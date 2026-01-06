Venezuela: una «caduta del muro di Berlino» per la sinistra?

Il discredito di Nicolás Maduro è tale da paralizzare ovunque le azioni contro la più grave intervento imperialista degli ultimi tempi

Nell’agosto 2024, dopo le elezioni venezuelane, concludevo così un articolo pubblicato su El País: «Le immagini della repressione in Venezuela – e di un governo che si barrica senza nemmeno voler mostrare i verbali della sua presunta vittoria – costituiscono un regalo inestimabile per i reazionari di ogni schieramento. Un “socialismo” associato alla repressione, alle carenze quotidiane e al cinismo ideologico non sembra essere la base migliore per “make progressism great again”, per così dire. »

Sottolineavo che «se in passato il chavismo era una risorsa – materiale e simbolica – per le sinistre regionali, dalla metà degli anni 2010 è diventato sempre più un peso». Alla fine del XX secolo, per una sinistra che credeva di dover affrontare ancora molti anni di disordine politico, il chavismo è caduto dal cielo come un miracolo.

Dopo la caduta del muro di Berlino e in pieno regno del «pensiero unico» neoliberista, sentire un presidente latinoamericano parlare di socialismo era davvero qualcosa di inaspettato.

Chávez era in grado di citare il libro Bolshevism: The Road to Revolution, del marxista britannico Alan Woods – sull’importanza del partito rivoluzionario – e di leggerne alcuni brani in televisione. Oppure di regalare una copia di Le vene aperte dell’America Latina (di Eduardo Galeano) a Barack Obama, o ancora di invitare pensatori di sinistra a discutere delle loro visioni sul cambiamento sociale a Caracas. In breve, Chávez riapriva il dibattito sul socialismo proprio quando questo sembrava chiuso dal crollo del blocco sovietico e dall’inserimento della Cina nella globalizzazione neoliberista.

La precoce emergenza di una «casta burocratica»

Diverse iniziative di «potere popolare» sembravano dare corpo a questa rivoluzione: Fidel Castro aveva finalmente trovato a chi passare il testimone. L’America Latina era tornata ad essere il territorio dell’utopia e un variegato turismo rivoluzionario sbarcava a Caracas e nei suoi quartieri più combattivi, come l’emblematico 23 de Enero.

Ma sotto questo manto di radicalità si formò rapidamente un’élite che utilizzò lo Stato come fonte di arricchimento personale e di saccheggio delle risorse nazionali, compreso il petrolio.

I servizi pubblici che la rivoluzione bolivariana avrebbe dovuto garantire si deteriorarono rapidamente o diedero luogo fin dall’inizio a esperienze fallimentari. Il “potere popolare” nascondeva una casta burocratica e autoritaria che controllava il potere reale e uno Stato che rendeva inutilizzabile tutto ciò che nazionalizzava.

Le famose “missioni” sanitarie organizzate da Cuba, oggi esaurite o svanite, erano in realtà operazioni di squadre di medici di base il cui sviluppo è stato parallelo alla distruzione del sistema sanitario pubblico. Paradosso di un «socialismo» che ha smantellato le forme di welfare state, modeste ma reali, che esistevano prima di Chávez in Venezuela e le ha sostituite con iniziative irregolari finanziate dalle risorse petrolifere.

Tutto ciò è peggiorato dopo la morte di Chávez. Una parte della sinistra – dentro e fuori il Venezuela – ha allora cercato delle scuse attribuendo tutti i mali al «madurismo», che si era allontanato dalla strada tracciata da Chávez: il «chavismo non madurista».

L’era «madurista»

Con l’aggravarsi delle crisi successive, dopo il periodo di prosperità petrolifera, l’energia della popolazione si è concentrata sulla ricerca di soluzioni improvvisate ai problemi quotidiani. Questa ricerca di risposte individuali a una vita quotidiana diventata impossibile ha trovato la sua espressione più drammatica in uno dei più grandi – se non il più grande – esodo migratorio dell’America Latina.

Nel frattempo, il regime si allontanava sempre più dalla sua base di legittimità elettorale, che era stata uno dei motori del chavismo. Un populismo senza popolo sostituiva il “popolo di Chávez”. Sui muri delle città venezuelane si poteva vedere ovunque il disegno stilizzato degli “occhi di Chávez” – come comandante eterno –, ma quello sguardo vigile era sempre più invisibile all’uomo della strada. Come era già successo in passato con il «socialismo reale», le parole avevano perso il loro significato.

Ancora una volta, come ieri a Cuba, la fonte della legittimità politica non erano più le conquiste sociali, ma la resistenza all’«accerchiamento imperialista» (che certamente aveva una parte di realtà). Il fatto che il Venezuela fosse una potenza petrolifera alimentava anche il sospetto che l’Impero cercasse di “rubarne” il petrolio – un’idea un po’ semplicistica che Donald Trump sta cercando oggi di rilanciare, anche se le compagnie petrolifere statunitensi sembrano mostrare un certo scetticismo al riguardo.

L’epopea della resistenza ha sostituito quella della costruzione di un modello politicamente democratico ed economicamente sostenibile. Come scrive il filosofo cubano Wilder Pérez Varona a proposito del proprio Paese, il lessico della rivoluzione – sovranità, popolo, uguaglianza, giustizia sociale – ha smesso di funzionare come grammatica comune e come orizzonte di senso in grado di organizzare l’esperienza sociale.

Il rovescio della medaglia è una crescente repressione, con la partecipazione attiva del temibile e temuto Servizio di intelligence nazionale bolivariano (Sebin), che gode del potere di incarcerare chiunque senza il minimo rispetto per i diritti umani. Il Venezuela si è così trasformato in un potente strumento di propaganda per la destra. I media internazionali hanno finito per concentrarsi su questo paese caraibico rispetto ad altri regimi autoritari: il Venezuela faceva vendere. le Venezuela faisait vendre.

L’assenza pregiudiziale di una critica da sinistra

L’emigrazione di massa ha poi reso il dibattito sul chavismo un argomento di attualità nazionale in vari paesi. L’enorme numero di venezuelani sparsi in tutto il mondo rappresentava una testimonianza militante molto più potente di quella di Corina Machado o dei suoi predecessori nei forum della destra – e dell’estrema destra – mondiale. Ogni emigrante venezuelano era una testimonianza del fallimento del sistema.

In generale, con alcune eccezioni, la sinistra latinoamericana non è riuscita a trovare né il linguaggio né il quadro teorico che le consentisse di mettere in discussione le derive del regime bolivariano, né è riuscita a ritagliarsi uno spazio nel dibattito pubblico su questo tema, anche se spesso ha preso silenziosamente le distanze dal Venezuela.

Nei dibattiti interni dei vari paesi, criticare il chavismo sembrava equivalere a schierarsi con la destra, il che non aiutava a definire un «luogo di enunciazione» adeguato. Lo stesso vale in gran parte anche per l’invasione russa dell’Ucraina.

Oggi il risultato è catastrofico. Stiamo assistendo a una sorta di caduta del muro di Berlino per le sinistre latinoamericane – e anche per quelle di alcuni paesi europei. Il discredito di Maduro è tale da paralizzare ovunque le azioni contro la più grave intervento imperialista degli ultimi tempi, che rimane impunito.

La Casa Bianca ha chiaramente indicato che sta attuando il «corollario Trump» della dottrina Monroe, tuttavia dichiarata decaduta dal Segretario di Stato John Kerry nel 2013. Questa dottrina, concepita contro l’intervento delle potenze extra-continentali alla fine delle lotte per l’indipendenza, avrebbe finito per giustificare, come spiega il politologo brasiliano Reginaldo Nasser, la pura e semplice ingerenza di Washington negli affari interni dei suoi vicini di fronte a qualsiasi minaccia o presunta minaccia alla sicurezza degli Stati Uniti.

Il «corollario Trump» serve oggi a difendere spudoratamente gli interessi statunitensi e a rafforzare le forze di estrema destra nella regione. A differenza dei neoconservatori dell’era Bush, Trump non parla più di democrazia e diritti umani per giustificare i suoi interventi.

Non c’è alcuna ipocrisia nei suoi discorsi, è imperialismo allo stato puro che si permette di rapire Maduro, di aspirare a rubare la Groenlandia alla Danimarca, o di dire che gli Stati Uniti gestiranno il Venezuela fino a quando non ci sarà una transizione accettabile per Washington, facendo spazio alle compagnie petrolifere gringas.

Infatti, perché un «lumpencapitalista» con velleità autocratiche nel proprio paese, che disprezza e sabota l’ordine multilaterale, dovrebbe pretendere di instaurare la democrazia oltre i propri confini? La sua politica gode del sostegno della galassia dell’estrema destra regionale, che considera Trump, sotto molti aspetti, come il «suo» presidente. La voce più forte di questo coro è quella dell’argentino Javier Milei, che si commuove quasi fino alle lacrime ogni volta che racconta i suoi incontri con il magnate newyorkese.

L’eredità tossica di Maduro oggi squalifica le azioni anti-imperialiste e, proprio come durante la caduta del muro di Berlino, le macerie di questo crollo ricadono sia su coloro che hanno criticato Maduro sia su coloro che lo hanno sostenuto. Le crisi di tipo catastrofico non tengono conto delle sfumature: fanno oscillare il pendolo all’estremo opposto.

Oggi, questo estremo è l’ondata reazionaria che si sta abbattendo sulla regione e che definisce il difficile nuovo campo di battaglia politico su cui devono agire le forze democratiche di sinistra, indebolite ma non sconfitte.

Pablo Stefanoni è ricercatore presso la Fondazione Carolina (Spagna) è caporedattore della rivista latinoamericana "Nueva Sociedad". È stato direttore di "Le Monde Diplomatique-Bolivia" e membro della redazione del settimanale "Pulse". Twitter: @PabloAStefanoni