lavoro di Amazon, richieste che, secondo i dipendenti, sono nate dalle difficoltà che stanno vivendo.

Tre dipendenti di Amazon che hanno parlato con il Guardian hanno affermato che l’azienda li sta spingendo a usare strumenti di IA per migliorare la produttività, nel tentativo di aumentare la performance. “Ricevo messaggi dal mio diretto superiore e da tutti i livelli superiori della catena gerarchica su come dovrei utilizzare l’IA per la codifica, la scrittura e praticamente tutte le mie attività quotidiane, e che ciò mi renderà più efficiente, e anche che se non mi adeguo e non li utilizzo, rimarrò indietro, che è una sorta di ‘o la va o la spacca’”, ha affermato un ingegnere informatico che lavora per Amazon da oltre due anni e che ha chiesto di rimanere anonimo per paura di ritorsioni.

La lavoratrice ha aggiunto che solo poche settimane fa il suo responsabile le ha detto che “ci si aspettava che facessero il doppio del lavoro grazie agli strumenti di IA” e ha espresso la preoccupazione che la produzione richiesta con meno persone non sia sostenibile e che “gli strumenti non riescano a colmare questo divario”.

Il ricercatore del servizio clienti ha espresso preoccupazioni simili. “Ho sentito personalmente la pressione di utilizzare l’IA nel mio ruolo e ho sentito da molti dei miei colleghi che sono sottoposti alla stessa pressione…”.

“Nel frattempo, non si discute degli effetti immediati su di noi come lavoratori, dai licenziamenti senza precedenti alle aspettative irrealistiche in termini di produzione”.

Il senior software engineer ha affermato che l’adozione dell’IA ha portato a risultati imperfetti. Ha detto che, molto spesso, i lavoratori sono costretti ad adottare strumenti di generazione di codice di tipo agentico: “Recentemente ho lavorato a un progetto che consisteva semplicemente nel ripulire il lavoro di un ingegnere di alto livello che aveva cercato di utilizzare l’IA per generare codice per completare un progetto complesso”, ha affermato questo lavoratore. “Ma nulla ha funzionato e lui non capiva perché: ricominciare da zero sarebbe stato effettivamente più facile”.

Amazon non ha risposto alle domande sulle critiche dei dipendenti riguardo all’uso dell’IA sul posto di lavoro.

I lavoratori hanno sottolineato di non essere contrari all’IA in sé, ma piuttosto di volerne uno sviluppo sostenibile e con il contributo delle persone che la costruiscono e la utilizzano. “Vedo Amazon utilizzare l’IA per giustificare un accaparramento di potere sulle risorse della comunità come l’acqua e l’energia, ma anche sui propri lavoratori, che sono sempre più soggetti a sorveglianza, accelerazione dei ritmi di lavoro e minacce implicite di licenziamento”, ha affermato l’ingegnere software senior. “C’è una cultura della paura che impedisce di discutere apertamente gli svantaggi dell’IA sul lavoro, e uno degli obiettivi della lettera è mostrare ai nostri colleghi che molti di noi la pensano così e che esiste un’altra strada possibile”.

Sulla testata tedesca Taz si legge che «Quando gli sviluppatori dell’intelligenza artificiale mettono in guardia contro il proprio prodotto, è il momento di prestare attenzione. Si tratta proprio di coloro che sviluppano, addestrano e utilizzano l’intelligenza artificiale per Amazon. La tecnologia viene sempre più utilizzata per scopi moralmente discutibili: sorveglianza di massa, sistemi d’arma autonomi o la mania di espulsione di Trump. Ad esempio, la controversa IA Palantir utilizzata della polizia, con cui l’autorità statunitense per l’immigrazione ICE identifica i migranti “illegali”, funziona sui server della divisione cloud di Amazon AWS».

Una rivolta da parte di chi sviluppa l’IA rivela infatti che i lavoratori non devono per forza arrendersi all’innovazione

Le grandi aziende tecnologiche amano diffondere il mito che la marcia trionfale dell’IA sia inevitabile. «Non ci resta quindi altro da fare che raccogliere sempre più dati, costruire centri di calcolo, utilizzare l’IA nel nostro lavoro e consumare contenuti generati dall’IA. Chi non vuole ammetterlo è antiquato e si aggrappa invano al passato», ha scritto Jonas Wahmkow osservando che «L’IA non sostituisce infatti la forza lavoro, ma la esternalizza. La forza lavoro che confluisce nell’addestramento dei modelli di IA sotto forma di dati, media o semplice lavoro di clic, spesso non viene pagata affatto o viene pagata male dai giganti della tecnologia. La società madre di Facebook, Meta, ha addestrato la sua IA con milioni di libri piratati. Gli autori non hanno ancora visto un centesimo».

Mettere in discussione l’inevitabile

Wahmkow suggerische ai dipendenti di Amazon un modello storico: il luddismo. All’inizio del XIX secolo, gli artigiani inglesi attaccarono in modo mirato le filature di cotone. Distruggendo i telai industriali, si opposero alla svalutazione del loro lavoro da mestiere specializzato a attività manifatturiera intercambiabile. Chiamati così dal loro leader immaginario Ned Ludd, i luddisti comprendevano la dimensione sociale e politica del progresso tecnologico. Ancora più importante, osavano metterne in discussione l’inevitabilità.

I critici della tecnologia, come il giornalista statunitense Bryan Merchant (autore di Brian Merchant

“Sangue nelle macchine. Le origini della ribellione contro la tecnologia”, Einaudi 2025), intrecciano la storia della rivolta luddista con una lucida analisi del presente, mostrando come l’automazione abbia cambiato il mondo e stia plasmando il nostro futuro. Merchant propone di osare di nuovo più luddismo anche oggi. Ciò non significa affatto che i lavoratori di Amazon debbano dare fuoco ai centri di calcolo dell’intelligenza artificiale. «Si intende piuttosto un approccio autodeterminato alla tecnologia: di cosa abbiamo veramente bisogno come lavoratori e come società? Cosa rifiutiamo?», si legge ancora sulla Taz.

Le richieste della lettera aperta sono un buon inizio: i centri dati dovrebbero essere costruiti solo dove sono ecologicamente compatibili, l’uso dell’IA dovrebbe essere determinato dai comitati dei lavoratori e gli algoritmi non dovrebbero essere utilizzati per la violenza, la sorveglianza e le espulsioni di massa.

Conclude la Taz: «Invece di seguire ciecamente l’hype dell’IA, anche la politica potrebbe trarre vantaggio da una buona dose di luddismo: non tutti i centri di calcolo che consumano tanta energia quanto una piccola città devono essere autorizzati. Una regolamentazione rigorosa può promuovere un uso socialmente accettabile delle tecnologie di IA. Non da ultimo, il modo più efficace per prevenire gli abusi rimane quello di smantellare le aziende tecnologiche e socializzare l’infrastruttura IT».