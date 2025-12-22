Come Los Angeles ha sconfitto Donald Trump

E come anche il resto del Paese può farlo

Bill Gallegos su The Nation / Illustrazione di Adrià Fruitós

Questo articolo, pubblicato nel numero di gennaio 2026, fa parte di uno speciale di The Nation dedicato alla coraggiosa presa di posizione di Los Angeles contro gli attacchi dell'amministrazione Trump alla città.

Donald Trump odia Los Angeles, e a ragione. Los Angeles è una deep-blue city che sostiene regolarmente i democratici a tutti i livelli di governo. È una città fortemente sindacalizzata in una nazione in cui il movimento sindacale sta annaspando. È a maggioranza nera e ispanica, con i bianchi che rappresentano solo il 28% dei suoi quasi 4 milioni di abitanti. E deve particolarmente irritare questo presidente, che si è fatto un nome attaccando gli immigrati, dover riconoscere che quasi il 35% della popolazione di uno dei centri urbani più ricchi del mondo proviene da un altro Paese. La Città degli Angeli è stata una delle prime città santuario degli Stati Uniti e rimane orgogliosa di questo status, rifiutando di collaborare con i teppisti dell’ICE e della polizia di frontiera che Trump ha scatenato per terrorizzare i quartieri neri, ispanici e asiatici della nazione.

È questa resistenza, e i modi sempre crescenti, diversi, militanti e creativi con cui sta sfidando la campagna di pulizia etnica del governo, che Trump odia sopra ogni cosa. Il movimento è stato inarrestabile dal momento del suo secondo insediamento, con azioni quasi quotidiane nei luoghi di lavoro, nelle chiese, nelle scuole, nei tribunali, nei centri di detenzione e negli alberghi dove sono alloggiati gli agenti dell’Ice. Per tutte queste ragioni, Trump ha deciso di intensificare la sua guerra contro LA. Nel giugno del 2025, ha ordinato l’invasione della città con oltre 4mila uomini della Guardia Nazionale e 700 marines. Con questa assurda rievocazione dell’assalto alle “sale di Montezuma”, Trump sperava di schiacciare ogni resistenza, terrorizzare gli immigrati e inviare un messaggio forte alle altre città orgogliose e protettive della loro diversità.

Ma Trump non ci è riuscito. Los Angeles ha rifiutato di piegarsi. E alla fine di luglio, quasi tutti i 5.000 soldati se ne erano andati. “Il presidente Trump si sta rendendo conto che la sua messinscena politica ha avuto l’effetto contrario”, ha annunciato il governatore della California Gavin Newsom. “Questa militarizzazione è sempre stata inutile e profondamente impopolare”. Quello che ha detto Newsom era vero. Ma è importante ricordare che ci è voluta una feroce ed efficace opposizione locale per arrivare a questa consapevolezza. La storia di quell’opposizione offre una lezione alle comunità di tutto il paese.

La LA Resistencia, già mobilitata per opporsi alle espulsioni, era pronta quando le truppe di Trump hanno fatto il loro ingresso. Il 6 giugno sono state organizzate grandi manifestazioni presso un centro di detenzione nel centro della città.

Lo stesso giorno, il presidente della SEIU California (Unione dei lavoratori statali della California) David Huerta è rimasto ferito ed è stato arrestato mentre documentava un raid dell’ICE nel centro di Los Angeles. In una dichiarazione rilasciata dal suo letto d’ospedale, Huerta ha detto: “Quello che mi è successo non riguarda me; riguarda qualcosa di molto più grande… Persone che lavorano duramente, membri della nostra famiglia e della nostra comunità, vengono trattati come criminali.

Il pestaggio e l’arresto di Huerta hanno dato una forte accelerazione alla resistenza. La Los Angeles County Federation of Labor, uno dei più importanti sindacati del Paese, è entrata in azione. Il 9 giugno, una manifestazione guidata dai lavoratori ha attirato migliaia di persone nel centro della città per chiedere il rilascio di Huerta e la fine dell’occupazione della città. I sindacati hanno organizzato raduni e manifestazioni, si sono uniti ad altre azioni in difesa degli immigrati e hanno aggiunto le voci di decine di migliaia di lavoratori alle richieste di ritirare le truppe da Los Angeles e porre fine alle terribili retate dell’ICE.

I sindacati sono stati fondamentali non solo per le loro dimensioni, risorse e portata, ma anche perché molti dei loro membri sono immigrati o discendenti di immigrati. Le minacce dell’ICE sono reali e pericolose per questi lavoratori, le loro famiglie e le loro comunità, così come per le imprese locali, i gruppi sociali, le chiese e persino le squadre sportive giovanili che sono essenziali per i loro quartieri. Questa preoccupazione ha unito i lavoratori in un’ampia coalizione multisettoriale che includeva forze sociali chiave. Per molti versi, questa straordinaria coalizione rappresentava l’embrione del necessario fronte unito antifascista.

Oltre al movimento sindacale, si sono uniti anche i centri per i lavoratori e le organizzazioni per i diritti degli immigrati. Anche la comunità religiosa si è mobilitata: Clergy and Laity United for Economic Justice e la Holman United Methodist Church, una delle più grandi chiese afroamericane della città, hanno offerto congiuntamente seminari sul tema “conosci i tuoi diritti” e corsi di formazione sulla resistenza non violenta. Anche la diocesi cattolica romana di Los Angeles, con la sua enorme presenza nelle comunità latine e di immigrati, ha svolto un ruolo importante.

Altrettanto importante è stata la battaglia legale. Nel giugno 2025 il governatore Newsom ha citato in giudizio l’amministrazione Trump per il dispiegamento della Guardia Nazionale, e anche organizzazioni come l’Immigrant Defenders Law Center, l’American Civil Liberties Union of Southern California, il National Lawyers Guild e il Mexican American Legal Defense and Educational Fund (MALDEF) hanno intrapreso azioni legali fondamentali. In una sentenza particolarmente cruciale, il giudice distrettuale statunitense Charles Breyer ha stabilito che l’impiego della Guardia Nazionale violava il Posse Comitatus Act, che limita l’uso delle forze armate per l’applicazione della legge interna. La potente sentenza di 52 pagine di Breyer ha stabilito che l’amministrazione aveva violato deliberatamente la legge federale. Avvertendo che Trump sembrava intenzionato a “creare una forza di polizia nazionale con il presidente come capo”, il giudice ha vietato al Pentagono di “ordinare, istruire, addestrare o utilizzare la Guardia Nazionale attualmente schierata in California e qualsiasi truppa militare finora schierata in California” per “effettuare arresti, fermi, perquisizioni, sequestri, pattugliamenti di sicurezza, controllo del traffico, controllo della folla, controllo delle rivolte, raccolta di prove, interrogatori o attività di informatori”. I tribunali continuano a discutere su queste questioni, ma Breyer ha stabilito uno standard che i membri del Congresso possono adottare per chiedere di avere voce in capitolo sugli schieramenti di Trump.

Le sentenze legali ricevono molta attenzione dai media. Ma gli artisti e gli attivisti culturali attirano l’attenzione nelle strade. E loro erano un altro settore critico della resistenza. Musicisti come Ivan Cornejo e Junior H, insieme ad altri artisti, hanno contribuito a raccogliere fondi per le organizzazioni che difendono i diritti degli immigrati e a coprire le spese legali delle famiglie di immigrati. Star come Olivia Rodrigo, Becky G, Finneas, Chiquis e Tyler, the Creator hanno condannato pubblicamente le azioni federali; will.i.am, cresciuto nel quartiere popolare di East LA Estrada Courts, ha pubblicato un brano di grande successo, “East LA”, insieme al suo compagno dei Black Eyed Peas Taboo. Allo stesso tempo, gli artisti di Los Angeles hanno utilizzato murales, proteste, arte di strada e mostre per resistere e condannare le retate dell’ICE e il dispiegamento militare che era iniziato.

È sorprendente che uno dei settori più importanti del fronte antifascista fosse costituito dai democratici liberali e neoliberisti. Invece di inchinarsi a Trump quando ha minacciato di tagliare gli aiuti federali se non avessero sostenuto il suo progetto di pulizia etnica, un’incredibile schiera di funzionari eletti democratici si è schierata contro di lui, tra cui Newsom, i due senatori della California, quasi tutti i democratici della delegazione congressuale della California e la maggioranza democratica nell’Assemblea e nel Senato della California, nonché il sindaco di Los Angeles Karen Bass, il Consiglio comunale, il consiglio scolastico (e il sovrintendente scolastico) e il potente Consiglio dei supervisori della contea. Questo ampio sostegno da parte dei politici democratici non solo ha rafforzato la resistenza, ma ha anche spinto i media mainstream, compresi importanti organi di informazione come il Los Angeles Times, a fornire una copertura costante dell’opposizione alle truppe e un forte sostegno editoriale alla richiesta di allontanarli dalla città.

Non sorprende che le retate dell’ICE e lo schieramento delle truppe abbiano causato gravi problemi alla comunità imprenditoriale di Los Angeles. Le imprese edili (comprese quelle impegnate nella ricostruzione dopo gli incendi boschivi a Pacific Palisades e Altadena), gli hotel, i ristoranti, le fabbriche di abbigliamento e le piccole e medie imprese che dipendono dai clienti immigrati hanno subito perdite di fatturato. I lavoratori immigrati temevano di andare al lavoro a causa delle possibili retate dell’ICE, e i clienti con la stessa paura hanno evitato i ristoranti e le attività commerciali locali. L’economia di Los Angeles ha subito un duro colpo a causa del maldestro tentativo di Trump di costringere la città a “piegarsi”. Di conseguenza, la Camera di Commercio dell’area di Los Angeles e il Consiglio Commerciale di Los Angeles sono stati tra gli “alleati non tradizionali” che si sono espressi contro le truppe e le retate dell’ICE.

Il sostegno è arrivato anche dai sobborghi della città, abitati prevalentemente da bianchi della classe media. Un esempio inaspettato è stato quello dei residenti di Topanga Canyon, che hanno preso l’iniziativa di distribuire volantini nei mercati agricoli locali, informando la gente sul perché dovesse opporsi alle retate dell’ICE e su come potesse sostenere i lavoratori agricoli che in precedenza erano stati presi di mira dalla Migra. Questo è stato un esempio lampante del perché dovremmo riconoscere che ogni forma di resistenza è preziosa.

Ci sono diverse lezioni chiave da trarre dalla LA Resistencia.

Costruisci sulle tue basi organizzative. Non c’è bisogno di reinventare la ruota. Molti dei gruppi che hanno respinto il dispiegamento delle truppe federali si organizzavano da anni e avevano una base che poteva che poteva intervenire immediatamente quando l’esercito entrava in azione. Anche prima dello schieramento delle truppe, sindacati come Unite Here Local 11, che rappresenta i lavoratori degli hotel e dei ristoranti, e United Teachers Los Angeles, con educatori che insegnano in grandi comunità di immigrati, erano stati attivi nell’opporsi alle retate dell’ICE. I pilastri del movimento come il Pilipino Workers Center, il Los Angeles Black Worker Center e la Koreatown Immigrant Workers Alliance organizzano da tempo i lavoratori di colore a basso reddito, molti dei quali immigrati, nei settori dell’assistenza sanitaria domiciliare, della ristorazione, dell’edilizia e dell’abbigliamento della città. Aquilina Soriano Versoza, direttrice esecutiva del Pilipino Workers Center, ha spiegato: “Abbiamo ampliato la rete LA Rapid Response Network, lanciato proteste e veglie, organizzato una Summer of Action con azioni quotidiane, organizzato eventi comunitari che integravano cultura e assistenza per rivendicare le nostre strade e incontrato i principali legislatori per documentare e denunciare come il governo federale mentisse e allo stesso tempo violasse il nostro diritto costituzionale di non essere arrestati o prelevati dalle strade o dal posto di lavoro senza un motivo valido. Di non essere vittime di profilazione razziale o presi di mira perché siamo lavoratori a basso reddito”.

Quando le retate dell’ICE si sono intensificate nel giugno di quest’anno, una coalizione cittadina composta da sindacati, organizzazioni per i diritti degli immigrati, centri per i lavoratori e altre organizzazioni ha iniziato a inviare i propri membri all’Home Depot, uno dei luoghi di ritrovo preferiti dai lavoratori a giornata. Si sono distribuiti nei ristoranti, negli autolavaggi (un obiettivo piuttosto recente dell’organizzazione sindacale, guidata dal CLEAN Carwash Worker Center), mercatini dell’usato, chiese e quartieri di immigrati. Ovunque l’ICE inviasse i suoi teppisti, la gente era lì: documentava e protestava contro le loro azioni, distribuiva volantini con i diritti dei lavoratori e informazioni su come questi ultimi potessero accedere al sostegno reciproco. È stata la base fondamentale per lo sforzo di allontanare le truppe.

Avere un obiettivo chiaro. Il tema ricorrente dei sindacati, delle altre organizzazioni di lavoratori, dei rappresentanti democratici eletti e di tutti i partecipanti alla resistenza era: ritirare subito le truppe e porre fine alle retate dell’ICE. Ciò ha fornito una guida generale a tutti i settori del fronte unito e ha creato il tanto ricercato “messaggio coerente e convincente” che spesso manca ai nostri movimenti.

Unire tutti coloro che possono essere uniti. Come ho scritto in precedenza, attorno a questi obiettivi chiari si è formato il più ampio dei fronti. Avere una così vasta gamma di forze che si sono espresse attivamente non solo ha influenzato positivamente la copertura dei media mainstream, ma ha anche fornito una sorta di protezione alle “forze di strada” che hanno mobilitato migliaia di angelini. Il professore della USC Manuel Pastor ha parlato dell’importanza che le coalizioni abbiano profondità e forza. “Una parte non raccontata della storia: molti imprenditori erano sconvolti dalle espulsioni dei loro lavoratori”, ha osservato, “e da ciò sono nati alcuni alleati insoliti. Quindi, una lezione: mantenete la coalizione anti-ICE il più ampia possibile”. Pastor ha anche menzionato un’altra lezione importante: “Se avete funzionari pubblici solidali su questo tema, mettete da parte le differenze che avete su altre questioni per farle diventare parte integrante della resistenza”

La sinistra sa come farlo. L’esperienza di Los Angeles dimostra che la sinistra può davvero lavorare in modo costruttivo e senza i problemi settari che da tempo affliggono i movimenti di protesta. Con una così ampia gamma di forze in lotta, il rischio di scontri tra ego, lotte di potere e protagonismo era elevato. Anche quando coalizioni diverse lavoravano su questioni simili – come la difesa degli immigrati, l’assistenza alimentare e la formazione sui “tuoi diritti” – tutti hanno tenuto gli occhi puntati sull’obiettivo. Nessuna delle coalizioni ha criticato o attaccato le altre. Non c’è stata nessuna di quelle idiozie settarie del tipo “questo è il mio territorio” che così spesso indeboliscono e addirittura distruggono i movimenti. Ogni gruppo aveva la propria politica distinta, ognuno aveva le proprie priorità, ma tutti avevano un messaggio comune: cacciare queste truppe d’assalto dalla nostra città e fermare le retate fasciste dell’ICE.

Quando ci uniamo e lottiamo, possiamo vincere! Prima che la Gestapo di Trump venisse cacciata da Los Angeles, ha cercato di affermare di aver “salvato la città dall’incendio”. Il suono successivo che si è sentito è stato quello di milioni di angelini che ridevano a crepapelle di fronte a questa assurda affermazione. Poi un forte e ampio fronte antifascista ha costretto il presidente a ritirare la Guardia Nazionale e i Marines. Suzi Weissman, una commentatrice politica locale molto rispettata, ha riassunto bene la situazione: “La militarizzazione è stata una provocazione e l’atto di apertura di Trump nella sua guerra contro ‘il nemico interno’”.

Da allora Trump ha inviato truppe a Washington, DC, e ha minacciato Chicago, Memphis e Portland, città blu, spesso con sindaci afroamericani, definendoli “ bellicosi” e apocalittici. Ma Los Angeles ha dimostrato al Paese che la resistenza e la solidarietà funzionano: quando le persone si organizzano e restano salde, anche un presidente deciso a reprimere può essere respinto. Se Trump pensava che Los Angeles sarebbe stata il modello per la sua presa di potere autoritaria, ciò che ha ottenuto invece è stato il modello per sconfiggerla.

La lotta non è finita. L’ICE ha continuato e persino accelerato le sue terribili retate a Los Angeles e in tutti gli Stati Uniti, ricordando con forza che la difesa degli immigrati deve rimanere una priorità assoluta per coloro che sono determinati a schiacciare la minaccia del fascismo e a rinnovare ed espandere la democrazia. C’è ancora molto da fare, tra cui lo sviluppo di una strategia nazionale per sconfiggere MAGA, radicata nelle lezioni apprese da Los Angeles e da altre città di resistenza, in grado di unire i lavoratori e altri movimenti sociali essenziali e di rafforzare efficacemente la resistenza indebolendo i nostri nemici. Ma Los Angeles ci dimostra non solo che questo deve essere fatto, ma che può essere fatto e che possiamo vincere.

Come diciamo nel Movimento di Liberazione Chicano, Sí Se Puede!!!