«L’utopia è più necessaria che mai, perché è assolutamente possibile»

Filosofo e autore di importanti libri sulle esperienze queer, trans e subalterne (Dysphoria Mundi, Fandango 2022; Sono un mostro che vi parla, Fandango 2021…), Paul B. Preciado è uno dei pensatori più agili e curiosi della nostra epoca: tutto lo interessa, dall’«happening con la motosega» di Javier Milei in Argentina alle farneticazioni di Elon Musk sulla colonizzazione del pianeta Marte. Rifiuta di lasciarsi andare alla disperazione di fronte all’ascesa dell’estrema destra e invita a lanciarsi in un esperimento sociale esuberante e collettivo.

Mediapart: Nel suo libro “Dysphoria Mundi”, lei sostiene l’idea che il crollo dei pilastri storici del pensiero di sinistra (il progresso, l’universalismo, la grande rivoluzione, ecc.) apra nuovi spazi di emancipazione. Ma non è forse l’estrema destra che oggi approfitta dell’indebolimento del progressismo?

Paul B. Preciado: I movimenti femministi, omosessuali e antirazzisti in Europa e negli Stati Uniti, a partire dagli anni ’70 ma soprattutto negli anni ’80-’90, hanno modellato le loro strategie di emancipazione sulle politiche di identità. Era quasi inevitabile: i movimenti subalterni si sono organizzati seguendo le segmentazioni identitarie della modernità coloniale. Ciò ha portato a lotte per «integrare», ovvero normalizzare – in realtà disciplinare – un insieme di minoranze in una società maggioritaria apparentemente democratica, ma ancora patriarcale e razzista.

Storicamente, il linguaggio identitario è quello del fascismo. L’estrema destra reclama oggi una «rivoluzione paleoconservatrice», per dirla con Joe Lowndes [ricercatore in scienze politiche – ndr], ma alimenta paradossalmente strategie che, alla base, sono state sviluppate dalle politiche emancipatorie.

Ha persino recuperato le politiche performative dei movimenti minoritari subalterni, compresi quelli queer, come si è potuto vedere durante il fallito colpo di Stato al Campidoglio il 6 gennaio 2022, con l’attivista Jake Angeli e il suo copricapo di pelle di coyote con le corna; o negli «happening con la motosega» di Milei e Musk, che ricordano una sorta di drag ultranazionalista e ultramachista. Ma dietro questa nuova teatralizzazione del nazionalismo suprematista bianco, ci sono anche nuove strategie necropolitiche, politiche estreme della morte.

Cosa intende per necropolitica?

È l’uso che il potere sovrano, e oggi tecno-corporativo, fa della morte come tecnica di governo. Achille Mbembe mostra che questo governo attraverso la violenza e la morte si perpetua con il dominio coloniale.

I Queer e il Transfemminismo spiegano che il Patriarcato è una forma di necropolitica naturalizzata, attraverso la violenza inflitta ai corpi delle donne e dei bambini, ma anche attraverso il dominio dei corpi sessuali e dei generi subalterni.

Si potrebbe avere l’impressione che la democratizzazione nell’era moderna abbia eliminato questa politica di morte. Ma guardate cosa sta succedendo negli Stati Uniti con Trump: la rapidità con cui si sta instaurando una forma di necropolitica estrema, che prima era utilizzata solo nel contesto coloniale o ai confini degli Stati, rivela quanto l’architettura cognitiva delle istituzioni (la rappresentazione che esse hanno del proprio ruolo) fosse patriarcale e coloniale. E quindi sistematicamente violenta.

Trump è la versione kitsch e heavy metal della necropolitica, e Musk il suo braccio tecnopolitico. E noi, dall’altra parte, suoniamo tre flauti. No! Qui bisogna dare il massimo nella depatriarcalizzazione e nella decolonizzazione.

La depatriarcalizzazione può essere condotta dai movimenti femministi, queer, decoloniali, antirazzisti?

Penso che non si possano più immaginare strategie di emancipazione e resistenza in termini di identità: nera, lesbica, femminista, omosessuale… È a livello del corpo politico che avviene, non a livello di «identità» né a livello di «individuo». Da un lato, l’identità produce naturalizzazione e quindi esclusione. Come nel versante transfobico del femminismo conservatore, che pensa di poter utilizzare un’identità “femminile”, definita in termini “biologici”, per escludere le donne trans.

D’altra parte, l’individuo è una variabile di consumo tecnologico depoliticizzato. Non si può chiedere all’individuo di agire perché, per definizione, appena diventa individuo, significa che è depoliticizzato. Ciò che lo costituisce come soggetto politico, ovvero le sue relazioni con gli altri, viene reciso e distrutto. Dobbiamo costruire una composizione trasversale dei corpi viventi di fronte alla distruzione necropolitica planetaria.

Ma sono comunque molto ottimista. Perché noi, i subalterni, siamo dalla parte dei vivi e della realtà. La vita è fatta della proliferazione costante delle differenze, non delle identità. Sono mutazioni e transizioni in tutti i sensi. Per fissare un’identità nazionale, è necessario uno sforzo straordinario, terribile. Buona fortuna…

Cosa bisognerebbe fare secondo lei?

Il 90% delle proposte di Elon Musk sono totalmente deliranti, distopiche, assurde. Andare su Marte è la soluzione? In realtà è molto più ragionevole aprire le frontiere o abolire le prigioni e la fissazione sul genere che andare su Marte. Se la distopia radicale è possibile, come si vede con Trump, Elon Musk e questa alleanza tra epistemologia politica arcaica e nuove tecnologie cibernetiche, allora solo un’utopia dei corpi viventi potrà tirarci fuori da dove siamo.

L’utopia è più necessaria che mai, perché è assolutamente possibile. L’utopia nel senso di una radicalità nei progetti di trasformazione planetaria. Perché tutto il resto è già stato sperimentato. Abbiamo sperimentato la violenza estrema. Abbiamo sperimentato i massacri alle frontiere. Abbiamo sperimentato tutto a livello familiare: il potere totale del Pater Familias. L’estrazione di ogni potere e di ogni produzione sui corpi naturalizzati “donne”, “bambini”, “binari”, ‘razzializzati’, “animalizzati”, ecc. Proviamo il contrario, no? Vediamo come va.

Con #MeToo, siamo andati nella direzione della criminalizzazione e della sorveglianza della sessualità, e quindi di dare più potere allo Stato. Non abbiamo provato l’altra strada, quella della soggettivazione radicale delle culture subalterne. Non ci siamo mai detti: svuotiamo l’Assemblea nazionale e mettiamoci tutti i bambini che sono stati vittime di abusi sessuali, e diamo loro un mese, due mesi, un anno per scrivere una carta delle nuove pratiche relazionali e sociali. Perché no?

Le critiche istituzionali a partire dagli anni ’70 non sono state sufficientemente radicali nel loro lavoro di defascistizzazione e decolonizzazione di queste strutture. Ci sono degli zombie all’interno delle nostre istituzioni. Per liberarcene, lanciamoci in un esperimento sociale esuberante e collettivo.

Questa intervista fa parte della serie di Mediapart dal titolo Neuf idées pour empêcher une société fasciste Il fascismo che ha caratterizzato l'Europa negli anni '30 ha assunto forme (regime totalitario, leader carismatico, asservimento di un'intera società e militarizzazione estrema) che oggi non si ritrovano più tali e quali. La diffusione di idee di estrema destra aggressive, trasgressive, popolari tra un numero crescente di persone e coronate da successi elettorali in Europa e nel continente americano sembra aprire la strada a sentimenti politici e desideri di potere autoritario che delineano una forma di fascismo contemporaneo. Le nove persone scelte per questa serie di interviste sono state selezionate sulla base di un libro, un'opera o un intervento militante particolarmente significativo. Appartenenti a generazioni diverse, hanno la particolarità di articolare nel loro lavoro riflessioni teoriche e proposte concrete.