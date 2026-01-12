Iran, attenzione agli utili idioti dell’Occidente

È giusto dire che né gli Stati Uniti né Israele hanno a cuore la volontà del popolo iraniano, né la vita dei giovani uccisi dalla polizia

Il cambio di regime è la frase del giorno per la seconda settimana consecutiva. Lo scorso fine settimana era il Venezuela, con una puntata in Groenlandia a metà settimana. Ora è l’Iran, dove una rivolta popolare contro il governo è entrata nel suo quindicesimo giorno.

L’Iran non è nuovo a proteste su larga scala, con rivolte di massa avvenute nel 2017, 2019 e 2022, solo per citare alcuni esempi degli ultimi anni. In ciascuno di questi casi, il governo islamico è sopravvissuto grazie a un mix di repressioni violente e concessioni silenziose. Ma questa volta, secondo gli esperti, la situazione sembra diversa.

Ora, non sono qualificato per giudicare se ciò sia corretto. Ma posso assolutamente giudicare la risposta delle classi politiche occidentali a una potenziale rivoluzione in Iran, che ha le stesse caratteristiche di sempre: vischiosa, scivolosa e, soprattutto, densa come il mince.

È impossibile sapere quanti iraniani stiano attualmente chiedendo la caduta dell’ayatollah conservatore Ali Khamenei. Con il blocco totale di Internet e le proteste che si svolgono principalmente di notte, non è facile tenerne traccia. Quest’ultimo ostacola e allo stesso tempo aiuta quei manifestanti che coraggiosamente mettono in pericolo la propria vita, contribuendo a tenerli lontani dagli oltre 500 che si stima siano stati uccisi (la cifra potrebbe essere molto più alta) e dagli oltre 10.000 che si ritiene siano stati arrestati dal regime fino ad ora.

La rivolta dura ormai da più di due settimane. Da quando è iniziata come sciopero dei commercianti alla fine di dicembre, in risposta al crollo della valuta e alle crescenti difficoltà economiche causate dall’inasprimento delle sanzioni petrolifere statunitensi, la protesta non ha fatto che crescere, diffondendosi in decine di città e paesi in tutte le 31 province del Paese.

Qualcosa di enorme sta accadendo in Iran. Di cosa si tratti, quali siano i suoi obiettivi finali e quale sarà il risultato finale è attualmente poco chiaro. Ma ciò non ha impedito alle élite occidentali, che non hanno alcun interesse in Iran, di dare lezioni dalla sicurezza di quella che considerano una posizione moralmente superiore, ma che in realtà è intellettualmente inferiore.

“Sostenete i manifestanti”, chiedono, sostenendo felicemente anche Tommy Robinson e vari guerrafondai. E coloro che esercitano cautela sono stati oggetto delle critiche più aspre. A quanto pare, bisogna immediatamente abbandonare la conoscenza sia della storia che ci ha portato qui, sia del prezzo – in termini di vite umane – che tali eventi spesso richiedono. Ma coloro che gridano più forte devono ancora considerare che, tra i manifestanti, il singolare appello a porre fine al regime potrebbe nascondere molti potenziali futuri.

Per quanto ne sa chiunque al di fuori dell’Iran, non esiste una resistenza organizzata né all’Ayatollah né al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC). Si tratta di una milizia statale forte di 125.000 uomini che influenza quasi ogni aspetto della politica e della società iraniana, sostenuta da reti socialmente radicate di clientelismo commerciale e privilegi. Se il regime clericale dovesse cadere completamente, invece di essere sostituito da figure più riformiste, l’IRGC sarebbe pronto a prendere il potere nel Paese, come alcuni sostengono abbia già fatto nel 2009.

Fuori dall’Iran, i contendenti alla nuova leadership abbondano. Il principale tra loro è Reza Pahlavi, figlio dell’ultimo scià dell’Iran, deposto dalla rivoluzione islamica del 1979 (che, vale la pena ricordare, è stata l’ultima rivolta popolare riuscita del popolo iraniano). La decadenza e l’autoritarismo di quell’ultimo re – per non parlare della sua collaborazione con le potenze britannica e statunitense nel rovesciare il primo ministro democraticamente eletto e nazionalizzatore del petrolio Mohammad Mosaddegh in cambio di un potere maggiore e incontrollato – hanno portato gli iraniani a scegliere l’unica altra strada che allora era loro disponibile.

Quali alternative hanno a disposizione ora? È improbabile che Pahlavi, che la scorsa estate ha apertamente incoraggiato Israele a bombardare i suoi connazionali, o qualsiasi altro candidato riformista in esilio, abbiano il sostegno politico necessario per unire la maggioranza dei 90 milioni di cittadini iraniani in un Paese cinque volte più grande della Germania. Ciò significa che avrebbero bisogno di un forte sostegno, con gli Stati Uniti pronti a dare una mano.

Secondo quanto riferito, il presidente Donald Trump è stato informato sulle opzioni per attacchi militari nel Paese, affermando che manterrà la sua promessa che “gli Stati Uniti sono pronti ad aiutare!!!”. Il parlamento iraniano ha, in cambio, minacciato attacchi preventivi alle basi statunitensi nella regione. Nel frattempo, anche l’agenzia di spionaggio israeliana Mossad, che la scorsa estate ha condotto operazioni sanguinose in Iran, ha incoraggiato le proteste.

Pahlavi e altre figure iraniane antiregime all’estero sono sempre pronte a fare appello ai valori liberali sostenuti da gran parte del loro pubblico occidentale, sottolineando il trattamento riservato alle donne, alle minoranze e ai dissidenti in Iran. Ma tendono a tralasciare le profonde difficoltà economiche causate dalle sanzioni, che hanno unito con successo un ampio spaccato della società iraniana in queste proteste: i commercianti che hanno dato il via a tutto questo non sono una forza liberale ben nota nella storia del Paese, ma tradizionalmente un baluardo del conservatorismo.

Gli studenti liberali, alleati con una classe mercantile conservatrice che si schiera con un movimento femminista in crescita e una generazione di lavoratori giovani senza speranza, costituiscono una forza potente unita contro un nemico comune. È abbastanza chiaro che l’attuale regime è stato significativamente – persino eroicamente – indebolito; potrebbe ancora cadere. Se ciò accadesse, quella stessa coalizione potrebbe cadere con esso, aprendo la strada a interessi esterni che vorrebbero spartirsi il Paese in nome della “pace”, da parte di attori per i quali il controllo, e non il liberalismo, è l’obiettivo finale.

È giusto dire che né gli Stati Uniti né Israele hanno a cuore la volontà del popolo iraniano, né la vita dei giovani iraniani uccisi dalla polizia del loro Paese. Ma godranno del sostegno cieco e rumoroso che emerge dagli attori occidentali, contando i voti di approvazione che stanno ricevendo per perseguire i propri interessi.

Data la storia di violente interferenze occidentali nella regione, non si può biasimare chi, con il cuore vicino ai manifestanti e pregando per la nascita di un’opposizione politica popolare, rifiuta di essere uno strumento utile per potenze imperialiste senza scrupoli.

Steven Methven è il redattore di Novara Live, il programma serale di attualità e politica di Novara Media su YouTube.