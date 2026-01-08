Trump abbandona i trattati globali: una minaccia alla vita sulla Terra

Il taglio dei legami col più antico trattato mondiale sul clima è funzionale agli interessi delle aziende produttrici di combustibili fossili

Mercoledì il presidente Donald Trump ha ritirato gli Stati Uniti da decine di trattati e organizzazioni internazionali volti a promuovere la cooperazione sulle questioni più urgenti del mondo, tra cui i diritti umani e l’emergenza climatica in peggioramento.

Tra i trattati che Trump ha abbandonato con un ordine esecutivo giuridicamente discutibile c’era la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), rendendo gli Stati Uniti, il più grande emettitore storico di gas serra che causano il riscaldamento del pianeta, il primo Paese ad abbandonare l’accordo storico.

Il Senato degli Stati Uniti ha ratificato la convenzione nel 1992 all’unanimità, ma i legislatori hanno ripetutamente fallito nel far valere la loro autorità costituzionale per impedire ai presidenti di ritirarsi unilateralmente dai trattati globali.

Jean Su, direttore per la giustizia energetica presso il Center for Biological Diversity, ha dichiarato in un comunicato che “il taglio dei legami con il più antico trattato mondiale sul clima da parte di Trump è un altro spregevole tentativo di lasciare che gli interessi delle aziende produttrici di combustibili fossili guidino il nostro governo”.

“Data la profonda polarizzazione della politica statunitense, sarà quasi impossibile per gli Stati Uniti rientrare nell’UNFCCC con una maggioranza dei due terzi dei voti. Lasciare che questa mossa illegale passi potrebbe escludere per sempre gli Stati Uniti dalla diplomazia sul clima”, ha affermato Su. “Il ritiro dalle principali istituzioni mondiali che si occupano di clima, biodiversità e scienza minaccia tutta la vita sulla Terra”.

Trump ha anche ritirato gli Stati Uniti dall’Istituto internazionale per la giustizia e lo Stato di diritto, dall’Unione internazionale per la conservazione della natura, dalla Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite, dal Fondo delle Nazioni Unite per la democrazia, dall’UN Oceans e da decine di altri organismi globali, ritenendoli “contrari agli interessi degli Stati Uniti”.

La mossa del presidente è arrivata mentre continuava a calpestare il diritto nazionale e internazionale con un attacco illegale al Venezuela e minacce di conquistare la Groenlandia con la forza militare, tra gli altri gravi abusi.

Di seguito è riportato l’elenco completo delle organizzazioni internazionali che Trump ha abbandonato con un tratto di penna:

(a) Organizzazioni non appartenenti alle Nazioni Unite:

(i) 24/7 Carbon-Free Energy Compact;

(ii) Colombo Plan Council;

(iii) Commission for Environmental Cooperation;

(iv) Education Cannot Wait;

(v) European Centre of Excellence for Countering

Hybrid Threats;

(vi) Forum of European National Highway Research Laboratories;

(vii) Freedom Online Coalition;

(viii) Global Community Engagement and Resilience Fund;

(ix) Global Counterterrorism Forum;

(x) Global Forum on Cyber Expertise;

(xi) Global Forum on Migration and Development;

(xii) Inter-American Institute for Global Change Research;

(xiii) Intergovernmental Forum onMining, Minerals, Metals, and Sustainable Development;

(xiv) Intergovernmental Panel on Climate Change;

(xv) Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services;

(xvi) International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property;

(xvii) International Cotton Advisory Committee;

(xviii) International Development Law Organization;

(xix) International Energy Forum;

(xx) International Federation of Arts Councils and Culture Agencies;

(xxi) International Institute for Democracy and Electoral Assistance;

(xxii) International Institute for Justice and the Rule of Law;

(xxiii) International Lead and Zinc Study Group;

(xxiv) InternationalRenewable Energy Agency;

(xxv) International Solar Alliance;

(xxvi) International Tropical Timber Organization;

(xxvii) International Union for Conservation of Nature;

(xxviii) Pan American Institute of Geography and History;

(xxix) Partnership for Atlantic Cooperation;

(xxx) Regional Cooperation Agreement on Combatting Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia;

(xxxi) Regional Cooperation Council;

(xxxii) Renewable Energy Policy Network for the 21st Century;

(xxxiii)Science and Technology Center in Ukraine;

(xxxiv) Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme; and

(xxxv) Venice Commission of the Council of Europe.

(b) Organizzazioni delle Nazioni Unite (ONU):

(i) Department of Economic and Social Affairs;

(ii) UN Economic and Social Council (ECOSOC) — Economic Commission forAfrica;

(iii) ECOSOC — Economic Commission forLatin America and the Caribbean;

(iv) ECOSOC — Economic and Social Commission for Asia and the Pacific;

(v) ECOSOC — Economic and Social Commission for Western Asia;

(vi) International Law Commission;

(vii) International Residual Mechanism for Criminal Tribunals;

(viii) InternationalTrade Centre;

(ix) Office of the Special Adviser on Africa;

(x) Office of the Special Representative of the Secretary General forChildren in Armed Conflict;

(xi) Office of the Special Representative of the Secretary-General on Sexual Violence in Conflict;

(xii) Office of the Special Representative of the Secretary-General on Violence Against Children;

(xiii) Peacebuilding Commission;

(xiv) Peacebuilding Fund;

(xv) Permanent Forum on People of African Descent;

(xvi) UN Alliance of Civilizations;

(xvii) UN Collaborative Programme on Reducing Emissions fromDeforestation and Forest Degradation in Developing Countries;

(xviii) UN Conference on Trade and Development;

(xix) UN Democracy Fund;

(xx) UN Energy;

(xxi) UN Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women;

(xxii) UN Framework Convention on Climate Change;

(xxiii) UN Human Settlements Programme;

(xxiv) UN Institute for Training and Research;

(xxv) UN Oceans;

(xxvi) UN Population Fund;

(xxvii) UN Register of Conventional Arms;

(xxviii) UN System Chief Executives Board for Coordination;

(xxix) UN System Staff College;

(xxx) UNWater; and

(xxxi) UN University.

Rachel Cleetus, direttrice delle politiche ed economista capo del Programma Clima ed Energia dell’Unione degli Scienziati Preoccupati, ha affermato che il ritiro di Trump dal trattato mondiale sul clima segna “un nuovo minimo storico e l’ennesimo segno che questa amministrazione autoritaria e antiscientifica è determinata a sacrificare il benessere delle persone e a destabilizzare la cooperazione globale”.

“Il ritiro dalla convenzione globale sul clima servirà solo a isolare ulteriormente gli Stati Uniti e a diminuire la loro posizione nel mondo, dopo una serie di azioni deplorevoli che hanno già fatto precipitare la credibilità della nostra nazione, compromesso i legami con alcuni dei nostri più stretti alleati storici e reso il mondo molto più insicuro”, ha affermato Cleetus. “Questa amministrazione rimane crudelmente indifferente ai fatti inconfutabili sul clima, mentre asseconda chi inquina con i combustibili fossili”.