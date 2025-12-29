Che mito Brigitte Bardot (prima di diventare razzista)!

Brigitte Bardot è morta all’età di 91 anni. Lo storico Émilie Giaime spiega perché la superstar ha incarnato un modello di «donna potente» nella Francia rigida dei Trenta Gloriosi. Prima che la sua immagine fosse offuscata dal suo sostegno all’estrema destra e dalle sue dichiarazioni razziste.

Una donna mitica è morta domenica 28 dicembre. Brigitte Bardot, prima superstar del cinema francese, presentata come un’icona della libertà delle donne nella Francia rigida di prima del maggio 1968, si è spenta all’età di 91 anni. Rivelatasi nel 1956 nel film Et Dieu… créa la femme (E Dio creò la donna) di Roger Vadim, all’età di 22 anni, scatenò una “Bardot mania” su scala planetaria.

In una società allora profondamente conservatrice, la sua libertà sessuale e sentimentale, ma anche la sua volontà di condurre la carriera come meglio credeva, sconvolsero l’immaginario collettivo e influenzarono un’intera generazione.

Brigitte Bardot è anche la storia di una donna perseguitata e molestata dai media e dai paparazzi, che nel 1973 mise fine alla sua carriera per dedicarsi alla causa degli animali. Il mito Bardot sarà tuttavia intaccato a partire dagli anni ’90, quando si avvicina all’estrema destra, sostiene Marine Le Pen e sposa un consigliere di Jean-Marie Le Pen, presidente del Front National (oggi Rassemblement National). Moltiplica le dichiarazioni razziste, che le hanno causato cinque condanne penali per istigazione all’odio razziale.

Émilie Giaime, che insegna storia contemporanea e dei media all’Istituto cattolico di Parigi, ha sostenuto nel 2023 una tesi dal titolo «Brigitte Bardot “au procès de la femme moderne”: un événement d’opinion au tournant des années 1960 en France». Torna sull’influenza di questa “donna potente”, che ha contribuito alla liberazione delle donne senza mai rivendicare il proprio femminismo.

Mediapart: Nella sua reazione alla morte di Brigitte Bardot, il presidente Emmanuel Macron ha affermato che era una “figura femminile nell’immaginario della nazione”. Cosa ne pensa?

Émilie Giaime: Lo era, ma non sono d’accordo con la visione essenzializzata sottintesa dalla “figura della Donna”. Brigitte Bardot era una donna eccezionale, che ha saputo entrare in sintonia con le aspirazioni collettive di molte giovani donne all’inizio degli anni ’60, in una società francese ancora molto rigida.

La grande filosofa femminista Simone de Beauvoir ha ampiamente decostruito quello che chiamava il “mito della Donna” in “Il secondo sesso” nel 1947. Nel 1959 ha pubblicato un articolo intitolato “Brigitte Bardot e la sindrome di Lolita”, molto elogiativo nei confronti della giovane attrice. In particolare, scriveva: “Nel gioco dell’amore, lei è sia la cacciatrice che la preda. Il maschio è un oggetto per lei, esattamente come lei è un oggetto per lui. Ed è proprio questo che ferisce l’orgoglio maschile. » Nei suoi film, ma ancora di più nella sua vita, Bardot è stata un gigantesco oggetto del desiderio, ma anche, cosa più rara, una donna che ha accettato il proprio desiderio e ha vissuto di conseguenza. Il che, dato il contesto, non è stato facile.

Al di là della sua bellezza, come spiega il mito Bardot?

C’è infatti questa bellezza spettacolare, ma anche la sua grande fotogenia e il suo senso dell’immagine. Da bambina ha ricevuto una formazione di ballerina classica, poi da adolescente ha fatto la modella, il che le ha forgiato il senso della presentazione di sé. Direi che ciò che ha reso Bardot una star, all’inizio, sono state le foto e la stampa, più che il cinema.

Paris Match registra tirature record nei suoi “anni Bardot”. Quanto al “mito BB”, nasce con lo scandalo scatenato dall’uscita di “E Dio… creò la donna” nel 1956, a causa della franchezza sessuale del personaggio di Juliette-BB. Brigitte Bardot diventa una star immensa, la prima star di massa francese. È stata il motore dell’ingresso della Francia in una nuova era di modernità, al tempo stesso capitalista e ipermediatica.

Perché?

Bisogna ricollocarsi nel contesto, quello di una Francia devastata dalla guerra, una società di carestie, ancora umiliata dalla collaborazione, che si trasformerà, nel giro di soli dieci anni, in una nuova società di abbondanza, consumismo, tempo libero e immagine. Questa società è guidata da una nuova generazione, quella di Brigitte Bardot e di persone un po’ più giovani di lei, che vogliono rompere con il conservatorismo di questa società che, stranamente, assomiglia ancora molto, nelle sue norme e nei suoi valori, a quella del XIX secolo. Brigitte Bardot è un prodigioso acceleratore: con lei si passa da una società appassita, paralizzata dal moralismo… al maggio 1968. È stata il motore di questa metamorfosi della società francese e delle nuove aspirazioni dei giovani.

Che ruolo hanno avuto i media nella creazione del mito?

Un ruolo essenziale. Bisogna ricordare che all’epoca il diritto all’immagine e alla privacy non esisteva ancora nella legislazione francese. Il fenomeno dei paparazzi nasce insieme a Brigitte Bardot, che ne è stata la prima vittima. Ha subito molestie senza precedenti. Un esempio: nel 1960 è costretta a partorire suo figlio a casa sua, perché il quartiere è circondato dai fotografi. Ma nonostante ciò, alcuni hanno cercato di forzare il cordone di polizia all’ingresso del suo palazzo fingendo di essere ginecologi.

Oggi è difficile immaginare un simile assedio, perché ora esiste una legge che garantisce il diritto all’immagine, legato al rispetto della privacy, considerato un diritto individuale inalienabile. Lo abbiamo dimenticato, ma bisogna sapere che è stata Brigitte Bardot a promuoverla. Nel 1967 vinse una causa contro i paparazzi per delle foto rubate scattate nella sua casa. La sentenza ha fatto giurisprudenza, portando all’approvazione della legge, detta “legge Bardot”, nel luglio 1970. Ma queste molestie mediatiche, questo voyeurismo unito al sadismo, hanno quasi ucciso la Bardot, che nel 1960 ha tentato il suicidio. È sopravvissuta grazie a un eccezionale desiderio di vivere e a una grande forza di carattere.

Brigitte Bardot ha avuto influenza nella liberazione femminile?

È stata rivoluzionaria in quel periodo perché la realtà sociale e politica era estremamente oppressiva per le donne. Nel 1960, attraverso le rappresentazioni, i media, ma anche le politiche pubbliche, la società esaltava un ideale femminile che era quello della madre, della moglie e della casalinga a tempo pieno, il che le rendeva socialmente ed economicamente dipendenti dai loro mariti. Le donne non avevano accesso alla contraccezione né all’aborto, che erano penalizzati, il che le condannava a una sessualità infelice.

Si stima che tra i 250.000 e gli 800.000 siano gli aborti clandestini, praticati in circostanze traumatiche e talvolta fatali. Se l’aborto è penalizzato, lo stupro raramente è giudicato come un crimine, ma il più delle volte come un semplice reato contro il buon costume.

In questo contesto, l’emancipazione delle donne è impossibile. Il desiderio femminile è tabù e proibito. In questo quadro, Brigitte Bardot infrange le regole. Sullo schermo e ancor più nella vita reale, ha una vita sentimentale molto libera, assume il proprio piacere, in contrasto con l’ideale femminile “domestico” di sacrificio e rinuncia. Questo è stato accolto dalle donne della sua generazione come un segnale molto forte. E pur rifiutando il femminismo, Bardot ha comunque compiuto atti di femminismo, ad esempio pronunciandosi con grande fermezza a favore dell’aborto prima del voto della legge Veil, che legalizza l’IVG nel 1975.

Ha sconvolto altre norme dell’epoca?

Oltre alla sua libertà sentimentale, Brigitte Bardot incarnava in quel periodo una figura femminile carismatica ed estremamente potente nell’industria dei media e del cinema: i film venivano realizzati grazie al suo nome e lei incassava per il suo ruolo in La Vérité, di Henri-Georges Clouzot, quello che allora era considerato in Francia il più alto compenso per un attore o un’attrice, in un ambiente in cui le disuguaglianze di genere erano molto marcate.

È una figura centrale sulla scena pubblica, un vero e proprio “evento di opinione”, come ho dimostrato nella mia tesi. Con grande disappunto di suo marito, Jacques Charrier, che fa pressione affinché smetta di recitare, cosa che lei rifiuta con vigore. Lo lascia, tra l’altro.

Ma indipendentemente dagli uomini della sua vita, è sempre lei a dominare la coppia: più famosa, più ricca e più influente. È anche estremamente influente, le ragazze si vestono come lei, parlano come lei, cosa che la scrittrice Marguerite Yourcenar ricorderà quando la chiamerà per combattere il commercio di pellicce, mentre le foche vengono massacrate nelle acque canadesi. Quindi Bardot non è solo un fenomeno sessuale, è un fenomeno sociale e politico.

Brigitte Bardot, che all’inizio era “una star per gli uomini”, una fantasia eterosessuale, è diventata una star che interessa principalmente il pubblico femminile, suscitando l’interesse delle donne che vedono in lei una figura emancipatoria. Il motivo di questo cambiamento è stata l’uscita di “La vérité” di Henri-Georges Clouzot. Brigitte Bardot interpreta Dominique Marceau, una giovane donna che ha ucciso il suo ex fidanzato in circostanze poco chiare, ma che durante il processo sembra essere giudicata non tanto per l’omicidio quanto per la sua “cattiva vita”. Perché ha avuto diversi amanti, è andata troppo spesso al cinema, ha frequentato i bar e non aveva fretta di sposarsi. Alla fine del film, si suicida tagliandosi le vene alla vigilia del verdetto del processo.

Tuttavia, poche settimane prima dell’uscita del film, Brigitte Bardot riproduce esattamente il gesto del suo personaggio di fantasia, tentando a sua volta il suicidio. In quel momento, i media e una parte dell’opinione pubblica si scagliano contro di lei. Suscita odio perché mette in discussione il ruolo sociale delle donne, quello di essere “buone” madri e mogli. La trattano come se fosse responsabile della rovina della società! Questo episodio suscitò un’ondata di empatia e solidarietà tra le donne, che le inviarono numerose lettere di sostegno.

Tutti i suoi film (ad eccezione dell’ultimo, firmato Nina Companeez) sono stati realizzati da uomini: “vecchi” registi della tradizione come Clouzot e Autant-Lara, o più giovani, quelli della Nouvelle Vague, come Godard e Louis Malle. Mi sembra interessante che, indipendentemente dall’età dei registi, questi ruoli mettano in primo piano l’aspetto di simbolo sessuale della Bardot, ma ignorino completamente la sua altra dimensione, ovvero l’emancipazione sociale che lei rappresenta per le donne della sua generazione. Nella maggior parte di quei film, d’altronde, i cineasti la fanno morire alla fine… come se Brigitte Bardot dovesse essere punita per la libertà che incarnava.

In un’intervista rilasciata nel 2020, Brigitte Bardot ha dichiarato: «Non mi interessa l’emancipazione femminile, me ne frego. Per quanto riguarda la libertà sessuale, le donne non hanno aspettato me per liberarsi. Che malinteso! Non sono mai stata scandalosa, sono stata semplicemente quella che volevo essere».

Non mi sorprende affatto, perché Brigitte Bardot non si è mai dichiarata «femminista», né, del resto, politicamente progressista. Ma negli anni ’50-’60 ha compiuto atti di femminismo senza mai rivendicarli. Ha offerto alle donne un modello completamente alternativo rispetto agli standard dell’epoca. E poi Bardot è una grande provocatrice, quindi quando dice «non me ne frega niente dell’emancipazione femminile», bisogna prenderla con le pinze. Infine, c’è stata un’evoluzione nel suo discorso a partire dagli anni ’90, quando ha iniziato a manifestare simpatie per l’estrema destra.

Questa evoluzione a sostegno dell’estrema destra non è paradossale per una donna che incarna la libertà?

Infatti. Penso che ci sia una spiegazione psicologica, che sia stata traumatizzata dalle molestie subite in gioventù e che sia diventata misantropa… E che forse si è rifugiata nella difesa della causa animale, da pasionaria, perché gli animali hanno quello status di preda che lei stessa ha potuto sperimentare come donna, come attrice e come star perseguitata, la cui intimità era venduta a caro prezzo.

Ricordo comunque che poco prima dell’indipendenza dell’Algeria nel 1962, subì un tentativo di racket da parte dell’OAS, l’Organizzazione armata pro-Algeria francese. In un clima violento, reagì pubblicando una lettera aperta su “L’Express”, in cui diceva che non avrebbe pagato l’OAS perché non condivideva i suoi valori e che “non voleva vivere in un paese nazista”. Si trattava di fatto di prendere posizione contro l’Algeria francese ed era molto coraggioso, nel pieno di un’ondata di attentati.

Quindi è complicato, Brigitte Bardot ha preso posizioni un po’ in tutte le direzioni. Ciò che colpisce è che ha sempre vissuto senza curarsi minimamente di ciò che si potesse dire di lei.

Cosa bisogna ricordare di Brigitte Bardot?

La sua libertà quasi assoluta nelle sue scelte, nella sua vita, la sua grande forza di carattere, il suo desiderio di vivere in modo piuttosto folle. È una donna tosta! Ad esempio, durante le riprese di “La Vérité”, è stata maltrattata da Henri-Georges Clouzot, noto per abusare dei suoi attori e, ancora di più, delle sue attrici per strappare loro un’immagine che riteneva realistica. In un’epoca molto lontana dal movimento #MeToo, Brigitte Bardot gli tenne testa e gli restituì gli schiaffi che lui le aveva dato, davanti a centinaia di tecnici e comparse sbalorditi! È una donna di questo calibro. Una pioniera.