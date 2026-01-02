USA: la vittoria di Mamdani dà slancio ai candidati progressisti

Mamdani è sindaco di New York dal 1° gennaio e la sinistra oscilla tra la speranza di successo al midterms e lo spettro del compromesso

New York (Stati Uniti).– Un’aria di radicalità aleggia in questa serata di dicembre nella sede del South Bronx United, un’associazione sportiva del Bronx. In una piccola sala adiacente a un campo da calcio indoor, sui muri sono affissi manifesti con slogan provocatori: «Fate pagare i miliardari», “Votate socialista”, “Fermate la guerra contro l’America nera”…

Siamo a una delle riunioni della campagna elettorale di Andre Easton. Questo candidato progressista si presenta al Congresso contro il rappresentante uscente, il democratico moderato Ritchie Torres, al quale rimprovera in particolare di aver ricevuto il sostegno finanziario della potente lobby filoisraeliana Aipac (“American Israel Public Affairs Committee”). Quella sera, davanti a una ventina di persone, l’insegnante di origine giamaicana tiene un workshop tematico sulle questioni che riguardano il sud del Bronx, il collegio elettorale che vuole rappresentare a Washington.

Sebbene abbia dichiarato la sua candidatura prima dell’elezione di Zohran Mamdani, che ha assunto la carica di sindaco di New York il 1° gennaio, Andre Easton fa parte dei candidati “gauche de gauche” che sperano di sfruttare la sua vittoria in vista del midterms di novembre prossimo, queste elezioni locali, statali e nazionali di metà mandato.

Non è certo l’unico a voler beneficiare di questo “Zohmentum” – fusione di Zohran e momentum (“slancio”). Diversi giovani outsider progressisti si stanno già affollando alle primarie democratiche per sostituire i candidati uscenti, giudicati distaccati dalla realtà e troppo deboli e molli nella loro opposizione a Donald Trump.

In questa ondata troviamo in particolare la deputata filopalestinese Ruwa Romman, candidata alla carica di governatore della Georgia; l’ostricoltore Graham Platner, che spera di diventare senatore del Maine; o ancora Saikat Chakrabarti, ex collaboratore di Alexandria Ocasio-Cortez, che punta al seggio di rappresentante di San Francisco occupato da Nancy Pelosi.

Un successo replicabile

“Ci sarà un prima e un dopo Zohran”, afferma Andre Easton. “Ha dimostrato in particolare che il denaro non è una garanzia di vittoria. I suoi avversari hanno speso decine di milioni di dollari per diffamarlo con pubblicità razziste e islamofobe. Ma lui è riuscito a superare le percezioni negative attraverso le sue interazioni quotidiane e dirette con gli abitanti, difendendo al contempo una visione di trasformazione. Chiunque voglia vincere un’elezione oggi deve adottare una versione di ciò che ha fatto Zohran”.

Sebbene ogni elezione sia diversa, il trionfo di Mamdani offre insegnamenti universali. Ha dimostrato che un democratico-socialista, musulmano e immigrato, può affermarsi in una grande città sulla base di un programma specifico e concreto per ridurre il costo della vita (gratuità dei trasporti pubblici, congelamento degli affitti…) e rivolgendosi a tutti gli elettori ed elettrici, non solo a quelli già convinti. Si stima infatti che il 10% dell’elettorato di Mamdani abbia votato Trump nel 2024.

Il redattore capo di Left Voice, una pubblicazione socialista, Juan Cruz Ferre assicura che la vittoria di «Zohran» può essere replicata al di fuori della roccaforte democratica che è la «Grande Mela», come hanno dimostrato i buoni risultati ottenuti negli ultimi mesi dai candidati apertamente filopalestinesi e critici del capitalismo nel resto del Paese (ad esempio nel New Jersey o nell’Ohio).

Anche negli Swing States, i famosi «Stati altalenanti» noti per la loro moderazione che determinano l’esito delle elezioni presidenziali, i giovani progressisti hanno ottenuto notevoli successi in diverse elezioni locali (municipi, consigli scolastici…), a volte contro avversari democratici più esperti.

“È un momento storico per costruire un movimento popolare”, riprende Juan Cruz Ferre. “Il socialismo non è più così stigmatizzato negli Stati Uniti. Inoltre, la Palestina è diventata una questione importante per i giovani. Ce l’hanno con i due grandi partiti per il genocidio a Gaza. Questa tendenza va oltre New York”.

Per Geoff Simpson, responsabile dei finanziamenti della campagna di Justice Democrats, un gruppo che sostiene le candidature progressiste, il successo di Zohran Mamdani offre all’ala sinistra l’opportunità di rimodellare il Partito Democratico. Secondo lui, infatti, la sua vittoria ha inviato un segnale chiaro: i tempi in cui il partito si inchinava alle lobby favorevoli a Israele o alle criptovalute e ai grandi donatori e donatrici sono finiti.

«Abbiamo l’opportunità di riallineare il Partito Democratico a favore delle classi popolari nel 2026. La vittoria di Zohran ci fornisce una tabella di marcia per farlo”, ha affermato durante una conferenza virtuale a dicembre.

Lo spettro del compromesso

L’emergere di questa sinistra popolare non avverrà in un batter d’occhio. Dipenderà in parte dall’ecosistema dei gruppi che forniscono supporto logistico, finanziario e umano ai candidati.

Tra i progressisti, Justice Democrats, ma anche altre organizzazioni come il Working Families Party (WFP) e Democratic Socialists of America (DSA) sono state accusate di sostenere solo le campagne che hanno buone possibilità di vincere alle primarie. «Siamo in un momento in cui dobbiamo essere disposti a correre grandi rischi», ha riconosciuto Geoff Simpson. «Se vincerà solo Zohran, il nostro movimento avrà fallito».

Ma all’estrema sinistra, alcuni non sono convinti che il nuovo sindaco di New York sia l’esempio da seguire. A Seattle, culla di Amazon sulla costa occidentale, la socialista Kshama Sawant rimprovera al sindaco di New York di seguire la via del compromesso di Alexandria Ocasio-Cortez e di «capitolare di fronte all’establishment democratico».

L’ex consigliera comunale, che ha acquisito fama nazionale guidando la lotta per l’aumento del salario minimo locale a 15 dollari lora, critica la decisione di Mamdani di confermare Jessica Tisch, capo della polizia per conto del sindaco centrista uscente, Eric Adams, criticato per la sua gestione delle manifestazioni filopalestinesi.

Il team di transizione di Mamdani, incaricato di preparare l’insediamento del nuovo sindaco, comprende anche Jed Walentas, un ricco imprenditore immobiliare, e personalità del mondo della finanza. In contrasto con il messaggio di uguaglianza economica sostenuto durante la campagna elettorale.

Zohran Mamdani è inoltre intervenuto presso il DSA, di cui è membro, per dissuadere il partito dal sostenere la candidatura di Chi Ossé, consigliere comunale progressista di 27 anni, contro il leader della minoranza democratica alla Camera dei Rappresentanti, Hakeem Jeffries, alle prossime primarie.

Eletto a Brooklyn e volto dell’establishment detestato dalla base, quest’ultimo aveva tuttavia esitato a sostenere la campagna di Zohran Mamdani. «È molto sorprendente che qualcuno che si dichiara contro la guerra possa difendere Hakeem Jeffries, che è stato favorevole al finanziamento del genocidio a Gaza», si indigna Kshama Sawant a proposito del sindaco.

Da parte sua, ha deciso di sfidare il rappresentante democratico di Seattle e dintorni, Adam Smith, alle elezioni di medio termine di novembre, promuovendo un «socialismo rivoluzionario» portatore di riforme radicali (aumento significativo del salario minimo, copertura sanitaria per tutti…).

«Da un lato, è tragico per le classi popolari che i cosiddetti socialisti finiscano per vendere la loro anima. Dall’altro, è utile che vedano che questa strategia, che consiste nel fare pace con il Partito Democratico e nel trattare con i guanti la classe dei miliardari, non funziona», afferma la candidata.