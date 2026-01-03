Mamdani: «Governerò come socialista democratico»

Il sindaco Zohran Mamdani sfida il freddo e gli inviti a spostarsi al centro con la promessa di una New York che appartiene alle persone che la abitano

Quanto faceva freddo nel City Hall Park la mattina in cui è stato insediato il “111° o 112° sindaco” di New York? Così freddo che ho dovuto riporre continuamente la penna in tasca per evitare che l’inchiostro si congelasse. Faceva così freddo che il difensore civico Jumaane Williams, in attesa sul palco che la cerimonia avesse inizio, tremava visibilmente, anche se lui, come il controllore Mark Levine e il sindaco eletto (e l’ex sindaco Bill de Blasio, anch’egli sul podio) è rimasto a capo scoperto per tutto il tempo.

Quando Bernie Wagenblast, meglio conosciuta, come lei stessa ha sottolineato, come la voce che esorta i pendolari a “stare lontani dal bordo della piattaforma” , ha presentato la rappresentante Alexandria Ocasio Cortez per dare inizio al programma, molte delle decine di migliaia di persone riunite per quella che era stata annunciata come “una festa di quartiere gratuita e aperta al pubblico” nelle strade a sud della piazza del municipio, e che avevano atteso al freddo per oltre tre ore, saltellavano da un piede all’altro solo per mantenere attiva la circolazione. Eppure solo una manciata di persone se n’è andata prima del tempo.

E quando il procuratore generale di New York Letitia James, lei stessa bersaglio del vendicativo Dipartimento di Giustizia del presidente Donald Trump, che aveva ufficialmente insediato Zohran Mamdani allo scoccare della mezzanotte (e che si era saggiamente tenuta al caldo con un cappotto color cammello e un berretto abbinato), ha prestato giuramento a Levine, i temi della giornata – e della nuova amministrazione – hanno cominciato ad emergere.

Il primo era l’affermazione che la diversità è l’arma segreta di New York. Come ha osservato Levine, “Oggi abbiamo tre giuramenti: uno da parte di un leader che usa il Corano, uno da parte di un leader che usa la Bibbia cristiana e uno da parte di un leader che usa il Chumash, o Bibbia ebraica”. Levine, che ha parlato brevemente in spagnolo, ebraico e greco oltre che in inglese, ha osservato che “mentre la nostra città è in forte espansione per le persone al vertice, sta diventando sempre più difficile per le famiglie lavoratrici”.

Il secondo tema era che New York deve mantenere, celebrare e proteggere il suo status di “Madre degli esuli”. Come ha ricordato alla folla Williams, egli stesso figlio di migranti provenienti da Grenada, “questa celebrazione al Municipio si svolge a pochi isolati dalla tribolazione di Federal Plaza”. Williams è stato presentato dall’attore e produttore Amadou Ly, la cui odissea personale da immigrato senza documenti dal Senegal alla cittadinanza statunitense – argomento di un articolo in prima pagina sul New York Times nel 2006 – sembra ora un relitto di un’epoca perduta. Ma lo stesso vale per l’invocazione di Williams del rivoluzionario grenadiano Maurice Bishop, che «ha intrapreso la lotta per ideali socialisti “radicali” come l’alloggio, l’assistenza sanitaria e l’istruzione». Fu Bishop, ha detto Williams, a proclamare che “i rivoluzionari non hanno il diritto di essere codardi”. Entrambi i funzionari che lo hanno preceduto hanno concordato con il messaggio di Mamdani secondo cui, affinché New York appartenga veramente alle persone che vi vivono, la città deve diventare più accessibile.

È stato proprio Bernie Sanders a smorzare i toni accesi della giornata, ricordando alla folla: «Nel Paese più ricco della storia del mondo, garantire che le persone possano vivere in alloggi a prezzi accessibili non è una cosa radicale… Fornire servizi di assistenza all’infanzia gratuiti e di alta qualità non è una cosa radicale. Paesi di tutto il mondo lo fanno da anni». Tuttavia, la natura storica della vittoria di Mamdani e le aspettative genuinamente radicali che essa ha suscitato non potevano essere negate.

Quando il senatore del Vermont ha anche cercato di sottolineare che «chiedere ai ricchi e alle grandi aziende di iniziare a pagare la loro giusta quota di tasse» non era esattamente radicale – come Sanders ha spesso osservato altrove, sotto il presidente repubblicano Dwight Eisenhower l’aliquota fiscale marginale sui più ricchi americani era del 92% – la folla è esplosa in cori di «Tassate i ricchi!». Mamdani si è limitato a sorridere, ma come tutti quelli che potevano vedere uno dei tanti maxischermi intorno al municipio hanno potuto notare, sua moglie, Rama Duwaji, protetta dal freddo da quello che il New York Times ha descritto come un “cappotto di tendenza”, annuiva in segno di approvazione.

Per quanto riguarda il nuovo sindaco, ha iniziato dimostrando lo stesso mix di eloquenza altisonante e semiologia da strada che lo ha portato da meno dell’1% nei sondaggi alla vittoria a settembre – l’elezione che normalmente decide le sorti in questa città a stragrande maggioranza democratica – e a novembre. Rivolgendosi ai “newyorkesi che guardano dalle cucine anguste di Flushing e dai barbieri di East New York, dai cellulari appoggiati sui cruscotti dei taxi parcheggiati a LaGuardia, dagli ospedali di Mott Haven e dalle biblioteche di El Barrio che da troppo tempo conoscono solo l’abbandono“, Mamdani ha detto di stare al fianco di ”ogni persona che giorno dopo giorno, anche quando sembra impossibile, sceglie di chiamare la nostra città casa”.

Coloro che hanno guardato sperando in una svolta verso il centro – un segnale che, come osservò una volta un politico della generazione precedente, “si fa campagna elettorale con la poesia, ma si governa con la prosa” e che ora era il momento di cominciare a ridimensionare le aspettative – devono essere rimasti profondamente delusi:

Troppo spesso nel nostro passato, momenti di grandi possibilità sono stati prontamente ceduti a una scarsa immaginazione e a ambizioni ancora più scarse. Ciò che era stato promesso non è mai stato perseguito, ciò che avrebbe potuto cambiare è rimasto uguale. Per i newyorkesi più desiderosi di vedere la nostra città rinnovata, il peso è solo diventato più pesante, l’attesa solo più lunga.

Ha continuato:

Mi è stato detto che questa è l’occasione per ridefinire le aspettative, che dovrei cogliere questa opportunità per incoraggiare i newyorkesi a chiedere poco e ad aspettarsi ancora meno. Non farò nulla di tutto ciò. L’unica aspettativa che intendo ridefinire è quella delle piccole aspettative.

A partire da oggi, governeremo in modo espansivo e audace. Potremmo non avere sempre successo. Ma non saremo mai accusati di non avere il coraggio di provarci.

E infine, per fugare ogni dubbio:

Sono stato eletto come socialista democratico e governerò come socialista democratico. Non abbandonerò i miei principi per paura di essere considerato radicale. Come disse una volta il grande senatore del Vermont: «Ciò che è radicale è un sistema che dà così tanto a così pochi e nega a così tante persone i beni di prima necessità».

Per quello che il mio defunto amico Paul Du Brul e l’ex collega Jack Newfield hanno definito il «governo permanente» della città, queste sono parole di sfida. L’ultimo socialista democratico ad aver assunto il potere nel municipio è stato David Dinkins (anche lui, come Mamdani, membro pagante del DSA). Ero presente anche quando prestò giuramento e ricordo le grandi speranze suscitate dalla sua dichiarazione che «siamo tutti soldati in marcia verso la libertà», dalla sua visione di «uno splendido mosaico di razze e fedi religiose, di origini nazionali e orientamenti sessuali, di individui le cui famiglie sono arrivate ieri o generazioni fa, passando per Ellis Island o l’aeroporto Kennedy o sugli autobus diretti alla Port Authority». Anche Dinkins promise un’amministrazione che avrebbe “difeso e sostenuto la giustizia in tutto il mondo”.

Questo accadeva 35 anni fa. E mentre Mamdani ha citato il suo predecessore socialista democratico, insieme a de Blasio e Fiorello La Guardia, solo uno di questi sindaci è ampiamente considerato un successo. E LaGuardia aveva un alleato alla Casa Bianca, mentre Mamdani ha… qualcosa di completamente diverso.

Eppure, anche se ha suscitato grandi aspettative, Mamdani ha riconosciuto che solo mantenendo quelle promesse nel governo potrà riscattare il suo impegno a guidare una città che “appartiene a tutti coloro che vi abitano”.

Per ora, va sottolineato che ha iniziato bene e che nella battaglia che lo attende, il nostro nuovo sindaco non solo può contare sulle sue notevoli risorse di intelligenza, carisma e sicurezza politica, ma anche su un esercito di fedeli sostenitori – decine di migliaia di persone – che giovedì hanno sfidato il freddo proprio come hanno sfidato le aspettative a novembre.

Il governatore Kathy Hochul, la cui collaborazione sarà fondamentale per fornire le risorse finanziarie necessarie all’ambizioso programma di Mamdani per la ricostruzione urbana e la rinascita del settore pubblico, deve aver guardato la folla che riempiva un tratto della parte bassa di Broadway noto come Canyon of Heroes con un misto di ammirazione e invidia.