Il perverso tentativo di Netanyahu di sfruttare la strage di Bondi Beach

Il premier di Israele prova a speculare sullo sdegno per l’eccidio accusando l’Australia per aver riconosciuto lo Stato di Palestina. Ma ciò non renderà nessuno più sicuro

Domenica, a Bondi Beach, Sydney, un padre e un figlio armati di fucili hanno sparato su un migliaio di persone che si erano riunite per celebrare la festa di Hanukkah.

Quei due uomini volevano senza dubbio uccidere degli ebrei. Tra le vittime c’erano una bambina di 10 anni, un rabbino nato a Londra che predicava la pace e un sopravvissuto all’Olocausto che ha usato il proprio corpo per proteggere la moglie. In totale sono state uccise 16 persone e 42 sono state ricoverate in ospedale, tra cui quattro bambini.

Un eroico passante ha rischiato la vita per disarmare uno degli aggressori. Le immagini mostrano Ahmed al-Ahmed, un padre di due figli di 43 anni, che lotta con il tiratore per strappargli la pistola. Ahmed è stato portato in ospedale per essere curato per le ferite da arma da fuoco al braccio e alla mano.

L’attacco avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi. Finora sono state recuperate dalla scena del crimine sei pistole e tre bombe artigianali, anche se non ci sono ancora indizi che suggeriscano il coinvolgimento di altre persone. Il fatto che due uomini abbiano potuto accumulare un tale arsenale ha messo in discussione le leggi australiane sulle armi, un tempo molto severe, ma indebolite negli ultimi anni dalla crescente influenza della lobby delle armi.

Mentre alcuni hanno cercato di collegare le motivazioni dei tiratori al genocidio di Israele a Gaza, le autorità australiane hanno collegato il più giovane dei due, Naveed Akram, a una cellula dell’Isis a Sydney. Era stato segnalato per la prima volta ai servizi di sicurezza nel 2019 e alti funzionari che indagano sulla strage hanno riferito alla ABC australiana che la polizia aveva recuperato una bandiera dell’ISIS in un’auto riconducibile ai due uomini.

Coloro che sono interessati a fomentare l’odio stanno già sfruttando l’attacco nel tentativo di dividere le comunità. In un sobborgo di Sydney, sono state gettate teste di maiale sulle tombe dei musulmani, mentre i leader islamici della città hanno dichiarato che si rifiuteranno di celebrare i riti funebri per il corpo del più anziano dei due uomini armati ucciso dalla polizia. Il più giovane è in custodia cautelare.

Sulla scia del massacro, il primo ministro australiano Anthony Albanese si è unito ai leader della comunità di Sydney per invocare l’unità. Si tratta di un messaggio molto diverso da quello inviato dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che ha attribuito la responsabilità dell’attacco al riconoscimento dello Stato palestinese da parte dell’Australia. Questo perverso tentativo di sfruttare la violenza difficilmente renderà qualcuno più sicuro.

Steven Methven è il redattore di Novara Live, il programma serale di attualità e politica di Novara Media trasmesso su YouTube