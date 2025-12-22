Starmer sta lasciando morire sei detenuti in sciopero della fame

Sei attivisti di Palestine Action chiedono un processo equo e la chiusura della filiale di una fabbrica d’armi israeliana. Ma rischiano di morire

Anche secondo gli standard del Babbo Natale più indulgente e clemente, non si può dire che il governo di Keir Starmer sia stato buono quest’anno.

Abbiamo assistito a un bilancio in violazione del manifesto elettorale trapelato in anticipo, imbarazzanti marce indietro sull’abolizione del limite massimo di due figli per l’assegno familiare, sulla riforma del welfare e sul taglio dei sussidi per il riscaldamento invernale dei pensionati, e a raffiche di briefing feroci e speculazioni sulla leadership, mentre i sondaggi del Labour registravano risultati sempre più disastrosi.

Poi ci sono stati i piani approvati da Tommy Robinson per i richiedenti asilo, il sostegno al diritto degli hooligan israeliani di scatenarsi a Birmingham e l’ennesima codardia del governo nei confronti della continua campagna di pulizia etnica di Israele a Gaza.

E se tutto questo non bastasse a giustificare un pezzo di carbone nella calza del governo la mattina di Natale, il 2025 ha visto anche Starmer usare la legge antiterrorismo come arma per mettere al bando Palestine Action, proteggendo così i siti britannici del più grande produttore di armi israeliano mentre anziane ottantenni venivano portate via dalla polizia.

Con l’avvicinarsi della pausa natalizia del parlamento, c’è un capitolo vergognoso ancora aperto: i sei prigionieri in sciopero della fame, che con ogni ora di inazione del governo rischiano sempre più di subire danni fisici irreversibili o di morire.

Almeno due dei detenuti, arrestati in relazione all’attivismo di Palestine Action, hanno ormai superato i 48 giorni di rifiuto del cibo. Il giorno 46 è stato il momento in cui uno dei 23 partecipanti allo sciopero della fame repubblicano irlandese del 1981 è morto nell’ambito della lotta contro l’occupazione coloniale britannica dell’Irlanda.

Ma Starmer e il suo gabinetto sembrano non avere nulla da dire.

Quando Jeremy Corbyn lo ha sfidato a impegnarsi a incontrare i rappresentanti degli scioperanti della fame alla Camera dei Comuni mercoledì, il primo ministro ha risposto che sta seguendo le “regole e le procedure” in vigore.

Queste “regole e procedure” sembrano poco adatte a salvaguardare la vita di coloro che continuano lo sciopero della fame: Amu Gibb (Amy Gardiner-Gibson), Qesser Zuhrah, Heba Muraisi, Teuta “T” Hoxha, Kamran Ahmed e Lewie Chiaramello.

Zuhrah, Muraisi, Hoxha e Ahmed fanno parte dei “Filton 24”, detenuti in relazione a un’irruzione in una fabbrica di armi della Elbit Systems, mentre Gibb e Chiaramello sono detenuti in relazione a danni causati ad aerei della RAF Brize Norton, dove sono stati spruzzati con vernice rossa.

Zuhrah, che dal 2 novembre rifiuta di nutrirsi, ha visto la sua salute deteriorarsi gravemente questa settimana, soffrendo di forti dolori al petto, incapacità di stare in piedi e ripetute perdite di coscienza. Mercoledì è stata portata in ospedale dall’HMP Bronzefield dopo ore di protesta fuori dalla prigione privata.

Il gruppo di attivisti Prisoners For Palestine (PFP) ha dichiarato di aver tentato ripetutamente di chiamare un’ambulanza per Zuhrah per un periodo di 19 ore, ma è stato informato dagli operatori del 999 che il veicolo di emergenza sarebbe stato respinto dalla prigione.

Gli avvocati che rappresentano gli scioperanti della fame hanno avvertito questa settimana che senza l’intervento del ministro della Giustizia David Lammy i loro clienti moriranno, mentre Shahmina Alam, sorella di Ahmed, ha affermato che il governo sta mettendo in pericolo la vita dei detenuti e ha descritto le forze dell’ordine e i sistemi carcerario e giudiziario come “corrotti”. Lammy ha finora rifiutato di incontrare i familiari.

Le richieste degli scioperanti della fame sono un processo equo, la chiusura di tutti i siti Elbit nel Regno Unito e l’immediata concessione della libertà provvisoria, poiché tutti hanno già superato il limite di custodia cautelare di 182 giorni.

Le risatine dei parlamentari alla Camera dei Comuni, i commenti sarcastici dei commentatori di destra e degli utenti dei social media che postano “mangia un panino” tradiscono la loro cecità rispetto all’uso storico degli scioperi della fame nella lotta politica – dall’India e dall’Irlanda alla Palestina occupata – e alle macchie sulla reputazione di coloro che fanno orecchie da mercante.

Con oltre 70.000 palestinesi uccisi nel genocidio israeliano e con la vita di sei persone che si sono opposte a questo in bilico, l’impegno del governo a salvaguardare le operazioni della più grande azienda produttrice di armi israeliana sul suolo britannico appare sempre più grottesco.

Harriet Williamson è redattrice e giornalista per Novara Media.