Tra le proteste e il ricordo dello Shah: la solidità del regime iraniano alla prova

Il malcontento sociale mette in luce il disagio del popolo iraniano, ma anche la capacità di resistenza del sistema instaurato dopo il 1979

Poco si sa della portata di ciò che è accaduto in Iran nelle ultime tre settimane e che continua ad accadere, nonostante sembri che le proteste siano diminuite negli ultimi giorni. Il blackout informativo è stato il motivo per cui le notizie sono arrivate con il contagocce. Ad oggi, le organizzazioni internazionali per i diritti umani parlano di quasi 3.000 persone uccise dalla violenta repressione del regime, ma queste cifre, per il momento, non hanno potuto essere verificate.

La popolazione iraniana è scesa in massa nelle strade, sia nelle grandi città che nei villaggi, per protestare, inizialmente, contro il crollo del rial iraniano e l’inflazione dei prezzi dei prodotti di base. Dopo diversi giorni di manifestazioni, il malcontento è andato crescendo e le richieste sono cambiate: una parte della popolazione vuole delle riforme, l’altra punta direttamente alla caduta del regime degli ayatollah, che governa il Paese con pugno di ferro dal 1979.

Un Paese al buio

Al momento in cui scriviamo, la connessione a Internet non è stata ripristinata e le chiamate in entrata e in uscita continuano ad essere limitate. Da giovedì 8 gennaio, Behruz (nome fittizio per proteggere la sua identità e quella della sua famiglia), un iraniano che vive in esilio nello Stato Spagnolo da oltre vent’anni, non può contattare la sua famiglia. Behruz arrivò dal suo paese perché era un attivista. Da giovedì 8 gennaio, Behruz (nome fittizio per proteggere la sua identità e quella della sua famiglia), un iraniano che vive in esilio in Spagna da oltre vent’anni, non riesce a contattare la sua famiglia. Behruz ha lasciato il Paese perché era un attivista. “L’altro ieri sono riuscito a parlare brevemente con mio fratello, che mi ha confermato che stavano tutti bene, ma non sono riuscito a parlare con mia madre in tutti questi giorni”, dice in una conversazione con El Salto.

“C’è il coprifuoco e non possono uscire di casa; il paese è devastato”, spiega. Racconta anche che le poche informazioni che sono arrivate provengono da Teheran, la capitale, ma che nei paesi più piccoli, dove c’è un blackout totale, la repressione dello Stato è molto più dura. “Non potete nemmeno immaginare cosa sta succedendo fuori Teheran. Se il regime cadrà, vedremo la portata di ciò che è successo”. Insiste sul fatto che ciò che sta accadendo, tuttavia, non è una novità. Poiché le comunicazioni sono intercettate, Behruz spiega che parla in codice con la sua famiglia, usando parole segrete che solo loro conoscono. È a questo punto della conversazione che la sua voce si spezza. Ha paura di rivelare qualsiasi indizio sulla sua posizione geografica.

Spiega che da quando ha memoria, “la gente è sempre scesa in strada”. Riconosce che forse non con la stessa forza di adesso, ma lo attribuisce ai sistemi di repressione del regime. “Il regime usa la strategia di dividere la società e, essendo un Paese con così tante etnie… Inoltre non ci sono leader, perché il regime li schiaccia. Non appena qualcuno emerge, lo uccidono”.

Minacce di Trump e escalation della tensione

Le proteste nel Paese hanno portato a un’escalation della tensione tra il regime e gli Stati Uniti, che ha ripetutamente minacciato un attacco in risposta alla repressione della popolazione. Giovedì pomeriggio, tuttavia, durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha disinnescato la minaccia dopo aver appreso che le esecuzioni extragiudiziali previste per quello stesso giovedì in Iran erano state annullate. Tuttavia, mentre pronunciava quelle parole, evacuava la base di al-Udeid, in Qatar, che ospita circa 10.000 soldati statunitensi ed è la più grande base militare americana in Medio Oriente. Sempre lo stesso giorno sono state chiuse le strutture dell’ambasciata britannica e paesi come Italia, Polonia e Spagna hanno consigliato ai propri cittadini di lasciare il territorio nella misura del possibile.

Nonostante l’inasprimento dei toni, alcuni analisti come Rosa Meneses, vicedirettrice del Centro di Studi Arabi Contemporanei (CEARC), ritengono che l’opzione di un attacco su larga scala fosse – o sia – poco probabile. «L’Iran non è il Venezuela, e un attacco al Paese potrebbe incendiare l’intera regione. Tuttavia, ciò che è accaduto in Venezuela costituisce un messaggio diretto al regime degli ayatollah”, spiega a El Salto.

Un eventuale attacco all’Iran avrebbe conseguenze dirette sull’Iraq, e ciò sarebbe in contrasto con gli interessi degli Stati Uniti. “Israele è più propenso a farlo, ma non così tanto gli Stati Uniti, che puntano a destabilizzare il regime per vedere se cade da solo”, precisa, “anche se vediamo che Donald Trump gasato per come sono andate le cose in Venezuela e per come si sono susseguiti gli eventi a giugno“. Lo scorso giugno, gli Stati Uniti, con il pretesto della ”legittima difesa”, hanno bombardato tre impianti nucleari in Iran – Isfahan, Natanz e Fordow – causando circa un migliaio di morti. Era la prima volta dalla Rivoluzione Islamica del 1979 che gli Stati Uniti attaccavano con le forze aeree strutture all’interno del Paese. Il regime iraniano ha risposto in quel momento con una raffica di missili che hanno colpito zone delle città di Tel Aviv, Nes Tziona e Haifa, e con un secondo attacco missilistico che aveva come obiettivo le basi statunitensi in Qatar.

“È chiaro che il piano deve essere sul tavolo, ma se non l’hanno fatto è perché qualcosa li trattiene”, spiega Meneses, che ritiene che “il Venezuela sia andato molto bene, ma in Iran le cose potrebbero non andare come loro [gli americani] si aspettano”. A questo proposito, l’analista Ignacio Álvarez-Ossorio, professore di Studi arabi e islamici all’Università Complutense di Madrid, guarda alle monarchie del Golfo, che avrebbero lanciato l’allarme di un possibile attacco e avrebbero raccomandato a Trump di tenere conto della possibilità di destabilizzazione regionale che un attacco potrebbe causare. Arabia Saudita, Qatar e Oman puntano sulla via diplomatica, consapevoli di quanto possa essere incendiario un intervento. Nelle ultime ore è stato anche reso noto dal New York Times che Israele aveva chiesto a Donald Trump di rinviare qualunque attacco pianificato per delle falle nel sistema di difesa antimissile, danneggiato durante il conflitto tra Israele e Iran nel passato mese di giugno. Fedele al suo stile, ieri il presidente americano ha negato l’evidenza: «Nessuno mi ha convinto, mi sono convinto da solo», ha detto.

Nelle ultime ore è anche emerso che il presidente russo Vladimir Putin avrebbe avuto colloqui con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente iraniano Masoud Pezeshkian per affrontare la situazione e offrirsi come mediatore al fine di “garantire la stabilità e la sicurezza nella regione”, secondo quanto riferito dal Cremlino.

Un regime solido

Sebbene in questi giorni si sia parlato di un’eventuale caduta del regime, secondo Meneses ciò era piuttosto complicato, poiché “si tratta di un regime molto consolidato a causa dell’enorme repressione che esercita sulla popolazione. La capacità di reprimere qualsiasi rivolta sociale è enorme, come abbiamo visto in precedenti occasioni”.

Per precedenti occasioni, bisogna risalire alle proteste di massa per l’omicidio, mentre era in custodia della polizia, della giovane ventiduenne di origine curdo-iraniana Mahsa Amini o alle proteste del 2009 contro Ahmadinejad. Né allora né ora il regime è stato sul punto di cadere. “Sanno usare molto bene il pugno di ferro e riescono sempre [gli ayatollah] a placare le ondate di malcontento”, assicura Meneses, che non nega l’esistenza di un “terreno fertile” per l’erosione del regime. In concreto, parla di un “processo sociale di lungo corso” e di una base sociale che interagisce con tutti gli ambiti, come quello politico o economico. Questo malcontento diffuso costringe il regime a reinventarsi e a riposizionarsi dopo ogni ondata di proteste “per poter sopravvivere”. Anche se la caduta del regime non sembra imminente, potrebbe comunque verificarsi “un processo di rigenerazione”.

Ieri, 16 novembre, data dell’anniversario della caduta dello scià, l’analista Andreas Krieg scriveva su Al-Jazeera: “I sistemi illiberali tendono ad apparire più durevoli proprio prima di cambiare. Ma i momenti di agitazione possono anche generare un’illusione diversa: che il sistema sia a un passo dal collasso a causa di un drastico colpo esterno. Con l’Iran sconvolto da proteste senza precedenti contro la leadership del Paese, è allettante immaginare che la potenza aerea degli Stati Uniti possa sferrare il colpo finale. Questa tentazione fraintende il modo in cui la Repubblica Islamica sopravvive realmente”.

A causa del momento geopolitico che stiamo vivendo, forse c’è “una percezione esterna di un regime indebolito”, come spiega Meneses. “È la tempesta perfetta”, afferma Ignacio Álvarez-Ossorio. “La strategia di massima pressione da parte degli Stati Uniti si combina con il malcontento generalizzato della società iraniana di fronte al collasso economico, ma qui non si tiene conto delle alternative possibili, e questo è un aspetto di cui si parla poco. Si tratta di un Paese di 92 milioni di persone, e per far cadere il regime ci deve essere qualcosa di ben congegnato”, avverte.

Oltre alla repressione, c’è un altro elemento che caratterizza questo regime, a differenza di altri, ed è l’assenza di fessure nel regime nel suo seno. Le forze armate e la guardia civile rivoluzionaria sono ciò che sostiene politicamente il regime, e al momento, funzionano all’unisono. Continua Krieg nella sua analisi: “La coesione coercitiva è il lavoro del sistema: la capacità delle istituzioni politiche e di sicurezza di procedere in parallelo e operare congiuntamente. Quando tale coesione viene mantenuta, il sistema assorbe gli impatti che potrebbero influenzare gli Stati più convenzionali. Krieg sottolinea quanto il Paese sia interconnesso e come sia strutturato sulla base di «centri di potere sovrapposti attorno all’ufficio del Leader Supremo, alla Guardia Rivoluzionaria, agli organi di intelligence, ai guardiani clericali e a un’economia clientelare». Pertanto, “eliminare un nodo, anche il più simbolico, non fa crollare la struttura in modo sicuro”. D’altra parte, ed è importante tenerlo presente, “il regime ha ancora una base sociale e un sostegno piuttosto solidi”, sottolinea Álvarez-Ossorio.

Pahlaví, una figura controversa che sta cercando di approfittare dell’occasione

Dall’inizio delle proteste, il figlio dell’ultimo scià di Persia – Mohammad Reza Pahlaví regnò dal 1941 fino alla sua destituzione nel 1979 – sta cercando, dagli Stati Uniti e attraverso i suoi social network, di proporsi come valida alternativa agli ayatollah.

Il suo ruolo negli ultimi giorni è stato controverso. Per Menseses, “è altamente improbabile che l’Iran torni ad essere una monarchia; e questo è il risultato di una campagna orchestrata dagli Stati Uniti e da Israele sui social media; ma la verità è che Pahlavi non ha alcuna base di sostegno interno sul campo”.

Pahlavi è una persona che non conosce né il Paese né la sua società, poiché ha lasciato l’Iran nel 1978 a soli 18 anni per studiare negli Stati Uniti. Un anno dopo, suo padre sarebbe stato detronizzato e costretto a fuggire. Da allora, il figlio dell’ultimo shah non ha più calpestato il suolo iraniani. «Si lascia coccolare e coglie l’occasione, ma all’interno dell’Iran nessuno lo vede come un leader politico, né come il leader di cui l’Iran ha bisogno, e il capitale di cui dispone è molto negativo. Suo padre era a capo di un regime dittatoriale protetto dalla SAVAK [la polizia segreta] che reprimeva, torturava e uccideva», ricorda Meneses.

Oltre alla repressione, Pahleví è accompagnato dal collaborazionismo di suo padre e dal suo stesso collaborazionismo con gli Stati Uniti e dagli ottimi rapporti con Israele e il suo primo ministro Benjamin Netanyahu. Nell’aprile 2023 ha incontrato i rappresentanti del Ministero dell’Intelligence israeliano e lo scorso giugno ha visitato il Muro del Pianto a Gerusalemme, cosa che non è stata ben accolta dalla società iraniana. “È stato percepito come un leader venduto a interessi estranei all’Iran”.

Álvarez-Ossorio è chiaro: “Si tratta, soprattutto, di una campagna di pubbliche relazioni”, cosa confermata dalle indagini del quotidiano israeliano Haaretz. Ricorda il caso dell’Iraq: “Quando Saddam Hussein fu rovesciato, fu promossa anche la figura di un oppositore che all’epoca viveva rifugiato negli Stati Uniti. Non ha funzionato“. A questo proposito, l’analista afferma che Pahlaví è ”il candidato di Israele, nemmeno quello degli Stati Uniti“. Rosa Meneses cita gli esempi dell’Afghanistan e della Libia, dove c’erano anche voci che scommettevano sul ripristino delle antiche monarchie, ”ma le società di quei paesi avevano voltato pagina e scartato l’opzione”.

Un altro aspetto da considerare è l’opposizione politica. A differenza del Venezuela, in Iran l’opposizione non esiste. E non esiste nel modo in cui esiste in Venezuela – dove ci sono leader in esilio e anche all’interno del Paese con propri e altrui portavoce – perché è assolutamente messa a tacere, in carcere e sottoposta a torture. «C’è opposizione, ma è messa a tacere, incarcerata, minacciata e torturata. I leader che potrebbero galvanizzare la popolazione sono stati messi fuori gioco dal regime”, sostiene Meneses, che cita come esempio il caso di Mir-Hosein Musaví, che ha sfidato l’ex presidente Mahmud Ahmadinejad nelle elezioni del 2009 e ha guidato le successive proteste per frode elettorale. Attualmente vive in isolamento agli arresti domiciliari.

Una delle opzioni, in caso di un’eventuale caduta del regime, sarebbe una transizione sostenuta dalle figure più riformiste del regime e procedere a una riforma della Repubblica islamica. “Entro i limiti di questo sistema si potrebbe puntare su una repubblica meno islamica, anche se oggi come oggi è complicato”, spiega Rosa Menses. Anche Álvarez-Ossorio mette sul tavolo questa opzione: “trovare qualcuno che, all’interno del regime, possa garantire ‘l’ordine’ ed evitare ‘il caos’; qualcuno del settore riformista, come Rohani”.

Per la sua storia e la sua composizione etnica, l’Iran è un Paese estremamente complesso, con un sistema di etnie che potrebbe portare a una guerra civile o a conflitti in regioni come il Kurdistan, il Beluchistan o l’Arabistan, “per questo la cosa più logica sarebbe sostenere qualcuno all’interno del regime, ma con un programma riformista”, sottolinea Ignacio Álvarez-Ossorio.

Cosa ne pensa la popolazione iraniana?

Sebbene la popolazione iraniana viva sotto repressione e senza libertà, come ricordava Álvarez-Ossorio, il regime gode ancora di una solida base sociale. Inoltre, egli ritiene che un eventuale intervento statunitense potrebbe provocare l’effetto contrario e che la popolazione scesa in piazza potrebbe ritirarsi. “Un attacco massiccio alle caserme della Guardia Rivoluzionaria potrebbe accelerare il caos e produrre un effetto boomerang, con l’effetto contrario a quello desiderato. Cioè, la gente si smobiliterebbe per non partecipare al gioco degli Stati Uniti e di Israele. Un intervento americano e israeliano non andrebbe a vantaggio dell’Iran, ma a vantaggio dei progetti imperiali del primo. E non credo che la popolazione iraniana voglia diventare un protettorato israeliano o americano”, conclude Álvarez-Ossorio.

Questa non è però l’opinione di Behruz che, dopo oltre vent’anni di esilio e vedendo la repressione subita dal suo popolo, assicura che la popolazione iraniana è arrivata a un punto di non ritorno. “Che altre opzioni abbiamo?”, si chiede. “Non posso continuare a vedere le immagini che arrivano da lì. Non può esserci niente di peggio di quello che c’è adesso”. Si considera antimonarchico, ma accetterebbe un eventuale ritorno di Pahlaví, perché crede che sia l’unica figura, al momento, in grado di unire il popolo iraniano.

“Non possiamo continuare a pensare al futuro dell’Iran, ma dobbiamo pensare al presente. Più avanti vedremo cosa fare”. Scommetti sull’agire e poi “vediamo cosa si fa, perché in Iran ci sono persone molto preparate che stanno aspettando”, conclude.