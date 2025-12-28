Il problema di droga di Musk è più grave di quanto si pensi

Che succede a mischiare ketamina, ecstasy e funghi con l’ideologia di estrema destra? Spoiler: il risultato non è affatto piacevole

Negli ultimi anni, la mente di Elon Musk ha subito un drastico cambiamento in due direzioni, una laterale e l’altra verticale. Dal punto di vista ideologico, è passato dall’essere un moderato centrista sostenitore delle grandi imprese e di Barack Obama a un sostenitore di estrema destra di Donald Trump, consigliere della Casa Bianca il cui controverso mandato è terminato mercoledì scorso. Dal punto di vista cognitivo, Musk è passato dall’essere iperbolico ma ancora con i piedi per terra all’essere, o almeno così sembrerebbe, quasi permanentemente su di giri. Questa metafora potrebbe essere troppo datata per Musk, il futurista high-tech dietro Space-X e Starlink. Forse è più accurato dire che è su di giri come un satellite che orbita nell’esosfera e che occasionalmente è sul punto di lasciare l’orbita terrestre per uscire completamente dal sistema solare.

Il fatto che Musk faccia uso di ketamina e altre sostanze che alterano la mente è noto da tempo. Come ho sottolineato a marzo, “l’uso (o abuso) di droghe illegali da parte di Musk, tra cui LSD, cocaina, ecstasy e funghi allucinogeni, oltre alla ketamina, è stato riportato da testate autorevoli come il Wall Street Journal”. Venerdì, il New York Times ha pubblicato un articolo ampiamente documentato che ha chiarito che l’uso di droghe da parte di Musk è ancora più intenso e indisciplinato di quanto descritto nelle precedenti segnalazioni:

Il consumo di droghe da parte di Musk andava ben oltre l’uso occasionale. Raccontava di assumere così tanta ketamina, un potente anestetico, da avere effetti sulla vescica, un effetto noto dell’uso cronico. Assumeva ecstasy e funghi allucinogeni. E viaggiava con una scatola di medicinali che conteneva circa 20 pillole, tra cui alcune con il marchio dello stimolante Adderall, secondo una foto della scatola e le testimonianze di persone che l’hanno vista.

Questo resoconto si concentra principalmente sui mesi precedenti alle ultime elezioni, anche se non c’è motivo di pensare che Musk abbia moderato il suo consumo di droga più recentemente. L’articolo del Times è incentrato sulla personalità. Inoltre, inquadra il consumo di droga in termini di comportamento sempre più “incostante” di Musk, compresa la sua complicata vita personale. Questo comportamento “incostante” include il saluto fascista durante l’evento di insediamento di Trump. Come conseguenza della sua ideologia “pro-natalista”, secondo cui le persone di intelligenza superiore devono popolare la terra, Musk ha 14 figli “noti” da diverse donne, il che ha portato a continue battaglie per la custodia (secondo alcune fonti, la prole effettiva di Musk sarebbe molto più numerosa, poiché ci sono numerosi figli non ancora riconosciuti). Ashley St. Clair, che ha dato alla luce l’ultimo piccolo Muskling a febbraio, dice che lui le ha detto che “sarebbe disposto a dare il suo sperma a chiunque volesse avere un figlio”.

Ovviamente, la bizzarra personalità di Musk è un fattore determinante nel suo comportamento stravagante, compreso il suo consumo epico di droghe. Ma è un errore considerare Musk come un eccentrico isolato o dissociare le sue azioni dal loro contesto politico. L’interesse di Musk per le sostanze che alterano la mente e il suo sostegno sempre più acceso all’ideologia di estrema destra vanno infatti di pari passo. Il 28 aprile Jules Evans, del Psychedelic Challenge Project, ha pubblicato un interessante saggio sul New York Times sostenendo che “un movimento psichedelico un tempo di sinistra” è diventato “strettamente intrecciato” con l’amministrazione Trump. Le prove fornite da Evans sono rivelatrici: i sostenitori di Trump della Silicon Valley, come Peter Thiel, stanno investendo nelle sostanze psichedeliche e il segretario alla Salute e ai Servizi umani Robert F. Kennedy Jr. (che secondo quanto riferito avrebbe venduto cocaina quando era studente universitario ad Harvard) è un entusiasta sostenitore dell’uso delle sostanze psichedeliche come trattamento per i traumi.

Ma la narrazione storica presentata da Evans, secondo cui le sostanze psichedeliche un tempo erano appannaggio della sinistra interessata agli ideali hippy di pace ed espansione della coscienza, mentre ora sono abbracciate dalla destra interessata a fare soldi, è falsa. In realtà, le droghe che alterano la mente sono uno strumento e da molti decenni (se non secoli) sono utilizzate sia dalla destra che dalla sinistra.

All’inizio del XIX secolo, i consumatori di droga più importanti nella cultura britannica erano esponenti di spicco del partito conservatore come Samuel Taylor Coleridge e Thomas De Quincey (autore del vivido libro di memorie del 1821, Confessioni di un mangiatore di oppio inglese), che odiavano ferocemente i giacobini e i movimenti pro-democrazia. Con la loro immaginazione immersa in fantasticherie da oppio, questi giganti della letteratura scrissero saggi ricchi di immagini gotiche per esprimere il loro disprezzo reazionario per la modernità.

Nel suo libro Blitzed: Drugs in Nazi Germany (2015), lo storico Norman Ohler sottolinea il fatto che il regime di Hitler aveva una forte affinità con la metanfetamina, comunemente nota come meth. La droga (che all’epoca era legale) era un importante carburante per la macchina da guerra nazista, che utilizzava la meth come agente energizzante per i soldati (poiché riduceva sia la paura che il bisogno di dormire).

Più vicino a noi, alcuni libertari americani sono da tempo favorevoli alla cultura della droga. Come documenta Brian Doherty nel suo divertente libro Radicals for Capitalism (2007), negli anni ’50 un gruppo di imprenditori militanti libertari associati alla Foundation for Economic Education divenne un insolito gruppo di sperimentatori della droga LSD (allora legale) appena scoperta. Questo gruppo includeva William C. Mullendore, ex assistente di Herbert Hoover e un tempo vicepresidente della South California Edison, nonché il potente avvocato James Ingebretsen. All’inizio degli anni ’50, questo gruppo, normalmente dedito alla repressione sindacale e alla promozione di un rovesciamento del New Deal, cadde sotto l’influenza del guru New Age Gerald Heard (che occasionalmente fungeva anche da mentore spirituale per figure culturali come il poeta W.H. Auden e il romanziere Aldous Huxley). Forse perché si sentivano così alienati da un’America in cui la previdenza sociale era diventata inattaccabile e la densità sindacale era alta, si rivolsero a droghe che alteravano la mente per offrire una via verso una realtà alternativa.

Sotto la celebrazione dell’espansione spirituale di Heard, Doherty osserva che “questa squadra di industriali e professionisti dell’alta borghesia alla ricerca spirituale ha vissuto una prima ondata di avventurismo psichedelico, prima di quella più populista della metà-fine degli anni ’60.” Naturalmente, i ricchi sono abituati a vedere il mondo come il loro parco giochi, dove possono correre rischi che non necessariamente vorrebbero condividere con la plebe. In questo spirito, come descrive Sam Tanenhaus nella sua nuova biografia di William F. Buckley Jr., alla fine degli anni ’60 Buckley e il collega redattore del National Review James Burnham (entrambi feroci elitari) sperimentarono l’LSD.

La San Francisco degli anni ’60 era la patria sia della controcultura che del fiorente settore tecnologico. Nel 1961, l’ingegnere Myron J. Stolaroff fondò la International Foundation for Advanced Study a Menlo Park, in California, per promuovere l’uso delle sostanze psichedeliche come strumento per la creatività. Come osserva lo scrittore Malcolm Harris nel suo libro Palo Alto del 2023, “l’acido è stato commercializzato fin dall’inizio ai lavoratori della conoscenza della Bay Area come aiuto alla produttività”. Harris osserva che questa tradizione continua nella recente “ondata di interesse per il ‘microdosaggio’, ora un metodo popolare per migliorare le prestazioni nei circoli tecnologici della Silicon Valley che prevede l’assunzione di piccole quantità di LSD prima del lavoro”.

È questa cultura della Silicon Valley di usare droghe per migliorare le prestazioni mentali che ha influenzato più chiaramente Musk. Ma parallelamente alla cultura della droga della Silicon Valley, esiste una cultura più edonistica intorno a Donald Trump (che personalmente è contrario all’alcol e alle droghe). Come riportato da Rolling Stone nel 2024, la prima amministrazione Trump era “inondata” di speed e Xanax.

Tra la destra, droghe come la ketamina non sono utilizzate solo in uno spirito utilitaristico per ottenere un vantaggio competitive sui rivali, ma sono legati a una più ampia ideologia di superiorità di casta. Musk ha un complesso del salvatore, legato alla sua convinzione di essere una figura predestinata con la missione di “rendere la vita multiplanetaria ed estendere la luce della coscienza alle stelle”. In altre parole, Musk si considera un Übermensch nietzscheano, al di là delle norme mondane del bene e del male. Ma a volte anche un Übermensch ha bisogno di un piccolo aiuto per accedere ai suoi superpoteri. Nei fumetti, questo avviene solitamente attraverso l’esposizione alle radiazioni; nella vita reale, attraverso farmaci che migliorano le prestazioni. (Non a caso, Musk è un grande fan dell’epopea fantascientifica di Frank Herbert Dune [1965], dove una combinazione di farmaci e ingegneria genetica produce un superuomo. Ciò che Musk non capisce è che il romanzo di Herbert è una critica a questo piano fascista).

Chiunque faccia uso di droghe sa che il vero pericolo non è solo il sovradosaggio, ma anche il mescolarle per ottenere una miscela troppo potente. Nel caso di Musk, egli non solo ha mescolato molte droghe potenti, ma ha aggiunto anche i poteri ancora più tossici e alteranti della mente dell’ideologia di destra.

Sulla rivista psicoanalitica Parapraxis, la studiosa Taija Mars McDougall, attualmente ricercatrice post-dottorato presso l’Università della California, ha riflettuto su ciò che accade quando si mescola la ketamina con un’ideologia elitaria. Lei osserva che la ketamina è “la droga del nostro tempo”, proprio come le epoche precedenti erano state definite da droghe diverse (gli anni Sessanta dalla marijuana e dall’LSD, gli anni Settanta dalla cocaina).

McDougall richiama l’attenzione sugli scritti dell’alleato di Musk nella Silicon Valley, Marc Andreessen, il cui saggio del 2023 “The Techno-Optimist Manifesto” has a chapter called “Becoming Technological Superman.” In quel capitolo, Andreesen (che è anche personalmente astinente) scrive: “Non siamo primitivi che tremano di paura davanti ai fulmini. Siamo i predatori al vertice della catena alimentare; i fulmini lavorano per noi”.

La ketamina, suggerisce McDougall, è il fulmine che Musk vede come un mezzo per diventare un predatore al vertice della catena alimentare e dominare tutti i primitivi che non sono pronti a diventare superuomini. Considerando l’adesione di Musk al razzismo, in particolare la sua promozione della menzogna del «genocidio bianco», non è difficile concludere che i «primitivi» in questo scenario siano le persone che tradizionalmente sono emarginate dal punto di vista razziale.

Come sostiene McDougall:

Quando coloro che sono al comando del potente nesso tra tecnologia e finanza utilizzano la ketamina a fini terapeutici, ricreativi e non solo, ciò sembra indicativo del significato economico della volontà di Musk di ricorrere a un eccessivo indebitamento – assumendosi debiti sempre più pericolosi per acquistare, ad esempio, Twitter – e della volontà dei tecno-ottimisti di ricorrere a un eccessivo indebitamento per diventare i predatori al vertice della catena alimentare. Attraverso la ketamina, potremmo comprendere… la pericolosità di una psiche bianca senza limiti, le sue fantasie di dominio tecnologico e ciò che i discepoli di un tale movimento sono disposti a promettere per raggiungerlo, riuniti in una figura come Musk.

Nel suo ricco saggio, McDougall attinge alle sue esperienze personali con la ketamina per sostenere in modo convincente che la discesa di Musk nella fantasia ideologica (completa di paranoia e disprezzo per le prove contrarie) è stata esacerbata dal suo consume di droghe.

È deplorevole che Musk sia diventato il volto pubblico sgradevole della nuova rivoluzione psichedelica. Come giustamente osserva Jules Evans, c’è una dimensione di classe nel modo in cui i plutocrati hanno dirottato promettenti scoperte terapeutiche:

Molti membri della classe dei milionari e dei miliardari hanno trovato significato, guarigione e gioia nelle sostanze psichedeliche e vogliono portarle alle masse. (Prendete una qualsiasi delle grandi dinastie americane – i Getty, i Rockefeller, i Mellon, i Koch, gli Hearst – e probabilmente troverete un membro che ha donato denaro a cause psichedeliche). Possono liquidare le preoccupazioni sulla sicurezza come sensazionalismo o propaganda della guerra alla droga, ma le loro risorse consentono loro di accedere a mesi di terapia e di assentarsi dal lavoro per riprendersi dopo un brutto trip. La maggior parte degli americani non può permettersi questo lusso.

Evans chiede giustamente “una migliore rete di sicurezza pubblica per le sostanze psichedeliche”. Droghe come la ketamina, i funghi e l’LSD potrebbero davvero arricchire l’umanità. Sono troppo preziose per essere lasciate solo ai nazisti. Per quanto riguarda Musk, ha bisogno di smettere di colpo, non solo con le droghe, ma anche con la fantasia di essere un superuomo di razza.