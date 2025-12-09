Gli aderenti a Your Party non vogliono i parlamentari star

Quali indicazioni per Corbyn e Sultana dalla conferenza organizzativa del nuovo partito della sinistra britannica

Alla fine lo Your Party è stato fondato. Ma anche dopo la conferenza di novembre, rimangono alcune domande. La leadership collettiva finirà per collassare in litigi settari? La doppia appartenenza riempirà il partito di trotskisti e piantagrane? E, vista la sua nascita travagliata, riuscirà mai a vincere le elezioni?

Personalmente, ho ancora fiducia nei 55.000 membri del Your Party che, sì, hanno votato per la leadership collettiva, con grande orrore dei commentatori politici, che ora dovranno sforzarsi di capirla; e sì, hanno votato per la doppia appartenenza, il che significa che i membri di piccoli partiti di sinistra più radicali potrebbero essere ammessi (questo è stato un particolare campanello d’allarme per alcuni esponenti di sinistra di lunga data, che temono che le lotte intestine e il soffocamento teorico possano prosciugare la spinta elettorale del partito). Ma la copertura di altri voti importanti è stata pari a zero.

Insieme, questi voti rivelano una visione democratica che mantiene il partito nelle mani dei membri e che, con una gestione adeguata, potrebbe ancora avere successo. Dimostrano che i membri di Your Party, lungi dall’essere capricciosi, romantici o semplicemente pazzi come i media vorrebbero far credere, sono razionali, concentrati e laboriosi. Dopo tutto, hanno letto, modificato e discusso instancabilmente i documenti del partito, organizzando e partecipando alle assemblee regionali in tutto il paese.

Ma quei voti potrebbero anche contenere una critica fondamentale nei confronti dei suoi cofondatori, Jeremy Corbyn e Zarah Sultana, la cui frattura, alimentata da un’irrazionalità petulante, continua a dominare e minaccia di deformare in modo permanente l’impresa. È fondamentale che prestino attenzione a questo aspetto. Altrimenti, Your Party apparirà sempre più chiuso in se stesso, mentre l’elettorato lo guarderà con disprezzo.

Una chiesa aperta

Al centro della visione che i membri hanno del partito ci sono stati tre voti espressi durante la conferenza di novembre, che ne hanno definito la dichiarazione politica. Your Party deve essere un partito di massa, esplicitamente socialista, con al centro la classe operaia e che comprenda la più ampia alleanza sociale possibile.

Il riferimento alla “più ampia alleanza sociale possibile” contiene una chiara istruzione alla cofondatrice Zarah Sultana di ritrattare la sua affermazione secondo cui non c’è spazio per i conservatori sociali nel partito, punto e basta (lei ha già iniziato a farlo). Ciò non significa che i membri abbiano abbandonato i valori fondamentali del partito: alla conferenza si sono impegnati a lottare per la liberazione dei trans, proprio la questione che ha scatenato una lite pubblica tra Sultana e il deputato dell’Independent Alliance (IA) Adnan Hussain (Hussain si è poi ritirato da Your Party dopo che Novara Media gli ha chiesto se ne facesse ancora parte).

In interviste più recenti, Sultana non definisce più i diritti dei trans e il conservatorismo sociale come un circolo vizioso. È una scelta saggia: conciliare le due cose è una necessità se Your Party vuole costruire una base che includa sia i musulmani che una classe operaia diversificata – alcuni dei quali potrebbero identificarsi come socialmente conservatori su una serie di questioni – insieme agli “urban progressives”*.

Sultana è ora più concentrata sull’identificazione di un nemico comune. La classe dirigente, ha detto a Middle East Eye, divide i più emarginati, compresi i trans e i musulmani. «Dobbiamo costruire coalizioni». Potrebbe essere che questa sia una lotta per la libertà, e non per ciò che passa per la testa delle persone?

Repulsione per l’espulsione

Ciò che i militanti vogliono, i militanti ottengono. È stato così anche alla conferenza, quando hanno votato a stragrande maggioranza a favore della doppia appartenenza, suscitando fantasie esagerate di imminenti prese di potere da parte dei trotskisti tra alcuni esponenti esterni al partito. Se questa è una possibilità reale, per ora è rimandata, poiché deve ancora essere deciso a quali altri gruppi potranno appartenere i militanti di Your Party.

Questo e molti altri aspetti saranno determinati dalla nuova leadership collettiva, il Comitato esecutivo centrale (CEC) ancora da eleggere (va notato che il voto per la leadership collettiva è stato approvato con un margine piuttosto esiguo, forse a dimostrazione del fatto che i membri lo considerano sperimentale e soggetto a revisione tra 21 mesi). La decisione del CEC sui gruppi ammessi sarà ratificata o modificata solo alla conferenza del prossimo anno e, anche in quel caso, sarà soggetta a revisione costante.

La mia impressione è che i membri abbiano votato a favore della doppia appartenenza in parte come protesta contro le espulsioni avvenute durante la conferenza, ma anche perché desiderano sinceramente un’ampia sinistra. Ancora una volta, sono razionali. Quello che cercano è una coalizione socialista agile e lungimirante; qualsiasi gruppo considerato eccessivamente dirompente non durerà a lungo, azzarderei.

Come misura di salvaguardia, gli iscritti hanno adottato politiche che potrebbero limitare drasticamente le opportunità delle fazioni di destabilizzare o dirottare il partito. Fondamentalmente, i membri hanno concordato che le future attività del partito saranno decise con il sistema “un membro, un voto” (OMOV), aperto a tutti i membri tramite voto online, piuttosto che dai delegati delle sezioni durante le conferenze. Ciò renderà infinitamente più difficile per i piccoli gruppi influenzare i voti senza prima ottenere un consenso più ampio tra i membri.

D’altra parte, l’OMOV può anche favorire gli obiettivi di coloro che dispongono delle maggiori risorse per comunicare con i membri, vale a dire i parlamentari e i personaggi pubblici. Il rischio è maggiore quando il potere si concentra attorno a uno o a un piccolo numero di leader. Ma anche in questo caso, il desiderio dei membri di una leadership collettiva dovrebbe compensare in parte tale rischio, purché il CEC sia ragionevolmente diversificato.

Costituzione del politburo

Come funzionerà la selezione del CEC? Fino all’inizio del prossimo anno, il comitato direttivo – composto da Corbyn e dagli altri due parlamentari dell’IA che rimangono legati a Your Party, Ayoub Khan e Shockat Adam – preparerà l’elezione di 20 persone al CEC. Mi risulta che a loro si unirà un comitato di membri ordinari selezionati a sorte (cioè scelti in modo casuale) per garantire il controllo democratico e la responsabilità fino all’insediamento del CEC.

Sultana – che sostiene di essere stata esclusa dall’IA, anche se secondo loro se n’è andata – dovrebbe sicuramente tornare. Sarà sostenuta dai membri per il suo aperto sostegno alla leadership collettiva e alla doppia appartenenza, due questioni costituzionali di primo piano. Questo è quanto di più vicino si sia mai arrivati a un mandato democratico da parte dei membri del partito. Ma i membri vorranno che Sultana utilizzi tale mandato per costruire ponti e promuovere il progresso, cosa che lei deve ancora dimostrare di saper fare; e vorranno che anche l’IA faccia lo stesso.

I 20 posti disponibili nel CEC, che dovrebbero essere assegnati entro la fine di febbraio, includono solo quattro posti riservati a titolari di cariche pubbliche: parlamentari, consiglieri, sindaci e simili. Gli altri 16 possono essere qualsiasi membro che non sia anche parlamentare. Tre di loro diventeranno presidente, vicepresidente e portavoce del partito, mentre altri quattro ricopriranno altri ruoli dirigenziali, tutti decisi, a quanto mi risulta, tra i membri del CEC. In seguito, ci saranno quattro seggi aggiuntivi per le sezioni organizzate all’interno del partito e seggi regionali per la Scozia e il Galles.

I dettagli delle elezioni del CEC sono ancora in fase di definizione. Nell’organizzare le elezioni, l’IA (si spera includendo Sultana) potrebbe fissare delle soglie di nomina. È qui che entreranno in gioco l’organizzazione locale, di blocco e forse anche dei piccoli partiti, anche se un’ulteriore decisione dei membri di tenere elezioni regionali piuttosto che nazionali per il CEC potrebbe favorire gli organizzatori radicati nella comunità.

Chi saranno i candidati? Mi aspetto figure note e dinamiche con idee populiste e solide basi di movimento. Mi aspetto anche di vedere liste: gruppi di candidati che mettono in comune le risorse per candidarsi sulla base delle stesse piattaforme politiche, ideologiche o elettorali, anche se dovranno anche fare appello all’ampia base di membri che vogliono che il partito lavori per il maggior numero di persone possibile. I membri saranno particolarmente colpiti dalle figure che ritengono adatte a ricoprire le cariche di presidente, vicepresidente e portavoce. Chiunque occuperà tali posizioni potrebbe anche diventare un importante rappresentante mediatico e, potenzialmente, un candidato alle elezioni future. I membri vorranno vedere persone con comprovate capacità politiche tra tutti i candidati del CEC, ma, in assenza di leader unici o co-leader, soprattutto tra coloro che hanno maggiori probabilità di occupare posizioni chiave.

Zitti e (non mettetevi in mezzo) guidate

E la strategia elettorale più ampia di Your Party? Anche in questo caso, i membri hanno agito in modo razionale, date le risorse attuali e le recenti fratture. Hanno optato per un approccio altamente mirato alle cruciali elezioni locali del prossimo maggio, sostenendo un numero limitato di candidati del partito dove hanno solide possibilità di vittoria, ma anche mettendo le risorse del partito a disposizione di candidati indipendenti politicamente allineati in luoghi dove non ne hanno.

Credo che ci sia ancora spazio per l’ottimismo. Ma ecco la mia principale preoccupazione: l’IA e Sultana riusciranno a lavorare insieme, mantenendo l’adesione al partito abbastanza a lungo da istituire un CEC? Il passato non fa ben sperare, ma la nascita del partito potrebbe ancora essere un evento galvanizzante per tutti i soggetti coinvolti.

In politica, il passato è inevitabilmente presente. Sembra che anche i membri lo abbiano tenuto presente. Il corbynismo ha galvanizzato milioni di persone e ha portato un leader progressista e socialista vicino al potere per la prima volta in decenni. Ma è stato anche ostacolato dal fazionalismo centralizzato del partito e minato da decisioni prese da cricche e prive di sensibilità, soprattutto in merito alla Brexit. Alcuni voti possono essere interpretati come correttivi a tali difetti.

Sono state inoltre notate le escalation pubbliche di Sultana e l’eccessiva dipendenza dal sostegno di elementi più radicali. I voti dei militanti riflettono una fiducia sempre più scarsa nella leadership centrale e nei singoli detentori del potere, nonché nelle tattiche dei gruppi radicali che potrebbero sostenerla. Dimostrano anche che i militanti vogliono una leadership basata sul consenso. Un’azione solitaria e avventata è un modo per danneggiare tale consenso; un altro è evitare il conflitto e delegare la responsabilità ad altri. Questi due lati della medaglia problematica dei cofondatori sono ciò che dovrà essere superato.

Se i partecipanti hanno fatto del loro meglio per plasmare il partito, hanno anche fatto del loro meglio per guidarne i fondatori. Resta da vedere se questi ultimi saranno disposti ad ascoltarli.

Senza dubbio ci saranno discussioni accese. Speriamo che avvengano in buona fede e a porte chiuse.

Steven Methven è il redattore di Novara Live, il programma serale di attualità e politica di Novara Media trasmesso su YouTube.

*Il “conservatore sociale” di sinistra può essere molto redistributivo in economia, ma preferisce cambiamenti culturali lenti e consultati. È il profilo spesso definito “left on economics, conservative on culture”. Gli urban progressives sono la componente cosmopolita, istruita e culturalmente liberal della sinistra britannica, dominante nelle grandi città e portatrice di un’agenda fortemente orientata a diritti civili, clima e apertura globale.