Teva, la farmaceutica israeliana al servizio del capitalismo brutalizzato

Teva Pharma opera come braccio sanitario ed economico del progetto sionista, traendo profitto direttamente dall’apartheid e dal genocidio contro il popolo palestinese

Poco prima della truffa del 2008 – eufemisticamente chiamata crisi economica – Naomi Klein ha pubblicato un’opera che continua a risuonare ancora oggi, La Dottrina dello shock (2007). Il nuovo sistema definito da Klein come corporativista era caratterizzato da un enorme trasferimento della ricchezza pubblica alla proprietà privata, dall’aumento della disuguaglianza economica e dalla comparsa di un nazionalismo violento che giustificava l’aumento della spesa per la difesa e la sicurezza militare. Quasi 20 anni dopo, il risultato di questa terapia d’urto è un’economia al servizio di un capitalismo bestializzato, come ha affermato la giornalista Laura Arroyo. Sotto la tutela di un variegato gruppo di élite neoliberiste fasciste e sioniste come Donald Trump, Elon Musk, Benjamin Netanyahu, Javier Milei o Ursula von der Leyen, Klein aveva già previsto nel 2007 che l’economia avviata nell’era di George Bush junior avrebbe continuato a funzionare fintanto che l’ideologia suprematista e imprenditoriale non fosse stata smascherata.

All’interno di questo capitalismo corporativista e bestializzato, l’industria farmaceutica rappresenta il terzo settore dell’economia mondiale, dietro il traffico di armi e droga. Tale industria esercita il proprio potere in due modi: facendo pressione sui legislatori e sull’Organizzazione mondiale del commercio. Peter C. Gotzsche in Medicamentos que matan y crimen organizado (2014) dimostra come l’industria farmaceutica sia diventata il principale attore della propria regolamentazione. Le aziende farmaceutiche sono le prime responsabili di migliaia di casi di corruzione nel mondo, di frodi scientifiche, di iatrogenia e di disparità di approvvigionamento tra la popolazione mondiale.

Sebbene le pratiche più discutibili dal punto di vista etico o corrotte delle aziende farmaceutiche siano quelle legate ai farmaci di marca, attraverso l’estensione dei brevetti dopo modifiche minime nella loro composizione, il marketing illegale e la promozione di farmaci per usi non approvati dalle autorità di regolamentazione e le pratiche di lobbying aggressivo nei confronti degli organismi di regolamentazione, tali pratiche corrotte hanno trovato anche nella produzione di farmaci generici una nuova nicchia di mercato per massimizzare i profitti, utilizzando a tal fine strategie capitalistiche di sfruttamento delle risorse e pratiche anticoncorrenziali.

Da due decenni, la maggior parte dei paesi europei ha aumentato l’uso dei cosiddetti farmaci generici: farmaci che contengono le stesse caratteristiche farmacocinetiche, farmacodinamiche e terapeutiche del farmaco originale o di marca, ma il cui brevetto è scaduto. Questi hanno goduto di un’aura di bontà e quindi di tolleranza nei confronti delle critiche per aver facilitato l’accesso ai farmaci essenziali a una parte più ampia della popolazione grazie al loro costo inferiore e alla produzione decentralizzata. Tuttavia, come già accennato, la loro produzione e commercializzazione non sono esenti da logiche capitalistiche e pratiche aggressive che minacciano l’umanità, come nel caso dell’azienda farmaceutica israeliana Teva Pharma, una delle più grandi aziende produttrici di farmaci generici al mondo.

Un articolo apparso recentemente su El Público sottolineava che il patrocinio dei progetti di ricerca e sviluppo di Teva España era cresciuto dell’88% dal 2023 e che l’investimento totale in pubbliche relazioni tra il 2023 e il 2024 era stato ridotto di 800.000 euro. Nello stesso articolo si sottolineava che, secondo Teva, nulla di tutto ciò aveva a che fare con il genocidio in corso. La notizia citava l’organizzazione Who Profits, che ha indicato Teva come azienda che trae vantaggio economico dall’occupazione illegale della Palestina e che figura nell’elenco delle aziende coinvolte nel business dell’occupazione stilato dal movimento Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni (BDS).

Ciò che l’articolo non menzionava è che, per quanto riguarda Teva Spagna, dal 2021 l’azienda farmaceutica ha investito quasi 40 milioni di euro solo per l’ampliamento della sua sede nel poligono industriale di Malpica en Zaragoza. L’allora sindaco di Saragozza, oggi presidente della comunità autonoma dell’Aragona, Jorge Azcón, affermò che Teva avrebbe beneficiato di un quadro fiscale vantaggioso. Sì, è sempre il profitto che conta.

I vantaggi dell’occupazione illegale

Oltre alle molteplici forme di corruzione tipiche delle aziende farmaceutiche, Teva è un’azienda israeliana che ha tratto vantaggio dall’occupazione illegale, dal sistema di apartheid e dal mercato vincolato derivante dal Protocollo di Parigi del 1994, accordo economico nell’ambito degli Accordi di Oslo (1993-1995). Questo accordo economico ha stabilito una dipendenza economica della Palestina dalle politiche e dalle leggi doganali israeliane per l’importazione e l’esportazione di merci. Per quanto riguarda l’industria farmaceutica, questa dipendenza ha avuto e continua ad avere ripercussioni negative sul popolo palestinese. L’importazione di medicinali in Cisgiordania è consentita solo se questi sono registrati in Israele. Ciò impedisce al mercato palestinese di mantenere relazioni eque di importazione ed esportazione di medicinali con altri mercati vicini. Ad esempio, per motivi di “sicurezza”, l’industria farmaceutica palestinese non può spedire medicinali attraverso l’aeroporto Ben Gurion, ma deve farlo – sempre con il permesso di Israele – attraverso la Giordania; ciò rende questi medicinali più costosi e quindi meno competitivi rispetto a quelli israeliani. Questo è uno dei numerosi esempi di come le aziende farmaceutiche israeliane si vedono favorite dal sistema di occupazione e apartheid.

Nel caso della Striscia, Israele vieta deliberatamente l’esportazione di farmaci sviluppati a Gaza da quando, il 19 settembre 2007, ha dichiarato la Striscia di Gaza entità nemica. In questo modo, Israele impedisce lo sviluppo dell’industria farmaceutica di Gaza.

In un rapporto pubblicato nel 2020 dall’Alto Commissariato per i diritti umani, “Gaza 2020: Uninhabitable and Unnoticed as Israel’s Restrictions Tighten” (Gaza 2020: Inabitabile e ignorata mentre le restrizioni di Israele si inaspriscono), si menzionava la frammentazione e lo smantellamento del sistema sanitario di Gaza come conseguenza del blocco della Striscia. All’origine di questa crisi sanitaria vi era il complesso regime di permessi di uscita per motivi sanitari e il rifiuto arbitrario di tali permessi imposto dalle forze di occupazione israeliane, che causava ansia ai pazienti e alle loro famiglie, aggravando le loro condizioni di salute. Il rapporto segnalava la violazione del diritto del popolo palestinese alla salute e alla vita e citava come esempio la morte di due bambini palestinesi di 9 giorni e 8 mesi a causa del ritardo deliberato nel rilascio di tali permessi di evacuazione. Va sottolineato che alcuni degli elementi costitutivi del crimine di apartheid sono la creazione di regolamenti e leggi che limitano la libera circolazione delle persone nel territorio (i permessi sanitari e i checkpoint ne sono un chiaro esempio in Palestina).

Per quanto riguarda il genocidio, sappiamo che dopo che la Corte internazionale di giustizia ha richiesto nel gennaio 2024 misure immediate per fermare atti suscettibili di genocidio e ha riconosciuto il “rischio reale e imminente di danno irreparabile” ai diritti dei palestinesi di Gaza ai sensi della Convenzione contro il genocidio, l’azienda farmaceutica Teva ha mantenuto uno stretto rapporto con le politiche di Israele. Nell’ottobre 2023, Teva ha donato 1,5 tonnellate di attrezzature sanitarie all’ONG israeliana Pitchon Lev, tra cui la raccolta di attrezzature per i soldati dell’IDF. Nello stesso mese di ottobre, Teva ha colto l’occasione per rafforzare la cooperazione con l’organizzazione no profit Haverim Le Refuah e ha aumentato la sua donazione di medicinali. Solo per citare un esempio di ipocrisia, questa organizzazione benefica ha espresso la sua preoccupazione sul Jerusalem Post per gli 11 prigionieri israeliani del 7 ottobre affetti da diabete, ma non ha mai preso posizione sulle migliaia di casi di diabete, cancro o cardiopatie gravi tra gli oltre 11.000 ostaggi palestinesi.

Teva ha anche donato attrezzature sanitarie al servizio di emergenza e assistenza medica israeliano, Magan David Adom (MDA), che collabora strettamente con l’IDF e, in particolare, con il comando di retroguardia come braccio medico ausiliario. Non solo, ma il presidente di un comitato di supervisione della MDA nel 2007, il rabbino Shmuel Eliyahu, ha esortato Israele in alcune dichiarazioni nel maggio 2007 a massacrare un milione di palestinesi e di impiccare agli alberi i figli dei palestinesi considerati terroristi. La MDA è stata denunciata da numerose organizzazioni per i diritti umani, tra cui il Sindacato dei giornalisti palestinesi, per aver negato assistenza medica ai palestinesi feriti.

Richard Francis, amministratore delegato di Teva, ha dichiarato il 20 febbraio 2024 al quotidiano Times of Israel che la resilienza del team di Teva era stata straordinaria e che la grande sfida era quella di gestire rapidamente un’attività su scala globale in un momento di tensione. In altre parole: nel bel mezzo del genocidio del popolo palestinese bisognava fare affari. Infatti, il 10% del personale di Teva è stato chiamato alle armi dall’inizio del genocidio e questi sono stati ricompensati economicamente dall’azienda farmaceutica. Un mese prima, alla fine di gennaio 2024, undici ministri e quindici deputati della coalizione dell’attuale governo israeliano hanno tenuto una serie di conferenze in cui è stata richiesta, tra canti e balli, l’espulsione definitiva dei palestinesi dalla Striscia di Gaza e il reinsediamento dei coloni.

Il coinvolgimento di Teva è stato ribadito dalle parole di Yossi Ofek, direttore generale di Teva Israele e del cluster Ucraina, Africa e Medio Oriente. Ofek ha dichiarato a Ice System il 10 aprile 2024 che Teva si è mobilitata fin dal primo giorno di guerra a beneficio di Israele, ovvero dei feriti, delle loro famiglie e… delle forze di sicurezza.

È più che evidente che se si finanziano un governo, organizzazioni e aziende che esigono la deportazione di un popolo, il mantenimento di un sistema di apartheid e la pulizia etnica; e se si finanziano e si aiutano i soldati che compiono questi atti, si stanno finanziando crimini contro l’umanità. Questo è qualcosa che noi di Health Workers For Palestine España denunciamo da più di un anno.

Le guerre, i massacri, i genocidi sono costosi, per questo, nella logica del capitalismo corporativista e bestializzato, le politiche eliminazioniste tengono conto del rapporto costi-benefici. Lo sterminio di migliaia di persone ha un altro obiettivo, oltre a quello già intrinseco, ed è quello di rifondare i rapporti di potere e creare altre regole del gioco economico in cui solo pochi abbiano benefici assoluti. Questi pochi sono quelli che Klein ha collocato nella bolla dell’estrema ricchezza e per i quali la sentenza di Noam Chomsky ha pieno senso: profit over people. Migliaia di multinazionali hanno guadagnato e continuano a guadagnare enormi quantità di dollari ed euro dal genocidio in corso, come ha dimostrato nel suo rapporto “Dall’economia dell’occupazione all’economia del genocidio” Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori Palestinesi. L’impunità e l’inerzia istituzionale internazionale giocano a favore dei genocidi. Per il capitalismo corporativista e bestializzato, se il costo dell’uccisione di migliaia di persone a Gaza fosse stato un rischio economico, non sarebbe mai avvenuto. Quindi, se è avvenuto è perché uccidere un intero popolo è economicamente redditizio. E questo è qualcosa che non dovremmo dimenticare.

In un altro rapporto precedente, “Il genocidio come soppressione coloniale” dell’ottobre 2024, Albanese ha sottolineato che la diffusione della dottrina secondo cui la determinazione del popolo palestinese è una minaccia per la sicurezza di Israele è la giustificazione per legittimare un’occupazione illegale permanente. Secondo Yakov Rabkin, il sionismo, come progetto nazionalista europeo e statunitense, giustifica l’aumento della spesa per la difesa in Israele come l’unico modo per salvaguardare tutti gli ebrei del mondo, anche se molti ebrei non sono d’accordo con il progetto sionista. Per questo motivo, la disumanizzazione e la reificazione del popolo palestinese dal 1948 ad oggi è uno dei fondamenti della politica statale di Israele, indipendentemente dal tipo di governo che si sia succeduto.

Sostenere economicamente un’entità etnocratica e razzista come Israele significa finanziare politiche di estrema crudeltà. Tutto questo variegato gruppo di canaglie e assassini come Benjamin Netanyahu, Bezalel Yoel Smotrich, Itamar Ben-Gvir, Daniella Weiss sono ancora lì perché migliaia di aziende finanziano i loro crimini contro l’umanità. Teva è una di queste aziende. Ma a tutti questi psicopatici e imprenditori collaborazionisti ricordiamo che, prima o poi, quell’economia avviata nell’era di George Bush junior sarà smascherata, così come un giorno la Palestina sarà libera.