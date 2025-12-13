Le Havre, i portuali bloccano un container con armi per Israele

A Le Havre, i portuali della CGT impediscono il passaggio di un container sospettato di contenere materiale militare francese destinato a un’azienda israeliana produttrice di armi

l'inchiesta di Manuel Sanson su Le Poulpe, "media normand d'investigation"

Questo è ciò che si definisce “imbattersi in un ostacolo”. E anche piuttosto grosso. In questo caso, il sindacato CGT dei portuali del porto di Le Havre, forte di oltre tremila membri che obbediscono come un solo uomo all’organizzazione a cui sono affiliati.

Secondo le informazioni del Poulpe, un container di materiale militare prodotto dall’azienda francese Aubert et Duval avrebbe dovuto varcare i cancelli del terminal portuale privato MSC, mercoledì 10 dicembre in tarda serata, per essere trasportato a bordo di una nave della compagnia ZIM in partenza per il porto di Haifa. Alla fine non sarà così.

Secondo le nostre informazioni, il sindacato CGT dei portuali, che non ha voluto rispondere alle nostre domande, ha comunicato martedì alla direzione generale del terminal privato, di proprietà dell’armatore MSC, che il container non sarebbe stato preso in carico.

“La direzione generale ha avvisato la compagnia marittima ZIM che, di fatto, non lo trasporterà a Le Havre. Si prenderà in considerazione un’altra via marittima”, ha rivelato al Poulpe una fonte portuale senza poter aggiungere altro. Il fatto che i dirigenti del terminal privato abbiano accettato senza battere ciglio di deviare il suddetto container non appena i portuali hanno iniziato a protestare sembra dimostrare che quest’ultimo sia pieno di materiale ad uso militare.

È tuttavia difficile ottenere informazioni ufficiali al riguardo. Interpellata in merito, l’azienda francese con sede a Firminy (Loira) non ha risposto alle nostre domande precise sul trasferimento fallito del container al porto di Le Havre. Da parte sua, il ministero della Difesa, incaricato di supervisionare le vendite di armi francesi in tutto il mondo, è rimasto in silenzio. MSC, dal canto suo, non ha dato seguito alle nostre richieste. «Nessuno vi fornirà alcuna informazione al riguardo», avverte una fonte interna all’azienda.

Secondo le informazioni ottenute da Le Poulpe dalle associazioni Palestinian Youth Movement e Urgence Palestine, il carico viaggerebbe con un codice particolare, corrispondente alla classificazione “parti e accessori di armi da guerra”. “Aubert et Duval è nota per le sue applicazioni di difesa terrestre, in particolare la fornitura di pezzi forgiati per armi di medio e grosso calibro”, precisa una delle nostre fonti.

Secondo le stesse informazioni, il destinatario di questi elementi militari francesi è l’azienda israeliana Elbit Systems con sede a Yoqneam, in Israele. I pezzi francesi sarebbero destinati all’equipaggiamento del suo nuovo obice da 155 millimetri, il Sigma, attualmente in fase di implementazione in seno all’IDF.

Precedenti, a Le Havre e altrove

«Ringraziamo i lavoratori portuali e i sindacati per aver bloccato questo carico e salutiamo il loro contributo alla lotta e alle necessarie sanzioni contro il regime israeliano», dichiarano al Poulpe le due associazioni, che chiedono «un embargo totale sulle armi destinate a Israele».

Il veto dei portuali del porto di Le Havre non è una novità. Già nel 2019, a seguito delle rivelazioni del media Disclose, avevano bloccato un carico di armi, parti di cannoni Caesar destinati all’Arabia Saudita, mentre infuriava la guerra nello Yemen.

Più recentemente, il sindacato CGT dei portuali si è anche opposto alla partenza di materiale militare, in particolare fabbricato da Aubert e Duval, verso lo Stato ebraico dal porto di Fos-sur-Mer, vicino a Marsiglia. Secondo Disclose, l’azienda di Firminy intendeva consegnare a Israele lo scorso giugno «attrezzature per cannoni», senza fornire ulteriori dettagli.

La merce che avrebbe dovuto essere imbarcata a Le Havre era quella bloccata a giugno a Fos-sur-Mer? Nulla lo conferma in questa fase, tanto il tema appare delicato e oscuro.

Secondo le nostre informazioni, potrebbero essere state messe in atto manovre di depistaggio sulla posizione esatta del container per rendere più discreto il trasporto di queste merci sensibili e forse per contrastare qualsiasi azione sindacale, legale o politica legata alla realizzazione dell’esportazione.

«Fino a pochi giorni fa, la “scatola” si trovava in Israele, ad Ashdod, prima di ricomparire sul suolo francese», rivela una fonte portuale.

In ogni caso, questo trasferimento marittimo fallito, almeno in questa fase, riporta alla ribalta la politica delle vendite di armi da parte della Francia a Israele.

Ufficialmente, la posizione della Francia sembra chiara. «Nel contesto della guerra a Gaza, la politica di esportazione della Francia nei confronti dello Stato di Israele è costante. La Francia non fornisce armi a Israele, ma autorizza, nell’ambito di un rigoroso esame delle richieste di esportazione e in conformità con i suoi impegni internazionali, la fornitura di componenti destinati ad essere integrati in sistemi difensivi o ad essere riesportati verso paesi terzi. Tale esame non si limita ad un’analisi tecnica dei materiali, ma comprende anche un’analisi degli usi e dei vari impegni assunti. Si basa su numerose fonti di informazione che rientrano in diversi livelli di riservatezza, che vanno dalla protezione del segreto commerciale a quella del segreto di difesa nazionale”, ha recentemente risposto il Ministero della Difesa a una interrogazione della deputata LFI Gabrielle Cathala.

Opacità

Cosa ne è stato nello specifico del carico che è stato bloccato a Le Havre? Interrogato su questo punto specifico, il Ministero della Difesa non ha fornito alcuna risposta.

Da parte sua, la direttrice della comunicazione della società Aubert et Duval assicura che «L’azienda rispetta scrupolosamente le normative statali in materia di esportazione di prodotti militari e beni a duplice uso». «Aubert & Duval non vende quindi alcun prodotto destinato alle forze armate israeliane», aggiunge.

Diverse associazioni, sulla scia delle precedenti rivelazioni del media Disclose, deplorano l’opacità con cui avviene il trasferimento di materiale militare dalla Francia a Israele. Hanno adito la giustizia per ottenere il blocco di tutte le vendite di armi, ma sono state respinte dal tribunale amministrativo, che si è dichiarato incompetente a giudicare la controversia.

«Con le ordinanze della Corte internazionale di giustizia (CIJ), la Francia deve rifiutare o sospendere l’esportazione. La CIJ ha chiaramente identificato un rischio plausibile di genocidio e violazioni sistematiche del diritto internazionale umanitario. In queste condizioni, la Francia non può legalmente autorizzare le esportazioni di componenti di armi verso Israele. Autorizzarle comporta una responsabilità internazionale e potenzialmente penale (complicità nella fornitura di mezzi)», sostiene Thomas, amministratore di Nidal, associazione giuridica della diaspora palestinese in Francia, anch’essa mobilitata sul caso del container di Le Havre.

Ricordiamo che la Corte internazionale di giustizia ha emesso diversi mandati di arresto contro leader politici israeliani, in primis il primo ministro Benjamin Netanyahu.

Parallelamente, nell’aprile 2024 il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha stabilito che gli Stati devono ora astenersi dal trasferire armi a Israele «al fine di prevenire ulteriori violazioni del diritto internazionale umanitario e abusi e violazioni dei diritti umani».

Secondo Mediapart, nel 2024 le forniture di armi a Israele hanno raggiunto un valore superiore a 16 milioni di euro, mentre gli ordini effettuati hanno superato i 27 milioni di euro, una cifra mai raggiunta in passato.