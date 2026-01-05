Venezuela: Trump vuole il controllo, mica il cambiamento

Il gioco delle marionette sembra il nuovo passatempo degli USA, più facile con un fragile residuo del vecchio regime

Nel corso della giornata, il presidente venezuelano Nicolás Maduro e sua moglie Cilia Flores dovranno rispondere delle accuse federali di traffico di droga e armi in un tribunale di New York. È una frase che nessuno avrebbe immaginato di scrivere solo due giorni fa. Ma nelle prime ore di sabato, le forze speciali statunitensi hanno bombardato il nord del Paese, sono entrate nella capitale Caracas e hanno assediato il rifugio dove si trovava Maduro prima di rapire la coppia e riportarla nello Stato canaglia più potente del mondo.

L’operazione è durata solo due ore e venti minuti, un tempo più che sufficiente, a quanto pare, per distruggere ciò che restava dell’ordine internazionale basato sulle regole. Ma la diagnosi iniziale di un cambio di regime appare sempre più fuori luogo. Al contrario, i membri chiave del governo Maduro, escluso il capo, sembrano allinearsi perfettamente alla linea di Trump, almeno per ora.

La stagione del teatro pantomimico è ovviamente finita da tempo. Ma è possibile che il teatro delle marionette stia per tornare in auge?

La caratteristica più sorprendente dell’operazione militare statunitense in Venezuela non sono stati i 150 bombardieri, caccia e aerei da ricognizione schierati per catturare Maduro e sua moglie, né il rapido abbattimento dei sistemi di difesa aerea del Paese, né la terrificante abilità con cui la Delta Force, la migliore unità speciale statunitense, ha prelevato la coppia presidenziale dal luogo in cui si trovava.

È stato il fatto che l’élite militare e politica venezuelana sembrava essere poco preparata – e forse poco resistente – all’intervento degli Stati Uniti.

Ciò è particolarmente degno di nota, data la chiarezza con cui l’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha espresso le sue intenzioni di destituire Maduro. A partire dall’agosto dello scorso anno, l’esercito statunitense ha rafforzato la propria presenza nei Caraibi, presumibilmente per combattere il traffico di droga. Ciò si è presto trasformato in un omicidio mirato, con almeno 36 attacchi aerei contro presunte navi trafficanti di droga, che hanno causato la morte di 115 persone.

L’esercito statunitense ha anche bloccato le acque venezuelane, utilizzando forze speciali per sequestrare una petroliera all’inizio di dicembre e poi un’altra poche settimane dopo. Pochi giorni prima che l’operazione Absolute Resolve portasse al rapimento di Maduro e alla morte di almeno 80 persone (32 delle quali militari cubani o personale ministeriale), è stato rivelato che la CIA aveva effettuato un attacco con droni all’interno del Venezuela, prendendo di mira un porto sulla costa.

Tutti potevano vedere che la fine era vicina, non da ultimo Maduro, che a novembre aveva invitato le forze aeree del Paese a prepararsi a difendere il Venezuela. Forse quell’appello è stato ascoltato, ma forse anche chi circondava l’ex presidente ha intuito un messaggio diverso, reso esplicito da Trump in una conferenza stampa post-operazione sabato: “Tutti i militari e i politici venezuelani devono capire che ciò che è successo a Maduro può succedere anche a loro”.

Mentre molti degli otto milioni di venezuelani che vivono in esilio in tutto il mondo da quando Maduro è salito al potere hanno festeggiato sabato la possibilità di un ritorno della, già domenica l’amministrazione Trump aveva chiarito i propri obiettivi più limitati.

Gli Stati Uniti, ha affermato Trump sabato sera e ribadito questa mattina, “governeranno” il Venezuela fino a quando non sarà garantita una “transizione sicura, adeguata e giudiziosa”. Nel frattempo, ha detto ai giornalisti, l’America First (“corporate”) è la parola d’ordine.

“Faremo entrare le nostre grandi compagnie petrolifere statunitensi, le più grandi al mondo”, ha detto, “spenderanno miliardi di dollari, ripareranno le infrastrutture gravemente danneggiate, le infrastrutture petrolifere, e inizieranno a fare soldi per il Paese”.

Non c’è bisogno di chiedersi a quale Paese si riferisse.

Il vicepresidente di Trump, JD Vance, è andato ancora oltre, descrivendo il petrolio del Venezuela – la più grande riserva di greggio al mondo – come “rubato” e chiedendo che fosse “restituito agli Stati Uniti”.

Questo obiettivo sembra implicare una collaborazione con la classe politica venezuelana di lunga data, piuttosto che un contrasto. Il Paese ha ora un nuovo presidente ad interim, Delcy Rodríguez, sostenuta sia da Trump che dalla costituzione venezuelana e insediata dalla Corte Suprema del Paese nelle ore successive all’attacco statunitense.

Ma Rodríguez, vice presidente di Maduro e ministro del Petrolio del Paese, sabato sera è apparsa inizialmente provocatoria, definendo correttamente l’operazione illegale delle forze statunitensi una “atrocità” e affermando: “C’è un solo presidente in Venezuela, e il suo nome è Nicolás Maduro”.

Rispondendo a queste dichiarazioni domenica, Trump ha detto a The Atlantic: “Se non fa ciò che è giusto, pagherà un prezzo molto alto, probabilmente più alto di Maduro”. Il suo segretario di Stato Marco Rubio ha adottato una linea più moderata, affermando: «Ci sono molte ragioni diverse per cui le persone vanno in televisione e dicono certe cose in questi paesi, specialmente 15 o 12 ore dopo che la persona che era a capo del regime è stata arrestata».

Secondo il New York Times, Rodríguez era stata scelta già da tempo come sostituta docile di Maduro, una persona la cui gestione dell’industria petrolifera venezuelana aveva impressionato positivamente gli stretti collaboratori di Trump. Nel frattempo, il Sunday Times ha riportato fonti vicine a Rodríguez secondo cui gli Stati Uniti le avrebbero offerto diversi accordi per sostituire Maduro prima dell’attacco. Secondo queste fonti, lei avrebbe rifiutato.

A rafforzare l’idea che Washington miri al controllo del regime piuttosto che al suo cambiamento è stato il rifiuto di Trump dei suggerimenti secondo cui María Corina Machado, vincitrice del Premio Nobel per la Pace e leader dell’opposizione venezuelana, potrebbe guidare il Paese. “Non ha il sostegno né il rispetto all’interno del Paese”, ha detto Trump. “È una donna molto simpatica, ma non gode di rispetto”.

Premio Nobel a parte, sabato la vincitrice del premio sembrava piuttosto felice di sollecitare un cambiamento di regime potenzialmente violento, chiedendo immediatamente all’esercito venezuelano di abbandonare Maduro (domenica l’esercito ha dato il suo sostegno a Rodríguez). Tuttavia, sembra che sia stata tenuta all’oscuro. “Pochi minuti dopo l’inizio dell’attacco a Caracas”, ha riferito il Sunday Times, “un rappresentante di Machado ha inviato un messaggio a un giornalista del Sunday Times chiedendo se avessero qualche informazione su ciò che stave accadendo”.

Se il gioco delle marionette è, come sembra, il nuovo passatempo degli Stati Uniti, allora mettere Machado da parte ha senso. Se quello che si vuole è il controllo, è più facile ottenerlo da un fragile residuo del vecchio regime, la cui sopravvivenza dipende dal proprio patrocinio, piuttosto che da un nuovo arrivato con grandi idee, sostegno internazionale e un mandato democratico.

Naturalmente, il controllo del regime è rischioso – e potenzialmente letale – quanto il cambio di regime. Quello che inizia come una rissa può rapidamente trasformarsi in un massacro. Anche se Rodríguez ha ora invitato gli Stati Uniti a “collaborare” con il Venezuela per uno “sviluppo condiviso nel quadro del diritto internazionale”, è improbabile che questo sentimento sia condiviso da tutte le parti dell’establishment del Paese. E il fatto che molti media abbiano descritto il governo di Maduro come una semplice dittatura ha senza dubbio oscurato le più complesse e potenzialmente pericolose correnti politiche interne al Venezuela che ora potrebbero scatenarsi.

Va da sé che l’avventura venezuelana degli Stati Uniti è contraria al diritto internazionale. Non vale nemmeno la pena dirlo, dato che l’Occidente ha trascorso gli ultimi due anni ignorando silenziosamente la farsa degli obblighi legali o umanitari internazionali.

La mancanza di condanna da parte dei leader britannici ed europei nei confronti delle foto di un capo di Stato in carica bendato, ammanettato e prigioniero di un presidente degli Stati Uniti che ha aggirato unilateralmente gli ultimi controlli e contrappesi rimasti sul suo potere per perseguire il controllo imperialista, la dice lunga su chi gli dà da mangiare. Molti ora calcoleranno anche i vantaggi del militarismo di Trump per i propri obiettivi strategici ed economici, non da ultimo quando si tratta della Russia.

E a proposito: per le altre potenze autoritarie, l’approvazione di Trump del principio “la forza fa la ragione” è un biglietto vincente per chi cerca di estendere il proprio controllo regionale. Ma basta guardare a Washington per rendersi conto di quanto l’operazione di sabato sia stata incoraggiante.

Cuba, ha minacciato Rubio domenica, potrebbe essere la prossima. “Mi sembra una buona idea”, è così che Trump ha descritto ieri sera una futura operazione militare in Colombia. “Abbiamo bisogno della Groenlandia”, ha detto il presidente domenica all’Atlantic. “Assolutamente. Ne abbiamo bisogno per la difesa”.

Non possiamo ancora sapere molto di ciò che ci riserva il 2026. Ma a soli cinque giorni dall’inizio dell’anno, possiamo dire una cosa con certezza: quest’anno non scherza.

Steven Methven è il redattore di Novara Live, il programma serale di attualità e politica di Novara Media su YouTube.