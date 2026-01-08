La polizia anti-migranti di Trump uccide ancora

E’ successo a Minneapolis dove una americana di 37 anni è stata trucidata da un agente dell’ICE

Mercoledì sono scoppiate proteste in Minnesota e oltre dopo che un agente dell’Ufficio Immigrazione e Dogana degli Stati Uniti ha ucciso a colpi di pistola una donna di Minneapolis identificata dalla madre come Renee Nicole Good.

La madre di Good, Donna Ganger, ha dichiarato al Minnesota Star Tribune che la famiglia è stata informata della sua morte mercoledì mattina. Good era una cittadina statunitense di 37 anni, residente a Minneapolis e madre.

Come riportato dal giornale:

“È così stupido” che sia stata uccisa, ha detto la Ganger, dopo aver appreso alcune circostanze da un giornalista. “Probabilmente era terrorizzata”.

Ganger ha detto che sua figlia “non ha nulla a che fare con tutto questo”, riferendosi ai manifestanti che hanno sfidato gli agenti dell’ICE.

“Renee era una delle persone più gentili che abbia mai conosciuto”, ha detto. “Era estremamente compassionevole. Si è presa cura delle persone per tutta la vita. Era amorevole, indulgente e affettuosa. Era un essere umano straordinario”.

La sparatoria mortale è avvenuta poco dopo che il presidente Donald Trump ha inviato oltre 2.000 agenti federali nelle Twin Cities, analogamente ad altre invasioni di comunità statunitensi guidate dai democratici da parte di squadre di immigrazione che attuano il programma di deportazione di massa dei repubblicani.

Trump e il Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti, che sovrintende all’ICE, hanno affermato che la donna stava cercando di investire l’agente con la sua auto, che il DHS ha definito «un atto di terrorismo interno», ma i video che circolano online e le testimonianze dei testimoni ai giornalisti hanno smentito tali affermazioni.

«Stanno già cercando di far passare questo episodio come un atto di autodifesa. Avendo visto il video… di persona, voglio dire a tutti chiaramente che sono tutte stronzate», ha affermato il sindaco di Minneapolis Jacob Frey. «Si è trattato di un agente che ha usato in modo sconsiderato la propria autorità, causando la morte di una persona».

Il sindaco democratico ha anche detto all’ICE di “andarsene da Minneapolis”, un sentimento condiviso da vari politici e residenti.

L’agente federale ha sparato a Good su Portland Avenue, dove i manifestanti sono rimasti “a lungo dopo che gli agenti dell’ICE se ne erano andati, cantando e urlando contro le forze dell’ordine mentre queste installavano barriere metalliche intorno alla scena”, secondo lo Star Tribune. “Le forze dell’ordine hanno chiuso diversi isolati di Portland Avenue mentre centinaia di persone si radunavano sul luogo della sparatoria nel primo pomeriggio. Decine di poliziotti locali hanno osservato dalla strada e poco prima delle 13:30 è arrivata una squadra di poliziotti statali in divisa verde fluorescente”.

Come riportato dalla CNN, alcuni manifestanti presenti sul posto hanno lanciato palle di neve contro le forze dell’ordine. Più tardi, mercoledì, secondo quanto riportato dalla rete televisiva, residenti e attivisti hanno organizzato “una veglia attorno a un altare improvvisato di fiori e candele su una macchia di neve”.

“Say it once. Say it twice. We will not put up with ICE,” “Ditelo una volta. Ditelo due volte. Non tollereremo l’ICE”, hanno cantato i partecipanti alla veglia. Hanno anche cantato il nome della vittima.

A Minneapolis, i manifestanti si sono riuniti anche fuori dal tribunale della contea di Hennepin e hanno urlato, “ICE out now!”.

L’uccisione di Good ha anche provocato manifestazioni e denunce al di fuori del Minnesota, tra cui quella a Foley Square a Manhattan che, come ha osservato WABC, “si trova tra il tribunale federale e il 26 Federal Plaza”, sede del DHS a New York City.

Il neoeletto sindaco socialista democratico di New York, Zohran Mamdani, ha dichiarato che “le notizie che arrivano da Minneapolis sono terribili. Questo è solo uno dei tanti episodi di crudeltà che hanno caratterizzato quest’anno, e sappiamo che quando gli agenti dell’ICE attaccano gli immigrati, attaccano tutti noi in questo Paese”.

“Questa è una città e sarà sempre una città che difende gli immigrati in tutti e cinque i distretti”, ha detto Mamdani riferendosi a New York, promettendo che “rispetteremo” le politiche locali di città santuario.

Sono state organizzate anche diverse proteste nell’area di Chicago, recentemente presa di mira dagli agenti dell’immigrazione di Trump.

“Oggi, il Little Village Community Council, insieme ai membri della comunità, ai leader religiosi e agli alleati, si riunisce in solidarietà e dolore per denunciare l’uccisione di una donna di 37 anni a Minneapolis, una cittadina statunitense innocente che ha perso la vita durante un incontro con gli agenti dell’ICE”, ha dichiarato in un comunicato il presidente del consiglio, Baltazar Enriquez.

“Siamo indignati”, ha aggiunto Enriquez. “L’incontro di oggi prevede candele, preghiere e sostegno da parte della comunità religiosa, in onore della vita che è stata persa e di tutte le famiglie danneggiate da pratiche di applicazione della legge ingiuste. Chiediamo alla popolazione di Chicago di unirsi per chiedere giustizia e proteggersi a vicenda e insistere su una nazione in cui nessuno venga ucciso per il solo fatto di esistere, di migrare o di avere la pelle scura”.

Little Village è stato uno dei quartieri di Chicago presi d’assalto dagli agenti federali dell’immigrazione lo scorso anno. Altri includono Brighton Park, dove un agente della polizia di frontiera ha sparato e ferito una donna, e il sobborgo di Franklin Park, dove un agente dell’ICE ha sparato e ucciso Silverio Villegas-Gonzalez.

I membri democratici del Congresso da costa a costa, tra cui i rappresentanti Alexandria Ocasio-Cortez (NY) ed Eric Swalwell (Calif.), hanno condannato l’uccisione di Good come “omicidio” e hanno chiesto che l’agente fosse perseguito penalmente.

“L’ICE non dovrebbe poter agire impunemente dopo aver sparato e ucciso una donna a Minneapolis”, ha affermato la senatrice statunitense Elizabeth Warren (D-Mass.). “La crescente presenza di questa agenzia senza scrupoli comporta un pericolo sempre maggiore per le nostre comunità. Donald Trump e l’ICE devono essere frenati dal Congresso e dai tribunali prima che altre persone rimangano ferite”.

La deputata Rashida Tlaib (D-Mich.) ha affermato che “da quel video è chiaro che un agente federale dell’ICE ha appena sparato quattro colpi a sangue freddo a una donna. Aboliamo subito l’ICE”.

Tlaib ha poi aggiunto che “un agente dell’ICE ha sparato diversi colpi a Renee Nicole Good, uccidendola a bruciapelo”.

Una collega progressista alla Camera dei Rappresentanti, la deputata Ayanna Pressley (D-Mass.), “ha appena presentato una richiesta di comparizione alla Commissione di Vigilanza per ottenere tutte le informazioni dal DHS relative al suo omicidio avvenuto oggi a Minneapolis”, ha osservato Tlaib. “I repubblicani l’hanno bloccata. Abbiamo bisogno di risposte”.