Il costoso lobbying di Israele contro il boicottaggio in Francia

L’inchiesta “Israel Files” svela il ruolo di un dipartimento del governo israeliano al servizio della sua guerra legale fuori dai confini. In questa puntata gli sforzi compiuti dallo Stato ebraico per accentuare la repressione giudiziaria del movimento BDS in Francia.

È uno dei casi più emblematici del movimento Boicottaggio, Disinvestimento, Sanzioni (BDS) in Francia. Il 26 settembre 2009, cinque attivisti hanno occupato un ipermercato di Illzach (Haut-Rhin), su invito del collettivo Palestine 68, membro della campagna internazionale BDS. Indossando magliette con lo slogan «La Palestina vincerà – Boicottaggio di Israele», distribuiscono volantini ai clienti per incoraggiarli a non acquistare prodotti provenienti da Israele, a causa dei crimini di occupazione e apartheid commessi da questo Stato.

Il 22 maggio 2010, nove attivisti hanno ripetuto l’operazione nello stesso ipermercato. La loro azione non è stata violenta e Carrefour ha finito per ritirare la denuncia. Ma cinque organizzazioni, tra cui la Lega internazionale contro il razzismo e l’antisemitismo (Licra), l’Ufficio nazionale di vigilanza contro l’antisemitismo (BNVCA) e la Camera di commercio Francia-Israele, si costituiscono parti civili e presentano denuncia per istigazione alla discriminazione basata sull’origine, l’etnia, la razza o la religione.

Nel 2015, la Corte di cassazione condanna definitivamente gli undici attivisti a una multa di 1.000 euro, in quello che è ormai noto come il caso Baldassi, dal nome di uno degli imputati. Agli attivisti non resta quindi che un unico ricorso possibile: nel marzo 2016, avviano una procedura contro la Francia dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU).

La giustizia europea si pronuncia quattro anni dopo. L’11 giugno 2020, la CEDU riconosce la legalità del boicottaggio, purché non inciti all’intolleranza o all’odio. La Corte condanna la Francia per aver violato l’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che tutela la libertà di espressione, a versare 101.180 euro ai ricorrenti. È esattamente ciò che temeva il governo israeliano.

Da allora, il dipartimento delle operazioni speciali incaricato della guerra legale di Israele all’estero ha aperto un nuovo fronte in Francia: preservare a tutti i costi la criminalizzazione del movimento BDS. L’inchiesta di Mediapart, in collaborazione con la rete European Investigative Collaborations (EIC), ha permesso di ricostruire le pressioni esercitate da Israele sul governo francese per indurlo a non seguire la giurisprudenza europea.

Pressioni sui ministeri

La consultazione di migliaia di documenti interni al ministero della Giustizia israeliano mette anche in luce la partecipazione attiva del Consiglio rappresentativo delle istituzioni ebraiche di Francia (Crif) alla guerra legale condotta da Israele in Francia. Interrogato da noi, il Crif, senza rispondere in modo preciso (vedi allegati al presente articolo), contesta il tono delle nostre domande che, secondo l’istanza, «lascia intendere che il Crif agisca come “agente straniero”» e ricorda che «la sua missione è quella di combattere tutte le forme di discriminazione», compreso «il boicottaggio di Israele».

Il 15 giugno 2020, quattro giorni dopo la decisione della CEDU, lo studio legale francese Navacelle avverte il suo cliente presso il ministero della Giustizia israeliano: la giurisprudenza europea potrebbe indurre la giustizia francese a rivedere altre condanne di attivisti BDS. Per Israele si tratta dello scenario peggiore, poiché fino a quel momento la Francia era considerata uno dei paesi più repressivi in materia.

È a questo punto che entra in scena il Crif, uno dei più attivi sostenitori della campagna anti-BDS in Francia. Il 20 giugno invia una lettera a Nicole Belloubet e Jean-Yves Le Drian, allora rispettivamente ministri della Giustizia e degli Affari esteri. Il suo presidente, Francis Kalifat, si esprime a nome della «comunità ebraica di Francia […], terribilmente preoccupata per la portata di questa sentenza e per le drammatiche conseguenze che ne deriveranno sul territorio nazionale», ovvero «atti e violenze contro gli ebrei francesi».

Chiede quindi al governo francese di presentare ricorso contro la sentenza della CEDU. L’esecutivo non accoglie la richiesta del Crif. Ma dietro le quinte, il dipartimento delle operazioni speciali e i suoi referenti in Francia continuano a mettere Parigi sotto pressione.

In uno scambio di e-mail interne al governo israeliano, il 29 giugno 2020 il ministero della Giustizia esprime preoccupazione riguardo al fatto che «il ministero degli Affari esteri abbia preparato punti di discussione per gli incontri con le autorità francesi, al fine di coordinarsi» tra i due ministeri. La risposta arriva il giorno dopo: il ministero degli Affari esteri conferma che si è effettivamente tenuta una riunione alla presenza di un «gruppo di giuristi ebrei».

Tra le righe, si capisce che è necessario avviare un dialogo con le autorità francesi per cercare di minimizzare il più possibile l’impatto della decisione della CEDU. Nel settembre 2020, il Crif torna quindi alla carica presso l’esecutivo francese.

Istruzioni alle procure

Il 14 settembre, Francis Kalifat viene ricevuto da Éric Dupond-Moretti, appena nominato ministro della Giustizia. Tra gli altri argomenti, lo mette in guardia contro «l’antisionismo, nuova forma di antisemitismo, veicolata in particolare dalle campagne BDS di delegittimazione dello Stato di Israele e di boicottaggio» ed esprime preoccupazione per le conseguenze della sentenza della CEDU in Francia. Il ministro della Giustizia si mostra rassicurante e gli conferma che «la dottrina della Francia in materia non è cambiata e sarà ribadita», secondo un comunicato del Crif.

Due giorni dopo, Francis Kalifat incontra il primo ministro Jean Castex, che conferma le parole di Éric Dupond-Moretti.

Il 20 ottobre 2020, il ministero della Giustizia francese pubblica una circolare sorprendente all’attenzione dei procuratori «relativa alla repressione degli appelli discriminatori al boicottaggio dei prodotti israeliani». Precisa che la sentenza della CEDU non impedisce di perseguire gli appelli al boicottaggio, a condizione che le decisioni di condanna siano sufficientemente motivate, dimostrando che vi è stato effettivamente un appello alla discriminazione.

In altre parole, le procure sono incoraggiate a continuare i procedimenti contro gli autori e le autrici di appelli al boicottaggio. Per il governo israeliano si tratta di una vittoria. In un rapporto sulle prestazioni redatto nel dicembre 2020, il ministero della Giustizia israeliano si congratula per aver presentato alle autorità francesi «un documento informale affinché lo includano in un nuovo progetto di circolare del ministero della Giustizia francese».

Questo documento, «conforme agli interessi israeliani», ha evidentemente ispirato direttamente la circolare francese pubblicata nell’ottobre 2020. Poco più avanti, il ministero israeliano precisa: «La nuova circolare riprende una serie di punti espressi nel documento informale che era stato loro presentato nell’ambito del dialogo» e consentirà, nonostante la decisione della CEDU, che gli appelli al boicottaggio dei prodotti israeliani in Francia continuino a essere considerati incitamenti alla discriminazione e perseguiti come tali.

Stando a questo rapporto, il ministero della Giustizia francese ha quindi dato alle procure istruzioni che sono quanto meno ispirate, se non direttamente tratte, da un documento fornito dal governo israeliano. Una forma di ingerenza preoccupante negli affari interni della Francia. Contattati da Mediapart e dall’EIC, nessuno dei ministeri della giustizia, israeliano o francese, non ha voluto esprimersi, così come Éric Dupond-Moretti.

Resta da vedere quali conseguenze abbia avuto la circolare dell’ottobre 2020 nei tribunali francesi. Nel caso Baldassi, sembra non aver avuto alcun effetto. Durante il processo di revisione degli undici attivisti, il procuratore generale si è pronunciato a favore dell’assoluzione, che è stata definitivamente confermata il 4 novembre dalla Corte di cassazione. Ma altri attivisti del movimento BDS sono stati effettivamente perseguiti dalla giustizia francese.

Il 19 settembre 2021, due membri dell’associazione France Palestine Solidarité (AFPS) si recano al mercato biologico di Obernai (Basso Reno) per vendere prodotti artigianali palestinesi. Sul loro stand, espongono uno striscione e distribuiscono volantini che invitano al boicottaggio di Israele, definito «Stato di apartheid». Allertati, i gendarmi e il sindaco si recano sul posto e chiedono ai due attivisti di andarsene.

In un primo momento non viene avviato alcun procedimento e il caso sembra chiuso. «Una bella mattina ricevo una telefonata che mi chiede di passare alla gendarmeria», racconta Bruno de Butler, contattato da Mediapart. «Mi prendono le impronte, mi fanno delle foto. Mi dicono che sarò convocato in tribunale e mi consigliano di presentarmi. In quel momento lo vivo come un tentativo di intimidazione, non abbiamo commesso alcun reato».

Quello che ancora non sa è che nel frattempo è stata presentata una denuncia per incitamento all’odio razziale da parte del BNVCA, una delle associazioni che si era costituita parte civile nel caso Baldassi. Il tribunale di Saverne (Basso Reno) avvia un’indagine e, due anni dopo, nel giugno 2023, i due attivisti vengono convocati dal delegato del procuratore per un procedimento di composizione penale.

In concreto, viene loro proposto di riconoscere la propria colpevolezza in cambio dell’archiviazione del procedimento e di un’eventuale misura alternativa alla pena. Bruno de Butler si rifiuta di presentarsi. «La nostra azione è un appello alla giustizia, chiediamo l’applicazione del diritto internazionale per i palestinesi. Non si tratta di incitare all’odio verso nessuno», racconta l’attivista, che rimane comunque passibile di procedimenti penali. La sua convocazione davanti alla procura di Saverne è stata motivata dalla famosa circolare dell’ottobre 2020? Contattato da Mediapart, il procuratore non ha dato seguito alla richiesta.

Due avvocati francesi

Parallelamente al boom dell’economia coloniale nei territori occupati, in Francia hanno preso piede campagne di boicottaggio volte a denunciarla. I documenti interni del ministero della Giustizia israeliano mostrano che Israele, molto attento alla situazione francese, ha potuto contare, almeno dal 2012, sulla vigilanza di due avvocati francesi, incaricati di riferire le decisioni giudiziarie nei casi di boicottaggio e che spesso agiscono in qualità di membri del comitato direttivo del Crif.

Attivi nei tribunali francesi per garantire la difesa delle aziende oggetto di appelli al boicottaggio, Pascal Markowicz e Marc Lévy sono stati incaricati di mettere in piedi una rete di legali per mettere a disposizione dei suoi sostenitori «le migliori argomentazioni per difendere i colori dello stato di Israele».

Nel gennaio 2014, due anni dopo aver partecipato a una conferenza giuridica organizzata dallo Stato di Israele a Parigi, Pascal Markowicz entra nelle grazie del Ministero della Giustizia israeliano. In qualità di rappresentante del Crif, viene invitato a partecipare a un gruppo di lavoro giuridico internazionale, insieme a diversi altri emissari di associazioni rappresentative delle comunità ebraiche nel mondo. L’obiettivo: «Elaborare soluzioni creative per combattere la delegittimazione nelle sfere giuridiche nazionali e internazionali, contrastando le attività anti-israeliane e rafforzando la posizione e lo status di Israele. »

Prima della prima riunione, Pascal Markowicz deve compilare un modulo le cui risposte chiariscono il ruolo di lobbying del Crif a favore del governo israeliano, anche se le sue missioni ufficiali dovrebbero limitarsi all’espressione di «solidarietà con Israele». In questo questionario, l’avvocato francese elenca innanzitutto i principali attori “filoisraeliani”, tra cui il Crif e l’Unione degli studenti ebrei di Francia (UEJF).

Quando il ministero israeliano interroga Pascal Markowicz sulla «portata delle risorse che [il Crif] ha investito nella lotta contro la minaccia che grava sulla legittimità di Israele», questi risponde: «Il Crif intrattiene un dialogo permanente con le organizzazioni europee e io conosco personalmente alcune lobby al Parlamento europeo e alla Commissione».

«È anche importante avere un programma rivolto alle istituzioni europee affinché copino la legge francese sulla discriminazione che applico nei processi BDS, in modo da avere una legge europea completa che combatta il boicottaggio nei paesi europei», scrive ancora Pascal Markowicz all’attenzione del dipartimento incaricato della guerra legale israeliana. L’avvocato consiglia addirittura al ministero degli Affari esteri israeliano di farsi carico delle spese di difesa nei processi intentati contro le azioni di boicottaggio, poiché la Francia «è l’unico paese in cui possiamo vincere contro il BDS».

Il ministero della Giustizia israeliano interroga anche il suo corrispondente in Francia sulle principali sfide giuridiche che il Crif deve affrontare. Risposta di Pascal Markowicz: «Il problema principale è spiegare che non esistono “territori occupati” e che Gerusalemme è la capitale unificata di Israele». Aggiunge inoltre che «è molto difficile convincere i leader politici, i media o i giudici che l’antisionismo è il nuovo antisemitismo».

Intervistato da noi, Pascal Markowicz rivendica un ruolo di «precursore degli avvocati francesi nella lotta contro il boicottaggio dei prodotti israeliani», ma nega di intervenire presso il governo israeliano in qualità di membro del Crif. «Lo faccio come avvocato, non ha nulla a che vedere con il Crif», afferma.

Tuttavia, sia Pascal Markowicz che Marc Lévy vengono regolarmente indicati, nelle mail di cui siamo venuti a conoscenza, come i rappresentanti del Crif in Israele». È ancora il caso nel marzo 2017, quando Pascal Markowicz trasmette al dipartimento delle operazioni speciali un elenco di studi legali francesi di cui raccomanda i servizi. E anche nel febbraio 2018, quando partecipa alla conferenza internazionale degli avvocati contro la delegittimazione di Israele, in qualità di “membro del consiglio di amministrazione del Crif”, come si legge nel programma dell’evento. Nell’aprile 2019, Marc Lévy firma un’e-mail destinata al dipartimento delle operazioni speciali con la dicitura “rappresentante del Crif in Israele”.

Nella risposta che ci ha inviato, il Crif respinge “il postulato” secondo cui “il Crif agisce a livello europeo come una lobby attiva ma non dichiarata che esercita pressioni sui rappresentanti eletti”. “Questa affermazione falsa”, secondo il Crif, “deriva da pregiudizi complottisti”. Per quanto riguarda le attività dei membri del suo comitato direttivo presso il dipartimento israeliano degli affari speciali, il Crif ricorda che “sostiene le dichiarazioni di questi membri purché siano conformi ai suoi valori e alle sue missioni”.

L'inchiesta “Israel Files” condotta da otto media internazionali coordinati dalla rete European Investigative Collaborations (EIC) si basa su documenti riservati messi a disposizione dal sito senza scopo di lucro Distributed Denial of Secrets (DDoS). Essa rivela il ruolo di un dipartimento creato appositamente nel 2010 dal governo israeliano per condurre la sua “guerra legale” all'estero con un costo di decine di milioni di euro. L'obiettivo: difendere gli interessi di Israele e impedire azioni legali nei tribunali stranieri. Oltre a Mediapart, i media che hanno partecipato all'operazione “Israel Files” sono NRC (Paesi Bassi), Le Soir (Belgio), VG (Norvegia), Expresso (Portogallo), InfoLibre (Spagna), Reporters United (Grecia), tutti membri dell'EIC, nonché WOZ (Svizzera).