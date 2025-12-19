Torna a Genova il più antico festival di circo-teatro

Circumnavigando, Festival Internazionale di Circo Teatro, in scena a Marassi, al Teatro dell’Arca della Casa circondariale

Se queste stanze non hanno più pareti, ma alberi infiniti…Parafrasando un genovese doc come Gino Paoli. Ma se queste stanze sono celle e se queste pareti sono quelle spesse e sorvegliate h24 di un carcere, ci vuole una vera magia per dare l’illusione, almeno per un’ora, di farle sparire.

Ed è un incantesimo che accade al Teatro dell’Arca della Casa circondariale di Genova, uno dei primi teatri in carcere in pianta stabile in Italia, in grado di conferire continuità a un’esperienza così particolare. Demiurghi di questo mondo fatato sono, in questo caso, i due componenti della compagnia francese Kirn, due ragazzi che portano in scena, in prima nazionale, in due spettacoli nella stessa giornata – uno per i detenuti e uno per gli spettatori “normali” – un inno alla complicità e all’unione fraterna. Anche se i due performer che condividono uno spazio semplice e spoglio infatti non sono fratelli, la coreografia è stata composta da due gemelli di cui uno solo è ora sul palco.

Rimane un gioco acrobatico che porta i due interpreti a sperimentare la solitudine e la collaborazione, il conflitto e l’armonia alla ricerca del proprio posto e della propria luce. Disorientamento, confusione, intreccio di corpi, acrobazie in loop: una coreografia raffinata tra virtuosismo, antagonismo e complicità come solo chi è fatto dello stesso sangue può condividere.

Circumnavigando Festival Internazionale di Circo Teatro ogni anno invade cortili, piazze e palcoscenici di tutta Genova, e torna in scena per la sua XXV edizione dal 6 al 31 Dicembre 2025 con un cartellone che coinvolge artisti di diverse provenienze tra Italia e estero all’insegna della parola d’ordine Fragile, che è il titolo di quest’anno.

Una scelta che richiama alla mente qualcosa di prezioso, da curare e preservare perché unico nella sua fragilità, ma allo stesso tempo potente nelle sue manifestazioni, nella ricerca che esprime, nel gioco dello spettacolo per il quale si mette alla prova e mette alla prova il suo pubblico. Fragile quanto infrangibile, corpi perfetti allenati allo sforzo circense eppure corpi fragili, sempre esposti – come quelli di tutti – all’eventualità di un incidente che, da categoria grammaticale del possibile, diventa circostanza esistenziale inevitabile. Prima o poi nella singole esistenze di ciascuno.

Corpi quindi che, nello splendore della loro perfomance, ci ricordano l’irripetibilità e caducità del flusso che scorre. Il lampo, momentaneo ed eterno, di un’estetica che diventa un’etica quando ci rapisce e nutre come la migliore cura per il tutto che, anche nostro malgrado, ci attraversa quotidianamente. Eternamente.

INFO E PROGRAMMA : Circumnavigando Festival