Jack London, socialista famoso a 150 anni dalla nascita

Un ritratto senza reticenze dello scrittore. Il Tallone di Ferro, suo romanzo migliore ha sempre venduto molto meglio nel resto del mondo che negli Usa

Per oltre 100 anni, il suo racconto breve “To Build a Fire” è stato una lettura obbligatoria per quasi tutti gli studenti delle scuole statunitensi, probabilmente per insegnare loro la necessità della sopravvivenza, anche se il racconto poteva essere interpretato anche come un inno alla morte. Il protagonista immaginario senza nome muore da solo nel freddo e nella neve, incapace di accendere un fuoco. È un fallito, non un esempio di successo. Ora, nell’anniversario della sua nascita a San Francisco, 150 anni fa, Jack London, come il suo protagonista immaginario, potrebbe essere definito un altro maschio bianco morto, relegato nella discarica degli autori americani in gran parte dimenticati. Forse è lì che avrebbe dovuto finire decenni fa, anche se l’anarchica di origine russa Emma Goldman lo definì “l’unico scrittore rivoluzionario in America”. Cosa pensava e cosa intendeva per rivoluzionario?

È vero che appartenne al Partito Socialista per 20 anni e che si dimise, come spiegò in una lettera, “a causa della sua mancanza di ardore e combattività e della sua perdita di enfasi sulla lotta di classe”. Il Partito Socialista degli Stati Uniti era contrario all’entrata degli Stati Uniti nella prima guerra mondiale. London era favorevole. Strano tipo di socialista, voleva diventare ricco, vivere in una villa con servitù e allo stesso modo dei magnati che sosteneva essere suoi nemici. Con un socialista democratico appena eletto sindaco di New York, potrebbe valere la pena riesaminare la carriera politica del radicale Jack London, che si candidò due volte a sindaco di Oakland e perse entrambe le volte. A differenza di Zohran Mamdani, non aveva un’organizzazione di base né organizzatori locali al suo fianco.

È vero, abbracciò cause genuine; fece pressioni per ottenere la giornata lavorativa di otto ore e la fine del lavoro minorile nelle fabbriche. Inoltre, a suo merito, difese Charles Moyer, William “Big Bill” Haywood e George Pettibone, i tre membri dell’Industrial Workers of the World (IWW) sotto processo in Idaho e falsamente accusati dell’omicidio del governatore Frank Steunenberg nel 1905. Nello stesso anno, sulla scia della rivoluzione fallita in Russia, tenne discorsi appassionati da Berkeley ad Harvard in cui incitava alla violenza e agli omicidi per rovesciare il vecchio ordine e inaugurare quello nuovo.

Allo stesso tempo, sostenne anche l’invasione statunitense delle Filippine e di Porto Rico e sostenne che gli indiani d’America dovessero abbandonare i loro costumi e abbracciare quelli dell’uomo bianco.

In una lettera datata 12 giugno 1899, scrisse: “Le razze negre [sic], le razze bastarde, le razze schiavistiche, le razze non progressiste, hanno sangue cattivo, cioè sangue che non è in grado di permettere loro di sopravvivere con successo alla selezione per cui sopravvivono i più adatti”. Undici giorni dopo scrisse dei «negri d’Africa», come li chiamava, e insistette sul fatto che il socialismo era «concepito per la felicità di alcune razze affini». Dodici giorni prima del Natale del 1899, London ribadì le sue opinioni sulla supremazia bianca e spiegò a un amico: «Il nero si è fermato, proprio come si è fermata la scimmia. Nemmeno le scimmie antropomorfe più evolute potranno mai evolversi in esseri umani; allo stesso modo, i negri [sic] non potranno mai evolversi in una specie umana superiore a quelle esistenti”. Jay Craven, che ha diretto la versione cinematografica del 2021 del romanzo autobiografico di London Martin Eden, è stato abbastanza saggio da scegliere attori neri per interpretare i personaggi bianchi immaginari, evitando così le critiche.

I difensori di London (leggi anche qui, ndt) hanno sostenuto che egli si è limitato a riflettere le opinioni predominanti del suo tempo. È vero, Jim Crow governava gran parte della nazione, ma W. E. B. Du Bois pubblicò The Souls of Black Folk nel 1903, lo stesso anno in cui fu pubblicato The Call of the Wild, e nel 1909 Du Bois e i suoi amici fondarono la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP). Stranamente, anche se forse non così tanto, London fu cresciuto da una donna di colore che chiamava “mammy” e si descriveva come il suo “piccolo negro bianco”, ben sapendo che si trattava di un insulto razziale.

Sebbene London fosse socialista, era anche imperialista, sciovinista e razzista; in breve, un uomo pieno di contraddizioni che riflettevano le profonde contraddizioni sociali e politiche della società americana all’indomani della guerra civile e alla vigilia della prima guerra mondiale, una guerra alla quale voleva che gli Stati Uniti partecipassero per sconfiggere i tedeschi. Dal 1896, quando aderì al Partito Socialista, fino al 1916, quando lo lasciò, London non fu un socialista democratico.

Nel saggio “How I Became a Socialist” (Come sono diventato socialista), pubblicato per la prima volta su Comrade nel 1903, scrisse che la paura di cadere nella “fossa sociale” lo spinse ad aderire al Partito Socialista. «La donna della strada e l’uomo dei bassifondi mi erano molto vicini», spiegò. «Li vedevo, vedevo me stesso al di sopra di loro… e confesso che fui preso dal terrore». Come sottolineò sua figlia Joan London nella biografia dedicata al padre, egli era attratto da figure carismatiche e forti, non da organizzatori e organizzazioni di base. Secondo Joan, aveva molto in comune con Mussolini. George Orwell notò che aveva «una vena fascista». Per sua stessa ammissione, London non partecipò mai a una riunione del Partito Socialista.

Socialista famoso, socialista con un nome famoso, nonché oratore dinamico con un entourage che includeva Mother Jones ed Emma Goldman, fu utilizzato dal movimento per promuovere la causa del socialismo. Raramente, se non mai, fece sacrifici per essa. Le celebrità possono essere un peso: rendono popolari le cause, ma attirano anche l’attenzione su se stesse e sulla loro carriera, come è successo negli anni Sessanta. Infatti, le pubblicazioni socialiste hanno promosso il lavoro di London e hanno contribuito a renderlo un autore di best seller. In rare occasioni, è stato definito un falso socialista che viveva una vita di lusso al Beauty Ranch nella contea di Sonoma, lontano dalla contesa politica.

Se gli insegnanti avessero assegnato le sue opere per esplorarne le contraddizioni, London sarebbe stato l’autore perfetto da inserire nelle liste di lettura. Ma per decenni gli studiosi di London hanno ignorato le sue opinioni suprematiste bianche, il suo sciovinismo e la sua paura e avversione per il meticciato. Ci sono state delle eccezioni, come Philip Foner, curatore di Jack London: American Rebel, una raccolta degli scritti di London su questioni sociali. Foner ha sottolineato che London non ha mai denunciato la schiavitù dei popoli indigeni nel Pacifico meridionale, anche se in un’occasione si è unito agli schiavisti e ha osservato la loro spedizione nella giungla.

Per la maggior parte, biografi e critici hanno difeso London e i suoi libri. È vero, c’erano sempre alcune crepe nella folla di adoratori, ma ciò che sembra aver fatto davvero la differenza nel mondo degli studi e della pedagogia su London è stato il movimento Black Lives Matter. Sulla scia dell’omicidio di George Floyd, gli insegnanti non potevano continuare a essere apologeti acritici dell’autore di Il richiamo della foresta, Zanna Bianca e Il lupo di mare. Gli studenti non credevano alle lodi che venivano loro propinate.

Ora, con Trump alla Casa Bianca, il risorgere del razzismo e il ritorno delle statue dei generali della Confederazione, London potrebbe essere considerato in alcuni ambienti una sorta di eroe culturale. Ma non è così semplice. Il libro di London Il tallone di ferro prediceva l’avvento di un’oligarchia negli Stati Uniti. In quell’opera profetica, descrive una sinistra cospirazione per sopprimere la libertà di parola e di riunione, imprigionare gli oppositori e i critici più schietti, controllare le notizie e le informazioni, istituire un esercito professionale di mercenari pagati, creare una polizia segreta e intraprendere una guerra globale per l’egemonia economica. Ha sempre venduto molto meglio nel resto del mondo che negli Stati Uniti. Leggete The Iron Heel, naturalmente, e poi leggete il suo libro meno razzista, The People of the Abyss, sulla povertà nel cuore dell’Impero britannico, e The Road, sulle sue esperienze di vagabondo in viaggio attraverso gli Stati Uniti, e sul suo arresto e incarcerazione a Buffalo, New York.

Speriamo che Mamdani non venga risucchiato dal circolo delle celebrità e che la sua famiglia, i suoi amici e i cittadini di New York lo aiutino a rimanere onesto in una città che ha dato i natali a Trump e Giuliani.

Jonah Raskin è l'autore di Beat Blues, San Francisco, 1955.