Caracas sotto shock

Racconto di una giornata di angoscia nella capitale, dove gli abitanti si preparano al peggio

Caracas (Venezuela).– In un quartiere a sud della capitale, vicino alla più grande base militare del Paese, sabato mattina l’angoscia era palpabile sui volti della gente. L’intera zona è rimasta senza elettricità sin dai primi bombardamenti. «Credo che abbiano colpito la centrale elettrica che alimenta il quartiere», dice un abitante. Qui possiamo solo fare supposizioni, non abbiamo più la rete telefonica”.

Poiché le informazioni non circolano, è difficile sapere cosa stia realmente accadendo, “ma almeno abbiamo saputo di Maduro”, si rallegra Josefa, una vicina. “Finalmente ci siamo liberati di lui”, aggiunge.

Il presidente del Venezuela Nicolás Maduro e sua moglie Cilia Flores sono stati rapiti dai soldati degli Stati Uniti sabato mattina presto, durante un attacco che ha colpito la capitale e le installazioni militari in tutto il Paese. L’annuncio è stato dato da Donald Trump sul suo social network Truth Social, poche ore dopo i primi bombardamenti.

Sebbene Josefa si dichiari “soddisfatta” della partenza dell’erede di Chávez, la cui deriva dispotica era evidente, la situazione è molto preoccupante per questa fervente oppositrice: «Ho paura dei giorni a venire, quando tornerà la corrente? Cosa possiamo aspettarci?»

Tutti gli abitanti della zona si sono rapidamente ritrovati in coda davanti al supermercato. «Bisogna comprare l’essenziale, acqua, carta igienica, alimenti non deperibili», spiega la cinquantenne. Al suo fianco, Miguel racconta che, anche se abituati alle crisi, i venezuelani «non avevano mai vissuto una cosa del genere»: «Bombardamenti, ve lo immaginate?»

Silenzio preoccupato nella capitale

«Mi sono svegliato dopo un’esplosione che ha fatto tremare tutte le finestre», spiega l’uomo di 62 anni, con il volto contratto dall’angoscia. Sono già più di due ore che aspetta. «E sono pronto ad aspettare tutto il tempo necessario», dice il padre di famiglia. La stessa scena si è ripetuta ieri in tutti i quartieri della capitale, con gli abitanti che si sono precipitati nei negozi di alimentari per fare scorte «per ogni evenienza».

Ma la maggior parte delle strade di Caracas sono rimaste deserte per tutto il giorno. «Io non esco per nessun motivo», spiega Silvia, una giovane donna che vive in un quartiere elegante della capitale. In realtà avevo già fatto qualche scorta. Non molto, ma mi permetterà di resistere per diversi giorni”.

Donald Trump ha moltiplicato le minacce di attacchi terrestri contro il Venezuela negli ultimi mesi, seminando il dubbio tra la popolazione venezuelana, che nonostante tutto ha trascorso le festività di fine anno nella calma. «A forza di sentirli, non credevamo più a questi allarmi», commenta Silvia.

Nel suo quartiere, si sono sentite alcune grida di gioia all’annuncio della cattura del presidente. Poi, di fronte all’incertezza della situazione, il silenzio. Dopo lo shock, i sostenitori del governo si sono comunque organizzati poco a poco e si sono riuniti in diverse città venezuelane.

I sostenitori del regime escono dallo stato di shock

«Dobbiamo mobilitarci, uscire, difendere la nostra patria», ha esortato José nel centro di Caracas, «non ci faremo intimidire da questi imperialisti. Vogliono le nostre risorse, è chiaro adesso?». Donald Trump, durante la conferenza stampa tenuta sabato in Florida, ha infatti esposto senza complessi il suo progetto di riprendere il controllo degli impianti petroliferi del Paese. Su invito del ministro della Difesa, José si è riunito con altri compagni in piazza Bolívar, nel centro storico di Caracas.

Circondata da diversi ministeri e situata a pochi isolati dal palazzo di Miraflores, la piazza è il luogo di ritrovo abituale dei sostenitori del governo. Tutti si dicono pronti «a combattere quando verrà dato l’ordine». A pochi passi di distanza, diversi membri dei «colectivos» si stavano organizzando, in sella alle loro moto, con armi automatiche in mano.

Queste milizie paramilitari cercavano così di mostrare la loro forza, pronte alla lotta armata per difendere i loro leader. Note per la loro ferocia, la loro presenza potrebbe spiegare la calma nelle strade della capitale.

Dopo diverse ore di confusione e voci che la davano in partenza per la Russia nel pomeriggio, la vicepresidente Delcy Rodríguez è apparsa sulla televisione pubblica alla guida di un Consiglio di difesa. Circondata da diversi ministri, Rodríguez si è mostrata aggressiva, annunciando che «non avrebbe ceduto» di fronte a questi attacchi. Ha chiesto il rilascio del presidente Maduro e di sua moglie.

In precedenza era stato dichiarato lo stato di emergenza e l’esercito era stato dispiegato nella capitale. Secondo la Costituzione, la vicepresidente è ora a capo del Venezuela, anche se secondo lei Nicolás Maduro è ancora il presidente. Ha invitato i suoi concittadini a «mantenere la calma» e a «resistere».

Pochi istanti prima, Donald Trump aveva annunciato in una conferenza stampa che alcuni collaboratori avrebbero «amministrato» il Paese «durante la transizione alla democrazia» e che Rodríguez era pronta a «collaborare». È quindi nella più totale confusione che i venezuelani hanno concluso la giornata di sabato. La più incredibile della loro storia recente.